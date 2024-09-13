Наступление ВС РФ в Курской области: что известно сейчас. Карта СВО

Ситуация на Курском направлении сегодня — 13.09.24 года. Карта СВО. Российская армия продолжает развивать наступление на Курском направлении, где боевые действия разворачиваются на нескольких ключевых участках.

Противник, восстановив силы после первых ударов, усиливает сопротивление. Несмотря на это, российские войска продолжают атаковать и удерживать инициативу, постепенно продвигаясь вперёд, особенно на Кореневском участке. Одновременно ВСУ пытаются контратаковать, вводя в бой свежие резервы, включая элитные части, с целью изменить ход сражений в свою пользу.

Российская авиация активно поддерживает наступление, нанося мощные удары по противнику, что позволяет сдерживать его контратаки и успешно развивать штурмовые операции на ряде участков фронта.

Главные события вчерашнего дня связаны с боями в районе Любимовки. Несмотря на охват села с трёх сторон, наши силы не смогли захватить его, однако боевые действия здесь продолжаются, и уже сегодня ожидается новая атака с целью окончательного взятия. Захват Любимовки и близлежащего хутора Зеленый Шлях откроет путь к окружению крупной группировки ВСУ севернее.

На другом участке, в районе Глушково, противник ввёл свежие резервы и атаковал позиции российских сил со стороны Сумской области, пытаясь выйти в тыл нашим подразделениям. ВСУ удалось вытеснить наши силы в районе Нового Пути, что создаёт угрозу для наступающих российских частей. Ситуация на этом направлении остаётся крайне напряжённой, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.

12:07:38

Обстановка на Курском направлении на 13 сентября 2024 года

Бои за Любимовку

В районе Любимовки российские силы продолжают атаковать противника, охватив село с трёх сторон. Несмотря на это, ВСУ удерживают позиции, отражая натиск наших штурмовых групп. Ожидается, что сегодня атаки будут продолжены с целью окончательно переломить ситуацию в пользу российской армии.

Значение Любимовки для ВСУ трудно переоценить, так как это ключевой узел коммуникаций. Бои за село могут стать переломным моментом, открывающим путь к дальнейшему наступлению на западном флпнге Курского направления.

Контратаки ВСУ на Глушковском участке

На другом ключевом участке, в районе Глушково, противник ввёл в бой элитные ударные части со стороны Сумской области, пытаясь выйти в тыл российским подразделениям. Атаки сосредоточены на населённый пункт Новый Путь, где противнику удалось потеснить российские силы, создавая угрозу тактического окружения.

ВСУ активно пытаются выйти к железнодорожной станции Глушково, что может позволить им дестабилизировать наступательные действия российской армии на этом направлении. Однако наши силы продолжают удерживать ключевые позиции и готовятся к дальнейшим боям.

Наступление на Кореневском участке

На Кореневском участке российские войска продолжают вытеснять противника, вернув под свой контроль населённый пункт Краснооктябрьское и продвигаясь вперёд. Подразделения ВСУ в спешке покидают свои позиции, что позволяет российской армии продвигаться на этом направлении.

Суджанский район

В Суджанском районе противник провёл несколько попыток контратак, однако все они были сорваны. На данном участке российские силы удерживают линии обороны и уничтожают технику и живую силу противника. ВСУ потеряли до 15 человек в результате безуспешных контратак.

Ожесточённые бои на границе

На линии государственной границы в районе Глушково ВСУ продолжают активные попытки прорыва с применением бронетехники и инженерных машин. За прошедшие сутки противник предпринял 9 атак, все они были отбиты российскими силами с большими потерями для противника: уничтожено до 80 человек личного состава и 16 единиц бронетехники. Несмотря на упорные контратаки, российская армия продолжает удерживать инициативу на этом направлении.

Потери противника за сутки

Общие потери противника на Курском направлении за прошедшие сутки составили до 520 человек, из которых 390 на Сумском направлении. Были уничтожены:

4 танка;

1 БМП «Брэдли»;

11 боевых бронированных машин;

2 БТР;

САУ «Краб»;

гаубица М119;

2 120-мм миномёта;

5 пусковых установок БпЛА;

инженерная машина ИМР-1;

несколько единиц автомобильной техники.

Несмотря на усиливающуюся оборону противника, российская армия продолжает развивать наступление на ключевых участках Курского фронта. Ожидается, что в ближайшие дни основные события будут сосредоточены в районе Любимовки, где идёт упорная борьба за контроль над этим важным узлом коммуникаций, а также в районе Глушково, где противник пытается прорваться в тыл российским подразделениям.

12:07:48 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 13.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Планы противника

Украинские войска активизировали попытки прорвать оборону, используя новый тактический подход. Командование ВСУ продолжает переброску бронегрупп и пехоты, чтобы зайти во фланг российским войскам, атакуя в районах населённых пунктов Медвежье и Новый Путь, которые находятся вблизи границы с Курской областью. Основная цель украинских сил — прорыв от Нового Пути в сторону Весёлого, что создает угрозу для российских позиций.

Используя инженерную технику, украинские подразделения пытаются преодолеть минные поля и укрепления, известные как «зубы дракона». За расчисткой маршрутов идут танки и бронемашины, что ставит российские войска под угрозу удара с тыла на фланге, где идёт российское контрнаступление в районе Коренево и Гордеевки.

ВСУ проводят атаки группами по 3–7 единиц бронетехники, которые продолжаются с высокой интенсивностью в течение всего дня. К настоящему моменту украинским силам удалось закрепиться в районе посёлка Новый Путь, однако боевые действия на этом участке продолжаются, и стороны готовятся к новым столкновениям.

