Сводка СВО по фронтам и направлениям на 01.11.24. Карта СВО

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 01.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские силы продвинулись на ряде участков фронта, взяв под контроль Кураховку и Селидово на Покровском направлении, освободили Шахтерское на Угледарском фронте, а также закрепили позиции на нескольких ключевых направлениях. Активизировалась атака с использованием авиации и дронов по логистическим цепям противника в Константиновке, Северске, и Работино на Запорожском участке. На Херсонском направлении уничтожены транспортные лодки и катер с десантом. На линии соприкосновения продолжались ожесточенные боестолкновения, позиции укреплены, фронты удерживаются, наступление продолжается практически на всех участках.

Сводка СВО — Покровское направление

На Покровском направлении продолжается активное продвижение российских войск, что позволяет им расширять контроль над территориями. Армия России значительно укрепила свои позиции в районе Селидово, откуда выбиты украинские формирования. После успешного завершения операций в Кураховке противник признал утрату контроля над этим населённым пунктом, где теперь развеваются российские флаги. Бои переместились в сторону Ильинки и Степановки, где украинские войска сопротивляются, однако инициатива остается на стороне российских сил.

Враг пытается контратаковать в районе Новодмитровки, но российские войска усиливают свои позиции, одновременно расширяя зону контроля к югу от Вишневого и к северу в сторону Григоровки. На Мирноградском участке вновь активизировались российские войска, которые добились успеха в окрестностях села Проминь. Этот удар, скорее всего, заставит украинские силы отвести часть резервов с южных позиций.

После освобождения Селидово российские штурмовики продолжают наращивать свои успехи. Они продвигаются на северо-восток от Новоалександровки, где украинские формирования, понеся потери, были вынуждены отступить из лесополос. Западнее Гродовки российские войска пробиваются через оборону противника, хотя ВСУ еще контролируют некоторые опорные пункты, препятствующие продвижению к Михайловке. Важно отметить, что на южных окраинах Мирнограда противник установил пункты временной дислокации и позиции для БЛА, но российская авиация активно наносит удары по этим местам, уничтожая как технику, так и личный состав противника.

Российские части полностью освободили Селидово, поднимая знамя 114-й мотострелковой бригады, и продолжают проводить операции по зачистке города. Несмотря на обострение боевых действий, город не понес значительных разрушений — большинство зданий пострадали лишь незначительно. В ходе мероприятий по наведению порядка были обнаружены мирные жители, и российские подразделения активно занимаются их эвакуацией.

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться к дачному поселку Земляны, где уже произошли бои с украинскими формированиями, в результате которых противник понес серьезные потери. На данный момент российские силы контролируют уже значительную часть территории поселка, и окончательное его освобождение, учитывая текущую конфигурацию фронта, является лишь вопросом времени.

ЧасовЯрское направление

На Часовярском направлении продолжается напряжённое продвижение российских войск, особенно на южном фланге. По информации с мест, противник пытается обороняться с использованием дронов, однако численность группировок в опорных пунктах значительно уменьшена. В то время как украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава для полноценного удержания позиций, российская артиллерия и авиация действуют более активно, что позволяет значительно продвигаться в районе Часов Яра. Этот город испытывает серьёзные разрушения, что создает дополнительные трудности для противника.

Южнее Часов Яра российские бойцы установили противотанковые мины на логистическом пути противника. В ответ на это противник открывает огонь по российским позициям, однако в ходе попытки перемещения танка в район Ступочек он подорвался на установленной ловушке. Удары БПЛА российских вооружённых сил завершили дело, уничтожив технику противника.

Восточнее Ступочек российские войска сумели расширить контроль над территорией на 2 километра, продолжая наступление в сторону Константиновки. Воздушные силы России активно поддерживают наземные операции, что содействует продвижению с востока и юга к этому городу. В самой Константиновке всё еще находятся мирные жители, которые сообщают о регулярных обстрелах позиций противника, что создаёт атмосферу постоянного напряжения и неопределённости. Бои продолжают оставаться тяжёлыми и изнурительными, отражая упорное сопротивление противника, однако, судя по всему, ресурсы для долгосрочной обороны у ВСУ истощаются.

Сводка СВО — Угледарский фронт

На Угледарском фронте продолжается успешное наступление российских войск. Министерство обороны России подтвердило освобождение Ясной Поляны, и наши части активно продвигаются на север в направлении Разлива, где на позиции ВСУ наносят удары авиация и артиллерия. Украинские аналитики признали потерю Новоукраинки и отмечают продвижение российских штурмовиков к Максимовке и Трудовому. Авиаудары также были направлены по опорным пунктам противника в Дальнем, а дроны и артиллерия наносят удары по позициям в Курахово, сообщая об уничтожении бронетехники, включая современные немецкие танки Leopard 2A7.

За последние дни российские войска отбросили противника на более чем 7 километров, полностью освободив Шахтёрское, Новоукраинку и Ясную Поляну, что создает плацдарм для дальнейшего продвижения. Линия фронта выравнивается в пользу России, и всё больше территорий переходит под контроль российских сил. В центре Шахтёрского уже поднята тельняшка морской пехоты, и на соседнем участке между Богоявленкой и Новоукраинкой также произошло выравнивание фронта, где наши войска заняли контроль над лесополосами.

