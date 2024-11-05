Прямо сейчас:
Главная | Сводки СВО | Сводка СВО по фронтам и направлениям на 05.11.24. Карта СВО
Оперативные сводки СВО

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 05.11.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 10:45 05.11.2024

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 05.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские подразделения на Кураховском участке продвинулись в Берестки, где установили контроль над восточной частью населённого пункта и мостами через Кураховское водохранилище. Это открывает возможности для дальнейшего наступления, угрожая логистическим путям противника. На Покровском фронте активные действия продолжаются вокруг Новоалексеевки, где российский флаг был поднят на восточных окраинах, а наши штурмовые группы закрепляются у Новодмитровки и Вознесенки, оказывая давление на гарнизоны ВСУ и ухудшая их положение в районе Новоселидовки.

В районе Запорожского фронта продолжаются позиционные бои в окрестностях Работино и Новопрокоповки, где российская артиллерия эффективно сдерживает локальные попытки ВСУ контратаковать. На Угледарском направлении российские силы выровняли линию фронта на участке от Ясной Поляны до Трудового и развивают наступление в сторону Раздольного и Сухих Ялов, угрожая ключевым логистическим точкам противника и приближаясь к стратегически важным рубежам в окрестностях Курахово.

На Херсонском участке российские войска наносят удары по позициям противника в западной части Херсонской агломерации, в то время как ВСУ продолжают артиллерийский обстрел нашего берега. На Часовоярском направлении российская артиллерия бьет по позициям ВСУ на флангах, постепенно улучшая позиции для дальнейшего продвижения. В районе Торецка уличные бои продолжаются, российские силы медленно, но уверенно отвоёвывают город, укрепляя контроль над городскими застройками.

Узнайте больше:  Курская область. Контратаки и оборона 30.10.24. Карта СВО

На Северском и Краснолиманском направлениях российские войска демонстрируют успехи, контролируя позиции в районе Тернов и Белогоровки, постепенно вытесняя противника и создавая угрозу его окружения. На Купянском направлении наши силы продолжают штурмовые действия, продвигаясь в районе Вишневого и Копанков, стремясь к тактическому окружению украинских подразделений.

Российские войска по всем фронтам демонстрируют систематичное давление на оборону противника, в то время как украинские позиции ослабевают из-за потерь опорных пунктов и нарушения логистики, что постепенно ставит ВСУ в затруднительное положение.

Используй удобное оглавление:

Сводка СВО — Кураховское направление

Кураховское направление становится ключевым участком для развивающегося наступления российских войск. Поддерживая высокую интенсивность атак, части ВС РФ не только расширяют зону контроля, но и стремятся глубоко вклиниться в позиции ВСУ. Ситуация для украинской стороны продолжает ухудшаться: потеря ключевых транспортных узлов и продвижение российских частей на флангах ставят оборону ВСУ под угрозу окружения. Особое значение имеют попытки отрезать важные дороги снабжения и перекрыть пути отступления, создавая угрозу полного блокирования группировки ВСУ в районе Курахово и Великой Новоселки. Эти операции требуют высокой координации между группировками ВС РФ, продвигающимися с различных направлений, и обеспечением постоянного давления на противника.

Штурмовые операции российских войск здесь продолжаются по всей линии от Зари до Берестков, и, учитывая захват позиций в жилой застройке Берестков, можно ожидать дальнейшего продвижения вглубь населенного пункта. Полный контроль над Берестками откроет нашим ПТУРам возможности наносить удары по дамбе Кураховского водохранилища, превращая эту дорогу для противника в так называемую «дорогу смерти».

