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Курская область. ВС РФ продолжают освобождение. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 6:11 14.10.2024

Курская область. Ситуация на 14.10.24, сегодня. Карта СВО. На этом участке российские войска продолжают уверенно продвигаться, закрепляясь на ключевых рубежах. Бои за населённые пункты Любимовка и Толстый Луг завершились в пользу российских сил, что позволило создать благоприятные условия для дальнейшего наступления. Особо важное значение имеет лесная пойма реки Снагость, где противник оказался в оперативном окружении. Враг неоднократно пытался вырваться из окружения через Новоивановку, но все попытки завершились неудачей. Примечательна танковая атака ВСУ, в ходе которой украинская сторона потеряла несколько единиц бронетехники. Продолжая наступление южнее трассы Зеленый Шлях – Малая Локня, российские подразделения значительно продвинулись вперёд.

Продолжаются бои под Плёхово и в Суджанском районе. Потери ВСУ за последнюю неделю составили более 400 человек, около 30 единиц техники, включая 6 танков. Наступление российских войск несколько затруднено плохими погодными условиями, однако, несмотря на это, прогресс очевиден. Противник вынужден отступать и терять ключевые позиции на всём протяжении линии фронта.

Курская область 14.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курская-область. Весёлое. 13.10.24. Карта-СВО

Курская область. Весёлое. 14.10.24. Карта СВО

Очистка приграничной зоны на юге Глушковского района от ВСУ успешно завершена. Противник практически оттеснён за государственную границу, что снимает потенциальную угрозу флангового и тылового удара по нашим подразделениям, действующим в Кореновском районе. Украинские источники отмечают, что успешный прорыв наших войск в районе Веселого стал возможен из-за отвода резервов ВСУ, переброшенных на другие участки, где наши атаки особенно активны. Независимо от причин, ключевым результатом является ликвидация украинского плацдарма в этом секторе.

Любимовка и Толстый Луг

Курская область 12.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курская область 14.10.24. Любимовка. Карта СВО

На этом участке российские силы завершили зачистку населённых пунктов Толстый Луг и Любимовка, где ранее находились окружённые подразделения ВСУ. Враг неоднократно предпринимал попытки деблокировать свои части, однако из-за плохих дорог и осенней распутицы это оказалось невозможным. За последние два дня ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак через Новоивановку. Потери противника составили более 300 человек, а также было уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два немецких танка «Леопард». Только восемь украинских военнослужащих сдались в плен. Зачистка в Толстом Лугу завершилась утром, а Любимовка была очищена от противника к вечеру прошедшего дня.

Ольговка

Российские войска продолжают добиваться успехов и на этом участке. Оставшиеся силы ВСУ, оказавшиеся в здании на окраине, практически лишены поддержки и вынуждены ожидать своей неизбежной участи. Противник лишён снабжения и связи, что делает их дальнейшее сопротивление бессмысленным. Усиленные штурмовые подразделения ВС РФ, обладая численным и тактическим преимуществом, продолжат зачистку территории.

Узнайте больше:  Курская область ловушка для ВСУ. Карта СВО

Зелёный Шлях

Курская область 12.10.24. Плехово. Карта СВО

Курская область 14.10.24. Плехово. Карта СВО

10 октября российские подразделения провели успешную операцию по зачистке лесопосадки в районе хутора Зелёный Шлях. В ходе рейда были уничтожены операторы украинских БПЛА, которые оказались в окружении при стремительном продвижении наших войск. Эта операция значительно осложнила работу украинских дронов на данном направлении, что уменьшает их возможность наносить удары по российским подразделениям.

Малая Локня

Ситуация в районе Малой Локни остаётся напряжённой. ВСУ удерживают позиции, однако российские войска ведут активные наступательные действия. Подразделения украинской армии начали отступать южнее линии трассы «Зелёный Шлях – Малая Локня», избегая окружения. Здесь ключевым фактором становится контроль над дорогами, который даёт преимущество российским войскам в условиях ухудшающейся погоды. Продолжаются бои за контроль над Михайловкой и Мартыновкой, которые имеют стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских сил к Судже. Поступают сообщения о зачистке территории, однако полной информации пока нет. Информация о захвате Черкасских Конопелек пока не подтверждается, но продвижение российских войск в этом районе продолжается.

Курская область — потери противника

В ходе боёв на Курском направлении украинские силы понесли значительные потери, что существенно ослабляет их боевой потенциал. Постепенная ликвидация техники и личного состава делает любое дальнейшее сопротивление противника маловероятным. Особенно серьёзные потери украинская сторона несёт в бронетехнике, что затрудняет проведение контратак и манёвров на поле боя.

За прошедшие сутки потери противника составили более 430 человек (из них до 320 на Сумском направлении). Также вскрыто и уничтожено: РСЗО «Хаймарс», РСЗО «Вампир»,  шесть танков, два артиллерийских орудия, БМП, БТР, восемь ББМ, четыре 120-мм миномета, ПУ БпЛА, склад БП, 18 единиц автомобильной техники.

По данным за 12 октября 2024 года, общие потери ВСУ на Курском направлении значительны. Оценочные цифры включают:

  • 22300 убитых военнослужащих;
  • 1226 единиц бронетехники (в том числе 150 танков и 98 БТР);
  • 221 единица артиллерии;
  • 36 установок РСЗО, включая 15 HIMARS;
  • 608 единиц автотранспорта.

Кроме того, сообщается об уничтожении 57 единиц РЛС и систем РЭБ, а также 22 единиц инженерной техники.

Узнайте больше:

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Курская область. ВС РФ развивают прорыв

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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  14.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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