Оперативная сводка СВО. Ситуация на 03.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Сегодняшняя обстановка на фронтах демонстрирует продолжение активных боевых действий с явными успехами российских войск в различных направлениях. На Кураховском направлении российские силы уверенно продвигаются, контролируя Максимовку и нанося удары по Трудовому, что создает угрозу окружения для украинских подразделений. Параллельно, на Южно-Донецком фронте усиливается давление на позиции противника, с активными боями в районе Разлива и Сухих Ял, где российская авиация поддерживает наземные операции.
На Запорожском направлении также фиксируются успехи, где российские войска продвигаются вдоль лесополос, улучшая свои позиции и атакуя украинские объекты. Херсонское направление остается под контролем российских сил, с ударами по важным логистическим узлам противника. На Торецком, Часовоярском, Краснолиманском и Купянском участках наблюдается активность, с продвижением российских войск и наращиванием давления на оборонительные линии ВСУ.
В целом, ситуация на фронте указывает на настойчивые попытки российских войск закрепиться и развить успехи, создавая условия для дальнейшего наступления и дестабилизации оборонительных позиций противника.
На сегодняшний день обстановка на Курском направлении характеризуется снижением боевой активности, однако местами продолжаются ожесточённые столкновения, а линии обороны ВС РФ остаются стабильными. Российские войска ведут планомерные действия, направленные на поддержание безопасности приграничных районов и противодействие активности ВСУ, накопивших резервы в Сумской области для возможных прорывов.
Украинское командование, вероятно, планирует активные действия с целью деблокировать свои силы, оказавшиеся под давлением в районе Новоивановки и Леонидово. В российском командовании, в свою очередь, ожидают крупных событий в ближайшее время, принимая во внимание накопленные противником силы и его повышенную активность в информационной сфере. Подтверждением этому являются как сообщения о переброске резервов, так и усиленные действия артиллерии и авиации ВС РФ, направленные на ослабление позиций и резервов противника на данном участке фронта.
Однако российская армия продолжает сдерживать эти действия с применением широкого спектра средств — от авиации до высокоточных систем поражения. Противостояние на данном направлении не утрачивает значимости, и, по прогнозам, активная фаза боёв здесь может возобновиться, особенно с наступлением более благоприятных погодных условий.
Суджанский район
Суджанский район стал важной зоной активности российских сил и показал недавние успехи в борьбе с ВСУ. В районе Погребков подтверждён контроль российских войск на окраинах населённого пункта. Бронетранспортёр ВС РФ вёл обстрел позиций ВСУ, находящихся в лесополосе у реки Малая Локня, что свидетельствует о частичном освобождении лесных участков с восточного фланга и укреплении позиций российских войск на южной окраине села. Одновременно оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по районам сосредоточения противника в Кругленьком и Мартыновке, что должно существенно снизить активность ВСУ в этих участках.
Глушковский район
В Глушковском районе наблюдается высокая интенсивность обстрелов, но кардинальных изменений на линии боевого соприкосновения нет. В последние дни со стороны ВСУ отсутствуют попытки форсировать государственную границу, что указывает на усиление оборонительных усилий с украинской стороны, а также на их намерение удерживать свои позиции без активных прорывов.
Кореневский район
На территории Кореневского района продолжаются боевые действия с участием российских войск вблизи Любимовки и Толстого Луга. Обстановка на этом участке фронта остаётся напряжённой, но стабильной, и за последние сутки серьёзных изменений в линии обороны не наблюдается. Несколько попыток наступления со стороны ВСУ на позиции ВС РФ были успешно отражены, что говорит о продолжении боевой активности в районе, несмотря на отсутствие значительного прогресса со стороны украинских подразделений.
В течение недели российские подразделения группировки войск «Север» проводили операцию по уничтожению резервов ВСУ в Курской области. В результате интенсивных ударов артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем противник понёс значительные потери: уничтожены формирования шести механизированных, трёх десантно-штурмовых и двух бригад нацгвардии. По оценкам, общие потери противника в этом районе превысили 2810 человек, уничтожены бронетехника, в том числе БМП CV-90 и бронетранспортёры «Stryker».
Сводка СВО — Купянское направление
Российские войска освободили Кругляковку, выйдя на реку Оскол и отвлекли резервы ВСУ на этот участок, что позволило укрепить позиции вблизи Купянска. Установлен контроль над селом Первомайское. Двигаясь вдоль высот, ВС РФ закрепляются на подступах к Боровой на восточном берегу Оскола. На текущий момент передовые российские подразделения ведут маневры по реке, создавая угрозу для флангов ВСУ, что вынуждает их отступать вглубь обороны.
Угледарский фронт
В районе Разлива и Сухих Ял российские ВКС наносят удары по украинским подразделениям, приближаясь к ключевой трассе на Курахово. Южнее подразделения ВС РФ закрепились в Максимовке и взяли под контроль половину Трудового, что позволяет российским силам постепенно смещаться на север и укрепляться на захваченных рубежах. Северо-западнее Богоявленки бои ведутся в районе урочища, откуда российские силы стремятся контролировать ближайшие населённые пункты, лишая ВСУ возможности контратаковать.
В Запорожской области — Сводка СВО
На Запорожском фронте наблюдается существенное продвижение российских сил. Северо-западнее Работино и юго-западнее Новопокровки российские подразделения двигаются вдоль лесополос на участках шириной до 5 километров и глубиной до 1,2 километра. Особенно важным был удар по Каменскому, где были уничтожены дислокационные пункты и объекты связи ВСУ. По мере продвижения, российские силы оказывают давление на ВСУ, активно уничтожая технику и личный состав противника, что позволяет удерживать инициативу.
