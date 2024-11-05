Оперативная сводка СВО. Ситуация на 05.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские подразделения на Кураховском участке продвинулись в Берестки, где установили контроль над восточной частью населённого пункта и мостами через Кураховское водохранилище. Это открывает возможности для дальнейшего наступления, угрожая логистическим путям противника. На Покровском фронте активные действия продолжаются вокруг Новоалексеевки, где российский флаг был поднят на восточных окраинах, а наши штурмовые группы закрепляются у Новодмитровки и Вознесенки, оказывая давление на гарнизоны ВСУ и ухудшая их положение в районе Новоселидовки.
В районе Запорожского фронта продолжаются позиционные бои в окрестностях Работино и Новопрокоповки, где российская артиллерия эффективно сдерживает локальные попытки ВСУ контратаковать. На Угледарском направлении российские силы выровняли линию фронта на участке от Ясной Поляны до Трудового и развивают наступление в сторону Раздольного и Сухих Ялов, угрожая ключевым логистическим точкам противника и приближаясь к стратегически важным рубежам в окрестностях Курахово.
На Херсонском участке российские войска наносят удары по позициям противника в западной части Херсонской агломерации, в то время как ВСУ продолжают артиллерийский обстрел нашего берега. На Часовоярском направлении российская артиллерия бьет по позициям ВСУ на флангах, постепенно улучшая позиции для дальнейшего продвижения. В районе Торецка уличные бои продолжаются, российские силы медленно, но уверенно отвоёвывают город, укрепляя контроль над городскими застройками.
На Северском и Краснолиманском направлениях российские войска демонстрируют успехи, контролируя позиции в районе Тернов и Белогоровки, постепенно вытесняя противника и создавая угрозу его окружения. На Купянском направлении наши силы продолжают штурмовые действия, продвигаясь в районе Вишневого и Копанков, стремясь к тактическому окружению украинских подразделений.
Российские войска по всем фронтам демонстрируют систематичное давление на оборону противника, в то время как украинские позиции ослабевают из-за потерь опорных пунктов и нарушения логистики, что постепенно ставит ВСУ в затруднительное положение.
По информации Министерства Обороны РФ — Сводка СВО
Российские войска продолжают активные наступательные и оборонительные действия на всех фронтах, нанося противнику значительные потери. На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» провели удары по позициям ВСУ в районах Волчанска, Липец, Удов и Одноробовки, уничтожив более 25 украинских военнослужащих и ряд артиллерийских установок, включая две 152-мм гаубицы Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. В результате боевых действий силы противника были серьезно ослаблены, что укрепило российские позиции на этом участке.
На Запорожском фронте «Западная» группировка войск успешно улучшила передовые позиции, нейтрализовав скопления ВСУ в районах Боровской Андреевки, Першотравневого и Ковшаровки в Харьковской области, а также на подступах к Петровскому и Тернам. Поддержка артиллерией и отражение нескольких контратак позволили уничтожить около 440 украинских солдат, танк и различные артиллерийские установки, в том числе британские гаубицы L-119.
На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» продвигаются вглубь позиций противника, концентрируясь на населенных пунктах Константиновка, Миньковка и Курахово. В боях за Часов Яр и Северск удалось нанести врагу урон в составе более 490 солдат и нескольких единиц техники, включая турецкую бронемашину Kirpi и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Успешные действия на этом направлении приводят к ухудшению логистики ВСУ, усиливая российские наступательные возможности.
Группировка «Центр» продвигается в районах Димитрова, Барановки, Клебан-Быка, захватывая тактические высоты и улучшая позиции. В ходе отражения десяти контратак ВСУ потери противника составили свыше 420 военнослужащих и ряд техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевые машины американского производства. Успешные действия позволили усилить контроль над ключевыми участками на линии фронта.
На Угледарском направлении подразделения «Восточной» группировки вели бои в окрестностях Успеновки, Островского и Великой Новоселки, отразив несколько контратак и нанеся потери украинским подразделениям, включая до 110 солдат и несколько французских артиллерийских установок «Caesar». Это способствует сдерживанию противника и закреплению российских сил в районе Раздольного.
«Дорога смерти» на Веселое
Результат самоубийственной попытки войск киевского режима прорваться к н.п. Веселое Глушковского района. Операция обернулась провалом и огромными потерями, ВСУ не удалось создать еще один плацдарм на территории России
Подразделения группировки «Днепр» атаковали позиции ВСУ на юге, в районах Никополя, Осокоровки и Никольского. В результате было уничтожено до 65 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов. Эти действия ослабляют противника на южном направлении, снижая интенсивность его обстрелов.
На всех фронтах российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры, энергетическим объектам, военным аэродромам и местам хранения вооружений противника. Всего с начала спецоперации уничтожены сотни единиц военной техники и инфраструктуры ВСУ, включая самолеты, беспилотники и артиллерию.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.
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