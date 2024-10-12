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Курская область. ВС РФ развивают прорыв. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 5:33 12.10.2024

Курская область. Ситуация на 12.10.24. сегодня. Карта СВО. Курское направление на сегодняшний день является одним из ключевых участков российско-украинского фронта. Российские войска развивают наступление сразу в нескольких районах области, добиваясь ощутимых успехов. Основные операции проходят в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Здесь задействованы как регулярные подразделения российской армии, так и силы, такие как полк «Ахмат-Чечня» и воздушно-десантные части. Боевые действия сосредоточены на вытеснении украинских формирований с населённых пунктов и стратегически важных объектов, таких как железные дороги, опорные пункты и лесополосы.

Важнейшими целями операций являются установление полного контроля над районами и блокирование логистических маршрутов противника. Так, российские войска уже достигли значительных успехов в Глушковском районе, где они смогли выбить украинские силы из села Медвежье и подойти к окраинам Нового Пути. Также на других участках фронта ведутся активные боевые действия, включая Кореневский район, где идут упорные бои за Любимовку, и Суджанский район, где российские войска продвигаются к Черкасской Конопельке и нарушают линии снабжения противника.

Курская область 12.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курская область. 12.10.24. Карта СВО

Курская область. 12.10.24. Карта СВО

Кореневский район

Курская область. Кореневский район. 12.10.24. Карта СВО

Курская область. Кореневский район. 12.10.24. Карта СВО

В Кореневском районе ВС РФ смогли значительно продвинуться и освободить ряд населённых пунктов. Зеленый Шлях, Покровский и Нижний Клин полностью перешли под контроль российских войск, однако бои за Любимовку продолжаются. Украинские силы оказывают сопротивление, особенно в районе Толстого Луга, где зафиксированы интенсивные встречные бои. При этом, по предварительным данным, украинские подразделения в окрестностях Ольговки и Кремяного остаются изолированными, что создаёт предпосылки для их полного окружения.

Глушковский район

Российские войска продолжают развивать наступление в Глушковском районе, в особенности на направлениях Весёлое и Новый Путь. После успешных боёв подразделения ВДВ, 155-й бригады морской пехоты, 51-го парашютно-десантного полка и полка «Ахмат» смогли отбросить противника к железной дороге. Особенно важной является операция у села Медвежье, где противник был выбит из населённого пункта и прилежащих лесополос. По последним данным, ВСУ удерживаются только в балке южнее Краснооктябрьского и в Новом Пути. Успехи на этом участке значительно укрепляют позиции российских войск и обеспечивают контроль над важными стратегическими точками.

Суджанский район

Курская область. Суджансский район. 12.10.24. Карта СВО

Курская область. Суджанский район. 12.10.24. Карта СВО

Несмотря на то, что Фанасеевка остаётся под контролем ВСУ, российские силы продвинулись к Плехово, взяв его в полуокружение и перекрыв транспортные маршруты. Важное значение приобретает взятие нескольких опорных пунктов вдоль трассы 38Н-515, которая соединяет Плехово с Махновкой. Южнее продолжается борьба за контроль над заправкой у железной дороги, и ВС РФ уже освободили несколько лесных полос на этом участке.

Южнее продолжаются ожесточённые бои, особенно в районе железнодорожного остановочного пункта 66 км, который перешёл под контроль российских сил. Бои также ведутся за Русскую Конопельку, где инициативу захватили десантные подразделения ВС РФ.

Узнайте больше:  Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку. Карта СВО

Особое значение приобретает наступление в южных районах, где российские войска приближаются к Черкасской Конопельке, выбивая противника из лесополос к востоку от заправки. ВС РФ продвигаются к Судже, и хотя информация о прорыве к окраинам города ещё не подтверждена, успехи на других участках создают благоприятные условия для дальнейшего наступления. Однако, в целом, общие успехи ВС РФ на этом направлении заметны: укрепления противника теряют свою обороноспособность, а в некоторых местах его позиции близки к окончательному падению.

Краткий анализ действий протвника

Курская область. Карта СВО. Потери ВСУ На Курском направлении действия ВСУ сопровождаются рядом системных проблем, которые затрудняют эффективное ведение операций. Одним из главных факторов, негативно влияющих на ситуацию, является разрозненность и несогласованность «группировки вторжения». Эта «сборная солянка» подразделений, собранных в разных местах фронта, изначально не была предназначена для ведения продолжительных боевых действий.

Подразделения, которые входят в сводную группировку, оказываются не готовы к оперативному управлению в условиях масштабного наступления. Отсутствие чёткой структуры снабжения, управления и резерва вызывает затруднения, особенно с учётом приближающихся осенних дождей и ухудшающихся условий дорог.

В 2023 году подобная проблема уже наблюдалась у украинской армии, когда маршевые батальоны сходу вовлекались в бой, не успев закрепиться на позициях. История повторяется на Курском направлении: украинские части входят в бои, где ранее уже понесли значительные потери.

ВСУ лишены тактического преимущества, оказываясь в условиях затяжной операции, которая, по сути, изначально не была спланирована должным образом. Усиление группировки для перелома ситуации также невозможно, что оставляет ВСУ в трудной позиции, с увеличивающимися потерями под давлением российской армии.

Курская область — потери противника

За последние сутки ВСУ потеряли более 300 человек личного состава и 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три боевые машины пехоты. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия и реактивная система залпового огня. Подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия, нанося удары по районам сосредоточения войск противника вблизи населённых пунктов Новый Путь, Плехово и Малая Локня.

Более 200 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ

КУрская область. Геолокация мест уничтожения техники ВСУ

Курская область. Геолокация мест уничтожения техники ВСУ. Карта СВО

Общие потери противника на Курском направлении с начала операции составили около 21 900 военнослужащих, уничтожено более 140 танков, 34 реактивные системы залпового огня, включая несколько HIMARS.

Что говорит противник

Курская область. ВС РФ развивают прорыв. Карта СВОСША верят, что Украина может удерживать российскую территорию в течение нескольких месяцев, — Bloomberg. 

Наступление Украины летом в Курской области поначалу произвело впечатление на союзников Киева своим быстрым первоначальным успехом. Но оно также вызвало обеспокоенность у некоторых чиновников, что стоимость операции может оказаться высокой, если ВС РФ контратакуют и вытеснят украинские войска.

По словам официальных лиц, ВСУ до сих пор не столкнулись с какими-либо серьезными проблемами с поставками грузов в район проведения операции, поскольку российские войска предприняли лишь ограниченные контратаки и вместо этого сосредоточились на наступлении на востоке Украины.

Узнайте больше:

Курская область. Наступление Российской армии

Курская область. Бои за Весёлое и Любимовку

Курская область. Продвижение противника остановлено

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  12.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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