Курская область. Обстановка на 03.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. На сегодняшний день обстановка на Курском направлении характеризуется снижением боевой активности, однако местами продолжаются ожесточённые столкновения, а линии обороны ВС РФ остаются стабильными. Российские войска ведут планомерные действия, направленные на поддержание безопасности приграничных районов и противодействие активности ВСУ, накопивших резервы в Сумской области для возможных прорывов.

Украинское командование, вероятно, планирует активные действия с целью деблокировать свои силы, оказавшиеся под давлением в районе Новоивановки и Леонидово. В российском командовании, в свою очередь, ожидают крупных событий в ближайшее время, принимая во внимание накопленные противником силы и его повышенную активность в информационной сфере. Подтверждением этому являются как сообщения о переброске резервов, так и усиленные действия артиллерии и авиации ВС РФ, направленные на ослабление позиций и резервов противника на данном участке фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 03.11.24. Карта СВО

Суджанский район

Суджанский район стал важной зоной активности российских сил и показал недавние успехи в борьбе с ВСУ. В районе Погребков подтверждён контроль российских войск на окраинах населённого пункта. Бронетранспортёр ВС РФ вёл обстрел позиций ВСУ, находящихся в лесополосе у реки Малая Локня, что свидетельствует о частичном освобождении лесных участков с восточного фланга и укреплении позиций российских войск на южной окраине села. Одновременно оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по районам сосредоточения противника в Кругленьком и Мартыновке, что должно существенно снизить активность ВСУ в этих участках.

Глушковский район

В Глушковском районе наблюдается высокая интенсивность обстрелов, но кардинальных изменений на линии боевого соприкосновения нет. В последние дни со стороны ВСУ отсутствуют попытки форсировать государственную границу, что указывает на усиление оборонительных усилий с украинской стороны, а также на их намерение удерживать свои позиции без активных прорывов.

Кореневский район

На территории Кореневского района продолжаются боевые действия с участием российских войск вблизи Любимовки и Толстого Луга. Обстановка на этом участке фронта остаётся напряжённой, но стабильной, и за последние сутки серьёзных изменений в линии обороны не наблюдается. Несколько попыток наступления со стороны ВСУ на позиции ВС РФ были успешно отражены, что говорит о продолжении боевой активности в районе, несмотря на отсутствие значительного прогресса со стороны украинских подразделений.

Общая обстановка и потери противника

Обстановка в Курской области остаётся относительно стабильной, но продолжение столкновений в ряде районов указывает на возможное усиление боевых действий в ближайшие дни. Российские войска поддерживают свою линию обороны и прилагают усилия для сдерживания ВСУ, в то время как украинская сторона, похоже, планирует активные действия на северных направлениях, чтобы компенсировать успехи российских войск на других участках фронта.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении продолжаются действия ВС РФ по уничтожению противника, предпринявшего попытки закрепиться на территории области. Подразделения группировки «Север» проводят наступательные операции, нанося удары по соединениям ВСУ, среди которых отмечены 21-я, 22-я, 41-я и 115-я механизированные, 17-я танковая, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, 36-я бригада морской пехоты, а также части территориальной обороны и Национальной гвардии Украины. Эти формирования понесли значительные потери в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

«Дорога смерти» на Веселое

Результат самоубийственной попытки войск киевского режима прорваться к н.п. Веселое Глушковского района. Операция обернулась провалом и огромными потерями, ВСУ не удалось создать еще один плацдарм на территории России

В ходе отражения четырёх попыток атак противника в районах Камышовка и Новоивановка, ВСУ потеряли до 30 человек, а семь военнослужащих сдались в плен. Дополнительные удары армейской авиации и артиллерии нанесли значительное поражение живой силе и технике ВСУ в местах скопления личного состава, среди которых Александрия, Викторовка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и другие точки концентрации противника.

В течение последних суток оперативно-тактическая авиация и ракетные войска продолжили наносить удары по районам сосредоточения противника в Сумской области, где уничтожены резервы механизированных и десантных бригад, включая позиции в районах Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень. Потери ВСУ за сутки составили более 250 человек, уничтожены одна боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, миномёт и несколько автомобилей.

С начала боевых действий на Курском направлении противник понёс значительные потери: более 29,100 военнослужащих, 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1,063 боевые бронированные машины и 780 автомобилей. Артиллерийские орудия противника также понесли тяжёлые потери, включая 255 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО, среди которых было уничтожено 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Противник также потерял десять установок зенитных ракетных комплексов, станции радиоэлектронной борьбы, установки контрбатарейной борьбы, инженерные машины и командно-штабную технику.

0 x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. Наступательные действия российской группировки на Курском направлении привели к систематическому подавлению активных позиций противника, усложнив его возможности для дальнейшего накопления резервов и манёвров в этом секторе.

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Карта боевых действий. Курская область — 03.11.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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