Оперативная сводка СВО. Ситуация на 04.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска уверенно продвигаются на нескольких ключевых направлениях, укрепляя свои позиции и поджимая линии обороны противника. За последние сутки достигнуты значительные успехи на юге и востоке: идет продвижение на Угледарском и Селидово-Кураховском направлениях, что угрожает окружением крупной украинской группировки, прикрывающей Курахово. Установление огневого и визуального контроля над стратегическими дорогами уже серьезно затрудняет снабжение и маневры ВСУ в этом районе, что, вероятно, приведет к нарастанию кризиса в рядах противника.
Одновременно на Южнодонецком фронте российские подразделения продвинулись в Максимовке и расширили контроль в районе Антоновки. Развитие наступления к Трудовому и возможный захват Успеновки станут ударом по логистическим цепочкам украинских частей в этом секторе. В результате противник здесь может оказаться в оперативном окружении, что существенно ограничит его возможности для ведения боевых действий.
Не менее интенсивные бои продолжаются в районе Часова Яра. После зачистки лесных укреплений, ранее использовавшихся ВСУ, российские силы постепенно приближаются к центральным районам города. Здесь идет систематическое наступление, нацеленное на разрушение глубокой эшелонированной обороны, с которой украинская сторона пытается удерживать подходы к огнеупорному комбинату. Лишение противника этого стратегически важного объекта значительно ослабит его позиции в Часов Яре и облегчит продвижение российских войск в направлении Константиновки.
Кроме того, на Купянском направлении российские части ведут атаки, расширяя зону контроля на подступах к Купянску. Отражение контратак ВСУ и продвижение в сторону Лозовой и Кучеровки указывают на целенаправленные действия по созданию условий для окружения противника в этом районе. Наступательные действия здесь совпадают с активностью на северо-западе, где идут упорные бои за укрепленные районы ВСУ.
Российская артиллерия и авиация также демонстрируют свою эффективность, нанося удары по скоплениям живой силы и технике ВСУ в районах Торецка, Вербового и на Запорожском направлении. На этом фоне активная контрбатарейная борьба на Херсонском фронте позволяет сдерживать и ослаблять попытки противника нарушить логистические и коммуникационные линии российской армии, обеспечивая стабильность на этом участке.
Ситуация на Кураховском направлении с каждым днём демонстрирует усиление российского наступления. За прошедшие сутки части ВС РФ продвинулись вперёд на несколько ключевых участков, включая районы Максимовки, Трудового, и приближаются к критически важной трассе на Курахово. Продолжая методичное наступление, российские силы стремятся взять под контроль стратегические населённые пункты и перерезать основные коммуникации ВСУ, чтобы окончательно окружить и ослабить оборону противника в этом районе.
Кураховское направление. 04.11.24. Карта СВО
Обострение ситуации южнее реки Волчья
Южнее реки Волчья российские войска активно наступают, несмотря на попытки ВСУ укрепить свои позиции путём создания сводных отрядов из различных подразделений и переброски опытных операторов БПЛА из Курахово на юго-запад. Эти меры, однако, оказались неэффективными против плотного огня и последовательного продвижения российских частей. В результате, фронт постепенно движется на север к реке Волчья, что представляет угрозу для устойчивости позиций ВСУ в районе.
После взятия Максимовки российские подразделения продолжили продвижение на север, в направлении Сухих Ялов. Это наступление сопряжено с плотными авиаударами по позициям противника в Сухих Ялах и Разливе, что свидетельствует о подготовке к возможным штурмовым действиям в ближайшие дни. Взятие этих населённых пунктов позволит ВС РФ выстроить рубеж обороны вдоль линии Разлив — Сухие Ялы и обеспечить контроль над трассой, соединяющей Запорожье и Курахово, которая вскоре может оказаться под угрозой окружения.
Наступление на Успеновку и движение к южным подступам к Курахово
Российские части, закрепившись в Трудовом, приступили к штурму расположенной севернее Успеновки. Этот участок имеет стратегическое значение, так как захват Успеновки позволит российским войскам надежно закрепиться на левом берегу реки Сухие Ялы и лишить противника возможности провести успешную контратаку. В дальнейшем это обеспечит плацдарм для наступления на Константинополь и блокирования коммуникаций, соединяющих Курахово с югом.
Операции на западном фланге: Шахтерское и Большая Новосёлка
Для предотвращения контратак противника на западном фланге, российские войска развернули активные действия из района Шахтерского в сторону Большой Новосёлки. Это продвижение направлено на защиту основных наступающих сил от возможных ударов с запада. Поддерживая наступление на всех участках фронта, российские войска сохраняют темп и уверенно продвигаются вперёд, стабильно укрепляя свои позиции и предотвращая фланговые угрозы.
