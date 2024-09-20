Курская область. ВС РФ закрепились в Суджанском районе. Карта СВО

Курское направление. Ситуация на 20.09.24 (вечер). Карта СВО. Российские войска не только успешно отражают атаки ВСУ, но и уверенно продвигаются вперёд, расширяя зону контроля на ключевых участках фронта. Боевые действия на протяжении дня были особенно ожесточёнными в районе Глушково и Весёлого, где противник задействовал бронетехнику западного производства. При этом в Суджанском районе ВС РФ развивают успех, освобождая стратегически важные населённые пункты. Ситуация на фронте остаётся сложной, но российская армия последовательно укрепляет свои позиции, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления.

22:30:15

Глушковский район: битва за Весёлое

Последние несколько дней в районе населённого пункта Весёлое продолжаются ожесточённые боестолкновения. ВСУ предприняли несколько атак при поддержке бронетехники, включая шведские CV9040 и немецкие Leopard 2A6. Несмотря на высадку украинского десанта в лесополосе возле Весёлого, российские войска продолжают удерживать оборону. Само село пострадало от множества обстрелов, повреждены жилые дома.

Особенностью сегодняшнего дня стало использование ВСУ роботизированных платформ с пулемётами. Одна из таких платформ была уничтожена в районе Волфино с помощью FPV-дронов и РПГ.

Кореневский район: спад активности

В районе Кремяного активность противника значительно снизилась по сравнению с прошлыми днями. Это произошло благодаря успешным действиям российских войск на левом фланге вблизи Коренево. Бои продолжаются, но инициативу постепенно перехватывает российская армия, что позволяет стабилизировать обстановку на данном участке фронта.

Суджанский район: освобождение Дарьино

Российские войска продолжают наступление в Суджанском районе, развивая успехи предыдущих дней. Сегодня подтверждено освобождение населённого пункта Дарьино, а бои продолжаются в районах Николаево-Дарьино и Успеновка, где российские подразделения сумели закрепиться. Успехи на данном участке фронта важны для дальнейшего продвижения ВС РФ в глубину противника.

Одним из значимых событий стало спасение четверых бойцов срочной службы, которые около 40 дней находились в окружении, проводя разведывательные мероприятия и передавая информацию о передвижениях ВСУ.

Большесолдатский район: обстрелы гражданской инфраструктуры

На фоне успехов на других участках, ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в Большесолдатском районе. Сегодня был обстрелян газораспределительный узел, а также другие объекты в районе административного центра. Более десяти домов получили повреждения, а в селе Ржава Дом культуры был разрушен сбросом боеприпаса с дрона. Эти удары подтверждают намерение противника разрушать важные объекты тыла, чтобы замедлить развитие наступления российских войск.

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Курская область 20.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Суджанская удавка: изоляция противника

Один из важнейших факторов, влияющих на ход боевых действий, – это стратегическая изоляция противника в Суджанском районе. Российские войска постепенно замыкают «удавку» вокруг ВСУ, лишая их возможности маневра и отступления. Фланговый удар в районе Снагости стал ключевым моментом, который противник попытался отбить атаками на Весёлое и Новый Путь, но успеха не достиг. ВС РФ систематически изолируют пути отхода ВСУ как в Курской области, так и в соседней Сумской.

Таким образом, боевые действия на Курском направлении продолжаются с переменным успехом для обеих сторон. Однако российские войска уверенно продвигаются вперёд, несмотря на активное сопротивление ВСУ.

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По данным портала LostArmour.info;

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