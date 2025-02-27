Новости с фронта. Ситуация сегодня. Наступление ВС РФ. Карта и сводка СВО

Новости с фронта. Ситуация на 27.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают планомерное наступление на нескольких ключевых направлениях, добиваясь тактических успехов и нанося значительный урон живой силе и технике противника. Основные усилия сосредоточены на Покровском, Купянском, Богатырском, Времьевском и Запорожском направлениях, где ВС РФ расширяют зоны контроля и теснят украинские формирования. Особое внимание уделяется Курскому направлению, где российские войска стремятся нарушить логистику противника и создать условия для дальнейшего продвижения. Несмотря на ожесточённое сопротивление и переброску резервов со стороны ВСУ, российская армия продолжает уверенно реализовывать поставленные задачи, приближая общую победу.

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Командование ВСУ не может смириться с потерей Свердликово и ежедневно отправляет группы боевиков на бронетехнике на южную и восточную окраины села, однако безуспешно. Наши войска продолжают расширять зону контроля в окрестностях Свердликово, продвигаясь по лесополосам западнее села вдоль госграницы. Потеря Свердликово стала серьёзным тактическим поражением для ВСУ в Курской области за прошедшую неделю, что может иметь серьёзные последствия для украинской армии.

Новости с фронта. Ситуация сегодня на 27.02.25

Продолжаются тяжёлые бои в Лебедевке. Российские подразделения продвинулись вперёд, выбив противника из северной части населённого пункта. ВСУ задействовали свои десантно-штурмовые бригады, силы специальных операций и пограничников, чтобы не допустить дальнейшего прорыва российских войск.

По уточненным данным, прорыв российских войск через государственную границу происходит от Николаево-Дарьино в направлении Журавки. Наши подразделения атакуют малыми группами, зашли в северную часть Журавки и пытаются продвинуться дальше. Идут встречные бои, в то время как ВСУ активно атакуют со стороны Беловодов. Юго-западная трасса из Сумской области находится под угрозой — стоит российской армии дойти до села Басовка, и дорога окажется под прицелом ПТРК, а дальше её попытаются отрезать физически.

На восточном фланге основные события разворачиваются южнее Суджи, в районах Куриловки и Гуево. Российская армия старается наступать, атакуя к северу от реки Псёл, но встречает ожесточённое сопротивление ВСУ. Противник тянет резервы, пехоту и бронетехнику, организует контратаки, чтобы не допустить окружения Суджи.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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