Ситуация для ВСУ в районе Курахово продолжает ухудшаться. По сообщениям украинских источников, российские войска закрепились в Трудовом, расположенном к югу от Курахово. Оттуда до южных районов города остаётся менее 10 км, и если ВС РФ продолжат успешное наступление на Успеновку и Дальнее, то южный выход из Курахово окажется под угрозой блокировки. Единственным безопасным маршрутом для отхода останется дорога на запад, ведущая к Константинополю
Селидово-Кураховское направление
Сводка СВО. К началу дня 4 ноября на Селидово-Кураховском направлении российские войска продолжают активное наступление, захватывая ключевые рубежи и населенные пункты, что приводит к значительным потерям и ослаблению позиций ВСУ. Взятие Новодмитровки и большей части западной Новоселидовки открывает возможности для дальнейшего продвижения российских частей и контроля за транспортными артериями, связывающими Курахово с другими опорными пунктами противника. Ситуация для ВСУ на этом участке фронта стремительно ухудшается, что можно расценивать как предвестие полного ослабления гарнизона Курахово.
Боевые действия в районе Селидово и расширение плацдарма
На участках возле Селидово российские войска после кратковременного перерыва на перегруппировку возобновили активные действия, начав зачистку населенного пункта Вишнёвое и постепенное продвижение на запад. Ожидается, что в ближайшее время наступление будет направлено дальше, на Новоалексеевку, где уже зафиксированы боестолкновения. Овладение этим селом является важной задачей для обеспечения безопасности флангов наступающих подразделений, что создает условия для продолжения операций без угрозы контратак противника.
Западные аналитики подтверждают, что российские войска осуществляют наступление широким фронтом, охватывая территорию от восточной части Кременной Балки до Григоровки. Такой маневр позволяет ВС РФ постепенно выдавливать противника из его позиций, ограничивая пути отступления и создавая предпосылки для его окружения на этом направлении.
Наступление на Ильинку и контроль транспортных путей
Захват Ильинки значительно усилил позиции российских войск, предоставляя визуальный контроль с высокого северного берега над большими участками Курахово и важной дорожной инфраструктурой. Сегодня утром начались атаки в направлении Берестков, что позволит российским войскам закрепиться на железнодорожных линиях севернее данного населенного пункта. Овладение этим участком железной дороги фактически блокирует возможность безопасного снабжения украинской группировки в Курахово, особенно по плотине Кураховского водохранилища, существенно ограничивая маневры и оперативные возможности противника.
В свою очередь, расположение российских позиций на высотах возле Ильинки создает условия для точного артиллерийского огня с использованием 120-мм минометов по скоплениям противника в Курахово. Высокая точность ударов позволяет наносить ощутимый урон выявленным огневым позициям и узлам сопротивления, что ещё больше деморализует ВСУ и затрудняет их удержание линии обороны.
Параллельно с наступлением на Берестки продолжается активное давление в направлении Солцевки. За прошедшие сутки российские силы смогли продвинуться более чем на 1 км вглубь обороны противника, что позволяет рассматривать эту территорию как зону успешного продвижения. Вдобавок, российские подразделения предпринимают попытки овладеть селом Заря, что создает дополнительное давление на украинские позиции и демонстрирует стабильное расширение зоны контроля.
Эти маневры оказывают серьезное влияние на моральный дух и боеготовность украинских подразделений, удерживающих Курахово, и свидетельствуют о начале активной фазы, направленной на окружение и изоляцию городского гарнизона противника.
Резкое ухудшение ситуации для ВСУ в этом районе, усугубленное захватом важных высот, железнодорожных и дорожных путей, указывает на начало финального этапа операций по блокированию и возможному окружению Курахово.
Часов Ярское направление
Сводка СВО. Тяжелые бои продолжаются на подступах к Часов Яру. В лесной зоне, ранее защищенной ВСУ у лагеря Дружба, установлены позиции ВС РФ. В направлении центрального микрорайона Цитадель наши части движутся с юга, продвигаясь по Октябрьскому микрорайону и подбираясь к огнеупорному комбинату, который остаётся под контролем противника. В тылу ВСУ, в районе Константиновки, российская авиация наносит удары по логистическим узлам, осложняя снабжение противника.
ЧасовЯрское направление. 04.11.24. Карта СВО
Купянское направление
После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.
Купянское направление. 04.11.24. Карта СВО
Краснолиманское направление
Сводка СВО. На участке Тернов российские части проводят штурмовые действия и продвигаются на юг по направлению к Новосадовому, с целью пресечь переброску резервов противника с другого берега реки Жеребец. В северной части Тернов российские силы наступают по улице 50 лет Октября, продвигаясь на глубину до 500 метров.
Краснолиманское направление. 04.11.24. Карта СВО
Сводка СВО — Курская область
На сегодняшний день обстановка на Курском направлении характеризуется снижением боевой активности, однако местами продолжаются ожесточённые столкновения, а линии обороны ВС РФ остаются стабильными. Погода ухудшает условия для передвижения. Продолжается зачистка лесных массивов, где возможно сосредоточение сил противника. Российские войска ведут планомерные действия, направленные на поддержание безопасности приграничных районов и противодействие активности ВСУ, накопивших резервы в Сумской области для возможных прорывов.
