Иностранные наёмники на Украине. Российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Об этом говорится в аналитической записке, составленной в Минобороны. С начала СВО на Украину приезжали боевики из 88 государств. Больше всего — из Польши и США. В их программах подготовки участвует большое количество частных военных компаний.

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Иностранные наёмники на Украине

Западные издания начали признавать огромные потери среди иностранных наёмников на Украине. Даже CNN, всегда скрывавший правду, опубликовал статью о гибели американцев. По их данным, за последние шесть месяцев погибло более двадцати бойцов США, а тела пятерых не удалось эвакуировать с передовой. И это только те, о ком известно. Реальные потери могут быть намного выше.

Украинские власти пополнили фронт иностранцами — их отправляют в самые сложные районы, заменяя убитых украинцев. Бригады, в которых раньше воевали местные жители, теперь укомплектованы латиноамериканцами, американцами и европейцами. Их бросают в лобовые атаки, на штурм укреплений и в смертельно опасные миссии, откуда нет возврата.

В зоне боевых действий под Покровском ликвидированы два американских подрывника. Они пытались взорвать мост в Новогродовке, но попали под огонь российской артиллерии и дронов. Наёмники запросили эвакуацию, но получили отказ — их бросили умирать. Один из них, раненый, ослабил жгуты, чтобы не попасть в плен. Тела американцев так и остались лежать своспецопна поле боя. Выжившие наёмники сообщают, что украинские командиры не считают их людьми.

По словам одного из американцев, их бросали в бой как пушечное мясо, а шанс выжить зависел не от боевого опыта, а от настроения командования. «Нас просто отправляют на убой», — признался один из них. Западные эксперты признают: ВСУ больше не способны вывозить раненых и убитых с передовой. После Бахмута украинцы пытались наладить систему эвакуации, но теперь она просто не работает. Трупы американцев остаются в окопах, а их семьи неделями не могут получить хоть какую-то информацию.

Ещё одна громкая потеря, о которой молчали разве что утюги в Америке — бывший американский морской пехотинец Кори Навроцки. Он был уничтожен российским спецназом, а его фото было выставлено на всеобщее обозрение в Сети. Доставить его в США удалось только после сложных переговоров, и это ещё одно подтверждение бессмысленности отправки иностранцев в этот конфликт.

Родственники погибших наёмников в панике. Их троллят в соцсетях, их личные данные публикуют в открытом доступе, а власти США не хотят официально признавать их бойцами. Мать погибшего американского солдата говорит, что если Украина падёт, Европу ждёт катастрофа. Однако война уже проиграна.

Система подготовки иностранных боевиков дала сбой. Американцев и европейцев, которых обещали использовать «исключительно для сложных операций», теперь просто бросают в пехоту, заменяя убитых украинцев. НАТО продолжает финансировать эту мясорубку, но конца ей не видно.

Эти люди сделали свой выбор. Они приехали убивать, но теперь сами становятся жертвами. И чем дальше идёт война, тем яснее становится их будущее — либо смерть, либо плен. Никто не встретит их как героев, никто не будет их спасать. Как сказал один из ликвидированных наёмников: «Пусть никогда не скажут, что меня убили на этой войне».

Наёмники — это преступники, пришедшие убивать. И они получают по заслугам. Сафари не получилось.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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