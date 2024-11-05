Кураховское направление становится ключевым участком для развивающегося наступления российских войск. Поддерживая высокую интенсивность атак, части ВС РФ не только расширяют зону контроля, но и стремятся глубоко вклиниться в позиции ВСУ. Ситуация для украинской стороны продолжает ухудшаться: потеря ключевых транспортных узлов и продвижение российских частей на флангах ставят оборону ВСУ под угрозу окружения. Особое значение имеют попытки отрезать важные дороги снабжения и перекрыть пути отступления, создавая угрозу полного блокирования группировки ВСУ в районе Курахово и Великой Новоселки. Эти операции требуют высокой координации между группировками ВС РФ, продвигающимися с различных направлений, и обеспечением постоянного давления на противника.

Штурмовые операции российских войск здесь продолжаются по всей линии от Зари до Берестков, и, учитывая захват позиций в жилой застройке Берестков, можно ожидать дальнейшего продвижения вглубь населенного пункта. Полный контроль над Берестками откроет нашим ПТУРам возможности наносить удары по дамбе Кураховского водохранилища, превращая эту дорогу для противника в так называемую «дорогу смерти».

Согласно источникам со стороны ВСУ, положение украинских сил в населенных пунктах Новодмитривка, Новоселидовка и Новоалексеевка продолжает ухудшаться, что создает угрозу срыва их оборонительных линий. Кроме того, российские военные взяли под контроль село Вовченка и перешли к штурмовым действиям в районе Трудового. Наступление на Успеновку, расположенную южнее Курахово, развивается успешно, и контроль над этим населенным пунктом значительно усилит позиции российских сил на левом берегу реки Сухие Ялы.

ВСУ осознают риски, связанные с возможным окружением, и многие украинские источники предполагают, что удерживающиеся на рубежах между Максимильяновкой и Елизаветовкой войскам ВСУ, возможно, потребуется отступление для предотвращения формирования «котла» вокруг Курахово.

Продвижение российских сил южнее реки Волчья

Южнее реки Волчья российские войска уверенно продолжают продвижение, наращивая контроль на линии фронта. Действия идут широким фронтом: части ВС РФ продвигаются на глубину до 2 км в день, оттесняя украинские силы. Этот успех позволяет не только расширить зону безопасности на левом фланге наступления, но и создать условия для возможного захвата более дальних позиций. Наступление разворачивается от Ясной Поляны на запад, в сторону Раздольного, что значительно увеличивает ширину фронта. Усиление здесь позволит российским войскам держать под контролем тылы и пресечь возможные попытки украинских сил провести контратаки.

Стратегическая цель: выход к реке Мокрые Ялы и перерезание логистических путей

Прорыв к реке Мокрые Ялы открывает возможность для полного перерезания дорог снабжения ВСУ, связывающих важнейший логистический узел — Большую Новоселку. Этот населенный пункт является значимым логистическим центром для украинских сил в данном регионе, и его изоляция серьезно подорвет боеспособность ВСУ. Для завершения окружения потребуется еще один успешный удар западнее реки, чтобы пресечь последнюю оставшуюся дорогу, соединяющую Большую Новоселку с территорией, подконтрольной Киеву. На данный момент это является целью на среднесрочную перспективу, тогда как основной задачей сейчас остается захват Разлива и перерезание трассы Запорожье-Курахово.

Бои за Успеновку

Сильные столкновения разворачиваются в районе Успеновки, где российские войска заняли укрепленные позиции, выбив противника с опорного пункта западнее реки Сухие Ялы и фактически выйдя к ее левому берегу. За рекой расположена непосредственно Успеновка, которую прикрывает мощная система укреплений на правом берегу. В настоящее время российская артиллерия и авиация ведут массированные удары по укреплениям ВСУ, готовясь к штурму. Захват Успеновки станет критически важным шагом, так как позволит создать плотное кольцо вокруг украинских позиций, отрезав пути снабжения и отхода.

Наступление на юг: стремление к окружению противника

На южных подступах российские силы ведут атаки в направлении Дальнего, стремясь завершить окружение украинских частей. Сопротивление ВСУ в этом районе остается значительным, однако российские части, поддерживаемые артиллерийскими и авиационными ударами, продолжают давить на позиции противника. Хотя здесь пока нет прорыва, каждая атака приближает возможность захвата стратегических позиций, что позволит значительно ослабить оборону ВСУ на всем южно-донецком фронте.

Изменение тактики и прорыв с северо-западного фланга

Одним из заметных изменений в тактике российских войск стал удар в сторону Раздольного от Шахтерского и Ясной Поляны. Этот маневр направлен на изоляцию Курахово и Великой Новоселки путем перерезания дороги, соединяющей эти населенные пункты. При успешной реализации этого плана ВСУ окажутся в крайне невыгодном положении, практически лишившись возможности для маневра и снабжения. Создание плотного окружения в этой зоне аналогично тактике, примененной при штурме Угледара, когда блокирование логистических путей сыграло решающую роль в захвате города.

Селидово-Кураховское направление

Украинские войска в районе Новоселидовки оказались в затруднительном положении. Гарнизон ВСУ на этом участке переживает сильное давление с нескольких направлений, что ограничивает возможности для отступления и маневра. Бойцы ВСУ, пытающиеся покинуть Новоселидовку, вынуждены отступать по полям к железнодорожным путям. Однако северо-западное направление для отхода остается недоступным, поскольку российские части уже ведут зачистку Новодмитровки и вышли на окраины Зари. Они также продолжают теснить позиции противника в Вознесенке, постепенно блокируя этот участок фронта.

С юга и юго-запада российские силы закрепились в Ильинке, что не дает украинским подразделениям отойти в этом направлении. В восточной части Новоалексеевки поднят российский флаг, что свидетельствует об установлении здесь контроля над ключевыми точками. Судя по оперативной информации, под контролем ВС РФ может находиться и соседняя Юрьевка, что угрожает дальнейшим позициям противника на линии обороны.

Продвижение на линии Селидово–Григоровка

На северо-западном выезде из Селидово российские войска продвинулись примерно на 700 метров, что усилило позиции правого фланга штурмующих Григоровку подразделений. Это продвижение позволяет ВС РФ закрепиться и продвигаться дальше в направлении ближайших опорных пунктов противника. На текущий момент основные усилия сосредоточены на линии Григоровка–Петровка–Новотроицкое. Последний населенный пункт является стратегически важным, поскольку находится у дороги, соединяющей Покровск с Курахово, что делает его захват ключевым шагом для установления контроля над коммуникациями противника.

Наступательные действия на юге и продвижение к Новоалексеевке

Южнее Селидово продолжается расширение зоны контроля российских войск в районе Новоалексеевки, что находится всего в 4 км западнее Селидово. Здесь, на восточной окраине, установлен российский флаг, что символизирует значительный успех наступающих частей. Продвижение на этом участке укрепляет позиции ВС РФ и открывает возможности для дальнейших атак.

Войска также продолжают атаковать Григоровку с позиций в районе Вишневого. Поддержка бронетехники обеспечивает штурмовым группам преимущество на линии боевого соприкосновения и позволяет ВС РФ оказывать давление на противника по всей ширине фронта.

Продвижение в районах Лысовки и Проминя

На линии Лысовка–Проминь российские войска также добились значительных успехов, продвигаясь на 1,5 км. Это продвижение расширяет зону контроля в восточном секторе фронта и позволяет ВС РФ усиливать свои позиции перед дальнейшими наступательными действиями. Положение украинских войск в этом районе остается крайне сложным, поскольку под угрозой оказываются сразу несколько ключевых коммуникаций.