Кураховское направление. 05.11.24. Карта СВО

Кураховское направление. 05.11.24. Карта СВО

 

Согласно источникам со стороны ВСУ, положение украинских сил в населенных пунктах Новодмитривка, Новоселидовка и Новоалексеевка продолжает ухудшаться, что создает угрозу срыва их оборонительных линий. Кроме того, российские военные взяли под контроль село Вовченка и перешли к штурмовым действиям в районе Трудового. Наступление на Успеновку, расположенную южнее Курахово, развивается успешно, и контроль над этим населенным пунктом значительно усилит позиции российских сил на левом берегу реки Сухие Ялы.

ВСУ осознают риски, связанные с возможным окружением, и многие украинские источники предполагают, что удерживающиеся на рубежах между Максимильяновкой и Елизаветовкой войскам ВСУ, возможно, потребуется отступление для предотвращения формирования «котла» вокруг Курахово.

Продвижение российских сил южнее реки Волчья

Южнее реки Волчья российские войска уверенно продолжают продвижение, наращивая контроль на линии фронта. Действия идут широким фронтом: части ВС РФ продвигаются на глубину до 2 км в день, оттесняя украинские силы. Этот успех позволяет не только расширить зону безопасности на левом фланге наступления, но и создать условия для возможного захвата более дальних позиций. Наступление разворачивается от Ясной Поляны на запад, в сторону Раздольного, что значительно увеличивает ширину фронта. Усиление здесь позволит российским войскам держать под контролем тылы и пресечь возможные попытки украинских сил провести контратаки.

Кураховское направление. Юг. 05.11.24. Карта СВО

Кураховское направление. Юг. 05.11.24. Карта СВО

Стратегическая цель: выход к реке Мокрые Ялы и перерезание логистических путей

Прорыв к реке Мокрые Ялы открывает возможность для полного перерезания дорог снабжения ВСУ, связывающих важнейший логистический узел — Большую Новоселку. Этот населенный пункт является значимым логистическим центром для украинских сил в данном регионе, и его изоляция серьезно подорвет боеспособность ВСУ. Для завершения окружения потребуется еще один успешный удар западнее реки, чтобы пресечь последнюю оставшуюся дорогу, соединяющую Большую Новоселку с территорией, подконтрольной Киеву. На данный момент это является целью на среднесрочную перспективу, тогда как основной задачей сейчас остается захват Разлива и перерезание трассы Запорожье-Курахово.

Бои за Успеновку

Сильные столкновения разворачиваются в районе Успеновки, где российские войска заняли укрепленные позиции, выбив противника с опорного пункта западнее реки Сухие Ялы и фактически выйдя к ее левому берегу. За рекой расположена непосредственно Успеновка, которую прикрывает мощная система укреплений на правом берегу. В настоящее время российская артиллерия и авиация ведут массированные удары по укреплениям ВСУ, готовясь к штурму. Захват Успеновки станет критически важным шагом, так как позволит создать плотное кольцо вокруг украинских позиций, отрезав пути снабжения и отхода.

Наступление на юг: стремление к окружению противника

На южных подступах российские силы ведут атаки в направлении Дальнего, стремясь завершить окружение украинских частей. Сопротивление ВСУ в этом районе остается значительным, однако российские части, поддерживаемые артиллерийскими и авиационными ударами, продолжают давить на позиции противника. Хотя здесь пока нет прорыва, каждая атака приближает возможность захвата стратегических позиций, что позволит значительно ослабить оборону ВСУ на всем южно-донецком фронте.

Изменение тактики и прорыв с северо-западного фланга

Одним из заметных изменений в тактике российских войск стал удар в сторону Раздольного от Шахтерского и Ясной Поляны. Этот маневр направлен на изоляцию Курахово и Великой Новоселки путем перерезания дороги, соединяющей эти населенные пункты. При успешной реализации этого плана ВСУ окажутся в крайне невыгодном положении, практически лишившись возможности для маневра и снабжения. Создание плотного окружения в этой зоне аналогично тактике, примененной при штурме Угледара, когда блокирование логистических путей сыграло решающую роль в захвате города.

