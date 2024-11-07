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Оперативные сводки СВО

Сводка СВО на 07.11.24 по фронтам и направлениям. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 9:42 07.11.2024

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 07.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. На фронтах за последние сутки зафиксировано значительное продвижение российских войск, сопровождаемое как локальными успехами, так и сложными боями на нескольких направлениях. На Кураховском направлении продолжается интенсивное наступление с акцентом на обеспечение контроля над ключевыми населенными пунктами. Вооруженные силы России освободили Максимовку и Антоновку, ведут бои в районе Степановки у водохранилища, окружая подразделения ВСУ в Курахово и создавая угрозу для обороны противника. Поступают сообщения о продвижении на южных подступах к Веселому Гаю, где российские силы выдавливают противника из лесополос и стремятся закрепиться на новых рубежах. Отдельно отмечены успехи под Дзержинском, где идут интенсивные городские бои, что позволяет ВС РФ стабильно улучшать позиции в городской застройке.

На Курском направлении российские силы сосредотачивают удары по местам скоплений противника, нанося существенные потери в личном составе и технике. По данным на текущий период, обстановка в приграничных зонах остаётся напряженной, особенно в районе Новоивановки и Плехово, где противник не прекращает попыток восстановить контроль над потерянными ранее позициями. Российские подразделения продолжают зачистку в Суджанском и Кореневском районах, проводя успешные операции по подавлению оставшихся очагов сопротивления противника.

На Угледарском фронте активные боевые действия развернулись вокруг Сухих Ялов, что имеет важное значение для продвижения российских войск. Захват этого рубежа создаст благоприятные условия для оперативного окружения ВСУ, отрезав сразу несколько гарнизонов от маршрутов снабжения. Также усилена деятельность на направлении к Великой Новосёловке, где ВС РФ продвигаются вперёд, улучшая оперативную обстановку и постепенно освобождая новые населенные пункты.

Запорожский фронт продолжает оставаться зоной позиционных боев, где ведётся интенсивная артиллерийская и беспилотная война. Российские подразделения постепенно продвигаются вдоль лесополос в районе Нестерянки, вынуждая противника к перегруппировке и отступлению на отдельных участках. Поступают сообщения о подготовке российских сил к новым атакам на ряде направлений, что может изменить положение противника на этом участке фронта.

На Северском направлении поступили сообщения о неудачной атаке танкового батальона ВС РФ, потерпевшего значительные потери. Ситуация остаётся сложной, особенно в районе Белогоровки, где силы ВС РФ сталкиваются с проблемами по эвакуации раненых. Эти события подчеркивают необходимость корректировки наступательных действий и оптимизации системы снабжения и поддержки на данном участке.

На Донецком фронте российские войска ведут бои на подступах к Курахово, постепенно окружая гарнизоны ВСУ и вытесняя противника с выгодных позиций. Сообщается о продвижении в районе Берестков и Степановки, что улучшает тактическое положение ВС РФ и создает условия для дальнейшего продвижения на западных и северо-западных подступах к Донецку.

Сводка СВО — Кураховское направление

На Кураховском направлении Вооруженные силы России продолжают активные наступательные действия, обеспечивая тактические успехи сразу на нескольких участках. Российские войска постепенно продвигаются к Великой Новосёловке, расширяя подконтрольную территорию и закрепляя свои позиции. Одним из ключевых достижений стало взятие под контроль значительной части Антоновки, где ВС РФ заняли стратегически важные участки, существенно ослабляя оборонительные возможности противника.

Отмечется активное продвижение российских войск в районе Солнцевки, где накануне удалось прорваться через позиции противника на холмистой местности, продвинувшись на глубину около двух километров. Подразделения ВС РФ заняли новые позиции, вплотную подойдя к окраинам Солнцевки, что значительно усиливает наше тактическое превосходство на данном участке.

Не менее успешное наступление продолжается и южнее — в зоне между Солнцевкой и Берестками, где российские силы, закрепляясь на ключевых высотах, к вечеру сумели вытеснить противника к железнодорожному полотну. Удалось установить контроль над значительной частью Берестков, и сегодняшние успехи дают основания предполагать, что вскоре населённый пункт будет полностью освобождён. Аналогичное развитие ожидается и для укреплений противника в Новоселидовке и Вознесеновке, где ВСУ отчаянно стараются удержаться, но российские войска постепенно отвоевывают позиции, приближаясь к Старым Тернам.

Завершение операций на этих участках имеет решающее значение, поскольку обеспечит полный контроль российских сил над северными дорогами, ведущими в Курахово. Фактически, российские артиллерийские подразделения уже держат под плотным огневым контролем все подходы к городу с севера, и противнику остается единственный относительно безопасный путь — южная дорога через реку на Запорожье.

