Курская область. ВС РФ развивают прорыв. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 12.10.24. сегодня. Карта СВО. Курское направление на сегодняшний день является одним из ключевых участков российско-украинского фронта. Российские войска развивают наступление сразу в нескольких районах области, добиваясь ощутимых успехов. Основные операции проходят в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Здесь задействованы как регулярные подразделения российской армии, так и силы, такие как полк «Ахмат-Чечня» и воздушно-десантные части. Боевые действия сосредоточены на вытеснении украинских формирований с населённых пунктов и стратегически важных объектов, таких как железные дороги, опорные пункты и лесополосы.

Важнейшими целями операций являются установление полного контроля над районами и блокирование логистических маршрутов противника. Так, российские войска уже достигли значительных успехов в Глушковском районе, где они смогли выбить украинские силы из села Медвежье и подойти к окраинам Нового Пути. Также на других участках фронта ведутся активные боевые действия, включая Кореневский район, где идут упорные бои за Любимовку, и Суджанский район, где российские войска продвигаются к Черкасской Конопельке и нарушают линии снабжения противника.

Курская область 12.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Кореневский район

В Кореневском районе ВС РФ смогли значительно продвинуться и освободить ряд населённых пунктов. Зеленый Шлях, Покровский и Нижний Клин полностью перешли под контроль российских войск, однако бои за Любимовку продолжаются. Украинские силы оказывают сопротивление, особенно в районе Толстого Луга, где зафиксированы интенсивные встречные бои. При этом, по предварительным данным, украинские подразделения в окрестностях Ольговки и Кремяного остаются изолированными, что создаёт предпосылки для их полного окружения.

Глушковский район

Российские войска продолжают развивать наступление в Глушковском районе, в особенности на направлениях Весёлое и Новый Путь. После успешных боёв подразделения ВДВ, 155-й бригады морской пехоты, 51-го парашютно-десантного полка и полка «Ахмат» смогли отбросить противника к железной дороге. Особенно важной является операция у села Медвежье, где противник был выбит из населённого пункта и прилежащих лесополос. По последним данным, ВСУ удерживаются только в балке южнее Краснооктябрьского и в Новом Пути. Успехи на этом участке значительно укрепляют позиции российских войск и обеспечивают контроль над важными стратегическими точками.

Суджанский район

Несмотря на то, что Фанасеевка остаётся под контролем ВСУ, российские силы продвинулись к Плехово, взяв его в полуокружение и перекрыв транспортные маршруты. Важное значение приобретает взятие нескольких опорных пунктов вдоль трассы 38Н-515, которая соединяет Плехово с Махновкой. Южнее продолжается борьба за контроль над заправкой у железной дороги, и ВС РФ уже освободили несколько лесных полос на этом участке.

Южнее продолжаются ожесточённые бои, особенно в районе железнодорожного остановочного пункта 66 км, который перешёл под контроль российских сил. Бои также ведутся за Русскую Конопельку, где инициативу захватили десантные подразделения ВС РФ.

Особое значение приобретает наступление в южных районах, где российские войска приближаются к Черкасской Конопельке, выбивая противника из лесополос к востоку от заправки. ВС РФ продвигаются к Судже, и хотя информация о прорыве к окраинам города ещё не подтверждена, успехи на других участках создают благоприятные условия для дальнейшего наступления. Однако, в целом, общие успехи ВС РФ на этом направлении заметны: укрепления противника теряют свою обороноспособность, а в некоторых местах его позиции близки к окончательному падению.

Краткий анализ действий протвника

На Курском направлении действия ВСУ сопровождаются рядом системных проблем, которые затрудняют эффективное ведение операций. Одним из главных факторов, негативно влияющих на ситуацию, является разрозненность и несогласованность «группировки вторжения». Эта «сборная солянка» подразделений, собранных в разных местах фронта, изначально не была предназначена для ведения продолжительных боевых действий. Подразделения, которые входят в сводную группировку, оказываются не готовы к оперативному управлению в условиях масштабного наступления. Отсутствие чёткой структуры снабжения, управления и резерва вызывает затруднения, особенно с учётом приближающихся осенних дождей и ухудшающихся условий дорог. В 2023 году подобная проблема уже наблюдалась у украинской армии, когда маршевые батальоны сходу вовлекались в бой, не успев закрепиться на позициях. История повторяется на Курском направлении: украинские части входят в бои, где ранее уже понесли значительные потери. ВСУ лишены тактического преимущества, оказываясь в условиях затяжной операции, которая, по сути, изначально не была спланирована должным образом. Усиление группировки для перелома ситуации также невозможно, что оставляет ВСУ в трудной позиции, с увеличивающимися потерями под давлением российской армии.

Курская область — потери противника

За последние сутки ВСУ потеряли более 300 человек личного состава и 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три боевые машины пехоты. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия и реактивная система залпового огня. Подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия, нанося удары по районам сосредоточения войск противника вблизи населённых пунктов Новый Путь, Плехово и Малая Локня.

Более 200 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ

Общие потери противника на Курском направлении с начала операции составили около 21 900 военнослужащих, уничтожено более 140 танков, 34 реактивные системы залпового огня, включая несколько HIMARS.

Что говорит противник

США верят, что Украина может удерживать российскую территорию в течение нескольких месяцев, — Bloomberg.

Наступление Украины летом в Курской области поначалу произвело впечатление на союзников Киева своим быстрым первоначальным успехом. Но оно также вызвало обеспокоенность у некоторых чиновников, что стоимость операции может оказаться высокой, если ВС РФ контратакуют и вытеснят украинские войска.

По словам официальных лиц, ВСУ до сих пор не столкнулись с какими-либо серьезными проблемами с поставками грузов в район проведения операции, поскольку российские войска предприняли лишь ограниченные контратаки и вместо этого сосредоточились на наступлении на востоке Украины.

Узнайте больше:

Курская область. Наступление Российской армии

Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку

Курская область. Продвижение противника остановлено

Карта боевых действий. Курская область — 12.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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