Продолжается штурм Трудового за Угледаром, и российские войска стремятся выйти на Успеновку. Украинские источники сообщают о предстоящих активных действиях со стороны Катериновки, подчеркивая, что все пути ведут в Курахово. Один из украинских боевиков с позывным «Мучной» отмечает, что начались штурмовые действия на Трудовом, а артиллерия активно готовится к поддержке.

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинский боевик предупреждает о необходимости срочных мер, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, так как зима уже близко, и если не закрыть «дыры» на Кураховско-Селидовском направлении, россияне смогут активно пробить оборону в Курахово и выйти на Покровскую агломерацию.

В Курской области идут тяжёлые бои

Обострение боёв в приграничных районах Кореневского, Глушковского и Суджанского районов стало заметным на фоне заявлений о концентрации украинских войск и техники, что свидетельствует о возможных попытках прорыва. Российские войска удерживают позиции, предпринимают меры по усилению обороны и продолжают наносить удары по выявленным скоплениям противника.

На текущий момент боевые действия сосредоточены вокруг ключевых населённых пунктов, таких как Толстой Луг, Новоивановка и Ольговка. Новоивановка неоднократно переходила из рук в руки, и в настоящее время контролируется ВСУ, что объясняется попытками противника закрепиться в стратегически важной зоне — Большом Ольговском лесу. Этот участок имеет решающее значение для возможного дальнейшего наступления от Суджи в сторону Коренево. Активные попытки ВСУ сохранить контроль над этим направлением говорят о стремлении не только удерживать зону, но и расширять её, что позволяет украинской стороне представить успехи на фоне напряжённой обстановки на других участках фронта.

ВСУ атаковали на юге и северо-западе региона. В районе Кремянное войска Российской армии успешно отразили контратаку противника численностью до 12 человек с применением двух бронемашин, уничтожив значительную часть личного состава и обе единицы техники. Враг предпринял несколько встречных атак с целью прорыва на оборонительных рубежах, но все они были отбиты, а территории зачищены. В ходе отражения одной из контратак, в которой участвовало до 12 человек на 2 ББМ, было уничтожено 7 солдат противника и 2 боевых машины.

Сводка СВО — На Херсонском направлении

ВС РФ продолжают активные действия по уничтожению сил противника на левом берегу Днепра. В районе Голой Пристани был уничтожен катер с десантом, а в Херсоне ликвидирован пункт управления дронами ВСУ. Противник за сутки произвел более 50 обстрелов по селам на левом берегу, с нанесением значительных разрушений в населенных пунктах, таких как Днепряны, где сгорел жилой дом и погиб мирный житель.

На Запорожском направлении

Здесь продолжаются позиционные бои. К северу от Работино российские войска уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Авиация наносит удары ФАБами по антеннам и пунктам связи в районе Малой Токмачки. Достигнуто разрушение нескольких опорных пунктов ВСУ, что ослабляет устойчивость обороны противника на данном участке фронта.

Сводка СВО — В Торецке

В районе Торецка сохраняется тяжёлая обстановка. Боевые действия сосредоточены на городских окраинах и в районе Щербиновки, где российские войска наносят удары артиллерией и дронами. Продвижение осложнено плотной застройкой и активностью украинских формирований в обороне. Российские войска закрепились на основных участках, несмотря на активное сопротивление и попытки врага удержать контроль над центральными районами.

На Северском участке

Ведутся позиционные бои, фронтовая авиация помогает выбивать резервы противника. Сообщают об уничтожении складов боеприпасов в Северске. В Васюковке артиллерия ведёт контрбатарейную борьбу и уничтожила миномет с расчётом.

На Краснолиманском направлении

Идёт сражение за Терны. Штурмовики уничтожают опорные пункты, подбили французскую самоходку «CAESAR».

На Купянском фронте

Российские войска развивают успех в районе Кругляковки. Есть продвижение на юг в сторону Загрызовки, упорные бои продолжаются и севернее, в районе Колесниковки. Активные боевые действия происходят в Синьковке. Подтверждается информация о боях за Первомайское, но пока неясно, удалось ли российским частям закрепиться внутри села.

Сводка СВО — На Харьковском направлении

Ситуация без изменений. В Волчанске используются тяжелые огневые системы для уничтожения укрепрайона противника, в районе Липцев продолжаются позиционные бои.

Из Белгородской области

Вечером поступили сообщения о работе ЗРК «Пэтриот» по нашим воздушным объектам. В Валуйском муниципальном округе, вблизи посёлка Дальний, вражеский БПЛА нанёс удар по сельхозтехнике, в результате чего погиб сотрудник предприятия, а его коллега получил ранения. Под ударами также оказалась Шебекино.

В ходе боев за последние сутки российские войска достигли значительных успехов на ряде направлений, что позволяет укрепить стратегическое положение на юге и востоке Украины. Успешное взятие ключевых населенных пунктов, таких как Шахтерское, Кураховка и Селидово, создает плацдармы для дальнейшего наступления и ослабления обороны противника. Поддержка авиации и дронов позволила разрушить цепь поставок и коммуникаций ВСУ на критически важных участках фронта, что создает условия для потенциального прорыва и окружения в ряде ключевых точек, включая район Курахово и Трудовое. Продолжение успешных действий по всем направлениям стабилизирует линию фронта и усиливает контроль на освобожденных территориях.

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Карта боевых действий СВО — 01.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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