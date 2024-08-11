Бои в Курской области — День Шестой: Карта СВО. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 12.08.24. На Курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, и ситуация остается крайне напряженной. ВСУ продолжают попытки расширить своё влияние на юге региона, одновременно предпринимая информационные атаки, сея слухи и порождая домыслы с задачей дезинформировать население. Российские силы обороны успешно противостоят этим усилиям, сохраняя контроль над ключевыми пунктами и укрепляя свою оборону.

Однако на данный момент, в Суджанском районе, в окрестностях Гончаровки (18 км) и Заолешенки (15 км), фиксируется присутствие украинских сил. Под контроль ВСУ перешли Гордеевка и Мартыновка (12 км), что создаёт серьёзную угрозу нашим подразделениям в восточной части Суджи. (Здесь и далее в скобках растояние от населенного пункта до Суджи в км.) Позиции ВС РФ удерживаются в Коренево, на севере зоны вторжения и на восточной окраине Суджи. Идут ожесточенные бои, и ситуация остаётся крайне напряженной. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24).

Курская область 12.08.24. Обстановка в районе конфликта

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Суджанское направление

Суджанский район стал эпицентром боевых действий. ВСУ продолжают интенсивные попытки выбить российские силы из населенного пункта Мартыновка (12 км). Тут развернулись ожесточенные бои с подразделениями 810-й бригады и спецназа «Ахмат». На текущий момент ВСУ заняли населенный пункт. Украинские силы несут большие потери, но продолжают атаковать. Российские войска предприняли попытку выбить противника из Плехово (18 км), но пока безуспешно.

Судя по всему, цель противника — окружить Суджу, что могло бы вынудить российские силы отступить без необходимости ввязываться в уличные бои, которые могли бы оказаться для них слишком затратными. Тем временем противник по-прежнему занимает западные пригороды Суджи — Гончаровку и Заолешенку.

Кореневский район

Кореневский район также стал важным фронтом в борьбе за контроль над Курской областью. Противник продолжает удерживать позиции в лесных массивах вдоль трассы Суджа — Коренево (20 км), включая урочища Культура и Ольговская Роща. Боевые действия здесь идут с переменным успехом, обе стороны активно подтягивают резервы. Контроль над Коренево позволяет российским силам сохранять относителный статус кво на этой территории, тогда как взятие населенного пункта противником могло бы открыть дорогу на Рыльск (около 50 км от Коренево и 70 км юго-западнее Суджи).

Украинские формирования занимают позиции в лесных массивах вдоль трассы Суджа — Коренево, по которым регулярно приходятся удары артиллерии и авиации. В окрестностях Коренево противника нет. Одновременно российские войска контратаковали в направлении села Снагость, выбив противника из населенного пункта. На текущий момент в селе продолжается зачистка.

На рубеже Русское Поречное — Черкасское Поречное (около 25 км) продолжаются ожесточенные бои. Противник теряет бронетехнику и пехоту.

Беловский район

В Беловском районе была пресечена попытка прорыва украинских сил, которые пытались проникнуть на территорию района. Ночью кочующие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ просочились в окрестности села Озерки (30 км) и хутора Ивановский (28 км), где были уничтожены огнем российской авиации. Тем не менее, мобильные группы противника продолжают представлять значительную угрозу, особенно если они обнаруживают бреши в обороне. Такие группы способны быстро проникнуть вглубь региона, проводя рейды и устраивая засады.

Глушковский и Рыльский районы

В Глушковском и Рыльском районах, включая населенные пункты Тёткино (около 60 км) и Слободка-Ивановка (около 70 км), продолжаются боевые действия. Однако точная информация о том, под чьим контролем находятся эти территории, пока отсутствует. Кроме как в Глушковском районе украинские формирования продолжают наносить артиллерийские удары по Теткино. К югу и западу от населенного пункта фиксируется передвижение ВСУ.

Учитывая присутствие украинских сил в соседней Сумской области, здесь существует серьезная угроза расширения зоны боевых действий.

Следим за развитием событий…

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 12.08.24

Вчера вечером около 21:00 боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе

По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима Зеленского.

Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьёт. Это был целенаправленный и осознанный удар. Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада.

Оценка военных действий на конкретных участках:

Донецкое направление: ВС РФ успешно освободили Невельское и продолжают наступательные действия на северо-восточной окраине Красногоровки. Освобождение Красногоровки и последующее наступление в направлении Колхоза имени Ленина может значительно укрепить позиции российской армии на этом участке фронта. Атаки со стороны Георгиевки в направлении Максимильяновки также свидетельствуют о стремлении российских войск расширить зону контроля.

