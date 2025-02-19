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Новости СВО сегодня. Обзор по фронтам, сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 17:19 19.02.2025

Новости СВО сегодня. Обзор по фронтам. Ситуация на 19.02.25, Карта СВО. На Лиманском направлении Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ямполовка. Об этом официально сообщило Министерство обороны России. Бои за село были крайне ожесточёнными. Наши бойцы неоднократно предпринимали штурмовые действия, которые противник пытался отражать.

Со стороны Вооружённых Сил Украины также проводились контратаки. В ходе отражения одной из таких контратак российские военные буквально на плечах отступающих ворвались в село и закрепились на его окраинах.

Развивая успех, они вынудили подразделения противника, понёсшие значительные потери, оставить населённый пункт. Однако бои продолжаются в прилегающем к Ямполовке лесном массиве (Яр Дальний), где противник пытается сосредоточить дополнительные силы.

Обзор по фронтам. Новости и Сводка СВО от 19.02.25

Ямполовка входила в систему оборонительных укреплений Вооружённых Сил Украины по линии Терны-Ямполовка-Торское. Её освобождение открывает возможность выхода на правый берег реки Жеребец в районе населённого пункта Мирное, что создаёт условия для дальнейшего наступления на Заречное — ключевой элемент укрепрайона Заречное-Торское, прикрывающего Лиман (Красный Лиман).

Наступательные действия российских войск на Лиманском направлении, в сочетании с продвижением на участке Часов Яр-Константиновка, создают необходимые предпосылки для активизации наступательных операций в Кременных лесах и на Северском направлении. Подробности и полный обзор смотрите в нашей видеосводке.

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На Кураховском направлении четыре батальона противника оказались под угрозой полного окружения в районе села Константинополь, которое расположено на территории Донецкой Народной Республики. По предварительным оценкам, в ловушку могут попасть порядка двух тысяч военнослужащих противника.

Узнайте больше:  Южно-Донецкое направление. Новости сегодня. Карта и сводка СВО

Вечером накануне информационные источники противника, которые в течение нескольких дней пытались создавать видимость «устойчивости и стабильности» на данном участке фронта, обрушились с резкой критикой на собственное командование. Согласно их заявлениям, действия руководства привели к катастрофической ситуации для нескольких бригад Вооруженных Сил Украины в этом районе.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Курская область. ВСУ пытаются развить наступление

Торецк (Дзержинск) освобождён

Карта боевых действий СВО

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Сводка и Карта СВО от 19.02.25. Новости СВО сегодня.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Новости с фронта
Кураховское направление
Южно-Донецкое
Кураховское направление. 16.02.25. Карта и сводка СВО
Купянское направление
Курская область
Покровское направление

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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