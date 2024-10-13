Курская область. Ситуация на 13.10.24. сегодня. Карта СВО. Курское направление на данный момент является одной из ключевых зон боевых действий, где российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям, ведя активные бои с ВСУ. За последние сутки усилились бои на севере Курской области в районе населённых пунктов Любимовка, Плехово, Новый Путь и Толстый Луг. Российские силы успешно продавливают украинскую оборону, наносят удары по важным тыловым коммуникациям противника и уничтожают технику ВСУ, как на линии фронта, так и в глубине тыла. Важной особенностью боевых действий стало использование новейших технологий, включая беспилотники с оптоволоконным управлением, которые эффективно поражают технику и позиции противника.

В районах Любимовки и Плехово противник оказался в сложной ситуации: украинские войска частично окружены и вынуждены либо контратаковать, либо отступать. Российские десантники продвинулись на улицы Любимовки, начав зачистку позиций ВСУ. В то же время в районе Плехово сохраняется напряжённость: российские удары по селу указывают на продолжающееся присутствие украинских сил.

Курская область 13.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Очистка приграничной зоны на юге Глушковского района от ВСУ успешно завершена. Противник практически оттеснён за государственную границу, что снимает потенциальную угрозу флангового и тылового удара по нашим подразделениям, действующим в Кореновском районе. Украинские источники отмечают, что успешный прорыв наших войск в районе Веселого стал возможен из-за отвода резервов ВСУ, переброшенных на другие участки, где наши атаки особенно активны. Независимо от причин, ключевым результатом является ликвидация украинского плацдарма в этом секторе.

Бои в Глушковском районе

На северных окраинах Нового Пути продолжаются ожесточённые столкновения. Украинские силы закрепились южнее железнодорожных путей, ожидая подкрепления для контратаки. Российская артиллерия и авиация оказывают постоянное давление, уничтожая коммуникации противника. За прошедшие сутки удалось нанести удары по ряду тыловых объектов ВСУ, расположенных в Павловке, Катериновке и Искрисковщине. Эти действия существенно затрудняют снабжение украинских подразделений.

Любимовка и Плехово

В районе Любимовки, расположенной в Кореневском районе, подразделения ВСУ оказались в полуокружении. Российские войска ведут зачистку северных окраин села, постепенно расширяя своё влияние. Любимовка долгое время оставалась важным пунктом обороны, и, по всей вероятности, вскоре украинским войскам придётся либо покинуть позиции, либо попытаться улучшить своё положение через контратаки. Несмотря на активные боевые действия, эвакуация местного мирного населения в безопасные районы уже завершена.

Обстановка в Плехово остаётся неясной: российские войска ведут наступление, стремясь закрепить позиции и перерезать украинские пути снабжения вдоль реки Псел. Ожидается, что успешные удары по ВСУ позволят расширить российское влияние на этом участке фронта.

На севере Суджанского района российские войска нанесли серию артиллерийских ударов по позициям ВСУ в Русском Поречном. Южнее штурмовые отряды наступают вдоль железной дороги в направлении Колмакова и Агронома. В районе Махновки была уничтожена украинская техника, в том числе танк, с использованием беспилотных летательных аппаратов нового поколения.

Удары по Сумской области

Российские войска продолжают наносить удары по промышленным объектам Сумской области, важным для ремонта техники ВСУ. Благодаря использованию дронов «Герань-2» были поражены объекты, отвечающие за обслуживание тяжёлой бронетехники, включая западные образцы. Это значительно затрудняет логистику украинской группировки в Курской области.

ВСУ теряет личный состав и технику

За последние сутки российская армия нанесла серьёзные потери украинским силам в районе населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг и Новоивановка. В ходе пяти отражённых контратак ВСУ потеряли до 60 человек, два танка, шесть боевых машин и пять автомобилей.

Наступательные действия подразделений группировки «Север» привели к поражению нескольких украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. Атаки с воздуха и огнем артиллерии продолжаются по живой силе и технике противника. В ходе авиационных ударов и огневой поддержки удалось уничтожить 18 единиц техники, включая шесть танков, две боевые машины пехоты и пусковые установки РСЗО, в том числе американские HIMARS и чешские Vampire.

FPV дроны на оптоволокне уничтожают бронетехнику оккупантов

Потери ВСУ за всё время боевых действий в этом направлении составили более 22 300 человек. Уничтожено 150 танков, 71 боевая машина пехоты, а также 907 бронетранспортеров и 608 автомобилей. Эти цифры демонстрируют значительные успехи российской армии в снижении боевого потенциала украинских войск.

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Карта боевых действий. Курская область — 13.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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