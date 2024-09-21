Курская область. Ситуация на 21.09.24. Карта СВО. Российские войска продолжают расширять зону контроля, отбивая многочисленные атаки противника. Ожесточённые бои разворачиваются под селом Весёлое в Глушковском районе, где ВСУ задействовали тяжёлую технику, но их продвижение остановлено. В Суджанском районе российские войска продвигаются, освободив Дарьино и укрепив позиции в Успеновке. Основной вектор атаки ВС РФ населенный пункт Свердликово, освобождение которого отрежет пути снабжения северной груупе ВСУ. Украинские силы активно атакуют гражданские объекты в Большесолдатском районе, нанося ущерб инфраструктуре.

Глушковский район: бои за Весёлое

В Глушковском районе продолжаются интенсивные бои за населённый пункт Весёлое. Украинские силы используют бронетехнику западного производства, включая шведские CV9040 и немецкие Leopard 2A6. Несмотря на ожесточённые атаки, ВСУ не удалось добиться серьёзного продвижения. Противник понёс потери, а попытки высадки десанта в лесополосе были сорваны российскими войсками. Весёлое остаётся под контролем ВС РФ, несмотря на разрушения домов из-за постоянных обстрелов.

Отмечено также применение ВСУ роботизированных платформ, одна из которых была уничтожена российскими FPV-дронами на окраине Волфино. После этого её добили выстрелом из РПГ, что демонстрирует слаженные действия российских войск по подавлению украинских атак.

В районе Кремяное в Кореневском районе активность ВСУ значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями. Это связано с успешными действиями российских войск на левом фланге, где ВС РФ продвигаются с целью закрепления позиций. Противник вынужден был отступить и перегруппироваться, что позволяет российским войскам удерживать инициативу на этом участке фронта.

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Суджанский район: освобождение Дарьино

В Суджанском районе российские войска продолжают успешно продвигаться вперёд. Подтверждено освобождение населённого пункта Дарьино, бои переместились в район Николаево-Дарьино. Российские подразделения также вошли в Успеновку, где закрепили свои позиции. Это свидетельствует о стабильном прогрессе на этом участке фронта. Украинские силы утрачивают контроль над ключевыми рубежами, что позволяет российским войскам развивать наступление.

Кроме того, благодаря успешным действиям разведки и слаженности подразделений, из окружения были выведены четверо бойцов срочной службы, находившихся в лесу около 40 дней. Их миссия по наблюдению за передвижениями противника была выполнена успешно.

Украинские войска продолжают обстрелы гражданских объектов в Большесолдатском районе. В результате атак пострадали газораспределительная станция и другие объекты инфраструктуры. Повреждено более десяти жилых домов, а в селе Ржава снаряд, сброшенный с гексакоптера, уничтожил местный Дом культуры.

12:33:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 21.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Российские войска последовательно изолируют украинские силы, не давая им возможности для успешных контратак и организованного отступления. ВС РФ наносят удары по ключевым узлам снабжения и путям отхода противника как на территории Курской области, так и на границе с Сумской областью. Противник теряет контроль над стратегическими направлениями, и ресурсы ВСУ в этом регионе постепенно истощаются.

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По данным портала LostArmour.info;

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