Покровское направление. Ситуация на 17.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российские подразделения продолжают атакующие действия. Активные бои продолжаются в районах Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного Второго – Барановки.

Наши войска ведут ожесточённые бои за Котлино и Зверево. Российские подразделения продолжают занимать новые участки застройки, углубляя клин между двумя населёнными пунктами. Противник пытается стабилизировать фронт, бросая в бой стратегические резервы, но его потери огромны, что играет нам на руку в долгосрочной перспективе.

Покровское направление. 17.01.25. Сводка СВО

На участке Удачного наши войска закрепились в посадках севернее железной дороги и постепенно расширяют зону контроля восточнее села. В то же время, штурм идёт и за само Удачное — есть продвижение и ожидаются хорошие новости.

В районе Успеновки идут ожесточённые схватки. Противник активно контратакует, но наши бойцы, несмотря на сопротивление, продвинулись в сторону Новосергеевки, улучшив свои позиции.

Южнее Ясеневого наши части прорвали оборону противника, охватив с трёх сторон Новоандреевку. Этот успех открывает путь к оперативному охвату не только в районе Андреевки, но и значительно западнее.

Каждое продвижение на данном участке фронта подтачивает резервы ВСУ, лишая их возможности укрепить другие направления.

Установлен контроль над частью Котлино, бои идут на его южной окраине. В Удачное наши войска также вошли и укрепляются, одновременно лишая противника ключевых путей снабжения гарнизона в Покровске. Украинская сторона усиливает оборону у вентиляционного ствола шахты, где созданы укрепления.

Эксперты подчёркивают, что успех на этом направлении обеспечит прорыв к южным окраинам Покровска и значительно упростит дальнейшую работу по его освобождению. Пока противник безуспешно пытается стабилизировать ситуацию, наши подразделения продолжают наступление.

Здесь нужно отметить, что следом за взятием Котлино и Удачного, нашим войскам предстоят бои за шахту «Покровское» – ключевой ресурс Украины, которая к настоящему моменту прекратила работу и превращена в серьёзный укрепрайон.

Шахтоуправление «Покровское» – крупнейший производитель коксующегося угля на Украине. До 2023 года предприятие выдавало почти 3,5 млн тонн угля, а в 2022-м – 5,5 млн тонн. Когда-то известная как «Шахта Красноармейская-Западная №1», она осталась единственным источником коксующегося угля, жизненно важного для металлургии. Коксующийся уголь – ключ к производству чугуна и стали, необходимых для инфраструктуры и военной промышленности. Без поставок этого сырья Украина сталкивается с серьёзным кризисом в чёрной металлургии.

Запасы угля в шахте составляют внушительные 200 млн тонн. Её богатейший участок № 2 обеспечивает максимальные объёмы добычи. Шахта «Покровское» – это не только ресурс, но и стратегический инструмент в экономическом противостоянии.

Прекращение добычи на шахте «Покровское» может обрушить производство стали на Украине, которое уже снизилось до минимальных значений. Прогнозы на 2025 год – всего 2 млн тонн стали против 7,5 млн в 2023-м. Обогатительная фабрика «Свято-Варвинская», перерабатывающая до 7 млн тонн угля в год, также может прекратить работу, что серьёзно ударит по снабжению ВСУ.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

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