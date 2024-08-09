Курская область. Что происходит в Четвертый день. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 10.08.24. Прошедший день ознаменовался продолжением интенсивных боевых действий в Курской области, где противник усиливает давление вокруг созданного плацдарма. По оценкам экспертов, украинские силы продолжают наращивать свои резервы, включая свежие подразделения, что делает ситуацию на этом направлении ещё более напряжённой. Несмотря на ввод свежих российских подразделений, полное выдворение врага за границу на этом этапе остаётся маловероятным.

Противник применяет до семи ракетных ударов в день по тыловым районам Курской области, не скупясь на использование зенитных ракет. Интенсивность атак возросла, несмотря на то, что ранее эти средства берегли для защиты ключевых объектов на территории Украины. В то же время, российские операторы беспилотников, ракетчики и авиация активно охотятся на перемещающиеся резервы ВСУ, что частично сдерживает их продвижение.

Украинские войска демонстрируют маневренную тактику, особенно в районе линии Горналь — Гуево — Плехово, южнее Суджи, где они избегают лобовых атак, предпочитая маневры. Этот подход требует от российской стороны максимальной концентрации усилий для сдерживания противника.

Вчера вечером в Судже вновь разгорелись бои, где мужественно сражаются морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады. На оккупированных противником территориях отмечаются случаи расправ над мирным населением и расстрел автомобилей, пытающихся покинуть зону боевых действий.

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24).

Курская область. Обстановка на 10.08.24.

Предстоящие сутки обещают быть крайне тяжёлыми. Российские войска продолжают развертывание резервов, в то время как украинская сторона, несмотря на потери на других участках фронта, продолжит активные наступательные действия в Курской области. Ожидается, что ВСУ могут предпринять попытки расширения зоны контроля и новых атак на стратегически важные объекты региона.

Стоит отметить, что в сети появляются многочисленные фотографии и видеоматериалы с украинскими военными, якобы находящимися в населённых пунктах Курской области. Однако значительная часть этих материалов либо снята ранее, либо является фейковой.

Враг публикует фейковые фото, якобы у указателя «КурсЬк» — 10 км. Смешное фото с названием Курска на украинском публикуют крупнейшие киевские каналы. Сообщается, что фото сделано в 108 км от Курска в Сумской области. Тем не менее, такие грубые фейки создают тревожную атмосферу среди местного населения.

Сообщается о новой попытке ВСУ нанести удар по объектам в Курчатове, где расположена атомная электростанция. В результате обстрела в Кременной пострадала сотрудница больницы, а также были повреждены здание и машины скорой помощи. Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали три человека.

Атаки ВСУ в Курской области, по мнению западных СМИ, не имеют чёткой стратегической цели и могут быть частью попыток улучшить имидж украинского командования. Тем временем, на фоне боевых действий в районе Суджи отмечается рост цен на газ, что отражает влияние текущих событий на мировую экономику.

Взятые в плен военные ВСУ в Курской области

На Курскую область наступают по меньшей мере три бригады ВСУ, каждая численностью до 2000 человек, пишет Forbes.

А именно — 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада, которую издание называет «одной из самых сильных, оснащенных и быстроходных» украинских бригад. Она наступает с использованием советской и западной техники: танки Т-64БВ или Т-80БВ, машины разминирования УР-77, инженерная машина ИМР-2, БТР-80, американские колесные бронетранспортеры Stryker и немецкие Marder. Все машины дополнительно бронированы противодроновыми клетками. Артиллерия, беспилотники и ПВО играют критически важную вспомогательную роль. Всего в зоне вторжения и вокруг нее может находиться до 10 000 украинских солдат.

«Все еще есть значительный шанс, что украинская операция обернется против ее планировщиков. Если украинские бригады опередят свою артиллерию, ПВО и логистику, они могут оказаться одни и безоружными глубоко внутри Курской области. Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить», — комментирует Forbes.