Селидово-Кураховское направление

Украинские войска в районе Новоселидовки оказались в затруднительном положении. Гарнизон ВСУ на этом участке переживает сильное давление с нескольких направлений, что ограничивает возможности для отступления и маневра. Бойцы ВСУ, пытающиеся покинуть Новоселидовку, вынуждены отступать по полям к железнодорожным путям. Однако северо-западное направление для отхода остается недоступным, поскольку российские части уже ведут зачистку Новодмитровки и вышли на окраины Зари. Они также продолжают теснить позиции противника в Вознесенке, постепенно блокируя этот участок фронта.

С юга и юго-запада российские силы закрепились в Ильинке, что не дает украинским подразделениям отойти в этом направлении. В восточной части Новоалексеевки поднят российский флаг, что свидетельствует об установлении здесь контроля над ключевыми точками. Судя по оперативной информации, под контролем ВС РФ может находиться и соседняя Юрьевка, что угрожает дальнейшим позициям противника на линии обороны.

Селидово - Кураховское направление. 04.11.24.

Селидово — Кураховское направление. 05.11.24. Карта СВО

Продвижение на линии Селидово–Григоровка

На северо-западном выезде из Селидово российские войска продвинулись примерно на 700 метров, что усилило позиции правого фланга штурмующих Григоровку подразделений. Это продвижение позволяет ВС РФ закрепиться и продвигаться дальше в направлении ближайших опорных пунктов противника. На текущий момент основные усилия сосредоточены на линии Григоровка–Петровка–Новотроицкое. Последний населенный пункт является стратегически важным, поскольку находится у дороги, соединяющей Покровск с Курахово, что делает его захват ключевым шагом для установления контроля над коммуникациями противника.

Наступательные действия на юге и продвижение к Новоалексеевке

Южнее Селидово продолжается расширение зоны контроля российских войск в районе Новоалексеевки, что находится всего в 4 км западнее Селидово. Здесь, на восточной окраине, установлен российский флаг, что символизирует значительный успех наступающих частей. Продвижение на этом участке укрепляет позиции ВС РФ и открывает возможности для дальнейших атак.

Войска также продолжают атаковать Григоровку с позиций в районе Вишневого. Поддержка бронетехники обеспечивает штурмовым группам преимущество на линии боевого соприкосновения и позволяет ВС РФ оказывать давление на противника по всей ширине фронта.

Продвижение в районах Лысовки и Проминя

На линии Лысовка–Проминь российские войска также добились значительных успехов, продвигаясь на 1,5 км. Это продвижение расширяет зону контроля в восточном секторе фронта и позволяет ВС РФ усиливать свои позиции перед дальнейшими наступательными действиями. Положение украинских войск в этом районе остается крайне сложным, поскольку под угрозой оказываются сразу несколько ключевых коммуникаций.

Часов Ярское направление

Сводка СВО. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по позициям противника на южных и восточных флангах Часовоярского участка. В районе Дылеевки российскими силами уничтожен расчет украинского беспилотного летательного аппарата. О продвижении на земле информации нет, что указывает на интенсивность и напряженность боев на этом участке. В то же время артиллерийские удары затрудняют снабжение и логистику украинских подразделений, что вынуждает противника постепенно отходить с передовых позиций.

ЧасовЯрское направление. 04.11.24.

ЧасовЯрское направление. 05.11.24. Карта СВО

Купянское направление — Сводка СВО

После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.

Российские подразделения продвигаются юго-западнее Вишневого в сторону Боровой, постепенно усиливая давление на украинские силы. На востоке от Лозовой российские войска продавливают оборону ВСУ, создавая условия для окружения в тактическом масштабе. Активные штурмовые действия продолжаются также в районе Копанков и Загрызово, где российские части продолжают наращивать усилия, ослабляя противостоящие украинские позиции.

Купянское направление. 04.11.24.

