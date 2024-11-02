Сводка СВО по фронтам и направлениям на 02.11.24. Карта СВО

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 02.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают развивать наступление на ключевых направлениях, предпринимая действия по разрушению инфраструктуры и ликвидации критически важных объектов ВСУ. На Херсонском и Запорожском направлениях отмечены успешные удары по военным складам, позициям артиллерии и бронетехники противника, что снижает его возможность проводить активные операции на этих рубежах. В течение недели противник понёс значительные потери на Торецком, Часовярском и Северском направлениях, где российские силы продвигаются вглубь оборонительных линий ВСУ, взяв под контроль важные объекты и перерезав линии снабжения.

Особенно интенсивные действия зафиксированы в Курской области, где ВС РФ уничтожили несколько крупных формирований ВСУ, включая механизированные и штурмовые подразделения, нанеся значительный ущерб живой силе и технике. На Харьковском фронте и Лиманском направлении ВС РФ продолжают развивать наступление, удерживая освобождённые позиции и отражая контратаки украинских подразделений, задействующих значительные резервы.

На протяжении недели в ходе операции «Север» и «Запад» были ликвидированы иностранные боевые машины, самоходные артиллерийские установки западного производства и системы HIMARS. Эти потери ставят под сомнение способность украинских войск удерживать свои рубежи на основных участках фронта, что позволяет российским силам развивать наступление с минимальными потерями.

В результате успешных действий на юго-западном участке российские части начали штурмы Григоровки и Вознесенки, а также ведут зачистку в Новодмитровке. После разгрома украинских сил в районе Селидово и Вишнёвого подразделения РФ уверенно развивают наступление, что позволяет углубить линии фронта и закрепиться на новых рубежах. По данным украинских источников, ВС РФ сосредоточили удары по укреплениям ВСУ в Григоровке и Петровке, где плотные артиллерийские налеты сопровождаются активными штурмовыми операциями. В районе Новодмитровки российские бойцы продвигаются в направлении Солнцевки, расширяя зону контроля. Наступление в районе Вознесенки и угрозы окружения Курахово Особо тяжелая обстановка складывается для противника в Вознесенке, где российские подразделения уже закрепились на западных окраинах и продолжают развивать наступление в сторону Ильинки. Украинские силы признают сложности в стабилизации фронта на этом участке, опасаясь возможного выхода российских войск на фланги и угрозы окружения Курахово. В случае прорыва к трассе Курахово – Запорожье, движение противника будет блокировано, а линии снабжения начнут нарушаться. Бои продолжаются также в районах Старых Тернов и Константинополя, где обе стороны активно применяют артиллерию и беспилотники. Подтвержденные результаты и новая линия фронта Российское командование также подтвердило взятие населенных пунктов Трудовое, Новоукраинка и Ясная Поляна, что позволяет выровнять фронт и создать условия для дальнейшего движения на запад. В результате наступательных действий ВС РФ обеспечили продвижение на глубину более 4,5 км, выбив противника из укрепленных позиций и заняв ключевые точки между Александрополем и Островским. В районе Курахово российская артиллерия нанесла серию ударов по пунктам временной дислокации украинских сил, что серьезно нарушает командные и логистические цепи ВСУ на данном направлении. Бои в районе Максимовки и восточных позиций На восточном фланге, в районах Трудового и Максимовки, российские части продолжают уверенное наступление. По неподтвержденным данным, вечером 1 октября наши войска вошли в Максимовку, что открывает дорогу для дальнейших операций на север. Линия фронта выровнена, а силы противника в состоянии деморализации, что снижает их боевые возможности на ключевых участках. Удержание этой линии позволяет российским войскам обеспечивать безопасность своих позиций и подготовку для дальнейшего прорыва к Волчьей. Планы продвижения к Старым Тернам Для дальнейшего развития наступления российские подразделения нацелены на овладение населенными пунктами Старые Терны и Константинополь, где находятся мосты через реку, являющиеся стратегически важными объектами. В случае взятия этих пунктов украинские войска будут блокированы в низинах реки Волчья, что фактически закроет им пути к отступлению. На данном направлении российским войскам предстоит пройти всего 6-8 километров до трассы Курахово – Запорожье, что сделает невозможным снабжение и переброску резервов украинской группировки в Курахово и прилегающих районах. По текущей обстановке на Юге: Судя по победным реляциям наших блогеров, там идёт чуть ли не весёлая прогулка, ежедневно отъедающая территории на километры. Однако, глядя на карту и фортификации ВСУ в этом районе, похоже, что там всё только начинается. Трасса снабжения Константинополь — Курахово, пока работает не испытывая особых трудностей. Стало быть Кураховский гарнизон ВСУ получает всё необходимое, впрочем как и укрепы южнее. С севера Курахово прикрывает водохранилище, поэтому заход в город для атакующих со стороны Максимильяновки возможен строго с восточной стороны, на ограниченном участке, где частный сектор достаточно большой и ближе к центру города переходит в этажную застройку. На западе Курахово большая пром. зона, любимое место удержания противника. С юга довольно серьёзная линия фортификаций. Они там давно, поэтому на слабость укрепов рассчитывать не приходится. 0 x Может хотите что то добавить? Ну а севернее, за дорогой снабжения есть ещё более мощная линия обороны ВСУ, которая собственно и прикрывает всю стратегию обороны ВСУ в этом районе. Поэтому… Легко не будет. Если конечно в окопах не окажутся подразделения ТРО, по 10 человек на 200 метров. В Курской области На Курском направлении сохраняется сложная обстановка, характеризующаяся понижением интенсивности боевых действий в последние дни. Взаимодействие войск в приграничных районах Курской области, таких как Глушковский, Кореневский и Суджанский, остается под контролем российской армии, которая продолжает зачистку и сдерживание попыток ВСУ продвинуться на российских территориях. Эти районы находятся в состоянии постоянного напряжения, поскольку ВСУ периодически пытаются закрепиться на определённых участках, используя ресурсы, изначально предназначенные для резервов. Однако российская армия продолжает сдерживать эти действия с применением широкого спектра средств — от авиации до высокоточных систем поражения. Противостояние на данном направлении не утрачивает значимости, и, по прогнозам, активная фаза боёв здесь может возобновиться, особенно с наступлением более благоприятных погодных условий. В течение недели российские подразделения группировки войск «Север» проводили операцию по уничтожению резервов ВСУ в Курской области. В результате интенсивных ударов артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем противник понёс значительные потери: уничтожены формирования шести механизированных, трёх десантно-штурмовых и двух бригад нацгвардии. По оценкам, общие потери противника в этом районе превысили 2810 человек, уничтожены бронетехника, в том числе БМП CV-90 и бронетранспортёры «Stryker».

