Курская область. Ситуация на 15.10.24, сегодня. Карта СВО. В последние сутки российские войска продолжили успешное продвижение в ходе контрнаступления в Курской области, освободив несколько населённых пунктов. Освобождены населённые пункты: Черкасская Конопелька, Новоивановка, Леонидово и Ольговка, что ещё больше сузило территорию под контролем ВСУ. Общая глубина продвижения российских войск на этом направлении за прошедшие сутки составляет около 4500 метров. Данные населённые пункты находились под контролем ВСУ, которые не смогли удержать свои позиции в условиях активных атак российских сил.

Российская армия эффективно использует преимущества в виде гусеничной техники, особенно в условиях ухудшающейся осенней погоды, что уже стало причиной критичных затруднений для украинских войск. Как отмечают военные аналитики, затяжные дожди и грязь серьёзно осложняют движение колесной техники ВСУ, что даёт дополнительное преимущество ВС РФ в условиях «распутицы».

Основные усилия сосредоточены на окружении и уничтожении группировки ВСУ в районе города Суджа, а также на зачистке освобождённых населённых пунктов.

Курская область 15.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Генштаб Украины перебрасывает резервы, однако они не могут добраться до передовой из-за погодных условий и отсутствия гусеничной техники. Российские войска владеют инициативой и продолжают методичное наступление, создавая предпосылки для формирования новых окружений и уничтожения сил противника. Весёлое, Медвежье, Обуховка и прилегающие территории полностью очищены от противника. Остатки недобитков удерживают клочок замли в районе н.п. Новый Путь.

Российская армия держит инициативу, упорно продвигаясь вперёд. Важные операции ведутся в населённых пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово, где войска успешно выбивают украинские силы с укреплённых позиций. Минобороны отмечает, что в ряде районов, таких как Зеленый Шлях, развернулись особенно ожесточённые сражения: часть территории находится под контролем российских морпехов из 155-й бригады, хотя противник не сдаётся, контратакуя с использованием техники НАТО, которую российская артиллерия уничтожает с завидным постоянством.

Особо примечательна ситуация в Любимовке, где основная часть населённого пункта была освобождена бойцами 106-й воздушно-десантной дивизии из Тулы. Несмотря на это, украинские войска продолжают сопротивление, подтягивая подкрепления к окраинам. В то же время в Нижнем Клине и Новоивановке противник окопался, стараясь удержать позиции и не допустить прорыва российских подразделений.

Курская область. Суджанский район

В районе Малой Локни российские войска продолжают наступление, вытесняя противника с ключевых позиций. Операции поддерживаются армейской авиацией и артиллерией, которая успешно отразила несколько контратак в районах Любимовки, Ольговки и Толстого Луга. Информация о заходе российских сил в Суджу оказалась недостоверной, но успехи на других участках фронта говорят о том, что инициатива остаётся за российскими войсками.

Десантники 106-ой дивизии штурмуют село Любимовка в Курской области

Южнее ВС РФ продвигаются в направлении населённых пунктов Нижний Клин и Дарьино, с целью прорваться к Свердликово. Противник предпринимает безуспешные контратаки в попытке удержать позиции, однако распутица мешает их снабжению и манёврам, что только усугубляет ситуацию на линии фронта. Всё указывает на возможное образование новых котлов и дальнейшее ухудшение положения ВСУ на данном участке фронта.

Дороги и машины

Погодные условия в Курской области заметно меняются с приходом осени, и это серьезно влияет на ход боевых действий. ВСУ неоднократно жалуются на то, что их колесная техника не справляется с осенней распутицей, в то время как у российских войск преимущество за счёт использования гусеничных машин, которые значительно лучше приспособлены к таким условиям. Этот фактор уже проявляет себя на фронте, где манёвренность ВСУ ограничена погодными условиями, а ВС РФ продолжают наступление. Интересно, что украинские командиры склонны объяснять свои неудачи на поле боя именно погодными условиями, хотя такие перемены касаются всех участников боевых действий. Однако, успешная адаптация к этим условиям и грамотное использование техники — это именно то, что позволяет российским войскам сохранять преимущество, несмотря на сезонные изменения климата.

Потери противника

Одним из ключевых факторов, осложняющих положение ВСУ, является нарушение их логистических цепочек. Российские войска продолжают наносить удары по коммуникациям и снабжению противника, что вынуждает украинских солдат покидать позиции в поисках обеспечения. При этом украинская сторона сталкивается с серьёзными трудностями из-за нехватки гусеничной техники, которая необходима для эффективного передвижения в условиях распутицы. Это приводит к дезорганизации в рядах ВСУ и увеличению потерь.

На протяжении последних суток украинские войска понесли значительные потери. По данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено более 300 украинских солдат, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей.

С момента начала боевых действий на этом участке фронта общие потери противника уже превысили 22 950 человек. Украинские войска также лишились 157 танков, 72 боевых машин пехоты и 98 бронетранспортеров. Российская армия успешно ликвидировала 917 боевых бронированных машин и 630 автомобилей, а также нанесла значительный урон артиллерийским силам противника, уничтожив 189 орудий и 36 установок реактивной системы залпового огня, включая девять американских HIMARS.

В дополнение к этому, были выведены из строя девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, девять РЛС контрбатарейной борьбы и три системы ПВО. Также в числе уничтоженной техники противника значатся 13 инженерных машин и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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Карта боевых действий. Курская область — 15.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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