Следим за развитием ситуации..

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на 13 сентября 2024 года

Наиболее значимые успехи на фронтах сосредоточены на Селидово-Кураховском и Покровском направлениях, где российские войска продвинулись в сторону стратегических населенных пунктов. В районе Украинска продолжаются ожесточенные бои за шахту «Украина», в то время как на Покровском направлении наши части развивают наступление в районе Лысовки и Гродовки. Российские войска также наносят удары по ключевым логистическим объектам противника, что замедляет его снабжение и передвижение на этих участках.

На Донецком фронте в районе Угледара противник держится, подтягивая резервы, чтобы стабилизировать линию обороны. В районе шахт Южнодонбасская №1 и №3 идут интенсивные бои, а наши войска постепенно зачищают территорию. На Покровском направлении ВС России уничтожили несколько мостов, что усложнило логистику противника.

Селидово-Кураховское направление

К полудню ситуация на этом участке фронта осталась без значительных изменений. Российские части, несмотря на большие усилия и потери, сумели закрепиться на окраинах н.п. Острое, где продолжаются бои. Войска РФ пытаются продвинуться в западном направлении к реке Волчья, однако противник оказывает упорное сопротивление. ВСУ используют опытные подразделения, пытаясь выбить наши силы обратно, но безуспешно.

Под Украинском ситуация также остаётся сложной. Российские силы ведут зачистку города, однако в районе шахты «Украина» сохраняется присутствие противника. В районе Горняка бои продолжаются, главным образом в северной части города, и также есть тактические продвижения на северо-запад от Украинска.

Общее направление продвижения на этом участке идёт широким фронтом, что свидетельствует о значительных усилиях российских войск по расширению контролируемых территорий.

Донецкое направление

В районе Красногоровки российские силы достигли значительного успеха, зачищая до 20 кв. км территории в сутки. ВСУ отступают к селу Острое, пытаясь избежать окружения между Красногоровкой и Максимильяновкой.

Южнодонецкое направление

Российские войска продолжают атаковать противника в районе Острого. На фоне недавнего взятия Красногоровки, продолжаются боевые действия по расширению зоны контроля на юго-запад от города. Противник сообщает о сдерживании натиска, однако российские силы продолжают наращивать усилия.

Угледарское направление

На этом участке фронта ситуация остается сложной. В районе Пречистовки и Золотой Нивы продолжаются ожесточённые бои. Противник подтянул резервы и стойко обороняет позиции, что не позволяет российским войскам значимо продвинуться вперёд.

На подступах к Угледару и в районе шахты Южнодонбасская №3 идут бои высокой интенсивности. Противник успешно сдерживает наши силы, что позволяет ВСУ удерживать контроль на этом участке. Несмотря на несколько частных успехов российских подразделений, общая ситуация на этом направлении пока остаётся статичной.

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются бои в двух ключевых локациях. Российские силы продолжают выдавливать противника за реку в районе Гродовки, где ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, цепляясь за каждый дом, но всё-таки медленно отступают.

Основные боевые действия разворачиваются в районе Лысовки, где российские части сумели прорваться накануне. Продолжаются попытки развить успех, однако противник оказывает упорное сопротивление, перебрасывая резервы в этот район.

Торецкое направление

Ситуация на Торецком направлении осложняется переброской противником дополнительных резервов, которые пытаются стабилизировать фронт. Однако российские силы продолжают наступление, фактически достигнув центра Торецка, и бои идут в 500 метрах от городской администрации. Одновременно продолжаются ожесточённые столкновения в северной части Нью-Йорка и в районе н.п. Нелиповка, где наши силы пытаются окружить город с юга.

ЧасовЯрское направление

На этом направлении продолжаются бои в районе западной части н.п. Калиново, где российские силы расширяют свой плацдарм на западном берегу канала «Северский Донец-Донбасс». Это продвижение связано с недавним занятием российскими войсками села Григорьевка, которое является важной точкой для развития дальнейших операций.

Основной укрепрайон противника в этом районе располагается между Калиново и Григорьевкой, и российские силы предпринимают усилия для выбивания ВСУ с укреплённых позиций. Расширение контроля над этим районом откроет путь к охвату Часова Яра с севера.

Запорожское направление

На этом участке фронта российская артиллерия и беспилотники активно работают по позициям противника. Уничтожены несколько единиц бронетехники, включая американскую БМП Bradley. Противник ведёт ответный огонь, особенно в районе Энергодара, но линия фронта остаётся без значительных изменений. Российская авиация наносит удары по скоплениям войск ВСУ в районе Малой Токмачки и Каменского.

Обстановка СВО в целом

На других направлениях, в том числе на Запорожском и Харьковском, активизировалась работа российской артиллерии и беспилотников. Сообщается о многочисленных ударах по тыловым районам противника, в том числе в таких городах, как Одесса, Николаев, Запорожье и Ивано-Франковск.

Ожесточенные бои за Острое: ВС России развивают наступление. Прорыв российских войск в Лысовке: противник отступает. Торецкое направление: бои за городскую администрацию. Российские войска расширяют плацдарм на канале «Северский Донец-Донбасс». Удары по тыловым районам Украины: новые успехи российской артиллерии. Покровское направление: бои за Гродовку и Лысовку. В Угледаре без изменений: украинские войска держатся стойко. Украинские силы отступают из Украинска: российские части зачищают город. Противник подтягивает резервы на Торецкое направление: наступление продолжается. Бои за шахту «Украина»: российские силы наступают на Украинск.

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Карта боевых действий в Курской области 13.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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