Курская область. 04.11.24. Карта СВО
Украинское командование, вероятно, планирует активные действия с целью деблокировать свои силы, оказавшиеся под давлением в районе Новоивановки и Леонидово. В российском командовании, в свою очередь, ожидают крупных событий в ближайшее время, принимая во внимание накопленные противником силы и его повышенную активность в информационной сфере. Подтверждением этому являются как сообщения о переброске резервов, так и усиленные действия артиллерии и авиации ВС РФ, направленные на ослабление позиций и резервов противника на данном участке фронта.
Запорожское направление
Российские войска продвигаются северо-западнее Вербового, используя артиллерию и авиацию для прикрытия. Основные точки сопротивления противника находятся у Малой Токмачки и Новоданиловки.
Сводка СВО — Торецк
ВС РФ взяли под контроль опорный пункт в городской зоне и закрепились на новых рубежах. Наступательные действия продолжаются, однако противник упорно держит позиции и готовит оборонительные рубежи для дальнейшего сопротивления.
Северское направление
Сообщается о продвижении юго-западнее Ивано-Дарьевки. В боях за Белогоровку и Верхнекаменское продвижение пока ограничено, противник держит позицию. Российские войска удерживают позиции вдоль лесополос, откуда могут вести обстрелы.
Сводка СВО. Харьковское направление
Сводка СВО. ВСУ сосредоточили контратакующие действия в районе Старицы. Встречные бои идут в Глубоком, в то время как ситуация в Волчанске остаётся неизменной.
ВКС уничтожает пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Волчанске. Севернее, видно продвижение наших подразделений за последнюю неделю.
Сумская область
Фиксируется усиление противника, перебрасываемого с других участков. Российская артиллерия наносит удары по скоплениям сил, снижая боеспособность противника.
Сводка СВО. Белгородская область
ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по селам, приведшие к жертвам среди гражданских. Под обстрелами остаются Шебекино и Тишанка.
Херсонское направление
Сводка СВО. Здесь ВС РФ активно уничтожают технику ВСУ, ведут контрбатарейную борьбу. За сутки уничтожены системы РСЗО, РЭБ и склад боеприпасов. Ответные обстрелы ВСУ привели к ранению двух человек на российской стороне.
Херсонское направление. 04.11.24. Карта СВО
По информации Министерства Обороны РФ — Сводка СВО
Российские войска на всех направлениях продолжают проводить интенсивные боевые действия, нанося значительный ущерб противнику и укрепляя свои позиции на ключевых участках. На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удары по 47-й механизированной, 17-й танковой бригаде ВСУ и 4-му погранотряду, нанеся потери до 30 военнослужащих, уничтожив две гаубицы Д-30 и несколько автомобилей в районах Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки.
Группировка «Запад» также активно действует в Харьковской области и на территории ДНР, где под огнем оказались 30-я, 60-я, 63-я, 92-я и 116-я бригады ВСУ. В районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого и Купянска российские войска отразили пять контратак и нанесли противнику потери до 460 человек, уничтожив боевую технику, включая гаубицу М198 и орудие L-119. Была также проведена ликвидация трех складов боеприпасов.
На Южном направлении российские силы развивают наступление и укрепляют позиции в районах Андреевки, Константиновки, Дальнего, Часова Яра, Ильинки, Берестков, Курахово, Северска и Дроновки. Под ударами оказались части 23-й, 28-й, 33-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также подразделения 3-й танковой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад. Зафиксированы потери противника в более чем 520 военнослужащих и значительном количестве техники, включая бронетранспортер М113, орудия М119 и Д-30, а также два склада боеприпасов.
На Донецком направлении группировка «Центр» продвигается вперед, освободив Вишневое. Удары были нанесены по 32-й и 93-й механизированным, 25-й десантной и 68-й егерской бригадам ВСУ, что привело к потерям более 500 украинских военнослужащих, уничтожению британского бронетранспортера «Spartan», боевой бронированной машины «Казак» и американской бронемашины «MaxxPro». Отражено 10 контратак в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки.
«Дорога смерти» на Веселое
Результат самоубийственной попытки войск киевского режима прорваться к н.п. Веселое Глушковского района. Операция обернулась провалом и огромными потерями, ВСУ не удалось создать еще один плацдарм на территории России
Группировка «Восток» активно действует на подступах к Успеновке, Великой Новоселке, Раздольному и Островскому. В этом районе уничтожены до 105 военнослужащих противника, а также французская самоходная установка «Caesar».
На Херсонском и Запорожском направлениях группировка «Днепр» нанесла удары по позициям 110-й и 141-й бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районе Никополя, Понятовки, Токаревки и Нестерянки, нанеся потери до 60 военнослужащих и уничтожив склад боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Российской Федерации нанесли удар по инфраструктуре, включая объекты энергетики, нефтебазу, а также железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ. Противовоздушная оборона отразила четыре ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS, а также сбила 47 беспилотников.
С начала операции ВС РФ уничтожено свыше 35 тысяч украинских беспилотников, около 19 тысяч танков и боевых машин, более 17 тысяч орудий артиллерии и минометов, что значительно ослабляет возможности противника на линии фронта.
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