Курская область. Обстановка на 02.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении сохраняется сложная обстановка, характеризующаяся понижением интенсивности боевых действий в последние дни. Взаимодействие войск в приграничных районах Курской области, таких как Глушковский, Кореневский и Суджанский, остается под контролем российской армии, которая продолжает зачистку и сдерживание попыток ВСУ продвинуться на российских территориях. Эти районы находятся в состоянии постоянного напряжения, поскольку ВСУ периодически пытаются закрепиться на определённых участках, используя ресурсы, изначально предназначенные для резервов.

Однако российская армия продолжает сдерживать эти действия с применением широкого спектра средств — от авиации до высокоточных систем поражения. Противостояние на данном направлении не утрачивает значимости, и, по прогнозам, активная фаза боёв здесь может возобновиться, особенно с наступлением более благоприятных погодных условий.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 02.11.24. Карта СВО

Суджанский район

В Суджанском районе удары по скоплениям техники ВСУ продолжаются с применением БЛА «Иноходец» и других воздушных средств. В районе Малой Локни российский беспилотник нанёс результативный удар по бронетехнике противника с использованием УАБ-20, что, по данным, является уже двенадцатым задокументированным применением этого типа дрона на Курском направлении. Российские силы активно используют барражирующие боеприпасы, включая «Ланцет», для поражения артиллерийских позиций и единиц тяжёлой техники ВСУ, таких как САУ CAESAR, которую недавно удалось уничтожить южнее Варанчино. Продолжается и подавление скоплений живой силы и техники в Яблоновке с использованием ОТРК «Искандер», что способствует снижению боеспособности украинских подразделений.

Глушковский район

В Глушковском районе не зафиксировано значительных изменений на поле боя, несмотря на периодические перестрелки и контроль воздушного пространства российскими силами. Попытки прорыва со стороны ВСУ в районе Нового Пути были своевременно пресечены, и до текущего момента новых инцидентов на государственной границе не отмечено. Российская артиллерия продолжает удерживать позиции, сдерживая передвижение противника и препятствуя его продвижению вглубь территории.

Кореневский район

В Кореневском районе российским войскам удалось укрепить позиции на важных объектах, включая стратегически значимую дамбу через реку Снагость в районе Любимовки. По предварительным данным, контроль над этой дамбой позволяет войскам РФ расширить территориальный охват, сомкнув так называемое «кольцо» вокруг Толстого Луга. Несмотря на то, что окончательных подтверждений захвата этого участка пока нет, данный маневр придает значительный тактический вес российским силам, затрудняя передвижение и организацию ротации подразделений ВСУ на этом направлении.

Общая обстановка и потери противника

Боевые действия на Курском направлении стабильно поддерживают интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по ключевым участкам фронта и резервам ВСУ. Российские ракетчики провели удары по колоннам живой силы и техники ВСУ в Сумской области, эффективно снижая потенциал противника для новых попыток прорыва. Интересно, что западные источники, такие как New York Times, отмечают ограниченный ресурс ВСУ для ведения войны, указывая, что нехватка боеспособного личного состава становится всё более ощутимой. Учитывая потерю недавно сформированных бригад, Киев был вынужден задействовать их для операции в Курской области, несмотря на первоначальный замысел оставить их для резерва или контратакующих действий в следующем году.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении российские вооружённые силы продолжают сдерживать группировку ВСУ, которая закрепилась на ряде участков вдоль государственной границы. В рамках наступательных действий войска группировки «Север» нанесли значительные удары по украинским бригадам, включая механизированные и десантно-штурмовые формирования, в районах Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Противник понёс ощутимые потери в личном составе и технике: уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые машины и автомобиль, а также один боец ВСУ взят в плен.

Район сосредоточения резервов противника уничтожен в Сумской области

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населенных пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. По выявленной цели летчики ВКС России нанесли удар высокоточным оружием. В момент нанесения удара противник организовал сбор личного состава батальона. Точное попадание и результаты поражения скопления живой силы ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.

Артиллерийские и авиационные удары российской армии продолжаются в районах сосредоточения ВСУ, особенно по линиям снабжения и резервам. В результате поражения огнём и авиацией были разбиты скопления личного состава и техники ВСУ, в том числе подразделений 21-й, 41-й, 61-й и других бригад, в таких населённых пунктах, как Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Меловой, Никольский, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Удары также нанесли урон запасам в приграничных районах Сумской области, где были поражены силы ВСУ в Алексеевке, Басовке, Водолагах и Павловке.

Суточные потери противника составили более 250 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства, зенитный ракетный комплекс, миномёт и девять автомобилей.

0 x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. За весь период боёв на Курском направлении, ВСУ потеряли свыше 28 850 человек, более 180 танков, свыше тысячи боевых бронированных машин, а также значительные артиллерийские ресурсы и инженерное оборудование, включая установки HIMARS и MLRS производства США.

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Карта боевых действий. Курская область — 02.11.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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