Купянское направление. 05.11.24. Карта СВО

Краснолиманское направление

Сводка СВО. В районе Тернов российские войска продолжили успешное наступление, отбив еще около 600 метров городской застройки и продвинувшись на позиции, находящиеся восточнее центра населенного пункта. Эти действия направлены на вытеснение противника за реку Жеребец, что создаст условия для дальнейшего продвижения на Лиман. Постепенное продвижение российских войск в городской застройке Тернов позволяет укрепить позиции для возможных атак на более значимые логистические узлы противника.

Внимание!
0
Если у ВАС есть информация по Краснолиманскому направлению, поделитесь ею в комментарияхx
Краснолиманское направление. 04.11.24. Карта СВО

Краснолиманское направление. 05.11.24. Карта СВО

Сводка СВО — Курская область

На сегодняшний день обстановка на Курском направлении характеризуется снижением боевой активности, однако местами продолжаются ожесточённые столкновения, а линии обороны ВС РФ остаются стабильными. Погода ухудшает условия для передвижения. Продолжается зачистка лесных массивов, где возможно сосредоточение сил противника. Российские войска ведут планомерные действия, направленные на поддержание безопасности приграничных районов и противодействие активности ВСУ, накопивших резервы в Сумской области для возможных прорывов.

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 05.11.24. Карта СВО

Внимание!
0
Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях.x

Украинское командование, вероятно, планирует активные действия с целью деблокировать свои силы, оказавшиеся под давлением в районе Новоивановки и Леонидово. В российском командовании, в свою очередь, ожидают крупных событий в ближайшее время, принимая во внимание накопленные противником силы и его повышенную активность в информационной сфере. Подтверждением этому являются как сообщения о переброске резервов, так и усиленные действия артиллерии и авиации ВС РФ, направленные на ослабление позиций и резервов противника на данном участке фронта.

Узнайте больше:  Курская область - 01.10.24. Российская армия отражает атаки ВСУ. Карта СВО

Запорожский фронт

На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, при этом активность украинских сил сосредоточена на локальных контратаках в районе Работино и продвижении к Новопрокоповке. Российские войска стабильно отвечают плотным огнем артиллерии, контролируя территорию и не допуская существенного продвижения противника. В медийном поле произошли изменения: Украина официально признала потерю Работино, хотя российские войска давно закрепились на позициях севернее этого населенного пункта, продолжая сдерживать попытки украинских атак.

Сводка СВО — Торецк

В Торецке (также известном как Дзержинск) идут ожесточенные уличные бои, где российские войска стремятся закрепиться в городской застройке, продвигаясь шаг за шагом. Сражение разворачивается за каждый дом, и хотя значительных территориальных изменений пока не зафиксировано, российские силы постепенно продвигаются, оттесняя украинские подразделения и укрепляя свои позиции в черте города.

Северское направление

На Северском направлении противник вновь проявил активность в районе Серебрянки, где украинские силы подняли свой флаг, несмотря на то, что ранее этот населенный пункт считался освобожденным российскими войсками. Сообщения о преждевременной «победе» вскрыли реалии на этом участке фронта, где ВСУ удерживают часть территории. В Белогоровке продолжаются интенсивные бои, что указывает на ожесточенное сопротивление противника и важность удержания этой линии обороны для украинских сил.

Сводка СВО. Харьковское направление

Сводка СВО. На Харьковском фронте украинские силы предприняли новые попытки контратаковать в районах Старицы и Глубокого, однако российские подразделения успешно удерживают свои позиции. Артиллерийские удары российских войск по позициям противника помогают сдерживать атаки. В Волчанске существенных изменений не наблюдается, и обстановка на этом участке фронта остается относительно стабильной, несмотря на регулярные перестрелки и обстрелы.

