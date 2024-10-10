Прямо сейчас:
Главная | Сводки СВО | Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку. Карта СВО
актуально в республике

Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 5:40 10.10.2024

Курская область. Ситуация на 10.10.24. сегодня. Карта СВО. Боевые действия на Курском направлении продолжются с высокой интенсивностью, несмотря на стремительно ухудшающиеся погодные условия. За минувшие сутки российские войска имеют довольно значительное продвижение в ходе которого освобождены два ключевых населённых пункта. В районе Любимовки продолжаются ожесточённые бои, где ВСУ пытаются удержать свои позиции, несмотря на серьёзные потери. ВС РФ продолжают активно вести наступательные действия, нанося противнику значительный урон в пехоте и бронетехнике.

Подразделения группировки войск «Север» освободили два населённых пункта — Новая Сорочина и предроложительно (!) хутор Покровский. Новая Сорочина находится в двух километрах к северу от Малой Локни, удерживаемой ВСУ. Взятие под контроль этого села существенно осложнило логистику украинской армии в преддверии осенней распутицы. Покровский расположен на подступах к Любимовке. Его освобождение позволит обезопасить фланги российских подразделений, ведущих бои в этом районе, и лишить противника возможности контратаковать с данного направления.

Узнайте больше:  Курская область. Обострение ситуации и потери ВСУ

Курская область 10.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курская область. 10.10.24.-Карта СВО

Курская область. 10.10.24.-Карта СВО

Глушковский район

На участке государственной границы в Глушковском районе подразделения Войск Север успешно отразили атаку ВСУ численностью до полувзвода в районе н.п. Весёлое. Из них было уничтожено 5 военнослужащих противника. По показаниям взятых в плен украинских солдат, мобилизованные из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти в бой из-за их возраста и недостаточного снабжения. Активные боевые действия на этом участке продолжаются, обе стороны активно используют артиллерийские средства дальнего поражения.

ВС РФ взяли в плен украинскую разведгруппу

Суджанский район

На юге Суджанского района продолжается зачистка лесных массивов российскими войсками. Здесь отмечены успехи российских подразделений, продвигающихся к госгранице в районе Плёхово. Противник потерял до 20 человек живой силы, гаубицу Д-30 и два миномёта, однако продолжает упорно удерживать свои позиции. Любимовка важна для ВСУ, поскольку через это село проходит дорога через Зелёный Шлях — ключевая снабженческая артерия для украинской группировки в районе Ольговки.

Кореневский участок

На кореневском участке фронта активные боевые действия продолжаются в районе н.п. Любимовка. Российские войска ведут успешное наступление, уничтожая подходящие резервы противника и продвигаясь вперёд. В районе Гончаровки отмечено уничтожение двух украинских танков: у одного снесена башня, второй был обездвижен ударом беспилотного летательного аппарата.

Потери техники ВСУ под Весёлым. Курская область

Потери противника на Курском направлении

ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ в разных районах. За последние сутки подразделения «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й и 129-й территориальных оборонных бригад в районах Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плёхово. В результате этих действий было уничтожено до 100 человек личного состава ВСУ.

Более 200 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ

КУрская область. Геолокация мест уничтожения техники ВСУ

Курская область. Геолокация мест уничтожения техники ВСУ. Карта СВО

ВСУ продолжают терять боевую технику. Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 891 бронированная боевая машина, а также значительное количество артиллерии, систем залпового огня и других технических средств.

Узнайте больше:

Курская область. Продвижение противника остановлено

Курская область: Что происходит на границе с Украиной?

Курская область. Позади два месяца боёв, ситуация сегодня

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  10.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление. 13.09.24. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Покровское направление. Украинск - Нетайлово. Карта СВО
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО
Часов-Яр-05.09.24
Курское направление. 05.09.24. Карта СВО
Запорожское-направление.-05.09.24
Покровское-направление-04.08.24

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 54

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: СВО

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
СВО
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.