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Великая Новосёлка. Обстановка на 21.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 10:49 21.01.2025

Великая Новосёлка. Ситуация на 21.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают планомерное вклинение в оборону противника на территории Великой Новосёлки. Как мы и говорили накануне, наши бойцы, в том числе воины-дальневосточники, выбили противника и закрепились на северо-восточной и юго-восточной частях города. Тем временем распространяется ложная информация о якобы оставлении населённого пункта украинскими войсками. Великая Новосёлка ещё не сдана, но её оборона обречена. Бои продолжаются.

В конце прошлой недели случилось то, что было ожидаемо: российские войска вошли в Великую Новосёлку с нескольких сторон. Сейчас некоторые украинские военные уже заявляют, что населённый пункт фактически потерян. Несколько подразделений попытались вырваться через реку, но их попытки оказались безуспешными.

Великая Новосёлка. Сводка СВО от 21.01.25

Подразделения гарнизона Великой Новоселки не использовали окно для отступления и оказались в окружении. Ситуация аналогична тем, что происходили в Авдеевке и Угледаре, где оборона была затянута дольше, чем следовало.

В то время как в ряде украинских пабликах продолжают утверждать, что ВСУ якобы всё ещё удерживают оборону по фронту, российские войска продвигаются в Дачном и у Сухих Ялов на северном берегу одноимённой реки Волчья.

Великая Новосёлка. 21.01.25. Карта и сводка СВО

Великая Новосёлка. 21.01.25. Карта и сводка СВО

За рекой Волчья идет постепенное наступление на Андреевку, а с Шевченко и Петропавловки фиксируется продвижение российских войск в сторону Новоандреевки. С юго-востока продолжает поступать информация о тесной блокаде противника. Медийная поддержка ВСУ всё больше расходится с реальностью на поле боя.

В попытке спастись, застрявшие в Великой Новосёлке войска ВСУ несколько раз пытались прорвать кольцо окружения. Одной из попыток стал переход через реку Мокрые Ялы. Однако попытка обернулась трагедией для десятков украинских военнослужащих. На данный момент посёлок в основном под контролем российских войск, а остатки сопротивления ликвидируются штурмовыми группами.

Великая Новосёлка. Междуречье. 21.01.25. Карта и сводка СВО

Великая Новосёлка. Междуречье. 21.01.25. Карта и сводка СВО

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке оказался в оперативном окружении. Командование ВСУ приняло решение о частичной эвакуации своих элитных подразделений, таких как 1-й президентской бригады НГУ и 110 омбр. Используя плоты, верёвочные переправы и брод, они пытались покинуть город, оставив на произвол судьбы большую часть пехоты 110 омбр, которая не успела эвакуироваться.

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По мнению военного обозревателя Юлиана Рёпке из Билд, Великая Новосёлка находится «в нескольких днях или неделях от падения». В его оценке, города — Торецк, Часов Яр и Великая Новосёлка — находятся на грани потери. В этот момент один из украинских командиров пишет, что командование ВСУ довело своих солдат до последнего.

Он утверждает, что ситуация в Великой Новосёлке для них «безнадёжная», и что оставаться там всё равно, что подписывать смертный приговор.

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После освобождения Великой Новосёлки российские войска получат важный плацдарм для дальнейших действий на Донбассе. Одним из наиболее вероятных направлений наступления является движение на Запорожье через южные рубежи Славянско-Краматорской агломерации, освобождение которой остаётся важной целью. Великая Новосёлка остаётся ключевым пунктом на линии фронта, а российские войска продолжают укрепляться, очищая территорию от сопротивляющихся подразделений ВСУ. Противник теряет позиции, а наши войска продолжают двигаться к следующим целям, не давая врагу ни секунды на передышку.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.

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