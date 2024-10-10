Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 10.10.24. сегодня. Карта СВО. Боевые действия на Курском направлении продолжются с высокой интенсивностью, несмотря на стремительно ухудшающиеся погодные условия. За минувшие сутки российские войска имеют довольно значительное продвижение в ходе которого освобождены два ключевых населённых пункта. В районе Любимовки продолжаются ожесточённые бои, где ВСУ пытаются удержать свои позиции, несмотря на серьёзные потери. ВС РФ продолжают активно вести наступательные действия, нанося противнику значительный урон в пехоте и бронетехнике.
Подразделения группировки войск «Север» освободили два населённых пункта — Новая Сорочина и предроложительно (!) хутор Покровский. Новая Сорочина находится в двух километрах к северу от Малой Локни, удерживаемой ВСУ. Взятие под контроль этого села существенно осложнило логистику украинской армии в преддверии осенней распутицы. Покровский расположен на подступах к Любимовке. Его освобождение позволит обезопасить фланги российских подразделений, ведущих бои в этом районе, и лишить противника возможности контратаковать с данного направления.
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Курская область 10.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО
Глушковский район
На участке государственной границы в Глушковском районе подразделения Войск Север успешно отразили атаку ВСУ численностью до полувзвода в районе н.п. Весёлое. Из них было уничтожено 5 военнослужащих противника. По показаниям взятых в плен украинских солдат, мобилизованные из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти в бой из-за их возраста и недостаточного снабжения. Активные боевые действия на этом участке продолжаются, обе стороны активно используют артиллерийские средства дальнего поражения.
ВС РФ взяли в плен украинскую разведгруппу
Суджанский район
На юге Суджанского района продолжается зачистка лесных массивов российскими войсками. Здесь отмечены успехи российских подразделений, продвигающихся к госгранице в районе Плёхово. Противник потерял до 20 человек живой силы, гаубицу Д-30 и два миномёта, однако продолжает упорно удерживать свои позиции. Любимовка важна для ВСУ, поскольку через это село проходит дорога через Зелёный Шлях — ключевая снабженческая артерия для украинской группировки в районе Ольговки.
Кореневский участок
На кореневском участке фронта активные боевые действия продолжаются в районе н.п. Любимовка. Российские войска ведут успешное наступление, уничтожая подходящие резервы противника и продвигаясь вперёд. В районе Гончаровки отмечено уничтожение двух украинских танков: у одного снесена башня, второй был обездвижен ударом беспилотного летательного аппарата.
Потери техники ВСУ под Весёлым. Курская область
Потери противника на Курском направлении
ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ в разных районах. За последние сутки подразделения «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й и 129-й территориальных оборонных бригад в районах Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плёхово. В результате этих действий было уничтожено до 100 человек личного состава ВСУ.
Более 200 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ
ВСУ продолжают терять боевую технику. Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 891 бронированная боевая машина, а также значительное количество артиллерии, систем залпового огня и других технических средств.
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По данным портала LostArmour.info;
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