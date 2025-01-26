Ситуация на фронте 26.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Великая Новосёлка полностью освобождена. Противник выбит из населенного пункта, идет окончательная зачистка и закрепление на занятой территории. Наши войска даже продвинулись немного севернее Времеевки и заняли новые позиции. Таким образом, сражение за Великую Новосёлку, мощный опорный пункт противника, долгое время сдерживающий наше наступление в этом районе завершено. Дальнейшие действия наших частей будут зависеть от усталости войск и состояния противника. Возможно, командование решит продолжить наступление, как это было в районе Угледара. Но сейчас Этот город уже превращается в тыловой.

Ситуация на фронте. Сводка СВО от 26.01.25

На Новопавловском направлении, бывшем Кураховском, Наши части начали штурм Андреевки — ключевого села на северном берегу реки Волчья. Потеря этого села значительно осложнит положение ВСУ в районах Улаклы и Константинополя. Упорные бои продолжаются в Дачном, где мы контролируем восточную, северную и южную части села. Обстановка обостряется на фоне быстрого краха обороны противника в районе Великой Новосёлки и проблем в обороне севернее Серебряного. Группировка ВСУ на реке Волчья может быть вскоре охвачена и охвачена глубоко (включая населенный пункт Богатырь). Это грозит катастрофическими последствиями для всего фронта противника в этом районе.

Наши части, заняв район села Новоандреевки, начали мощное наступление на гарнизон ВСУ в Серебряном. Мы вышли на северные окраины села, и в ближайшие дни можно ожидать его штурма. Серебряное фактически охвачено с трех сторон, и наша атака может идти с севера, востока и юга. Если нам удастся быстро продвигаться на юг, части противника в Алексеевке могут получить удар в тыл. Это очень серьёзная угроза для ВСУ, ведущим оборону на этом участке фронта. Всё может рухнуть в одночасье. Наши части также продолжают зачистку Надеевки и усиливают давление на Успеновку и Новоалександровку.

На Покровском направлении наше продвижение севернее и восточнее Котлино сильно беспокоит командование ВСУ. Возможность накапливать силы здесь позволяет нам продвигаться дальше и усиливать давление на противника в районе Удачного, где мы пытаемся зайти и закрепиться в центре села. Пока здесь очень тяжело, но у противника заканчиваются резервы.

К тому же, наше продвижение севернее Котлино несёт прямую угрозу выхода во фланг группировке противника которая сосредотачивается в районе Шахтоуправления Покровское. В течении следующей недели здесь будет пожалуй самый горячий участок фронта.

Наше продвижение здесь становятся все более опасным для ВСУ. Мы довольно резво двигаемся от Воздвиженки на запад, север и восток. Это село стало нашей базой для дальнейших атак, что позволяет постоянно увеличивать давление на фронт противника. Следующими важными целями являются Елизаветовка (которую противник пока удерживает) и Тарасовка. Эти крупные села играют ключевую роль в стабильности фронта противника, и их контроль необходим для дальнейшего продвижения.

Далее важным селом на севере вскоре станет Калиново, защищённое мощными укрепрайонами. Утрата этого села поставит противника в катастрофическое положение между Покровской и Торецкой агломерациями. Вчера наши части провели успешные атаки северо-восточнее Сухой Балки, что активизирует фронт западнее города. Это крайне опасно для противника.

Бои за Торецк подходят к концу. Шахта «Торецкая», которую наши войска уже наполовину заняли, скоро падет. Это станет концом сражения за Торецк и началом сражения за Константиновку. Вчера наши части полностью заняли Крымское и двигаются на Дылеевку. Одновременно мы пытаемся прорваться к Ступочкам с севера, но противник держится крепко. Вероятно, перелом наступит после успешного завершения боев за Часов Яр, что освободит наши силы для дальнейших атак.

Несмотря на мощную подготовку, мы пока не перешли в решительное наступление на Колодези и продолжаем продвижение, одновременно подтягивая резервы. Попытки действовать малыми силами, хотя и принесли определенные успехи укрепив и расширив плацдарм, но считать это прорывом пока преждевременно. Противнику все труднее удерживать наши атаки, особенно после переброски части сил на Купянск. Однако он продолжает сопротивляться, опираясь на обширную цепь укрепрайонов.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 322