Кураховское направление. 05.11.24. Карта СВО

Кураховское направление. 07.11.24. Карта СВО

Южнее российские подразделения освободили Степановку, что стратегически важно, так как этот населенный пункт находится у Кураховского водохранилища. Сообщается, что над Степановкой поднят российский флаг, свидетельствующий об успешных действиях и закреплении в этом районе. Южнее, в окрестностях Елизаветовки, мотострелковые подразделения ВС РФ смогли продвинуться вперед, постепенно вытесняя противника из лесополос, прилегающих к Елизаветовскому лесу. Это расширение контролируемой территории позволяет ВС РФ приблизиться к южным рубежам Весёлого Гая, до которого остаётся менее 3,5 километров по прямой.

Кураховское направление. Юг. 05.11.24. Карта СВО

Кураховское направление. Юг. 07.11.24. Карта СВО

Кроме того, согласно официальным источникам, российские силы обеспечили освобождение ещё двух населенных пунктов: Максимовки и Антоновки. Бойцы, занявшие Максимовку, уже перемещаются к южной части населенного пункта Сухие Ялы, приблизившись к этому селу на 4 километра. Дополнительно, к северу от Ясной Поляны российские части ведут наступательные действия в районе Разлива, где бои продолжаются с высокой интенсивностью. Украинские источники сообщают о столкновениях около Раздольного, где ожидается возможное закрепление российских сил в ближайшее время.

Не менее напряжённая обстановка наблюдается в Успеновке, где российские войска форсировали реку Сухие Ялы севернее Трудового и начали ожесточённые бои с противником. По прогнозам украинских источников, удержание Успеновки для ВСУ становится крайне затруднительным, и в ближайшие дни это населённый пункт может перейти под контроль российских сил. В случае успеха в Успеновке и закрепления позиций, ВС РФ создадут благоприятные условия для окружения украинских гарнизонов сразу в пяти близлежащих населенных пунктах, что существенно снизит их возможности для манёвра и снабжения, поставив обороняющихся в критическое положение.

Селидово-Кураховское направление

Украинские войска в районе Новоселидовки оказались в затруднительном положении. Гарнизон ВСУ на этом участке переживает сильное давление с нескольких направлений, что ограничивает возможности для отступления и маневра. Бойцы ВСУ, пытающиеся покинуть Новоселидовку, вынуждены отступать по полям к железнодорожным путям. Однако северо-западное направление для отхода остается недоступным, поскольку российские части уже ведут зачистку Новодмитровки и вышли на окраины Зари. Они также продолжают теснить позиции противника в Вознесенке, постепенно блокируя этот участок фронта.

С юга и юго-запада российские силы закрепились в Ильинке, что не дает украинским подразделениям отойти в этом направлении. В восточной части Новоалексеевки поднят российский флаг, что свидетельствует об установлении здесь контроля над ключевыми точками. Судя по оперативной информации, под контролем ВС РФ может находиться и соседняя Юрьевка, что угрожает дальнейшим позициям противника на линии обороны.

Селидово - Кураховское направление. 04.11.24.

Селидово — Кураховское направление. 07.11.24. Карта СВО

Продвижение на линии Селидово–Григоровка

На северо-западном выезде из Селидово российские войска продвинулись примерно на 700 метров, что усилило позиции правого фланга штурмующих Григоровку подразделений. Это продвижение позволяет ВС РФ закрепиться и продвигаться дальше в направлении ближайших опорных пунктов противника. На текущий момент основные усилия сосредоточены на линии Григоровка–Петровка–Новотроицкое. Последний населенный пункт является стратегически важным, поскольку находится у дороги, соединяющей Покровск с Курахово, что делает его захват ключевым шагом для установления контроля над коммуникациями противника.

Наступательные действия на юге и продвижение к Новоалексеевке

Южнее Селидово продолжается расширение зоны контроля российских войск в районе Новоалексеевки, что находится всего в 4 км западнее Селидово. Здесь, на восточной окраине, установлен российский флаг, что символизирует значительный успех наступающих частей. Продвижение на этом участке укрепляет позиции ВС РФ и открывает возможности для дальнейших атак.

Войска также продолжают атаковать Григоровку с позиций в районе Вишневого. Поддержка бронетехники обеспечивает штурмовым группам преимущество на линии боевого соприкосновения и позволяет ВС РФ оказывать давление на противника по всей ширине фронта.

Продвижение в районах Лысовки и Проминя

На линии Лысовка–Проминь российские войска также добились значительных успехов, продвигаясь на 1,5 км. Это продвижение расширяет зону контроля в восточном секторе фронта и позволяет ВС РФ усиливать свои позиции перед дальнейшими наступательными действиями. Положение украинских войск в этом районе остается крайне сложным, поскольку под угрозой оказываются сразу несколько ключевых коммуникаций.

Часов Ярское направление

Сводка СВО. На Часовоярском участке российские штурмовые подразделения продолжают улучшать свои позиции на флангах. В самом Часовом Яре продолжаются интенсивные уличные бои. Поддержка со стороны соседнего направления — Торецка — может создать дополнительные условия для окружения противника, но для этого требуется стабильное наступление на обоих участках.

ЧасовЯрское направление. 04.11.24.

ЧасовЯрское направление. 07.11.24. Карта СВО

Купянское направление — Сводка СВО

После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.