Узнайте больше:  Сводка СВО по фронтам и направлениям на 01.11.24. Карта СВО

Херсонское направление

На Херсонском участке российские силы нанесли удары по укрепленным позициям противника в западной части Херсонской агломерации, где ВСУ ведут плотную оборону. Ответные действия украинской артиллерии проявились интенсивным обстрелом российского берега, по которому было выпущено не менее 106 снарядов. В результате этих ударов двое мирных жителей получили ранения. Несмотря на артиллерийские дуэли и активные атаки ВСУ, российские подразделения продолжают удерживать свои позиции и активно укреплять оборону на данном участке.

Внимание!
0
Если у Вас есть информация по боевым действиям на Херсонском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях.x
Херсонское направление. 04.11.24. Карта СВО

Херсонское направление. 05.11.24. Карта СВО

По информации Министерства Обороны РФ — Сводка СВО

Российские войска продолжают активные наступательные и оборонительные действия на всех фронтах, нанося противнику значительные потери. На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» провели удары по позициям ВСУ в районах Волчанска, Липец, Удов и Одноробовки, уничтожив более 25 украинских военнослужащих и ряд артиллерийских установок, включая две 152-мм гаубицы Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. В результате боевых действий силы противника были серьезно ослаблены, что укрепило российские позиции на этом участке.

На Запорожском фронте «Западная» группировка войск успешно улучшила передовые позиции, нейтрализовав скопления ВСУ в районах Боровской Андреевки, Першотравневого и Ковшаровки в Харьковской области, а также на подступах к Петровскому и Тернам. Поддержка артиллерией и отражение нескольких контратак позволили уничтожить около 440 украинских солдат, танк и различные артиллерийские установки, в том числе британские гаубицы L-119.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» продвигаются вглубь позиций противника, концентрируясь на населенных пунктах Константиновка, Миньковка и Курахово. В боях за Часов Яр и Северск удалось нанести врагу урон в составе более 490 солдат и нескольких единиц техники, включая турецкую бронемашину Kirpi и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Успешные действия на этом направлении приводят к ухудшению логистики ВСУ, усиливая российские наступательные возможности.

Узнайте больше:  Угледарское направление 30.10.24. Наступление на Курахово. Карта СВО

Группировка «Центр» продвигается в районах Димитрова, Барановки, Клебан-Быка, захватывая тактические высоты и улучшая позиции. В ходе отражения десяти контратак ВСУ потери противника составили свыше 420 военнослужащих и ряд техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевые машины американского производства. Успешные действия позволили усилить контроль над ключевыми участками на линии фронта.

На Угледарском направлении подразделения «Восточной» группировки вели бои в окрестностях Успеновки, Островского и Великой Новоселки, отразив несколько контратак и нанеся потери украинским подразделениям, включая до 110 солдат и несколько французских артиллерийских установок «Caesar». Это способствует сдерживанию противника и закреплению российских сил в районе Раздольного.

«Дорога смерти» на Веселое

 

Результат самоубийственной попытки войск киевского режима прорваться к н.п. Веселое Глушковского района. Операция обернулась провалом и огромными потерями, ВСУ не удалось создать еще один плацдарм на территории России

Подразделения группировки «Днепр» атаковали позиции ВСУ на юге, в районах Никополя, Осокоровки и Никольского. В результате было уничтожено до 65 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов. Эти действия ослабляют противника на южном направлении, снижая интенсивность его обстрелов.

На всех фронтах российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры, энергетическим объектам, военным аэродромам и местам хранения вооружений противника. Всего с начала спецоперации уничтожены сотни единиц военной техники и инфраструктуры ВСУ, включая самолеты, беспилотники и артиллерию.

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.

Узнайте больше:

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 04.11.24

Курская область. Текущая обстановка и потери ВСУ

Курская область. Противник вводит резервы

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО —  05.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление. 13.09.24. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Покровское направление. Украинск - Нетайлово. Карта СВО
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО
Часов-Яр-05.09.24
Курское направление. 05.09.24. Карта СВО
Запорожское-направление.-05.09.24
Покровское-направление-04.08.24

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 507

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: СВО

СВО

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.