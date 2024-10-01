Угледар под контролем ВС РФ: над городом российские флаги

Угледар освобождён. Ситуация на 01.10.24 сегодня. Карта СВО. Взятие Угледара – это важный этап в кампании 2024 года. Этот город, который находился под контролем ВСУ на протяжении почти 2,5 лет, наконец освобожден. Успехи на этом направлении открывают возможности для дальнейших операций российских войск, в том числе для усиления давления на Новоукраинку и Богоявленку. Угледарское направление стало одной из ключевых точек в текущей военной кампании. После долгих и тяжелых боёв российские войска сумели провести успешный манёвр, закрепившись в западной части города и на юге, что позволило существенно ослабить оборону ВСУ и не оставить противнику шансов на удержание позиций.

Российские флаги уже развеваются над высотными зданиями города. Оставшиеся в городе силы украинских войск разрозненными, мелкими группами в пешем порядке пытаются покинуть северные окраины Угледара, либо пытаются сдаться в плен, осознавая безнадёжность дальнейшего сопротивления. Оборона противника истощена, а для выхода из города осталось лишь узкое «горлышко» шириной менее километра.

По данным разведки и перехватам радиопередач, противник уже получил приказ на отступление, однако у большинства бойцов ВСУ нет возможности покинуть город из-за плотного огневого контроля ВС РФ.

Тем временем российские подразделения начинают расширение зоны контроля за пределами Угледара. На севере наши войска продвигаются в сторону н.п. Победа, а с восточной стороны происходит активное наступление от Водяного в направлении Богоявленки. Здесь ВСУ готовят оборонительные рубежи, однако после падения Угледара давление на этих участках значительно возрастёт.



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По данным портала LostArmour.info;

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