Российские подразделения ведут наступательные действия в районе Колесниковки и продолжают закрепляться в лесных массивах западнее населенного пункта. Продвижение на данном участке ограничено из-за плотных лесных массивов, но российские силы продолжают удерживать под контролем важные рубежи.

Есть продвижение юго-западнее Вишневого в сторону Боровой, постепенно усиливая давление на украинские силы. На востоке от Лозовой российские войска продавливают оборону ВСУ, создавая условия для окружения в тактическом масштабе. Активные штурмовые действия продолжаются также в районе Копанков и Загрызово, где российские части продолжают наращивать усилия, ослабляя противостоящие украинские позиции.

Купянское направление. 04.11.24.

Купянское направление. 07.11.24. Карта СВО

Краснолиманское направление

Сводка СВО. На Краснолиманском участке продолжаются тяжелые бои за контроль над селом Терны. Противник создал мощную систему огневых точек и опорных пунктов, что значительно замедляет продвижение российских сил. Тем не менее, систематические атаки позволили обеспечить небольшой, но стабильный прогресс в наступлении на данном участке.

Внимание!

Краснолиманское направление. 04.11.24. Карта СВО

Краснолиманское направление. 07.11.24. Карта СВО

Сводка СВО — Курская область

Обстановка на Курском направлении остается напряженной, особенно на приграничных участках. ВС РФ продвинулись на территорию Новоивановки, контролируя примерно половину ее площади, и продолжают закрепляться на достигнутых рубежах. Вместе с тем, украинские источники сообщают о временном возвращении ВСУ контроля над районом Плехово под Суджей, но данная информация пока не подтверждена российскими официальными источниками. Российские подразделения проводят зачистку лесных массивов в Суджанском и Кореневском районах, наращивая свои усилия по устранению очагов сопротивления.

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 07.11.24. Карта СВО

Внимание!

Кроме того, российская разведка обнаружила скопление сил и техники ВСУ на территории Сумской области. После прибытия украинских резервов, российские подразделения нанесли комбинированный ракетный удар, который, по предварительным данным, уничтожил более десяти боевых бронемашин, включая БМП, САУ «Гвоздика», а также автотранспорт и личный состав противника. Курская операция, начатая 6 августа, уже привела к значительным потерям ВСУ, которые составили более 30 тысяч военнослужащих по данным Минобороны. Также сообщается о массовых случаях дезертирства, включая более четырех тысяч украинских военнослужащих, покинувших свои позиции.

Узнайте больше:  Сводка СВО. Кураховское направление на 06.11.24. Карта СВО

Запорожский фронт

На запорожском участке фронта продолжаются позиционные бои с использованием артиллерии и дронов. Российские силы ведут наступательные действия в районе Нестерянки, продвигаясь к северу вдоль лесополосы и постепенно укрепляя свои позиции. Противник организовал мощную систему обороны, что замедляет продвижение российских подразделений, однако артиллерийская поддержка и регулярные атаки на позиции ВСУ позволяют сохранять высокий темп наступления.

Сводка СВО — Торецк

В Торецке (также известном как Дзержинск) идут ожесточенные уличные бои, где российские войска стремятся закрепиться в городской застройке, продвигаясь шаг за шагом. Сражение разворачивается за каждый дом, и хотя значительных территориальных изменений пока не зафиксировано, российские силы постепенно продвигаются, оттесняя украинские подразделения и укрепляя свои позиции в черте города. Продвижение на этом участке минимальное, но российские подразделения ведут систематические атаки, укрепляясь в районе Щербинки. Городские бои идут с высокой интенсивностью, однако структура укреплений ВСУ затрудняет быстрый прорыв.

Северское направление

На Северском направлении, в районе Белогоровки, действия российских штурмовых подразделений оказались затруднены, что привело к потерям в личном составе и технике. Наблюдаются проблемы с эвакуацией раненых, что подчеркивает необходимость срочного пересмотра подходов к тактическому планированию и координации действий в этом секторе.

Сводка СВО. Харьковское направление

Сводка СВО. На Харьковском фронте украинские силы предприняли новые попытки контратаковать в районах Старицы и Глубокого, однако российские подразделения успешно удерживают свои позиции. Артиллерийские удары российских войск по позициям противника помогают сдерживать атаки. В Волчанске существенных изменений не наблюдается, и обстановка на этом участке фронта остается относительно стабильной, несмотря на регулярные перестрелки и обстрелы.

Узнайте больше:  Курская область. Противник вводит резервы. Карта СВО

Херсонское направление

На Херсонском направлении сохраняется активность артиллерийских и беспилотных подразделений ВС РФ, которые продолжают выявлять бреши в обороне противника. Основные удары наносятся по пунктам управления и центрам контроля дронов, обеспечивающих украинские силы разведданными и координацией на линии фронта. За последние сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по левому берегу Днепра, что подчеркивает сохраняющееся напряжение на данном участке, хотя крупных перемещений позиций не зафиксировано.

Внимание!
Херсонское направление. 04.11.24. Карта СВО

Херсонское направление. 07.11.24. Карта СВО

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных 50комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Курская область. Противник вводит резервы

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО —  07.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

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