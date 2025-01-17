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Сводка СВО

Покровское направление. Ситуация на 17.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:19 17.01.2025

Покровское направление. Ситуация на 17.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении российские подразделения продолжают атакующие действия. Активные бои продолжаются в районах Проминя, Миролюбовки, Елизаветовки и Водяного Второго – Барановки.

Наши войска ведут ожесточённые бои за Котлино и Зверево. Российские подразделения продолжают занимать новые участки застройки, углубляя клин между двумя населёнными пунктами. Противник пытается стабилизировать фронт, бросая в бой стратегические резервы, но его потери огромны, что играет нам на руку в долгосрочной перспективе.

Покровское направление. 17.01.25. Сводка СВО

На участке Удачного наши войска закрепились в посадках севернее железной дороги и постепенно расширяют зону контроля восточнее села. В то же время, штурм идёт и за само Удачное — есть продвижение и ожидаются хорошие новости.

В районе Успеновки идут ожесточённые схватки. Противник активно контратакует, но наши бойцы, несмотря на сопротивление, продвинулись в сторону Новосергеевки, улучшив свои позиции.

Южнее Ясеневого наши части прорвали оборону противника, охватив с трёх сторон Новоандреевку. Этот успех открывает путь к оперативному охвату не только в районе Андреевки, но и значительно западнее.

Каждое продвижение на данном участке фронта подтачивает резервы ВСУ, лишая их возможности укрепить другие направления.

Покровское направление. 17.01.25. Карта СВО

Покровское направление. 17.01.25. Карта СВО

Установлен контроль над частью Котлино, бои идут на его южной окраине. В Удачное наши войска также вошли и укрепляются, одновременно лишая противника ключевых путей снабжения гарнизона в Покровске. Украинская сторона усиливает оборону у вентиляционного ствола шахты, где созданы укрепления.

Эксперты подчёркивают, что успех на этом направлении обеспечит прорыв к южным окраинам Покровска и значительно упростит дальнейшую работу по его освобождению. Пока противник безуспешно пытается стабилизировать ситуацию, наши подразделения продолжают наступление.

Здесь нужно отметить, что следом за взятием Котлино и Удачного, нашим войскам предстоят бои за шахту «Покровское» – ключевой ресурс Украины, которая к настоящему моменту прекратила работу и превращена в серьёзный укрепрайон.

Покровское направление. Шахтоуправление "Покровское". 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. Шахтоуправление «Покровское». 15.01.25. Карта СВО

Шахтоуправление «Покровское» – крупнейший производитель коксующегося угля на Украине. До 2023 года предприятие выдавало почти 3,5 млн тонн угля, а в 2022-м – 5,5 млн тонн. Когда-то известная как «Шахта Красноармейская-Западная №1», она осталась единственным источником коксующегося угля, жизненно важного для металлургии. Коксующийся уголь – ключ к производству чугуна и стали, необходимых для инфраструктуры и военной промышленности. Без поставок этого сырья Украина сталкивается с серьёзным кризисом в чёрной металлургии.

Покровское направление. Шахтоуправление "Покровское". Шахта. 15.01.25. Карта СВО

Покровское направление. Шахтоуправление «Покровское». Шахта. 15.01.25. Карта СВО

Запасы угля в шахте составляют внушительные 200 млн тонн. Её богатейший участок № 2 обеспечивает максимальные объёмы добычи. Шахта «Покровское» – это не только ресурс, но и стратегический инструмент в экономическом противостоянии.

Прекращение добычи на шахте «Покровское» может обрушить производство стали на Украине, которое уже снизилось до минимальных значений. Прогнозы на 2025 год – всего 2 млн тонн стали против 7,5 млн в 2023-м. Обогатительная фабрика «Свято-Варвинская», перерабатывающая до 7 млн тонн угля в год, также может прекратить работу, что серьёзно ударит по снабжению ВСУ.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

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