ДОПОЛНЕНО — 00:10:19

Обстановка на Курском направлении стремительно обостряется. Киевское руководство, похоже, решило идти ва-банк, наращивая военные силы на захваченном плацдарме в Курской области. В течение дня вражеские подразделения усилили давление на Коренево, используя артиллерию и активно вводя мотопехоту и бронетехнику. Скорее всего, вчера с наступлением темноты, противник продолжил атаки с целью овладеть участком дороги к Рыльску, а не на захват самого Коренева.

В Судже ситуация остаётся нестабильной: город разделён по реке, обе стороны не обладают достаточными силами для полного контроля населенного пункта. На других участках российские контрудары сдерживают противника, но не могут его отбросить. Ситуация усложняется тем, что резервы ВСУ ближе, и их интенсивное введение меняет баланс сил в их пользу. Однако стоит понимать, что резервы ВСУ на этом направлении ограничены а наша авиация и артиллерия без дела не сидит. Также отмечены признаки подготовки вражеской группировки к заходу на российскую территорию в районе Глухова-Рыльска.

ДОПОЛНЕНО — 07:52:06

Ночью противник атаковал дронами Курскую и Ярославскую области

Силы ПВО ВС РФ ночью перехватили и уничтожили 32 дрона, из них 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью — МО РФ.

Режим КТО вводится В Курской, Брянской и Белгородской областях в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины — Национальный антитеррористический комитет. Государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.

Какие меры вводятся при режиме КТО - справочник Что происходит при введении КТО? 1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств; 3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность; 4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; 5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации; 6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи; 8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий; 10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; 11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ДОПОЛНЕНО — 07:57:12

Резервы остановили продвижение ВСУ

Прибывшие в Курскую область резервы смогли сковать и остановить продвижение украинских формирований.

5 раз за сутки враг штурмовал Коренево при поддержке бронетехники, получил отпор от «космонавтов» и союзных сил, отошёл на исходные позиции.

ВКС России продолжают наносить массированные удары по скоплениям сил, позициям в приграничье и тылам ВСУ в Сумской области.

ДОПОЛНЕНО — 08:03:25

Появляется информация что в населенный пункт с. Плехово зашло ВСУ, очень шумно. Ночью враг активно работал артой по городу Суджа. В Судже и Суджанском районе, постоянно работают FPV дроны противника. Идут атаки как на военный автотранспорт, так и на гражданский.

ДОПОЛНЕНО — 08:27:40

Украинские силы продолжили наступление в Курской области, перемещаясь на восток в направлении Плехово (юго-восточнее Суджи, на левом берегу реки Псел). Несмотря на это, продвижение на север и запад, о котором сообщалось ранее, значительно сократилось. Подтверждено продвижение ВСУ к населённым пунктам в районе Снагости (к югу от Коренево, примерно в 23 километрах от российской границы), но сам населённый пункт остаётся под контролем российских сил, которые начали зачистку района.

В районе Суджи, расположенной примерно в 10 километрах от границы с Украиной, ситуация остаётся напряжённой. Украинские войска удерживают частичный контроль над городом, разделённым рекой, однако ни одна из сторон не способна полностью закрепиться на его территории. Бои продолжаются в северных пригородах Суджи и близлежащих населённых пунктах, таких как Малая Локня и Гончаровка.

ДОПОЛНЕНО — 09:50:21

ВСУ, встретив плотное сопротивление и удары авиации (Честь и Слава нашим ВКС!) отступили от Коренево, находятся на западных окраинах Суджи (не контролируя весь город), частично находятся в Новоивановке и полностью удерживают Свердликово.

Непосредственно в Судже продолжаются бои. Баланс сил сохраняется. ВСУ не могут продвинуться вглубь города, а ВС РФ продолжает подтягивать резервы, сковывая продвижение противника.

На других участках фронта ВС РФ усиливают контрмеры для сдерживания украинского наступления. Тем не менее, прибытие украинских резервов, находящихся ближе к линии фронта, оказывает значительное давление на российские силы. Сообщается, что украинские войска также активизировали свои действия в районе Глухова, что свидетельствует о возможных попытках захода на российскую территорию в этом направлении.

