Новости СВО. Курская область 11.08.24. Ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной, что подтверждает развитие событий последних суток. Несмотря на тактический успех в районе населенного пункта Мартыновка, где удалось выбить противника, разблокировать стратегически важную трассу Курск-Суджа пока не удалось. Противник продолжает удерживать северную дорожную развязку, эффективно блокируя сообщение с этим важным населенным пунктом.

Сегодняшняя попытка противника, используя бронегруппу и танковую поддержку, захватить Черкасское Поречное была отражена с потерями для ВСУ, что вынудило их отступить. Однако, в районе Плёхово противнику удалось закрепиться, что значительно ухудшает положение наших войск в восточной части Суджи и предоставляет противнику возможность активизировать действия диверсионных групп на наших коммуникациях.

Особенно тревожит информация о появлении диверсионно-разведывательных групп противника в районе Махновки. Закрепление противника в Махновке и Уланке может привести к оперативному окружению нашего гарнизона в Судже, что осложнит дальнейшие боевые действия на этом направлении. Важно отметить, что на данный момент у противника здесь имеется значительное преимущество в силах и средствах, что создает дополнительную угрозу для наших войск.

Диверсионные группы противника продолжают действовать на значительной территории Курской области. По словам военного корреспондента Александра Коца, противник уже пытается использовать FPV-дроны для атак на технику, передвигающуюся по трассе Курск-Рыльск. Под Коренево ситуация остается стабильной, противник пытается войти в районный центр с помощью ДРГ, но наши войска пока успешно отбивают эти попытки. Однако нельзя исключать вероятность наращивания сил противника в этом районе для проведения более массированных атак в будущем.

На участке границы между Рыльском и Глуховом также без изменений, однако наша авиация активно работала по позициям противника, особенно на Сумском направлении. В течение дня по Сумской области было нанесено не менее ста ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ), а также ракетами, что значительно усложнило планы противника на этом направлении.

В Суджанском районе продолжаются интенсивные боевые действия. Танки ВСУ не позволяют нашим войскам продвинуться на юг Суджи, удерживая контроль над западными окраинами и подступами к городу. Важно отметить, что передовые подразделения ВСУ уже зашли в село Плёхово, что создает дополнительные угрозы для наших позиций.

Артиллерия и авиация продолжают наносить удары по позициям ВСУ как на территории Курской области, так и в соседней Сумской области, что несколько сдерживает их продвижение. В Кореневском районе противник занял позиции к северу от Любимовки, удерживая лесные массивы, наиболее крупным из которых является урочище Культура.

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24).

Курская область. Обстановка на 11.08.24.

На фоне кажущейся стабилизации обстановки в Курской области, может возникнуть ложное впечатление, что наступательный потенциал ВСУ иссяк. Однако это мнение ошибочно и опасно. Противник продолжает накапливать силы у границ, что говорит о возможной подготовке нового наступления. В тылу противника наблюдаются значительные перемещения войск, характерные для формирования ударных группировок.

Также стоит отметить, что до сих пор не задействованы переданные Украине американские истребители F-16. Это может указывать на то, что украинское командование бережет их для решающего момента, возможно, ожидая поставок авиационного топлива, запланированных на сентябрь.

Опыт предыдущих крупных наступлений ВСУ показывает, что противник часто наносит два удара одновременно, как это было в 2022 и 2023 годах. Вероятно, и сейчас ВСУ готовится к новой атаке, используя время, которое используется на переброску российских подкреплений с других участков фронта.

С военной точки зрения такие действия противника могут вызвать вопросы. Однако если предположить, что киевский режим действительно стремится к переговорам под давлением западных спонсоров, ему необходимо обеспечить себе выгодные позиции для этого. В этом контексте, новые наступления могут стать решающим фактором в достижении таких целей.

По данным Минобороны России ВСУ находятся в районах Ивашковское (22 км), Малая Локня (15 км), Ольговка (18 км), Николаево-Дарьино (25 км), Гуево (20 км), Любимовка (12 км), Зеленый Шлях (30 км), Свердликово (28 км) и на южной окраине Суджи, где по ним наносятся удары (В скобках указано расстояние от Суджи). Армейская и фронтовая авиация ВКС РФ продолжают наносить массированные удары по скоплениям сил, позициям в приграничье и тылам ВСУ в Сумской области.

ДОПОЛНЕНО — 00:15:39

Российские войска отбили Махновку в Курской области

Российские войска также заняли всю территорию к югу от Коронево и вошли в Снагость — обе стороны сообщают о ведении здесь ожесточенных боев. Плехово теперь также является серой зоной после того, как российские войска успешно продвинулись и вошли в поселок. Украинские силы не добились никаких успехов за последние 24 часа в Курской области.