ВС РФ успешно освободили Невельское и продолжают наступательные действия на северо-восточной окраине Красногоровки. Освобождение Красногоровки и последующее наступление в направлении Колхоза имени Ленина может значительно укрепить позиции российской армии на этом участке фронта. Атаки со стороны Георгиевки в направлении Максимильяновки также свидетельствуют о стремлении российских войск расширить зону контроля. Авдеевское направление: Зачистка Ивановки и продвижение российских войск к позициям ВСУ в Спиридоновке и Лисичном продолжается. Активные бои ведутся в Воздвиженке и Желанном. Наступление в Гродовке и Сергеевке указывает на намерение российских войск укрепить свои позиции и создать условия для дальнейшего продвижения на этом участке фронта.

Зачистка Ивановки и продвижение российских войск к позициям ВСУ в Спиридоновке и Лисичном продолжается. Активные бои ведутся в Воздвиженке и Желанном. Наступление в Гродовке и Сергеевке указывает на намерение российских войск укрепить свои позиции и создать условия для дальнейшего продвижения на этом участке фронта. Торецкий участок: Российские войска добились значительных успехов, продвинувшись в восточной части Новгородского к железнодорожной станции и вдоль улицы Садовая в Дружбе. Успешное уничтожение украинского танка свидетельствует о высоком уровне координации действий между разведкой и саперами.

Российские войска добились значительных успехов, продвинувшись в восточной части Новгородского к железнодорожной станции и вдоль улицы Садовая в Дружбе. Успешное уничтожение украинского танка свидетельствует о высоком уровне координации действий между разведкой и саперами. Артемовское направление: ВС РФ закрепляются западнее канала Северский Донец–Донбасс, стремясь создать плацдарм для наступления на Часов Яр. Обстановка в городе остается сложной, и ВСУ подтягивают резервы для удержания своих позиций.

ВС РФ закрепляются западнее канала Северский Донец–Донбасс, стремясь создать плацдарм для наступления на Часов Яр. Обстановка в городе остается сложной, и ВСУ подтягивают резервы для удержания своих позиций. Северское направление: Продолжаются позиционные бои у Переездного с активным применением российской авиации против позиций ВСУ. Ситуация остается напряженной, однако значительных изменений в линии фронта не наблюдается.

Продолжаются позиционные бои у Переездного с активным применением российской авиации против позиций ВСУ. Ситуация остается напряженной, однако значительных изменений в линии фронта не наблюдается. Харьковское направление: Обстановка остается тяжелой, российские войска продолжают борьбу за Волчанск и Глубокое, успешно отражая контратаки ВСУ. Удар по пункту временной дислокации украинских войск в Золочеве свидетельствует о продолжении активных боевых действий и попытках удержать контроль над важными населенными пунктами.

Обстановка остается тяжелой, российские войска продолжают борьбу за Волчанск и Глубокое, успешно отражая контратаки ВСУ. Удар по пункту временной дислокации украинских войск в Золочеве свидетельствует о продолжении активных боевых действий и попытках удержать контроль над важными населенными пунктами. Херсонское направление: Продолжается стабилизация линии фронта с обеих сторон. Киев расширил зону принудительной эвакуации еще на 50 населенных пунктов вдоль правого берега Днепра, что может свидетельствовать о подготовке к возможным боевым действиям. Это решение также может быть направлено на снижение рисков среди гражданского населения в зоне потенциальных ударов.

Запорожское направление: Позиционные бои с применением артиллерии и беспилотников продолжаются без значительных изменений в линии фронта. Сообщается о стягивании резервов ВСУ, что может свидетельствовать о возможной подготовке к наступательным действиям или попытке удержать текущие позиции.

Позиционные бои с применением артиллерии и беспилотников продолжаются без значительных изменений в линии фронта. Сообщается о стягивании резервов ВСУ, что может свидетельствовать о возможной подготовке к наступательным действиям или попытке удержать текущие позиции. Южно-Донецкий участок: Российские войска продолжают продвигаться на север и северо-восток от Урожайного, отражая контратаки ВСУ. Эта активность может указывать на стремление российских войск расширить контроль на этом участке фронта и усилить давление на украинские силы.

Российские ВКС нанесли удары по ряду ключевых объектов на территории Украины, включая склады машиностроительного завода в Краматорске и военные объекты в Сумской области. Сообщается о значительных потерях противника, что может существенно ослабить его боеспособность на ряде направлений.

Карта боевых действий СВО на Украине 12.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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