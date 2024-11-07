Оперативная сводка СВО. Ситуация на 07.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. На фронтах за последние сутки зафиксировано значительное продвижение российских войск, сопровождаемое как локальными успехами, так и сложными боями на нескольких направлениях. На Кураховском направлении продолжается интенсивное наступление с акцентом на обеспечение контроля над ключевыми населенными пунктами. Вооруженные силы России освободили Максимовку и Антоновку, ведут бои в районе Степановки у водохранилища, окружая подразделения ВСУ в Курахово и создавая угрозу для обороны противника. Поступают сообщения о продвижении на южных подступах к Веселому Гаю, где российские силы выдавливают противника из лесополос и стремятся закрепиться на новых рубежах. Отдельно отмечены успехи под Дзержинском, где идут интенсивные городские бои, что позволяет ВС РФ стабильно улучшать позиции в городской застройке.
На Курском направлении российские силы сосредотачивают удары по местам скоплений противника, нанося существенные потери в личном составе и технике. По данным на текущий период, обстановка в приграничных зонах остаётся напряженной, особенно в районе Новоивановки и Плехово, где противник не прекращает попыток восстановить контроль над потерянными ранее позициями. Российские подразделения продолжают зачистку в Суджанском и Кореневском районах, проводя успешные операции по подавлению оставшихся очагов сопротивления противника.
На Угледарском фронте активные боевые действия развернулись вокруг Сухих Ялов, что имеет важное значение для продвижения российских войск. Захват этого рубежа создаст благоприятные условия для оперативного окружения ВСУ, отрезав сразу несколько гарнизонов от маршрутов снабжения. Также усилена деятельность на направлении к Великой Новосёловке, где ВС РФ продвигаются вперёд, улучшая оперативную обстановку и постепенно освобождая новые населенные пункты.
Запорожский фронт продолжает оставаться зоной позиционных боев, где ведётся интенсивная артиллерийская и беспилотная война. Российские подразделения постепенно продвигаются вдоль лесополос в районе Нестерянки, вынуждая противника к перегруппировке и отступлению на отдельных участках. Поступают сообщения о подготовке российских сил к новым атакам на ряде направлений, что может изменить положение противника на этом участке фронта.
На Северском направлении поступили сообщения о неудачной атаке танкового батальона ВС РФ, потерпевшего значительные потери. Ситуация остаётся сложной, особенно в районе Белогоровки, где силы ВС РФ сталкиваются с проблемами по эвакуации раненых. Эти события подчеркивают необходимость корректировки наступательных действий и оптимизации системы снабжения и поддержки на данном участке.
На Донецком фронте российские войска ведут бои на подступах к Курахово, постепенно окружая гарнизоны ВСУ и вытесняя противника с выгодных позиций. Сообщается о продвижении в районе Берестков и Степановки, что улучшает тактическое положение ВС РФ и создает условия для дальнейшего продвижения на западных и северо-западных подступах к Донецку.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных 50комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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С тегами: СВО