ДОПОЛНЕНО — 00:28:44

Беловский район Курской области

В последние часы в Сети активно распространяется информация о начале боёв к югу от Суджанского района, что, по всей видимости, указывает на возможное продвижение украинских формирований в Беловском районе. Однако, на проверку эти панические слухи оказались результатом эффекта «У страха глаза велики». Заявляется, что: Узнайте больше: Котёл для ВСУ под Нью Йорком

Звуки боев слышны в окрестностях Белой слободы: местные жители говорят, что звуки далёкие, «где-то в километрах 20». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идёт об участке госгранице и Суджанском районе.

С Милаевки и Гоптаровки поступили одиночные сообщения о боестолкновениях. При этом с расположенного севернее хутора Кучеров докладывают о том, что всё спокойно.

Часть источников говорит о некоей мобильной бронегруппе ВСУ от трёх до шести единиц техники. Тут уместно напомнить про описанную тактику действий таких групп. Определить её точное местоположение пока не представляется возможным: речь идёт о кочующей ДРГ.

С высокой долей вероятности бои были всё же в окрестностях Гуево и Плехово: действуя со стороны Мирополья, ВСУ могли попытаться расширить зону вклинения на восток в направлении села Борки. Сил и средств достаточно.

Реальная ситуация на направлении прояснится лишь утром. Поэтому, не нужно сеять слухи и плодить домыслы.

По последним данным — была атака бронегруппы при поддержке танка и огня артиллерии. Противник провел разведку боем от границы в направлении Белого.

По предварительным данным пограничников: атаковала бронегруппа — пару танков, несколько БМП Bradley (или Marder) и бронемашин «Козак». В бою пограничный БТР подбил «Козак».

На подавление активности врага была вызвана авиация ВКС России, нанесены удары.

Сообщается, что в ходе боёв враг потерял несколько бронемашин.

ДОП*

Курская область. Врио Губернатора:

«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. В Курске продолжает действовать ракетная опасность. Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка под контролем, работают оперативные службы.»

ДОПОЛНЕНО — 01:19:56

Очевидцы публикуют кадры последствий ночного обстрела Курска со стороны ВСУ

Ранее сообщалось о падении сбитой ракеты на жилой дом. Считается, что это была самая мощная атака противника на Курск с начала спецоперации.

В девятиэтажном жилом доме выбиты окна и повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Горело несколько автомобилей. Пожар уже ликвидировали. 15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.

ДОПОЛНЕНО — 01:46:38

Экстренное включение из Белой. Курская область

Следим за развитием событий…

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 11.08.24

Донецкое направление

В Красногоровке ситуация остается напряженной: российским войскам пока не удалось полностью выбить противника и занять город. Однако из Невельского приходят более оптимистичные новости — центр населенного пункта перешел под контроль российской армии, и над ним был поднят флаг России. Российские дроны эффективно уничтожили укрепления противника, включая дзоты и пулеметные точки, продолжая наносить удары по местам скопления украинских сил. В Константиновке тяжелые бои продолжаются на окраинах, однако значительного прогресса пока не достигнуто.

Авдеевское направление

На Авдеевском участке российская армия завершает зачистку Ивановки и активно продвигается к Гродовке. Бои идут на юго-восточных подступах к этому населенному пункту, а также в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки, где российские войска добились некоторых успехов.

Херсонское направление

Российские войска продолжают успешное уничтожение вражеской инфраструктуры на Херсонском направлении. Недавно был ликвидирован очередной пункт дислокации украинских сил, что значительно осложнило их боевые возможности. Ожесточенные бои на островах в дельте Днепра также продолжаются, свидетельствуя о важности этого участка фронта для обеих сторон.

Запорожское направление

Украинские силы вновь обстреляли Энергодар, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе. К счастью, Запорожская АЭС осталась вне зоны поражения и продолжает функционировать в штатном режиме. В остальном, на этом участке фронта без существенных изменений.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком участке российская армия продвигается на север и северо-восток от Урожайного в сторону сел Макаровка и Времевка. Украинские силы предпринимают попытки контратаковать, однако эти усилия остаются безуспешными. Как сообщалось ранее, из Благодатного ВСУ перебросили резервы для сдерживания наступающих частей российской армии.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские войска продолжают наступление к западу от Новгородского (Нью-Йорк). В центральной части села российские силы расширили зону контроля на 400 метров. Юго-западнее продолжается движение к Пантелеймоновке, где также зафиксированы успехи в районе Дружбы.

Артемовское направление

На Артемовском участке фронта без значительных изменений. Тяжелые и вязкие бои продолжаются в микрорайоне Октябрьский в Часов Яре. Пока предпосылок для кардинальных изменений в этом районе не наблюдается.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются позиционные бои у Переездного, где российские войска смогли успешно поразить украинскую САУ в районе Краснополя.

Харьковское направление

На Харьковском фронте ситуация остается крайне напряженной. В районе Волчанска, Старицы и Глубокого продолжаются тяжелые позиционные бои. В Волчанске российские войска понемногу улучшают тактическое положение, однако говорить о переломе в этом районе пока рано. Противник активно использует дроны, что усложняет задачи для наших подразделений.

Карта боевых действий СВО на Украине 11.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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