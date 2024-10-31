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Оперативные сводки СВО

Сводка СВО по фронтам и направлениям на 31.10.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 11:17 31.10.2024

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 31.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. В ходе текущих боев на востоке и юге Украины российские силы продемонстрировали значительные успехи. На Кураховском и Покровском направлениях достигнуты важные оперативные достижения, включая зачистку населенных пунктов и захват стратегически важных позиций. На фоне этого ВС РФ также продолжают развивать успехи на Лиманском и Северском направлениях, закрепляясь на ключевых рубежах и оттесняя противника. Противостояние разгорается и в Запорожской области, где позиции противника ослаблены, а фронт выровнен.

На Кураховском направлении российские войска продолжают успешно развивать наступление, несмотря на многочисленные попытки украинской стороны удержать оборону на критически важных участках. Основной удар направлен на окружение противника в районах Курахово и Кураховка, где развернулись ожесточенные бои. Подразделения ВС РФ демонстрируют системный подход: наступление ведется одновременно с нескольких направлений, что вынуждает ВСУ отступать и терять контроль над ключевыми объектами инфраструктуры и позициями.

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Прорыв российской армии на Кураховском направлении

Российские войска успешно продвинулись в нескольких направлениях, войдя на восточные окраины Курахово и создав угрозу окружения северных и западных рубежей города. Утренние сообщения говорят об интенсивных боях в Кураховке, где под огнем российских подразделений украинские части отступают на север. В районе дороги на Ильинку севернее Кураховки противник потерял важные позиции, что позволяет ВС РФ установить огневой контроль над дорогой снабжения и усилить давление на гарнизон украинских сил в Кураховке.

Кураховское направление. 31.10.24. Карта СВО

Кураховское направление. 31.10.24. Карта СВО

Армия РФ закрепляется в Кураховке. Здесь под контроль российской стороны перешла большая часть поселка, включая важные инфраструктурные объекты — школа № 23, где водружен флаг 114-й бригады, и здания Кураховской ЦОФ. Эти объекты занимают стратегически значимые высоты, которые обеспечивают российским силам широкий обзор позиций противника. Также поступили подтверждения захвата украинских пленных на улице Лазо, что говорит о переходе под контроль российских сил населенного пункта Зоряное.

Примечательно, что украинские части, вероятно, все еще сохраняют очаги присутствия в Кураховке и пытаются пробиться к Волченке. Это свидетельствует о сложной тактической ситуации для обороняющихся сил, так как переход через реку Волчью требует значительных усилий, а попытки украинских танковых экипажей восстановить оборонительные заграждения «зубов дракона» были пресечены огнем дронов ВС РФ. Интенсивность боев в районе Кураховской углубляется, что свидетельствует о нарастающем давлении российских войск.

На западных подступах к Курахово также разворачиваются активные бои. Российские силы совершили несколько атак в районе Максимильяновки, что позволяет прорываться на северо-западное направление к самому Курахово. Украинская сторона пытается удержать ключевые позиции на трассе О-0510, однако под натиском российских войск уже утратила несколько линий заграждений. ВС РФ удалось прорваться сквозь минные поля и преодолеть рубежи, включая полосу укреплений в частном секторе Курахово.

Ослабление обороны противника в Новоукраинке и продвижение на Разлив и Максимовку

После интенсивных боев, противник признал утрату контроля над последними позициями в районе Новоукраинки. Ожидаемое продвижение российских сил к Разливу и Максимовке оставляет украинские войска в уязвимом положении. Закрепление этих позиций позволит ВС РФ укрепить оперативный контроль над снабжением на западе Кураховского направления и отрезать противника от ключевых дорог, усилив общий темп наступления.

Новоукраинка. 31.10.24. Карта СВО

Новоукраинка. 31.10.24. Карта СВО

 

Важный участок боевых действий развернулся в районе Трудового, где сражения продолжаются уже вторые сутки. Действия разведывательных групп ВС РФ, проникших на юго-западные окраины, усложняют оборону украинских частей. Отдельные подразделения ВС РФ уже заняли позиции к северо-западу от Трудового, приближаясь к важному перекрестку дорог возле заправки в Успеновке. При взятии этой позиции российские силы смогут отрезать несколько населенных пунктов от снабжения, что, по оценке украинского источника, может вынудить ВСУ отступать, особенно в условиях ухудшающейся погоды, которая делает передвижение по полям крайне затруднительным.

Дестабилизация украинских позиций в Новодмитровке

Продвижение ВС РФ в районе Новодмитровки и дальнейшее давление на противника в юго-западной части создают благоприятные условия для окружения гарнизона Курахово. Захват этих позиций позволит российским войскам перерезать пути снабжения, выходящие севернее реки Волчья, оставляя украинские силы без доступа к ключевым логистическим маршрутам.

Курская область: операции на юге Суджанского района

На территории Курской области российские подразделения в Суджанском районе провели успешные операции, продвинувшись на южные рубежи. Украинские войска не пытались организовать контратаки из-за значительных потерь и низкого морального духа среди личного состава. Тем временем на территории Сумской области высокоточные удары по районам Кияницы и Иволжанского привели к разрушению скоплений техники и боевого состава противника.