ДОПОЛНЕНО — 11:14:23

Прибывающее подкрепление российской армии зачистили от противника Богдановку. ВСУ не успели там закрепиться. ДРГ ВСУ выдавлены из нп. Мартыновка в Курской области. Фронт приобретает очертания. Глубокие прорывы вдоль основных дорог купированы, застрявшие ДРГ, не получающие снабжения и поддержки уничтожаются авиацией. В зону конфликта вошла танковая поддержка ВС РФ.

ДОПОЛНЕНО — 11:47:12

В Курской области продолжаются ожесточенные бои, и ситуация на фронте остаётся напряжённой. Ночной бой 9 августа стал очередной попыткой украинских сил прорваться через российскую оборону на нескольких важных направлениях, включая Коренево (около 23 км от Суджи), Снагость (примерно 25 км от Суджи) и Льгов (около 30 км от Суджи). Основная цель противника — отрезать Рыльск (около 32 км от Суджи) — подразумевала удар через Кромские Быки (13 км южнее Льгова и 43 км от Суджи).

Справочно: Расстояние Курчатов Суджа по трассе составляет 91 км, а по прямой — 59 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Курчатов и Суджа на машине составляет 1:04.

Украинская армия сконцентрировала значительные силы для наступления, в том числе около 10 единиц бронетехники в районе Коренево и до 5 танков и 2 боевые машины пехоты Bradley в районе Кромских Быков. Также подтянуты реактивные системы залпового огня, вероятно «Ураган» или «Буревий», находящиеся в 5 км юго-западнее основной бронегруппы.

Однако оперативные действия российских подразделений, включая морскую пехоту 810-й бригады, позволили своевременно обнаружить перемещения украинских войск. Благодаря этим данным российская артиллерия нанесла прицельные удары по РСЗО и бронетехнике, укрытой в лесополосе, что привело к значительным потерям среди украинских сил и вынудило их прекратить наступление.

На других участках фронта, в том числе в районе Мартыновки (16 км от Суджи), российские войска смогли вернуть контроль над территорией, уничтожив несколько единиц техники противника. Среди поражённых целей оказался украинский «Град», уничтоженный ударным дроном «Ланцет», а также повреждён «Ураган» или «Буревий».

Утром российские беспилотники и дроны продолжили работу по выявлению и уничтожению разбросанных украинских подразделений, которые после неудачной ночной атаки укрылись в лесных массивах. Скорее всего, часть украинской техники будет оставлена, так как её дальнейшее использование затруднено.

Хотя боевые действия продолжаются, ночное наступление украинских войск было успешно сорвано на всех ключевых направлениях. Российские силы продолжают уверенно удерживать свои позиции, нанося серьёзные удары и сдерживая продвижение противника.

Сводка Мнистерства обороны РФ по обстановке в Курской области - 12:02:38 Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков. За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

ДОПОЛНЕНО — 12:16:19

Подробности к этому часу

Суджанское направление

Наиболее острые боевые действия развернулись в районе Суджи (около 20 км от государственной границы). Украинские подразделения сохраняют контроль над западными окраинами города, однако центральная часть Суджи остаётся «серой зоной», где периодически действуют украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В то же время восточная часть города находится под контролем российских войск, что позволяет удерживать ключевые позиции и сдерживать дальнейшее продвижение противника.

На южном фланге украинские силы предприняли попытку захватить село Плехово (около 15 км от Суджи). Противник сумел выйти на западные окраины села, но был остановлен плотным огнём российской пехоты и артиллерии, что вынудило его отступить на правый берег реки Псел. Ситуация здесь остаётся нестабильной, но российские войска удерживают позиции и препятствуют дальнейшим атакам.

К северо-востоку от Суджи российские подразделения сумели вернуть контроль над селом Мартыновка (около 16 км от Суджи) после успешного встречного боя. Ранее контроль украинских сил над этим населённым пунктом позволял им устраивать засады на трассе 38К-004, что значительно осложняло эвакуацию мирных жителей и снабжение города. Освобождение Мартыновки стало важным достижением, которое значительно улучшило логистическое положение российских войск в этом районе.

