Покровское направление. Ситуация на 22.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровско-Мирноградском направлении, после нескольких недель относительной стабильности, вновь отмечается существенное обострение обстановки. Украинские силы, после неудачных попыток занять Песчаное и Котлино в феврале, активизировали свои действия как на восточном, так и на западном фланге, что привело к интенсификации боевых столкновений вдоль всей линии фронта.

В районе Песчаного украинские формирования предприняли очередную попытку закрепиться в селе. Зафиксированы бои в частном секторе, что свидетельствует о фактическом уничтожении промзоны шахты. В ходе боёв несколько военнослужащих противника из 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» были вынуждены сдаться в плен.

Покровское направление. Сводка СВО от 06.03.25

Несколько восточнее, в районе Шевченко, Вооружённые Силы Украины также активизировались. Ранее была замечена колонна бронетехники противника, выдвигавшаяся со стороны Бельгийки. Большая часть техники была уничтожена ещё на подступах к Шевченко, однако отдельным машинам удалось достичь населённого пункта и, предположительно, высадить десант. В этом районе также была подбита БМП M2A2 Bradley.

В районе Елизаветовки отмечена атака дрона ВС РФ по БМП-1ТС ВСУ на восточной окраине села. Судя по имеющейся информации, за прошедший месяц украинские формирования смогли выбить российские подразделения из этого посёлка. Однако эффективность этих действий будет зависеть от способности ВСУ закрепиться на новых рубежах под постоянными ударами российской артиллерии и FPV-дронов. Продолжаются тяжелые бои

Анализ действий ВСУ показывает, что на фоне очевидных неудач под Курском, украинское командование активизировало свои усилия на Покровском направлении с целью добиться хоть каких-нибудь видимых успехов. Это может быть связано со стремлением продемонстрировать западным спонсорам, что киевский режим намерен продолжать войну «до последнего украинца».

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Показать готовность продолжать боевые действия, несмотря на большие потери. Это является частью стратегии киевского режима по привлечению дополнительной военной и финансовой помощи от западных стран.

Тактические маневры украинских сил указывают на попытку «срезать» западный и юго-западный охват Покровска, сокращая возможности российских войск для маневра и снабжения. Эти действия направлены на изменение конфигурации фронта и создание более выгодных позиций для ВСУ.

Продолжаются ожесточённые встречные бои в районе Удачного и Котлино. Российские подразделения атакуют на восточной окраине Удачного, стремясь восстановить ранее занимаемые позиции.

В Котлино продолжаются позиционные бои. Несмотря на заявления противника о «контратаках», наши войска удерживают контроль над населённым пунктом.

Анализ информации от противника, подтверждает, что контрнаступательные операции даются украинским войскам очень тяжело. ВСУ несут большие потери в личном составе и технике, а каждый «клаптик земли» достаётся ценой огромных усилий и жертв.

В связи с обострением обстановки на Покровском направлении местные власти начали эвакуацию населения из Покровска. Это свидетельствует о серьёзности ситуации и подготовке к возможной осаде города.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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