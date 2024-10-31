Сводка СВО — Угледарское направление: развитие наступления на юг и восток
На Угледарском направлении продолжается развал позиций ВСУ, особенно южнее Курахово, где российские подразделения взяли под контроль Ясную Поляну и начали зачистку освобожденной территории. Продвижение передовых частей в сторону Разлива приближает их к важному укреплению ВСУ, до которого остается около 6 километров. Южнее, в районе Трудового, штурмовые подразделения ВС РФ закрепились на позициях у реки Сухие Ялы, что осложняет снабжение противника на данном участке.
На Покровском направлении: успехи российских войск и укрепление позиций
На Покровском направлении российские силы укрепляют свое положение: значительная часть украинских войск покинула Кураховку, оставив лишь незначительные силы для прикрытия. В Новоселидовке зафиксированы интенсивные столкновения, где российские подразделения добились продвижения, а захват Вишневого позволяет ВС РФ расширять зону контроля. Вдоль линии Николаевка-Гродовка российские силы усиливают натиск, приближаясь к Мирнограду.
Сводка СВО — Торецкое направление: уличные бои в центре города
На Торецком направлении продолжаются ожесточенные бои по периметру шахты Центральная и улицам Рудничная, Василия Стуса и Дружбы. Противник применяет новую тактику: украинские силы начали сносить многоэтажные здания, чтобы замедлить продвижение российских подразделений. Сложности добавляет применение ВСУ дронов и минометных расчетов, ведущих обстрел по крупным скоплениям российских войск. Несмотря на тяжелые бои, российские подразделения продолжают уверенное продвижение вглубь городских кварталов.
Часовярское направление: захват ключевых высот и продвижение вдоль фронта
На Часовярском направлении российские войска закрепились на возвышенностях, контролируя подходы к городу Часов Яр. Подразделения продолжают продвигаться в юго-восточном направлении, сталкиваясь с незначительным сопротивлением. Украинские силы оставляют небольшие группы для удержания позиций, что фактически приводит к потерям среди личного состава. Применение российских десантников и артиллерийских ударов по противнику усложняет украинскую оборону и открывает новые участки для продвижения.
Северское направление: активизация боевых действий
На Северском направлении наблюдается активизация боев, особенно в районе Белогоровки, где происходят частые перестрелки и попытки украинских сил удержать свои позиции. Российские подразделения усиливают давление, выискивая слабые места в обороне противника. По мере установления контроля над несколькими стратегически важными позициями ВС РФ готовятся к дальнейшему развитию наступления на юго-западных рубежах.
Краснолиманское направление: наступление в Тернах и продвижение на север
На Краснолиманском участке продолжается наступление российских войск на направлении к Тернам, где противник испытывает значительное давление. Продвижение вглубь оборонительных линий ВСУ сопровождается захватом ключевых позиций и высот, что позволяет контролировать пути подхода противника. В настоящий момент российские войска уверенно удерживают инициативу, готовясь к дальнейшим действиям в этом районе.
Сводка СВО — Купянское направление: окружение позиций ВСУ
На Купянском направлении российские войска добились значительных успехов, освободив Кругляковку и продвигаясь в районе Колесниковки. В результате этих действий ВСУ утратили один из основных путей снабжения, что ослабило их позиции. Российские подразделения, контролирующие дороги к Первомайскому и Боровой, создают условия для полного окружения украинских частей, размещенных на левом берегу реки Оскол.
Харьковское направление: точечные удары и разрушение позиций ВСУ
На Харьковском направлении российские войска продолжают наносить удары по укреплениям противника. ТОС-1 применяются для разрушения позиций ВСУ в районе Волчанска и линии элеватора. В Липцах продолжаются боевые действия без значительных изменений. Уничтожение укрепленных позиций противника в данном секторе позволяет российским войскам стабилизировать фронт и наносить ущерб личному составу и технике противника.
На Херсонском направлении: стабилизация фронта и удары по позициям ВСУ
На Херсонском направлении российские силы продолжают систематические удары по позициям ВСУ, используя как артиллерию, так и беспилотники для уничтожения укреплений и военной инфраструктуры противника. В течение дня зафиксировано 67 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, нацеленных на села левого берега Днепра, включая Малую Лепетиху, где снарядом разрушен жилой дом. Противник продолжает периодически обстреливать жилые кварталы, стремясь отвлечь российские силы от ключевых участков фронта.
Сводка СВО — Запорожский фронт: выравнивание позиций и удары по резервам противника
На Запорожском направлении продолжаются активные позиционные бои. Значительным достижением стало выравнивание фронта: российские силы, заняв преимущественные позиции, устранили «работинский выступ». Удары авиации по резервам противника в районе Новоданиловки к северу от Работино ослабили боевые возможности ВСУ. Российские подразделения также продвигаются к северу от Левадного на стыке с Угледарским фронтом, обеспечивая контроль над пересечениями дорог и коммуникациями противника.
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По данным портала LostArmour.info;
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