Кореневское направление

Украинские силы также предприняли попытку наступления в районе Коренево (около 23 км от Суджи). Глубокой ночью противник выдвинул около десяти единиц бронетехники в направлении населённого пункта, однако российская артиллерия оперативно обнаружила и рассеяла эту группу, нанеся значительные потери.

Позже украинские силы попытались атаковать Льгов (около 30 км от Суджи) с подконтрольной им территории в районе Малой Локни. В наступлении участвовало до 15 единиц бронетехники, включая 5 танков и 2 БМП Bradley. Однако при движении к юго-востоку от поселка Каучук бронегруппа попала под интенсивный артиллерийский обстрел и вынуждена была прекратить наступление, вернувшись на исходные позиции.

Восточнее Коренево продолжаются ожесточённые бои на рубеже Русское Поречное — Черкасское Поречное (около 30 км от Суджи). По некоторым данным, украинские силы за последние сутки потеряли на этом участке как минимум три единицы бронетехники: два бронетранспортёра и один танк.

Не исключены повторные попытки украинских сил прорваться на этих направлениях, особенно с учётом того, что ВСУ продолжают стягивать дополнительные силы в оккупированные районы.

Введение режима контртеррористической операции вдоль государственной границы России свидетельствует о том, что российское командование ожидает дальнейшей активизации действий противника. Этот режим позволяет задействовать все доступные силовые структуры для отражения возможных атак.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Следим за развитием событий…

Удар ВСУ в Курской области в вопросах и ответах - обзор 'Военная хроника' 🔺С 6 августа обсуждается несколько ключевых моментов, сопровождающих операцию украинской армии. Эти данные в дальнейшем помогут восстановить хронологию событий и понять механику нападения. Удар заметили или не заметили? Курская область — Основную ставку ВСУ делали на скорость удара, а не на его плотность, и этот расчёт сработал. К тому же с учётом двух проваленных операций в Белгородской области (где цель была такая же — зайти и наделать кучу фото и видео) провал курской операции в самом её начале означал бы удар по репутации Киева в целом и главкома ВСУ Сырского в частности. Для прорыва на небольшом участке границы были подготовлены серьёзная группировка, силы прикрытия и артиллерия, благодаря чему ВСУ удалось пробить коридор и организовать точку входа. Имела ли место недооценка боевого потенциала украинской армии — станет понятно в ближайшее время, однако кадры с украинскими танками и машинами разминирования, проходящими границу Курской области, говорят о том, что наблюдение за этим участком велось. Сколько войск задействовали ВСУ? 8 августа МО РФ сообщило, что потери украинских войск, на участке Курская область, составили 945 человек. Однако речь, предположительно, идёт лишь об уничтожении сил первого эшелона и некоторых украинских ДРГ из состава батальонно-тактической группы, заходившей через границу 6 августа. С учётом того что заходы людей и техники осуществлялись волнами, в общей сложности ВСУ могли задействовать примерно две — две с половиной батальонно-тактические группы или 1,2—1,5 тыс. человек, не считая сил прикрытия. Но и эта цифра может оказаться неокончательной. Как ВСУ удалось пройти границу? Неприятная правда состоит в том, что выводы после двух набегов на Белгородскую область сделали не только ВС РФ, но и ВСУ. Если в прошлые разы пробиться через минные поля смогли далеко не все группы ГУР и РДК* (* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.), то в этот раз была организована проработанная войсковая операция, для которой привлекли много инженерной техники. Небольшого разминированного коридора хватило, чтобы завести колонну и дальше развить удар. Где сейчас идут бои? Суджа — север и северо-запад за городом, а также около соседних Рубанщины и Гоголевки;

Меловой (к югу от Суджи) — ВСУ засели в посадках, оттуда их достаёт реактивная артиллерия «северных»;

Никольский (район Малой Локни).