Сводка СВО — Купянское направление

Российские войска освободили Кругляковку, выйдя на реку Оскол и отвлекли резервы ВСУ на этот участок, что позволило укрепить позиции вблизи Купянска. В результате плотного огневого воздействия потери украинских формирований составили до 3620 человек, были уничтожены бронетехника, реактивные системы залпового огня HIMARS и западная артиллерия. ВС РФ отражают многочисленные контратаки штурмовых групп противника, при этом нанося удары по инфраструктуре и оборонительным укреплениям. Угледарский фронт На Угледарском направлении российские подразделения закрепили позиции, отбив несколько контратак и уничтожив боевые единицы западного производства, включая танк «Leopard». За неделю противник понёс потери более 5000 человек, а также лишился складов боеприпасов и ключевой техники. В результате успешных действий здесь освобождены Александрополь и Катериновка, что позволяет продвигаться в направлении Покровска. В Запорожской области Активная работа российской авиации на Запорожском направлении привела к ликвидации важных военных объектов врага, включая иностранные станции связи и РЛС. Удары были нанесены по укреплённым позициям в районе Малой Токмачки, где ВС РФ уничтожили блиндажи противника. Фронтовая авиация продолжает интенсивные атаки, что сковывает передвижение ВСУ и мешает переброске подкреплений. Масштабные авиаудары мешают переброске резервов ВСУ и лишают противника возможности поддерживать стабильную оборону. Херсонский участок В течение недели в Херсонской области продолжаются обстрелы и интенсивные артиллерийские дуэли. Противник выпустил около 50 снарядов по левому берегу, в результате чего есть жертвы среди мирных жителей: погиб один человек в Днепрянах и ранен один в Алешках. Артиллерия ВС РФ нанесла серию ударов по складам и технике врага в Херсоне и его окрестностях, что значительно снизило боевой потенциал украинских сил. Торецкое направление Министерство обороны России подтвердило освобождение Леонидовки севернее Новгородского, что позволило расширить фронт на Торецком направлении. В центре Торецка продолжаются тяжёлые позиционные бои, где противник пытается организовать контратаки, однако российские части уверенно продвигаются, заняв важные объекты и уничтожив технику врага. Сводка СВО — Часовярское направление На Часовярском участке в течение недели российские войска смогли взять под контроль дорогу на Константиновку, тем самым перерезав одну из главных линий снабжения ВСУ. Бои за Часов Яр остаются ожесточёнными, противник активно защищает город, однако потеря снабженческой трассы ухудшает его возможности по удержанию позиций. Российский спецназ перерезал важную дорогу, связывающую город с Константиновкой, что значительно ограничивает возможности снабжения ВСУ и снижает его мобильность. В результате российские силы продолжают закрепляться на занятых позициях, обеспечивая устойчивое продвижение. По информации с мест, противник пытается обороняться с использованием дронов, однако численность группировок в опорных пунктах значительно уменьшена. В то время как украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава для полноценного удержания позиций, российская артиллерия и авиация действуют более активно, что позволяет значительно продвигаться в районе Часов Яра. Этот город испытывает серьёзные разрушения, что создает дополнительные трудности для противника. Сводка СВО — Северское направление Сводка СВО — На Северском участке продолжаются артиллерийские дуэли, здесь уничтожены огневые точки противника в Васюковке и разрушен склад боеприпасов в Северске. Позиционные бои ведутся с высокой интенсивностью, что вынуждает украинские части постепенно отступать. Краснолиманское направление На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись западнее Макеевки и к северным окраинам Тернов, расширяя линии контроля. Украинские подразделения отступают, пытаясь удержаться на западных позициях, однако плотный огонь российской артиллерии мешает организованному отступлению. Узнайте больше: Курская область. Контратаки и оборона 30.10.24. Карта СВО Харьковский фронт На Харьковском направлении без значительных изменений, однако ТОСы российских сил регулярно наносят удары по укреплениям противника в районе Липцев. В условиях позиционной войны российские войска стабилизировали линию фронта, что позволяет продолжать атаки на оборонительные рубежи противника и изматывать его силы в районе Купянска и Сватово.

