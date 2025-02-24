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Курская область сегодня. Новости с фронта. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 18:51 24.02.2025

Курская область. Ситуация на 24.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. В Курском приграничье продолжается активное наступление российской армии, что приводит к серьёзным изменениям в расстановке сил. Украинские войска пытаются удержать линию обороны, но сталкиваются с мощным давлением со стороны ВС РФ. Российская армия успешно продвигается по нескольким направлениям, освобождая ключевые населённые пункты и создавая угрозу окружения крупных группировок противника. Положение ВСУ осложнено необходимостью оборонять свои фланги и постоянно держать весь периметр «мешка». Генштаб вынужден постоянно перебрасывать лучшие резервы ВСУ и терять технику на путях снабжения.

Курская область. Сводка СВО от 24.02.25

Российские войска добились значительного успеха в районе Погребков. Хутор Марьевка полностью освобождён, большая часть Погребков уже под контролем наших войск. Ведутся зачистка и разминирование. Остатки украинских подразделений отошли на позиции между Орловкой и Погребками. Наши операторы БПЛА эффективно контролируют их передвижения и наносят удары по вражеским позициям в северной части Орловки. Сообщается о массовом оставлении позиций бойцами ВСУ.

Продолжается уничтожение противника в Никольском, где наши подразделения продвинулись как в самом населённом пункте, так и в его окрестностях. ВСУ несут огромные потери в Курской области из-за эффективной работы наших дронщиков, артиллерии и авиации. Тем не менее, украинское командование продолжает перебрасывать резервы — за сутки из Сум прибыло около четырёхсот человек, большинство из которых мобилизовано уже в этом году.

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Командование ВСУ не может смириться с потерей Свердликово и ежедневно отправляет группы боевиков на бронетехнике на южную и восточную окраины села, однако безуспешно. Наши войска продолжают расширять зону контроля в окрестностях Свердликово, продвигаясь по лесополосам западнее села вдоль госграницы. Потеря Свердликово стала серьёзным тактическим поражением для ВСУ в Курской области за прошедшую неделю, что может иметь серьёзные последствия для украинской армии.

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Продолжаются тяжёлые бои в Лебедевке. Российские подразделения продвинулись вперёд, выбив противника из северной части населённого пункта. ВСУ задействовали свои десантно-штурмовые бригады, силы специальных операций и пограничников, чтобы не допустить дальнейшего прорыва российских войск.

Курская область. Сводка и карта СВО от 24.02.25

Курская область. Сводка и карта СВО от 24.02.25

По уточненным данным, прорыв российских войск через государственную границу происходит от Николаево-Дарьино в направлении Журавки. Наши подразделения атакуют малыми группами, зашли в северную часть Журавки и пытаются продвинуться дальше. Идут встречные бои, в то время как ВСУ активно атакуют со стороны Беловодов. Юго-западная трасса из Сумской области находится под угрозой — стоит российской армии дойти до села Басовка, и дорога окажется под прицелом ПТРК, а дальше её попытаются отрезать физически.

На восточном фланге основные события разворачиваются южнее Суджи, в районах Куриловки и Гуево. Российская армия старается наступать, атакуя к северу от реки Псёл, но встречает ожесточённое сопротивление ВСУ. Противник тянет резервы, пехоту и бронетехнику, организует контратаки, чтобы не допустить окружения Суджи.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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