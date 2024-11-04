Ситуация на Кураховском направлении с каждым днём демонстрирует усиление российского наступления. За прошедшие сутки части ВС РФ продвинулись вперёд на несколько ключевых участков, включая районы Максимовки, Трудового, и приближаются к критически важной трассе на Курахово. Продолжая методичное наступление, российские силы стремятся взять под контроль стратегические населённые пункты и перерезать основные коммуникации ВСУ, чтобы окончательно окружить и ослабить оборону противника в этом районе.

Обострение ситуации южнее реки Волчья

Южнее реки Волчья российские войска активно наступают, несмотря на попытки ВСУ укрепить свои позиции путём создания сводных отрядов из различных подразделений и переброски опытных операторов БПЛА из Курахово на юго-запад. Эти меры, однако, оказались неэффективными против плотного огня и последовательного продвижения российских частей. В результате, фронт постепенно движется на север к реке Волчья, что представляет угрозу для устойчивости позиций ВСУ в районе.

После взятия Максимовки российские подразделения продолжили продвижение на север, в направлении Сухих Ялов. Это наступление сопряжено с плотными авиаударами по позициям противника в Сухих Ялах и Разливе, что свидетельствует о подготовке к возможным штурмовым действиям в ближайшие дни. Взятие этих населённых пунктов позволит ВС РФ выстроить рубеж обороны вдоль линии Разлив — Сухие Ялы и обеспечить контроль над трассой, соединяющей Запорожье и Курахово, которая вскоре может оказаться под угрозой окружения.

Наступление на Успеновку и движение к южным подступам к Курахово

Российские части, закрепившись в Трудовом, приступили к штурму расположенной севернее Успеновки. Этот участок имеет стратегическое значение, так как захват Успеновки позволит российским войскам надежно закрепиться на левом берегу реки Сухие Ялы и лишить противника возможности провести успешную контратаку. В дальнейшем это обеспечит плацдарм для наступления на Константинополь и блокирования коммуникаций, соединяющих Курахово с югом.

Операции на западном фланге: Шахтерское и Большая Новосёлка

Для предотвращения контратак противника на западном фланге, российские войска развернули активные действия из района Шахтерского в сторону Большой Новосёлки. Это продвижение направлено на защиту основных наступающих сил от возможных ударов с запада. Поддерживая наступление на всех участках фронта, российские войска сохраняют темп и уверенно продвигаются вперёд, стабильно укрепляя свои позиции и предотвращая фланговые угрозы.

Ситуация для ВСУ в районе Курахово продолжает ухудшаться. По сообщениям украинских источников, российские войска закрепились в Трудовом, расположенном к югу от Курахово. Оттуда до южных районов города остаётся менее 10 км, и если ВС РФ продолжат успешное наступление на Успеновку и Дальнее, то южный выход из Курахово окажется под угрозой блокировки. Единственным безопасным маршрутом для отхода останется дорога на запад, ведущая к Константинополю

Селидово-Кураховское направление

Сводка СВО. К началу дня 4 ноября на Селидово-Кураховском направлении российские войска продолжают активное наступление, захватывая ключевые рубежи и населенные пункты, что приводит к значительным потерям и ослаблению позиций ВСУ. Взятие Новодмитровки и большей части западной Новоселидовки открывает возможности для дальнейшего продвижения российских частей и контроля за транспортными артериями, связывающими Курахово с другими опорными пунктами противника. Ситуация для ВСУ на этом участке фронта стремительно ухудшается, что можно расценивать как предвестие полного ослабления гарнизона Курахово.

Боевые действия в районе Селидово и расширение плацдарма

На участках возле Селидово российские войска после кратковременного перерыва на перегруппировку возобновили активные действия, начав зачистку населенного пункта Вишнёвое и постепенное продвижение на запад. Ожидается, что в ближайшее время наступление будет направлено дальше, на Новоалексеевку, где уже зафиксированы боестолкновения. Овладение этим селом является важной задачей для обеспечения безопасности флангов наступающих подразделений, что создает условия для продолжения операций без угрозы контратак противника.

Западные аналитики подтверждают, что российские войска осуществляют наступление широким фронтом, охватывая территорию от восточной части Кременной Балки до Григоровки. Такой маневр позволяет ВС РФ постепенно выдавливать противника из его позиций, ограничивая пути отступления и создавая предпосылки для его окружения на этом направлении.

Наступление на Ильинку и контроль транспортных путей

Захват Ильинки значительно усилил позиции российских войск, предоставляя визуальный контроль с высокого северного берега над большими участками Курахово и важной дорожной инфраструктурой. Сегодня утром начались атаки в направлении Берестков, что позволит российским войскам закрепиться на железнодорожных линиях севернее данного населенного пункта. Овладение этим участком железной дороги фактически блокирует возможность безопасного снабжения украинской группировки в Курахово, особенно по плотине Кураховского водохранилища, существенно ограничивая маневры и оперативные возможности противника.

В свою очередь, расположение российских позиций на высотах возле Ильинки создает условия для точного артиллерийского огня с использованием 120-мм минометов по скоплениям противника в Курахово. Высокая точность ударов позволяет наносить ощутимый урон выявленным огневым позициям и узлам сопротивления, что ещё больше деморализует ВСУ и затрудняет их удержание линии обороны.

Продвижение на север: давление на Солцевку и Зарю

Параллельно с наступлением на Берестки продолжается активное давление в направлении Солцевки. За прошедшие сутки российские силы смогли продвинуться более чем на 1 км вглубь обороны противника, что позволяет рассматривать эту территорию как зону успешного продвижения. Вдобавок, российские подразделения предпринимают попытки овладеть селом Заря, что создает дополнительное давление на украинские позиции и демонстрирует стабильное расширение зоны контроля.

Эти маневры оказывают серьезное влияние на моральный дух и боеготовность украинских подразделений, удерживающих Курахово, и свидетельствуют о начале активной фазы, направленной на окружение и изоляцию городского гарнизона противника.

Резкое ухудшение ситуации для ВСУ в этом районе, усугубленное захватом важных высот, железнодорожных и дорожных путей, указывает на начало финального этапа операций по блокированию и возможному окружению Курахово.