Херсонский участок
На этом участке российские силы продолжили массированные удары по украинской инфраструктуре. Успешный удар по складу боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра привел к значительным потерям у противника. ВСУ пытались ответить артиллерийским огнём, выпустив 52 снаряда, что привело к ранениям среди российских военнослужащих. Однако продолжающееся огневое превосходство российских войск сдерживает активность противника, затрудняя снабжение его позиций на этом участке.
Торецкое направление
Российские войска продолжают манёвры для окружения Торецка. После успешного вытеснения ВСУ из Леонидовки, российские подразделения продвинулись к Щербиновке. В самом Торецке идут ожесточенные бои, где российские дроны активно атакуют технику ВСУ. В районе Веролюбовки были нейтрализованы две установки «Град» противника, что ослабило огневую мощь ВСУ на этом участке и позволило российским силам закрепить преимущество на подходах к Торецку.
Сводка СВО — Часовярское направление
На участке около Часова Яра наблюдается стабильная обстановка, но ВС РФ продолжают усиливать давление на город. Бои ведутся в городской черте и на флангах, с целью захвата позиций для контроля над подвозом ВСУ. Российская артиллерия наносит прицельные удары по инфраструктуре противника, затрудняя украинским подразделениям доступ к снабжению и пополнению сил.
По информации с мест, противник пытается обороняться с использованием дронов, однако численность группировок в опорных пунктах значительно уменьшена. В то время как украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава для полноценного удержания позиций, российская артиллерия и авиация действуют более активно, что позволяет значительно продвигаться в районе Часов Яра. Этот город испытывает серьёзные разрушения, что создает дополнительные трудности для противника.
Сводка СВО — Северское направление
На Северском направлении сохраняется позиционная борьба. Российские силы нанесли авиаудар по мосту в районе Закотного, перекрыв один из ключевых маршрутов снабжения ВСУ недалеко от Северска. Эта операция направлена на ослабление тыла противника и ограничение возможности для маневров украинских сил.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Ямполовки. По предварительным данным, большая часть Тернов контролируется российскими войсками, и боевые действия продолжаются. Продвижение на этом направлении постепенно сужает фронт для ВСУ, увеличивая давление на их оборонительные позиции.
Харьковский фронт
На Харьковском направлении у Глубокого российские подразделения пресекают попытки закрепления украинских сил. Активно применяются дроны, выполняющие функции разведки и поражения. В Волчанске продолжаются встречные бои, так как обе стороны стремятся удержать контроль над стратегически важным населённым пунктом.
По информации Министерства Обороны РФ — Сводка СВО
Российские Вооруженные Силы продолжают наступательные действия по всем направлениям, нанося ощутимый урон живой силе, технике и укреплениям противника. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали позиции 42-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ, а также 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области. В ходе столкновений был отражен контрудар 57-й мотопехотной бригады ВСУ. По оценкам, потери ВСУ составили около 60 человек, два автомобиля и полевой склад боеприпасов.
На Западном фронте, группировка «Запад» продвинулась и взяла под контроль Першотравневое в Харьковской области, а также нанесла удары по силам 14-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Петропавловка и Голубовка Харьковской области, Стельмаховка и Надия в ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. В ответ на контратаки ВСУ, российские войска отразили удары 14-й механизированной бригады. По итогам боевых действий противник понес значительные потери: около 470 военнослужащих, танк, две бронемашины, самоходную установку «Krab», гаубицу М198, орудие Д-20, три Д-30 и орудие L-119. В результате удара уничтожены два склада боеприпасов и две станции РЭБ «Анклав-Н».
«Дорога смерти» на Веселое
Результат самоубийственной попытки войск киевского режима прорваться к н.п. Веселое Глушковского района. Операция обернулась провалом и огромными потерями, ВСУ не удалось создать еще один плацдарм на территории России
На Южно-Донецком фронте подразделения «Южной» группировки успешно атаковали позиции 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Асов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее в ДНР. Подразделения российской армии также отбили контратаку 46-й аэромобильной бригады. В результате, потери противника составили около 800 человек, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab», орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
На Центральном фронте, группировка войск «Центр» освободила Кураховку в ДНР и нанесла потери 23-й механизированной, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также 35-й бригаде морской пехоты и нескольким бригадам теробороны в районах Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба. Российские войска отразили пять контратак. Вражеские потери достигли 535 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, несколько артиллерийских установок, включая «Гвоздику» и «Мста-Б», а также система залпового огня «Град».
На Восточном фронте подразделения «Востока» нанесли удары по ВСУ и национальной гвардии в районах Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь ДНР, уничтожив до 115 военнослужащих, боевую технику и десять автомобилей. Кроме того, российскими средствами поражены три склада боеприпасов, самоходная установка «Paladin» и французская артиллерийская установка «Caesar».
Группировка войск «Днепр» поразила позиции 110-й, 117-й, 141-й бригад ВСУ, а также теробороны в районах Новоданиловка, Степное и Каменское в Запорожской области, Велетенское, Садовое, Крупица и Никольское в Херсонской области, что привело к потерям ВСУ до 65 военнослужащих и нескольких единиц техники, включая реактивную систему «Град», самоходку «Акация» и склад боеприпасов.
Российская авиация и артиллерия нанесла удары по энергетическим и военным объектам ВСУ, включая штаб националистического формирования «Кракен» и цех по производству ударных беспилотников. Средствами ПВО были сбиты четыре ракеты ATACMS, три французские бомбы «Hammer» и 50 беспилотников противника.
С начала специальной военной операции уничтожено 647 самолетов, 283 вертолета, более 35 тысяч дронов, 585 зенитных комплексов, 19 тысяч танков и бронемашин, 1,484 боевых машины РСЗО, свыше 17 тысяч артиллерийских орудий и минометов, а также почти 28 тысяч единиц военной автомобильной техники противника.
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С тегами: СВО