Сводка СВО — Кураховское направление

На северо-востоке, в районе ЦОФ «Кураховская», российские войска активно продвигаются вдоль террикона и окрестностей Волченки, занимая участки шириной до 5,6 км и продвигаясь на глубину около 1,8 км. Продвижение наших манёвренных групп в Новодмитровке обеспечило укрепление позиций в центре поселка, с дальнейшим движением на запад. Одновременно на подступах к Антоновке идут ожесточённые стрелковые бои вдоль улиц Гагарина и Набережной, при этом восточные районы уже находятся под нашим контролем.

Южнее Максимильяновки российские войска продолжают наступление к балке Долгая, продвигаясь на глубину до 2,1 км. Это продвижение на юг выровняло линию фронта в секторе Ясная Поляна — Трудовое. Теперь силы сосредоточены на следующих тактических рубежах: к Разливу и Сухим Ялам, которые находятся в считанных километрах от реки Волчья. Подход к этим населенным пунктам позволит российским силам установить огневой контроль над важной трассой, ведущей к Курахово из Запорожья.

Наступление с флангов

В ответ на интенсивные удары российские войска предприняли важный обходной манёвр через Дальнее к позициям ВСУ в Успеновке. Манёвр оказался стратегически удачным: по лесополосам наши части продвинулись в сторону указанного населенного пункта, создавая угрозу окружения украинским силам, удерживающим восточные позиции. В результате противник предпринял контрудар, но, оценивая сложившуюся ситуацию, начал постепенный отвод своих частей.

Селидово-Кураховское направление

На этом направлении российские силы развивают наступление с целью выхода к реке Волчья. Вчерашние бои охватили всю линию от Вишнёвого на западе до Ильинки на востоке. Нанесение точечных ударов и выявление узлов сопротивления противника с последующими ударами малыми группами пехоты продолжается. Подразделения ВС РФ достигли окраин Алексеевки и пытаются взять под контроль Григорьевку — оба населённых пункта расположены в районе Селидово. Тактические успехи зафиксированы и в районах Новодмитровки и Вознесенки, что свидетельствует о неуклонном выдавливании ВСУ с их позиций.

Южнодонецкое направление

На восточных рубежах района Угледара российские части, развивая успех в Богоявленке, взяли под контроль ряд укреплений. Это включает остатки зданий на северной окраине населённого пункта, участки лесополос восточнее и сельскохозяйственные территории на западе. Подразделения российских штурмовиков продвинулись к Новоукраинке, освобождение которой подтверждено Минобороны России, а также кадрами, где бойцы спецназа 40-й бригады водружают флаг над зданием школы.

Предполагается, что в ближайшее время усилия будут сосредоточены на зачистке так называемого «кармана», который образовался между Новоукраинкой и Богоявленкой. Участок станет удобным рубежом для последующих атак.

Продвижение на восток

Далее к востоку российские бойцы установили контроль над тремя важными населёнными пунктами — Шахтёрское, Ясная Поляна и Максимовка. Освобождение Максимовки подтверждено источниками, в настоящее время проводится зачистка от остатков украинских подразделений. В Катериновке, несмотря на неокончательное освобождение, российские силы удерживают около двух третей села, хотя западные окраины всё ещё заняты ВСУ.

Наступление на Антоновку и Покровско-Мирноградское направление

На окраинах Антоновки российские силы продолжают наступление, укрепившись на восточных подступах и взяв ряд пленных. На Покровско-Мирноградском направлении вчера были захвачены новые позиции между Новодмитровкой и Вознесенкой, включая стратегический холм, что серьёзно упрощает последующее наступление. Удержание этой высоты обеспечивает контроль над дорогой на Курахово через дамбу, а захват Солнцевки станет следующим шагом к окружению украинских частей.

Боевые действия в районе Заря и Селидово

Наши силы вошли на окраины Зари и продвинулись по железнодорожным путям западнее Селидово. Также начались бои за Григорьевку, что обеспечивает контроль над ключевыми маршрутами снабжения. Обстановка на этих участках фронта требует особого внимания, так как закрепление позиций создаёт угрозу для линии снабжения ВСУ.