Оперативная сводка СВО. Ситуация на 31.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. В ходе текущих боев на востоке и юге Украины российские силы продемонстрировали значительные успехи. На Кураховском и Покровском направлениях достигнуты важные оперативные достижения, включая зачистку населенных пунктов и захват стратегически важных позиций. На фоне этого ВС РФ также продолжают развивать успехи на Лиманском и Северском направлениях, закрепляясь на ключевых рубежах и оттесняя противника. Противостояние разгорается и в Запорожской области, где позиции противника ослаблены, а фронт выровнен.

На Кураховском направлении российские войска продолжают успешно развивать наступление, несмотря на многочисленные попытки украинской стороны удержать оборону на критически важных участках. Основной удар направлен на окружение противника в районах Курахово и Кураховка, где развернулись ожесточенные бои. Подразделения ВС РФ демонстрируют системный подход: наступление ведется одновременно с нескольких направлений, что вынуждает ВСУ отступать и терять контроль над ключевыми объектами инфраструктуры и позициями.

Прорыв российской армии на Кураховском направлении

Российские войска успешно продвинулись в нескольких направлениях, войдя на восточные окраины Курахово и создав угрозу окружения северных и западных рубежей города. Утренние сообщения говорят об интенсивных боях в Кураховке, где под огнем российских подразделений украинские части отступают на север. В районе дороги на Ильинку севернее Кураховки противник потерял важные позиции, что позволяет ВС РФ установить огневой контроль над дорогой снабжения и усилить давление на гарнизон украинских сил в Кураховке.

Армия РФ закрепляется в Кураховке. Здесь под контроль российской стороны перешла большая часть поселка, включая важные инфраструктурные объекты — школа № 23, где водружен флаг 114-й бригады, и здания Кураховской ЦОФ. Эти объекты занимают стратегически значимые высоты, которые обеспечивают российским силам широкий обзор позиций противника. Также поступили подтверждения захвата украинских пленных на улице Лазо, что говорит о переходе под контроль российских сил населенного пункта Зоряное.

Примечательно, что украинские части, вероятно, все еще сохраняют очаги присутствия в Кураховке и пытаются пробиться к Волченке. Это свидетельствует о сложной тактической ситуации для обороняющихся сил, так как переход через реку Волчью требует значительных усилий, а попытки украинских танковых экипажей восстановить оборонительные заграждения «зубов дракона» были пресечены огнем дронов ВС РФ. Интенсивность боев в районе Кураховской углубляется, что свидетельствует о нарастающем давлении российских войск.

На западных подступах к Курахово также разворачиваются активные бои. Российские силы совершили несколько атак в районе Максимильяновки, что позволяет прорываться на северо-западное направление к самому Курахово. Украинская сторона пытается удержать ключевые позиции на трассе О-0510, однако под натиском российских войск уже утратила несколько линий заграждений. ВС РФ удалось прорваться сквозь минные поля и преодолеть рубежи, включая полосу укреплений в частном секторе Курахово.

Ослабление обороны противника в Новоукраинке и продвижение на Разлив и Максимовку

После интенсивных боев, противник признал утрату контроля над последними позициями в районе Новоукраинки. Ожидаемое продвижение российских сил к Разливу и Максимовке оставляет украинские войска в уязвимом положении. Закрепление этих позиций позволит ВС РФ укрепить оперативный контроль над снабжением на западе Кураховского направления и отрезать противника от ключевых дорог, усилив общий темп наступления.

Важный участок боевых действий развернулся в районе Трудового, где сражения продолжаются уже вторые сутки. Действия разведывательных групп ВС РФ, проникших на юго-западные окраины, усложняют оборону украинских частей. Отдельные подразделения ВС РФ уже заняли позиции к северо-западу от Трудового, приближаясь к важному перекрестку дорог возле заправки в Успеновке. При взятии этой позиции российские силы смогут отрезать несколько населенных пунктов от снабжения, что, по оценке украинского источника, может вынудить ВСУ отступать, особенно в условиях ухудшающейся погоды, которая делает передвижение по полям крайне затруднительным.

Дестабилизация украинских позиций в Новодмитровке

Продвижение ВС РФ в районе Новодмитровки и дальнейшее давление на противника в юго-западной части создают благоприятные условия для окружения гарнизона Курахово. Захват этих позиций позволит российским войскам перерезать пути снабжения, выходящие севернее реки Волчья, оставляя украинские силы без доступа к ключевым логистическим маршрутам.

Курская область: операции на юге Суджанского района

На территории Курской области российские подразделения в Суджанском районе провели успешные операции, продвинувшись на южные рубежи. Украинские войска не пытались организовать контратаки из-за значительных потерь и низкого морального духа среди личного состава. Тем временем на территории Сумской области высокоточные удары по районам Кияницы и Иволжанского привели к разрушению скоплений техники и боевого состава противника.