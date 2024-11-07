На Кураховском направлении Вооруженные силы России продолжают активные наступательные действия, обеспечивая тактические успехи сразу на нескольких участках. Российские войска постепенно продвигаются к Великой Новосёловке, расширяя подконтрольную территорию и закрепляя свои позиции. Одним из ключевых достижений стало взятие под контроль значительной части Антоновки, где ВС РФ заняли стратегически важные участки, существенно ослабляя оборонительные возможности противника.

Отмечется активное продвижение российских войск в районе Солнцевки, где накануне удалось прорваться через позиции противника на холмистой местности, продвинувшись на глубину около двух километров. Подразделения ВС РФ заняли новые позиции, вплотную подойдя к окраинам Солнцевки, что значительно усиливает наше тактическое превосходство на данном участке.

Не менее успешное наступление продолжается и южнее — в зоне между Солнцевкой и Берестками, где российские силы, закрепляясь на ключевых высотах, к вечеру сумели вытеснить противника к железнодорожному полотну. Удалось установить контроль над значительной частью Берестков, и сегодняшние успехи дают основания предполагать, что вскоре населённый пункт будет полностью освобождён. Аналогичное развитие ожидается и для укреплений противника в Новоселидовке и Вознесеновке, где ВСУ отчаянно стараются удержаться, но российские войска постепенно отвоевывают позиции, приближаясь к Старым Тернам.

Завершение операций на этих участках имеет решающее значение, поскольку обеспечит полный контроль российских сил над северными дорогами, ведущими в Курахово. Фактически, российские артиллерийские подразделения уже держат под плотным огневым контролем все подходы к городу с севера, и противнику остается единственный относительно безопасный путь — южная дорога через реку на Запорожье.

Южнее российские подразделения освободили Степановку, что стратегически важно, так как этот населенный пункт находится у Кураховского водохранилища. Сообщается, что над Степановкой поднят российский флаг, свидетельствующий об успешных действиях и закреплении в этом районе. Южнее, в окрестностях Елизаветовки, мотострелковые подразделения ВС РФ смогли продвинуться вперед, постепенно вытесняя противника из лесополос, прилегающих к Елизаветовскому лесу. Это расширение контролируемой территории позволяет ВС РФ приблизиться к южным рубежам Весёлого Гая, до которого остаётся менее 3,5 километров по прямой.

Кроме того, согласно официальным источникам, российские силы обеспечили освобождение ещё двух населенных пунктов: Максимовки и Антоновки. Бойцы, занявшие Максимовку, уже перемещаются к южной части населенного пункта Сухие Ялы, приблизившись к этому селу на 4 километра. Дополнительно, к северу от Ясной Поляны российские части ведут наступательные действия в районе Разлива, где бои продолжаются с высокой интенсивностью. Украинские источники сообщают о столкновениях около Раздольного, где ожидается возможное закрепление российских сил в ближайшее время.

Не менее напряжённая обстановка наблюдается в Успеновке, где российские войска форсировали реку Сухие Ялы севернее Трудового и начали ожесточённые бои с противником. По прогнозам украинских источников, удержание Успеновки для ВСУ становится крайне затруднительным, и в ближайшие дни это населённый пункт может перейти под контроль российских сил. В случае успеха в Успеновке и закрепления позиций, ВС РФ создадут благоприятные условия для окружения украинских гарнизонов сразу в пяти близлежащих населенных пунктах, что существенно снизит их возможности для манёвра и снабжения, поставив обороняющихся в критическое положение.

Селидово-Кураховское направление

Украинские войска в районе Новоселидовки оказались в затруднительном положении. Гарнизон ВСУ на этом участке переживает сильное давление с нескольких направлений, что ограничивает возможности для отступления и маневра. Бойцы ВСУ, пытающиеся покинуть Новоселидовку, вынуждены отступать по полям к железнодорожным путям. Однако северо-западное направление для отхода остается недоступным, поскольку российские части уже ведут зачистку Новодмитровки и вышли на окраины Зари. Они также продолжают теснить позиции противника в Вознесенке, постепенно блокируя этот участок фронта.

С юга и юго-запада российские силы закрепились в Ильинке, что не дает украинским подразделениям отойти в этом направлении. В восточной части Новоалексеевки поднят российский флаг, что свидетельствует об установлении здесь контроля над ключевыми точками. Судя по оперативной информации, под контролем ВС РФ может находиться и соседняя Юрьевка, что угрожает дальнейшим позициям противника на линии обороны.

Продвижение на линии Селидово–Григоровка

На северо-западном выезде из Селидово российские войска продвинулись примерно на 700 метров, что усилило позиции правого фланга штурмующих Григоровку подразделений. Это продвижение позволяет ВС РФ закрепиться и продвигаться дальше в направлении ближайших опорных пунктов противника. На текущий момент основные усилия сосредоточены на линии Григоровка–Петровка–Новотроицкое. Последний населенный пункт является стратегически важным, поскольку находится у дороги, соединяющей Покровск с Курахово, что делает его захват ключевым шагом для установления контроля над коммуникациями противника.

Наступательные действия на юге и продвижение к Новоалексеевке

Южнее Селидово продолжается расширение зоны контроля российских войск в районе Новоалексеевки, что находится всего в 4 км западнее Селидово. Здесь, на восточной окраине, установлен российский флаг, что символизирует значительный успех наступающих частей. Продвижение на этом участке укрепляет позиции ВС РФ и открывает возможности для дальнейших атак.

Войска также продолжают атаковать Григоровку с позиций в районе Вишневого. Поддержка бронетехники обеспечивает штурмовым группам преимущество на линии боевого соприкосновения и позволяет ВС РФ оказывать давление на противника по всей ширине фронта.

Продвижение в районах Лысовки и Проминя

На линии Лысовка–Проминь российские войска также добились значительных успехов, продвигаясь на 1,5 км. Это продвижение расширяет зону контроля в восточном секторе фронта и позволяет ВС РФ усиливать свои позиции перед дальнейшими наступательными действиями. Положение украинских войск в этом районе остается крайне сложным, поскольку под угрозой оказываются сразу несколько ключевых коммуникаций.