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 31.10.24. Карта СВО

Сводка СВО — Угледарское направление: развитие наступления на юг и восток

На Угледарском направлении продолжается развал позиций ВСУ, особенно южнее Курахово, где российские подразделения взяли под контроль Ясную Поляну и начали зачистку освобожденной территории. Продвижение передовых частей в сторону Разлива приближает их к важному укреплению ВСУ, до которого остается около 6 километров. Южнее, в районе Трудового, штурмовые подразделения ВС РФ закрепились на позициях у реки Сухие Ялы, что осложняет снабжение противника на данном участке.

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На Покровском направлении: успехи российских войск и укрепление позиций

На Покровском направлении российские силы укрепляют свое положение: значительная часть украинских войск покинула Кураховку, оставив лишь незначительные силы для прикрытия. В Новоселидовке зафиксированы интенсивные столкновения, где российские подразделения добились продвижения, а захват Вишневого позволяет ВС РФ расширять зону контроля. Вдоль линии Николаевка-Гродовка российские силы усиливают натиск, приближаясь к Мирнограду.

Селидовское направление. 30.10.24. Карта СВО

Селидовское направление. 31.10.24. Карта СВО

Сводка СВО — Торецкое направление: уличные бои в центре города

На Торецком направлении продолжаются ожесточенные бои по периметру шахты Центральная и улицам Рудничная, Василия Стуса и Дружбы. Противник применяет новую тактику: украинские силы начали сносить многоэтажные здания, чтобы замедлить продвижение российских подразделений. Сложности добавляет применение ВСУ дронов и минометных расчетов, ведущих обстрел по крупным скоплениям российских войск. Несмотря на тяжелые бои, российские подразделения продолжают уверенное продвижение вглубь городских кварталов.

Торецк. 31.10.24. Карта

Торецк. 31.10.24. Карта СВО

Часовярское направление: захват ключевых высот и продвижение вдоль фронта

На Часовярском направлении российские войска закрепились на возвышенностях, контролируя подходы к городу Часов Яр. Подразделения продолжают продвигаться в юго-восточном направлении, сталкиваясь с незначительным сопротивлением. Украинские силы оставляют небольшие группы для удержания позиций, что фактически приводит к потерям среди личного состава. Применение российских десантников и артиллерийских ударов по противнику усложняет украинскую оборону и открывает новые участки для продвижения.

Часов Яр. 31.10.24.

Часов Яр. 31.10.24. Карта СВО

Северское направление: активизация боевых действий

На Северском направлении наблюдается активизация боев, особенно в районе Белогоровки, где происходят частые перестрелки и попытки украинских сил удержать свои позиции. Российские подразделения усиливают давление, выискивая слабые места в обороне противника. По мере установления контроля над несколькими стратегически важными позициями ВС РФ готовятся к дальнейшему развитию наступления на юго-западных рубежах.

Краснолиманское направление: наступление в Тернах и продвижение на север

На Краснолиманском участке продолжается наступление российских войск на направлении к Тернам, где противник испытывает значительное давление. Продвижение вглубь оборонительных линий ВСУ сопровождается захватом ключевых позиций и высот, что позволяет контролировать пути подхода противника. В настоящий момент российские войска уверенно удерживают инициативу, готовясь к дальнейшим действиям в этом районе.

Сводка СВО — Купянское направление: окружение позиций ВСУ

На Купянском направлении российские войска добились значительных успехов, освободив Кругляковку и продвигаясь в районе Колесниковки. В результате этих действий ВСУ утратили один из основных путей снабжения, что ослабило их позиции. Российские подразделения, контролирующие дороги к Первомайскому и Боровой, создают условия для полного окружения украинских частей, размещенных на левом берегу реки Оскол.

Купянское направление. 30.10.24.

Купянское направление. 30.10.24. Карта СВО

Харьковское направление: точечные удары и разрушение позиций ВСУ

На Харьковском направлении российские войска продолжают наносить удары по укреплениям противника. ТОС-1 применяются для разрушения позиций ВСУ в районе Волчанска и линии элеватора. В Липцах продолжаются боевые действия без значительных изменений. Уничтожение укрепленных позиций противника в данном секторе позволяет российским войскам стабилизировать фронт и наносить ущерб личному составу и технике противника.

На Херсонском направлении: стабилизация фронта и удары по позициям ВСУ

На Херсонском направлении российские силы продолжают систематические удары по позициям ВСУ, используя как артиллерию, так и беспилотники для уничтожения укреплений и военной инфраструктуры противника. В течение дня зафиксировано 67 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, нацеленных на села левого берега Днепра, включая Малую Лепетиху, где снарядом разрушен жилой дом. Противник продолжает периодически обстреливать жилые кварталы, стремясь отвлечь российские силы от ключевых участков фронта.

Сводка СВО — Запорожский фронт: выравнивание позиций и удары по резервам противника

На Запорожском направлении продолжаются активные позиционные бои. Значительным достижением стало выравнивание фронта: российские силы, заняв преимущественные позиции, устранили «работинский выступ». Удары авиации по резервам противника в районе Новоданиловки к северу от Работино ослабили боевые возможности ВСУ. Российские подразделения также продвигаются к северу от Левадного на стыке с Угледарским фронтом, обеспечивая контроль над пересечениями дорог и коммуникациями противника.

Запорожское направление. 31.10.24.

Запорожское направление. 31.10.24. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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