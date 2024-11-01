Прямо сейчас:
Главная | Сводки СВО | Сводка СВО по фронтам и направлениям на 01.11.24. Карта СВО
Оперативные сводки СВО

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 01.11.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 9:58 01.11.2024

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 01.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские силы продвинулись на ряде участков фронта, взяв под контроль Кураховку и Селидово на Покровском направлении, освободили Шахтерское на Угледарском фронте, а также закрепили позиции на нескольких ключевых направлениях. Активизировалась атака с использованием авиации и дронов по логистическим цепям противника в Константиновке, Северске, и Работино на Запорожском участке. На Херсонском направлении уничтожены транспортные лодки и катер с десантом. На линии соприкосновения продолжались ожесточенные боестолкновения, позиции укреплены, фронты удерживаются, наступление продолжается практически на всех участках.

Сводка СВО — Покровское направление

На Покровском направлении продолжается активное продвижение российских войск, что позволяет им расширять контроль над территориями. Армия России значительно укрепила свои позиции в районе Селидово, откуда выбиты украинские формирования. После успешного завершения операций в Кураховке противник признал утрату контроля над этим населённым пунктом, где теперь развеваются российские флаги. Бои переместились в сторону Ильинки и Степановки, где украинские войска сопротивляются, однако инициатива остается на стороне российских сил.

Кураховское направление. 31.10.24. Карта СВО

Кураховское направление. 01.11.24. Карта СВО

Враг пытается контратаковать в районе Новодмитровки, но российские войска усиливают свои позиции, одновременно расширяя зону контроля к югу от Вишневого и к северу в сторону Григоровки. На Мирноградском участке вновь активизировались российские войска, которые добились успеха в окрестностях села Проминь. Этот удар, скорее всего, заставит украинские силы отвести часть резервов с южных позиций.

После освобождения Селидово российские штурмовики продолжают наращивать свои успехи. Они продвигаются на северо-восток от Новоалександровки, где украинские формирования, понеся потери, были вынуждены отступить из лесополос. Западнее Гродовки российские войска пробиваются через оборону противника, хотя ВСУ еще контролируют некоторые опорные пункты, препятствующие продвижению к Михайловке. Важно отметить, что на южных окраинах Мирнограда противник установил пункты временной дислокации и позиции для БЛА, но российская авиация активно наносит удары по этим местам, уничтожая как технику, так и личный состав противника.

Селидовское направление. 30.10.24. Карта СВО

Селидовское направление. 01.11.24. Карта СВО

 

Российские части полностью освободили Селидово, поднимая знамя 114-й мотострелковой бригады, и продолжают проводить операции по зачистке города. Несмотря на обострение боевых действий, город не понес значительных разрушений — большинство зданий пострадали лишь незначительно. В ходе мероприятий по наведению порядка были обнаружены мирные жители, и российские подразделения активно занимаются их эвакуацией.

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться к дачному поселку Земляны, где уже произошли бои с украинскими формированиями, в результате которых противник понес серьезные потери. На данный момент российские силы контролируют уже значительную часть территории поселка, и окончательное его освобождение, учитывая текущую конфигурацию фронта, является лишь вопросом времени.

ЧасовЯрское направление

На Часовярском направлении продолжается напряжённое продвижение российских войск, особенно на южном фланге. По информации с мест, противник пытается обороняться с использованием дронов, однако численность группировок в опорных пунктах значительно уменьшена. В то время как украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава для полноценного удержания позиций, российская артиллерия и авиация действуют более активно, что позволяет значительно продвигаться в районе Часов Яра. Этот город испытывает серьёзные разрушения, что создает дополнительные трудности для противника.

Часов Яр. 31.10.24.

Часов Яр. 31.10.24. Карта СВО

Южнее Часов Яра российские бойцы установили противотанковые мины на логистическом пути противника. В ответ на это противник открывает огонь по российским позициям, однако в ходе попытки перемещения танка в район Ступочек он подорвался на установленной ловушке. Удары БПЛА российских вооружённых сил завершили дело, уничтожив технику противника.