Снагость — Любимовка — ситуация неоднозначная. Активность есть, но в каком масштабе пока непонятно. Курская область — Сколько продлится операция против ВСУ? Быстрой стабилизации боевой обстановки в Курской области ожидать не стоит. Подразделения ВС РФ продолжают развёртывание и ввод резервов, однако ВСУ огрызаются со своей стороны границы при помощи артиллерии, также по области осталось несколько крупных очагов сопротивления, на зачистку которых понадобится время. Не исключено, что ВСУ могут задействовать дополнительные силы, чтобы попытаться сохранить за собой инициативу хотя бы на какой-то короткий период. Медийные подразделения ВСУ сейчас активно заваливают интернет фейками о том, что контролируют Суджу и ряд других населённых пунктов, — это косвенно говорит о нарастающих проблемах на фронте и необходимости поддерживать операцию информационно.

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 10.08.24

Авдеевское направление

Российские войска продвинулись на километр севернее Лозоватского, вытеснив украинские силы из Сергеевки и Лисичного, а в Ивановке завершают зачистку села. Также продолжается наступление в сторону Гродовки и ведутся бои в районе Карловского водохранилища.

Торецкое направление

Ситуация на этом участке фронта остаётся без изменений. Бои продолжаются в районе Новгородского (Нью-Йорк), где российские силы методично разрушают украинские опорные пункты.

Артемовское направление

Здесь российские войска продвинулись на 500 метров в жилом районе мкр Октябрьский в Часов Яре на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс.

Херсонское направление

Украинские войска снова предприняли попытку высадки на Кинбурнской косе, стремясь взять реванш за недавнюю неудачу на Тендеровской косе. Однако и на этот раз ВСУ потерпели неудачу: российские силы уничтожили две лодки и весь десант противника. Бои в этом районе продолжаются, встречные атаки и контратаки создают напряжённую обстановку, а украинские войска активно используют беспилотники, чтобы сорвать российские операции.

Запорожское направление

На этом участке фронта в течение суток активных боевых действий на земле не велось. Украинская сторона сосредоточилась на аэроразведке вдоль линии фронта от Васильевки до Мирного, тогда как российская артиллерия наносила удары по скоплениям украинских войск на Ореховском направлении.

Южно-Донецкое направление

Здесь ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск, которые продвигаются на север от Урожайного. Эти попытки украинской армии были безуспешны, однако ВСУ продолжили подтягивать резервы из Благодатного, что свидетельствует о намерении продолжить борьбу на этом участке.

Донецкое направление

Российские ВКС нанесли мощный удар по Константиновке, крупному логистическому хабу ВСУ. Удар пришёлся по зданию гипермаркета, который использовался для доставки боеприпасов и амуниции. К сожалению, среди мирного населения есть жертвы. Также продолжаются ожесточённые бои в Марьинском районе, где российские силы атакуют позиции ВСУ при поддержке артиллерии и беспилотников.

Северское направление

Российские войска продолжают наступление в Переездном, куда ВСУ подтягивают резервы, чтобы предотвратить создание «огневого мешка» для своих войск, находящихся западнее Кременной и Лисичанска. Авиация РФ нанесла удары по пунктам дислокации противника в Верхнекаменском.

Краснолиманское направление

Российские войска продвинулись западнее Карамзиновки, продолжая наступление выше Нововодяного. В районе Грековки была уничтожена ракетная установка «Град» ВСУ.

Харьковское направление

В Волчанске российские ТОСы ведут огонь по пехоте ВСУ, а в Сотницком Казачке украинские войска пытаются перебросить подкрепление из Гурьева Казачка. Поступают сведения об освобождении Лукашовки, откуда ранее украинские разведгруппы пытались проникнуть на территорию Белгородской области.

Удары по Сумской и Харьковской областям

Авиация РФ продолжает наносить удары по объектам в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области подверглись ударам Глуховский район, Мирополье и Юнаковка, а в Харьковской — Берислав и другие населённые пункты.

Что говорит противник

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн.

Из имеющихся в наличии запасов армии США будут переданы:

ПЗРК Stinger;

Боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105 мм артиллерийские снаряды;

Многофункциональные радары;

ПТРК TOW;

ПТРК Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;

Санитарные машины на базе HMMWV;

Патроны для стрелкового оружия;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Неназванное оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

Запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Карта боевых действий СВО на Украине 10.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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