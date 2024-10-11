Курская область. Наступление Российской армии. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 11.10.24. сегодня. Карта СВО. Наступление ВС РФ на Курском направлении продолжает приносить успехи. Российские войска прорываются через линию обороны ВСУ, закрепляясь на новых рубежах и создавая условия для окружения крупных группировок противника. В случае дальнейшего развития событий в пользу ВС РФ, противнику предстоит либо спешно отступать, либо столкнуться с полным окружением. Украинские части севернее и северо-восточнее из района Ольговки отходят в сторону Леонидовки, стараясь не попасть, в угрожающий им котел. Одновременно с этим, восточнее вдоль трассы Льгов-Суджа идет еще одна волна российских штурмовиков в сторону Малой Локни.

Ситуация на данном участке фронта всё больше напоминает кризисы, которые ранее привели к отступлению украинских сил на Покровском, Угледарском и Торецком направлениях. Если ВСУ не удастся восстановить оборону и ввести резервы в бой, то они будут вынуждены свернуть курскую авантюру.

Курская область 11.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Прорыв фронта в Любимовке

Основные действия разворачиваются вдоль трассы Льгов-Суджа, где российские штурмовые отряды из состава 155-й бригады морской пехоты провели стремительное наступление, прорвав оборону противника в этом районе. Этот прорыв фактически рассек линию фронта ВСУ, отрезав украинскую группировку в районе Любимовки от основных сил. Противник оказался в критическом положении, его части начали отход на юго-восток, пытаясь выскользнуть из угрожающего «мешка».

Особо стоит отметить действия бронегрупп ВС РФ, которые атаковали село Зеленый Шлях, важный узел снабжения украинских сил. Успех на этом направлении создал угрозу окружения противника в Любимовке, что в будущем может вынудить ВСУ к полному отступлению из района.

Операция в районе Зеленого Шляха

В ходе наступления на Зеленый Шлях российские морпехи успешно вошли в этот населённый пункт, одновременно начав штурм Любимовки. Удар был настолько внезапным, что части ВСУ в Любимовке оказались дезорганизованными и начали беспорядочный отход. Одновременно с этим наши части штурмуют южные окраины Ольговки, что также создаёт угрозу для украинских позиций на северо-западе Курского выступа.

Если ВСУ не удастся оперативно ввести резервы в бой, то в ближайшее время они могут потерять контроль над этим участком фронта. Текущая ситуация напоминает отступление украинских сил из-под Борков три недели назад.

Покровское и Новая Сорочина

Важными точками на карте недавних успехов ВС РФ являются населённые пункты Покровское и Новая Сорочина, которые были освобождены 9 октября 2024 года. В ходе боевых действий российские войска расширили контроль над прилегающими территориями, что позволило более эффективно управлять действиями на соседних направлениях, особенно в районе Обуховки.

Севернее Малой Локни российские части продолжают продвигаться от Погребков. По данным разведки, за последние сутки удалось продвинуться на 2 км вглубь территории противника. В ходе наступления уничтожены три танка и несколько бронетранспортёров ВСУ. Кроме того, ударом по украинским позициям в Зеленом Шляхе уничтожены подразделения ВСУ, которые оказывали сопротивление в этом районе.

Одновременно с этим продолжается штурм Плехово, где российские войска развивают успех. Захват этого населённого пункта создаст ещё большую угрозу для украинских сил на северо-западном направлении.

Контрудар российских войск позволил существенно ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе приграничных населённых пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Нижний Клин. Это наступление стало критическим для противника, так как от этого района до Свердликова – ключевой точки, через которую ВСУ надеялись прорваться к Кореневу – всего около 4 километров. В этих условиях украинские подразделения, оказавшиеся под угрозой окружения, зачастую отступают по тактике «угледарского отхода», то есть под покровом ночи, стараясь оставить технику и минимизировать груз.

Общие потери ВСУ в Курской области

По состоянию на 10 октября 2024 года, общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 21550 военнослужащих. Противник потерял значительное количество техники, включая 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 892 боевые бронированные машины, 177 артиллерийских орудий и 33 реактивные системы залпового огня, среди которых было уничтожено 8 HIMARS и 6 MLRS. Также уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, несколько радиолокационных станций и 22 единицы инженерной техники.

Российская артиллерия и авиация оказали значительное воздействие на противника. В районе Толстого Луга десантники из 83-й бригады накрыли склад боеприпасов ВСУ, уничтожив также несколько позиций живой силы противника. В результате удара была уничтожена гаубица и три миномётных расчета с боеприпасами.

Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по позициям противника в районах Любимовки, Мартыновки и Плехово. Противник понёс существенные потери, не сумев организовать эффективную оборону на этих участках. Удары были столь мощными, что украинские части начали отход в сторону Леонидовки, чтобы избежать окружения.

Более 200 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ

ВСУ продолжают терять боевую технику. Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 891 бронированная боевая машина, а также значительное количество артиллерии, систем залпового огня и других технических средств.

Узнайте больше:

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Курская область. Продвижение противника остановлено

Курская область: Что происходит на границе с Украиной?

Карта боевых действий. Курская область — 11.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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