Восточнее Ступочек российские войска сумели расширить контроль над территорией на 2 километра, продолжая наступление в сторону Константиновки. Воздушные силы России активно поддерживают наземные операции, что содействует продвижению с востока и юга к этому городу. В самой Константиновке всё еще находятся мирные жители, которые сообщают о регулярных обстрелах позиций противника, что создаёт атмосферу постоянного напряжения и неопределённости. Бои продолжают оставаться тяжёлыми и изнурительными, отражая упорное сопротивление противника, однако, судя по всему, ресурсы для долгосрочной обороны у ВСУ истощаются.

Сводка СВО — Угледарский фронт

На Угледарском фронте продолжается успешное наступление российских войск. Министерство обороны России подтвердило освобождение Ясной Поляны, и наши части активно продвигаются на север в направлении Разлива, где на позиции ВСУ наносят удары авиация и артиллерия. Украинские аналитики признали потерю Новоукраинки и отмечают продвижение российских штурмовиков к Максимовке и Трудовому. Авиаудары также были направлены по опорным пунктам противника в Дальнем, а дроны и артиллерия наносят удары по позициям в Курахово, сообщая об уничтожении бронетехники, включая современные немецкие танки Leopard 2A7.

Новоукраинка. 31.10.24. Карта СВО

Новоукраинка. 01.11.24. Карта СВО

За последние дни российские войска отбросили противника на более чем 7 километров, полностью освободив Шахтёрское, Новоукраинку и Ясную Поляну, что создает плацдарм для дальнейшего продвижения. Линия фронта выравнивается в пользу России, и всё больше территорий переходит под контроль российских сил. В центре Шахтёрского уже поднята тельняшка морской пехоты, и на соседнем участке между Богоявленкой и Новоукраинкой также произошло выравнивание фронта, где наши войска заняли контроль над лесополосами.

Узнайте больше:  Курская область. Противник пытается контратаковать. Карта СВО

Продолжается штурм Трудового за Угледаром, и российские войска стремятся выйти на Успеновку. Украинские источники сообщают о предстоящих активных действиях со стороны Катериновки, подчеркивая, что все пути ведут в Курахово. Один из украинских боевиков с позывным «Мучной» отмечает, что начались штурмовые действия на Трудовом, а артиллерия активно готовится к поддержке.

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинский боевик предупреждает о необходимости срочных мер, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, так как зима уже близко, и если не закрыть «дыры» на Кураховско-Селидовском направлении, россияне смогут активно пробить оборону в Курахово и выйти на Покровскую агломерацию.

В Курской области идут тяжёлые бои

Обострение боёв в приграничных районах Кореневского, Глушковского и Суджанского районов стало заметным на фоне заявлений о концентрации украинских войск и техники, что свидетельствует о возможных попытках прорыва. Российские войска удерживают позиции, предпринимают меры по усилению обороны и продолжают наносить удары по выявленным скоплениям противника.

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 01.11.24. Карта СВО

На текущий момент боевые действия сосредоточены вокруг ключевых населённых пунктов, таких как Толстой Луг, Новоивановка и Ольговка. Новоивановка неоднократно переходила из рук в руки, и в настоящее время контролируется ВСУ, что объясняется попытками противника закрепиться в стратегически важной зоне — Большом Ольговском лесу. Этот участок имеет решающее значение для возможного дальнейшего наступления от Суджи в сторону Коренево. Активные попытки ВСУ сохранить контроль над этим направлением говорят о стремлении не только удерживать зону, но и расширять её, что позволяет украинской стороне представить успехи на фоне напряжённой обстановки на других участках фронта.

ВСУ атаковали на юге и северо-западе региона. В районе Кремянное войска Российской армии успешно отразили контратаку противника численностью до 12 человек с применением двух бронемашин, уничтожив значительную часть личного состава и обе единицы техники. Враг предпринял несколько встречных атак с целью прорыва на оборонительных рубежах, но все они были отбиты, а территории зачищены. В ходе отражения одной из контратак, в которой участвовало до 12 человек на 2 ББМ, было уничтожено 7 солдат противника и 2 боевых машины.