По информации Министерства Обороны РФ — Сводка СВО

В течение прошедшей недели российские войска активно действовали на различных направлениях, нанося значительные потери украинским силам в живой силе и технике. В частности, группировка войск «Север» проводила операции в Курской области, где атаками авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были поражены соединения ВСУ, включая танковые, механизированные, десантно-штурмовые и морские подразделения. За неделю на этом направлении было уничтожено более 2810 украинских солдат, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе шведская CV-90 и американский бронетранспортер Stryker, а также 59 других бронированных единиц. Артиллерийская поддержка позволила вывести из строя две установки HIMARS и 38 орудий, включая пять американских Paladin.

Район сосредоточения резервов противника уничтожен в Сумской области

Сводка СВО — В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населенных пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. По выявленной цели летчики ВКС России нанесли удар высокоточным оружием. В момент нанесения удара противник организовал сбор личного состава батальона. Точное попадание и результаты поражения скопления живой силы ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Запад» успешно освободили Кругляковку и нанесли потери ВСУ, уничтожив 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 американского производства, а также 16 боевых бронированных машин. Удары по противнику также привели к разрушению 31 автомобиля, 26 артиллерийских орудий, из которых 14 произведены в странах НАТО, и 16 полевых складов с боеприпасами. Отражено 35 украинских контратак, что укрепило российские позиции на данном участке.

Подразделения группировки «Юг» за неделю взяли под контроль Александрополь и Катериновку в Донецкой Народной Республике, активно подавляя противника. Противник потерял свыше 5390 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, и бронетехнику, включая два М113 и ещё восемь других боевых машин. В рамках операций также была уничтожена установка HIMARS, а также 32 орудия, из которых 15 западного производства, и 14 складов с боеприпасами. Успешно отражено 10 контратак украинских штурмовых групп. Группировка войск «Центр» продолжала продвижение в глубину обороны противника, освободив Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку и Измайловку. Потери украинских войск на данном направлении составили до 3840 солдат, 20 боевых машин, из которых два шведских бронетранспортера Viking, а также 33 орудия артиллерии. Российскими силами было отразили 72 контратаки, удерживая инициативу на этом направлении. На востоке, силами группировки «Восток» были освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна. Противник потерял 840 военнослужащих, три танка и восемь боевых бронированных машин, в том числе М113 производства США. Также было уничтожено 15 орудий полевой артиллерии, включая 10 гаубиц калибра 155 мм натовского производства. Сводка СВО — На направлении группировки войск «Днепр» нанесены значительные потери двум механизированным и пяти теробороновым бригадам противника, где за неделю ВСУ потеряли до 500 человек, 27 автомобилей и 11 орудий. Помимо этого, уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами. В течение недели российская ПВО продемонстрировала высокую эффективность, сбив семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять французских управляемых бомб Hammer, модифицированную ракету С-200 и 815 БПЛА. Кроме того, на линии боевого соприкосновения было взято в плен 54 украинских военнослужащих. С начала проведения СВО потери противника включают 647 самолётов, 283 вертолёта, 35119 БПЛА, 585 ЗРК, 19012 танков и бронетехники, 1482 РСЗО, 17158 артиллерийских орудий и 27898 автомобилей специального назначения. Узнайте больше: Курская область. Противник вводит резервы Курская область. Российская армия отражает атаки ВСУ Курская область. Ожесточенные встречные бои 50 Карта боевых действий СВО — 02.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> По данным портала LostArmour.info; Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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