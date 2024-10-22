Курская область. Продвижение ВС РФ, темпы растут. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 22.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. Обстановка на фронте продолжает оставаться крайне напряженной, в том числе на Курском направлении, где российские войска ведут активные действия по зачистке ранее освобожденных территорий и нейтрализации угроз со стороны ВСУ. Учитывая, что противник всё чаще применяет западную технику и бронемашины, ситуация на этом направлении требует особого внимания. Важные участки, такие как Глушковский и Кореневский районы, стали ареной ожесточённых боёв, где обе стороны сосредоточили значительные силы для удержания своих позиций.

Украинские подразделения предпринимают попытки закрепиться на ранее утраченных позициях, однако российские войска продолжают уверенно вести наступательные действия, отражая атаки и постепенно освобождая оккупированные территории.

Российские силы активно проводят зачистки в Глушковском районе, где, несмотря на сопротивление ВСУ, удалось очистить значительную часть сельских районов. Ключевую роль здесь играет авиация и артиллерия, которые уничтожают укрепления противника. В боях за населённые пункты Новый Путь и Павловка российские подразделения добились значительных успехов, нанося ощутимые потери ВСУ. Дроны активно используются для выявления позиций противника и их последующего уничтожения.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 22.10.24. Карта СВО

Суджанский район

На юге Курской области, в Суджанском районе, наблюдается обострение боевых действий. Российские войска сосредоточены на подготовке плацдарма для будущей битвы за Суджу. В настоящее время от позиций ВС РФ до первых линий обороны ВСУ — чуть более 2 километров. Бои в этом районе усиливаются, и с каждой стороны задействуются дополнительные резервы. В районе Черкасского Поречного российские дроны нанесли удар по передовым позициям ВСУ. Особую важность в этом районе имеет уничтожение комплекса радиоэлектронной борьбы «Нота», скрытого в лесополосе на окраине Заолешенки, что существенно ослабило оборону украинских сил в данной зоне.

Колмаков и Бондарёвка, где 810-я морская пехота и бойцы спецназа «Ахмат» продвигаются, зачищая территории. В ходе боёв в районе Плёхово удалось уничтожить остатки украинской пехоты, что свидетельствует о критическом положении ВСУ на этом участке. 0 x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. Российские подразделения ведут активные боевые действия в районах, где 810-я морская пехота и бойцы спецназа «Ахмат» продвигаются, зачищая территории. В ходе боёв в районеудалось уничтожить остатки украинской пехоты, что свидетельствует о критическом положении ВСУ на этом участке.

Глушковский район

Бои в Глушковском районе остаются крайне ожесточенными. Российские войска продолжают зачистку территории вблизи села Новый Путь, что позволяет постепенно расширять контролируемую зону. Бои здесь не прекратились, но значительных изменений в линии фронта не произошло. Основные действия сосредоточены на вытеснении украинских подразделений с ранее занятых позиций в южном направлении, на территорию Сумской области. Продвижение осложняется укреплёнными позициями ВСУ, однако использование артиллерии и авиации создаёт серьёзные трудности для противника. Позиции ВСУ регулярно подвергаются ударам артиллерии и авиации, что затрудняет возможности украинских сил закрепиться на данном участке.

Особенно важным эпизодом стали события около Павловки, где украинские подразделения пытались закрепиться, но российские дроны успешно уничтожили группу пехоты ВСУ. Этот инцидент подтверждает эффективность использования беспилотных аппаратов, которые обеспечивают российским войскам преимущество в данном районе.

Кореневский район

Кореневский район стал ареной напряженных боестолкновений, где украинские формирования понесли значительные потери. Группы ВСУ, окружённые в районе Толстого Луга, отчаянно пытаются вырваться из полуокружения и выйти на рубеж Зеленый Шлях — Нижний Клин. Однако российские войска, контролируя фланги, активно удерживают их в этой зоне. Противник теряет живую силу и технику, а активные действия российских войск сдерживают попытки прорыва ВСУ.

Особое внимание привлекла ситуация в Новоивановке, куда прорвались украинские подразделения на бронетехнике. Танки и боевые машины пехоты (БМП) Bradley обстреливали жилые дома, что стало первым зафиксированным применением танков M1A1SA Abrams (которые были поставлены Украине западными странами) в Курской области. Этот эпизод свидетельствует о продолжении попыток ВСУ использовать западную технику для прорыва на данном участке фронта. Несмотря на это, российские войска смогли удержать свои позиции и нанести урон противнику, продемонстрировав эффективность своих оборонительных действий.

ВСУ атакуют в Новоивановке

На видео зафиксирован американский танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, атакующие в районе села Новоивановка Курской области. Под прикрытием бронетехники противник разрушает дома в попытке удержать позиции. Эти машины принадлежат потрёпанной 47-й механизированной бригаде ВСУ, которую экстренно перебросили с Покровского направления для стабилизации фронта. Это первый зафиксированный случай использования американских танков в этом районе. Российские войска уже уничтожили несколько таких «Абрамсов» и «Брэдли», а также британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2 в ходе боёв с августа.

ВСУ понесли значительные потери, что ослабило их способность к организованному сопротивлению. Российские войска продолжают развивать успех, продвигаясь вглубь территории и уничтожая укрепления противника.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

В прошедшие сутки российские войска на Курском направлении продолжили активные боевые действия по разгрому сил противника, который пытается закрепиться на ранее утраченных рубежах. Подразделения группировки «Север» нанесли удары по 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированным бригадам, а также частям десантно-штурмовых подразделений ВСУ в районах Колмакова, Новоивановки, Нижнего Клина и других населённых пунктов. В районе Новоивановки была отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая потеряла до 15 человек, а также один танк и две боевые машины.

Армейская авиация и артиллерия продолжали активно работать по позициям противника, уничтожая его скопления в районах Агроном, Волфино, Леонидово и других ключевых населённых пунктах. По данным оперативно-тактической авиации и ракетных войск, также были нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области, что серьёзно ослабило возможности противника для дальнейших контратак.

За сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, одну боевую машину пехоты и 13 бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

25 420 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 169 танков, 84 БМП, 216 артиллерийских орудий и 38 установок реактивных систем залпового огня, среди которых девять HIMARS. 0 x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более, а также значительное количество техники, включаяи 38 установок реактивных систем залпового огня, среди которых девять HIMARS.

Узнайте больше:

Курская область. Российские войска продвигаются к Судже

Курская область. Формирование тактических котлов

Курская область. Котёл замыкается, ВСУ теряют позиции

Карта боевых действий. Курская область — 21.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 58