Сводка СВО — На Херсонском направлении

ВС РФ продолжают активные действия по уничтожению сил противника на левом берегу Днепра. В районе Голой Пристани был уничтожен катер с десантом, а в Херсоне ликвидирован пункт управления дронами ВСУ. Противник за сутки произвел более 50 обстрелов по селам на левом берегу, с нанесением значительных разрушений в населенных пунктах, таких как Днепряны, где сгорел жилой дом и погиб мирный житель.

На Запорожском направлении

Здесь продолжаются позиционные бои. К северу от Работино российские войска уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Авиация наносит удары ФАБами по антеннам и пунктам связи в районе Малой Токмачки. Достигнуто разрушение нескольких опорных пунктов ВСУ, что ослабляет устойчивость обороны противника на данном участке фронта.

Запорожское направление. 31.10.24.

Запорожское направление. 01.11.24. Карта СВО

Сводка СВО — В Торецке

В районе Торецка сохраняется тяжёлая обстановка. Боевые действия сосредоточены на городских окраинах и в районе Щербиновки, где российские войска наносят удары артиллерией и дронами. Продвижение осложнено плотной застройкой и активностью украинских формирований в обороне. Российские войска закрепились на основных участках, несмотря на активное сопротивление и попытки врага удержать контроль над центральными районами.

Торецк. 31.10.24. Карта

Торецк. 31.10.24. Карта СВО

На Северском участке

Ведутся позиционные бои, фронтовая авиация помогает выбивать резервы противника. Сообщают об уничтожении складов боеприпасов в Северске. В Васюковке артиллерия ведёт контрбатарейную борьбу и уничтожила миномет с расчётом.

На Краснолиманском направлении

Идёт сражение за Терны. Штурмовики уничтожают опорные пункты, подбили французскую самоходку «CAESAR».

На Купянском фронте

Российские войска развивают успех в районе Кругляковки. Есть продвижение на юг в сторону Загрызовки, упорные бои продолжаются и севернее, в районе Колесниковки. Активные боевые действия происходят в Синьковке. Подтверждается информация о боях за Первомайское, но пока неясно, удалось ли российским частям закрепиться внутри села.

Купянское направление. 30.10.24.

Купянское направление. 01.11.24. Карта СВО

Сводка СВО — На Харьковском направлении

Ситуация без изменений. В Волчанске используются тяжелые огневые системы для уничтожения укрепрайона противника, в районе Липцев продолжаются позиционные бои.

Из Белгородской области

Вечером поступили сообщения о работе ЗРК «Пэтриот» по нашим воздушным объектам. В Валуйском муниципальном округе, вблизи посёлка Дальний, вражеский БПЛА нанёс удар по сельхозтехнике, в результате чего погиб сотрудник предприятия, а его коллега получил ранения. Под ударами также оказалась Шебекино.

Курская область В ходе боев за последние сутки российские войска достигли значительных успехов на ряде направлений, что позволяет укрепить стратегическое положение на юге и востоке Украины. Успешное взятие ключевых населенных пунктов, таких как Шахтерское, Кураховка и Селидово, создает плацдармы для дальнейшего наступления и ослабления обороны противника. Поддержка авиации и дронов позволила разрушить цепь поставок и коммуникаций ВСУ на критически важных участках фронта, что создает условия для потенциального прорыва и окружения в ряде ключевых точек, включая район Курахово и Трудовое. Продолжение успешных действий по всем направлениям стабилизирует линию фронта и усиливает контроль на освобожденных территориях.

Узнайте больше:

Курская область. Российская армия отражает атаки ВСУ

Курская область. Ожесточенные встречные бои

Курская область. Контратаки и оборона 30.10.24

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО —  01.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Курское направление. 20 сентября. Карта СВО
Курское направление. 13.09.24. Карта СВО
Курское направление 12.09.24
Курское направление. 11.09.24. Карта СВО
Курское направление. Коренево. Карта СВО
Курская-область.-08.09.24
Покровское направление. Украинск - Нетайлово. Карта СВО
Курское направлене. 07.09.24. Карта СВО
Часов-Яр-05.09.24
Курское направление. 05.09.24. Карта СВО
Запорожское-направление.-05.09.24
Покровское-направление-04.08.24

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 973

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: СВО

СВО
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.