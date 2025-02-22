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Покровское направление сегодня. Новости с фронта. Карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 19:20 22.02.2025

Покровское направление. Ситуация на 22.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российские войска продолжают последовательное наступление, несмотря на отчаянное сопротивление противника. В преддверьи судьбоносных для Украины событий, командование подразделений Киевского режима пытается стабилизировать ситуацию бросая в бой все имеющиеся в наличии резервы. Боевые действия разворачиваются вдоль ключевых населённых пунктов, где наши подразделения добиваются тактических успехов и закрепляют контроль над стратегически важными позициями.

Покровское направление. Сводка СВО от 22.02.25

Идут Тяжёлые бои за Малиновскую развязку, а наши удары нацелены на северо-восток, в сторону Александрополя. Этот посёлок находится на высотах с чудесным видом на юг, и его взятие по сути создаёт огневой мешок юго-восточнее, куда попадают все населенные пункты и фортификационные линии противника ниже линии Александрополь — Заря — Романовка. А если учесть продвижение наших войск на западе от недавно освобождённого Торецка в районе Щербиновки и Леонидовки, то становится понятен стратегический замысел нашего командования.

Покровское направление. Малиновка. Сводка и карта СВО от 22.02.25

Покровское направление. Малиновка. Сводка и карта СВО от 22.02.25

Взятие Александрополя обеспечит контроль высот а Наше продвижение восточнее с возможным контролем Романовки, перережет главную линию снабжения всей группировки противника южнее….

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И пока украинское командование всеми возможными резервами пытается купировать наше продвижение в районе Котлино, на западном участке фронта, здесь, на востоке, зреет катастрофа, что создаст огромный котёл, кратно превосходящий по площади недавний Кураховский карман. По словам противника их группировка рискует попасть в «клещи» и как следствие сварится в очередном котле или будет вынуждена отступить к Константиновке, бросив укрепления.

Покровское направление. Восточнее. Сводка и карта СВО от 22.02.25

Покровское направление. Восточнее. Сводка и карта СВО от 22.02.25

Именно поэтому в Тарасовке наши штурмовые группы наступают на северо-восток, направляясь к Александрополю из района Зелёного Поля. Уже сейчас мы перекрыли трассу на Константиновку, заняв позиции в Зелёном Поле, с которых видны укрепрайоны противника в Калиново, Заре и Александрополе, удерживаемые 109-й, 1-й «Буревий» и 111-й бригадами территориальной обороны ВСУ.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Сводка и Карта СВО от 22.02.25. Покровское направление

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