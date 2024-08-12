Бои на Курском направлении — День Седьмой: Карта СВО. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 13.08.24. Несмотря на активные попытки противника прорваться на север к Курчатову, Рыльску или Льгову, ВСУ не удалось достичь значительных успехов. Попытки прорыва в Белгородскую область также оказались безуспешными. На юге области продолжают действовать лишь рейдовые группы противника, которые не могут оказать существенного влияния на обстановку. Российские войска продолжают удерживать контроль над ситуацией, нанося серьёзные удары по врагу и не позволяя ему продвинуться вперёд. ВС РФ продолжает получать подкрепления.

Ситуация в Судже и окрестностях:

ВСУ выкладывают всё больше кадров из западной и центральной частей Суджи. По разным источникам, российские подразделения удерживают позиции лишь на окраинах города, в то время как значительная часть Суджи, вероятно, находится под контролем противника. На юге от Суджи, в районе Плехово, продолжаются интенсивные боестолкновения, а населенный пункт Спальное перешел под контроль ВСУ, что позволило противнику продвинуться в сторону Гирьи.

Гирьи и Погребки:

В Гирьях противник столкнулся с огнём российских БТР-82, что привело к потере одного из их бронетранспортеров. Бои в Погребках продолжаются, и ситуация остается напряженной. В Малой Локне ведутся ожесточённые сражения, и село фактически поделено на две части между сторонами конфликта.

Кореновское направление и Семёновка:

ВСУ продолжают атаки на Кореновском направлении, пытаясь прорваться через оборону российских войск, но все их попытки встречают ожесточённое сопротивление. Бои продолжаются в Ольговке, западнее недавно освобожденного Кремяного. В районе Семёновки, где ранее российские ВКС нанесли удары по скоплению противника, украинские силы вновь концентрируют войска для возможного прорыва на север области.

Диверсионно-разведывательные группы и огневая поддержка:

Вдоль автодороги Р200 диверсионно-разведывательные группы ВСУ попытались закрепиться у Большого Солдатского, однако российская артиллерия и ВКС продолжают работать в режиме «non-stop», нанося удары по позициям противника и не давая ему возможности развить успех. Тем временем, в сети появляется всё больше фото и видео с разбитой техникой и телами украинских военных, что свидетельствует о тяжёлых потерях ВСУ в этом районе.

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24).

Курская область 13.08.24. Обстановка в районе конфликта

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Атака на Гирьи. Как это было… (Видео 4 мин.)

Вчера, ближе к вечеру появились новые сведения о боях в населённом пункте Гирьи Беловского района Курской области, где ранее была объявлена эвакуация. Ещё утром поступали сообщения о проникновении украинских сил в этот населённый пункт: сначала появились кадры с одиночным БТР-4. Некоторые Телеграм каналы утверждали, что украинские силы действуют большой бронегруппой, в то время как другие заявляли, что БТР является трофейным.

Ситуация запуталась еще больше, когда в сети распространились кадры с российскими бойцами, передвигающимися на аналогичном трофейном бронетранспортёре. Однако, истина оказалась гораздо более серьёзной: прорыв противника в населённый пункт действительно имел место, звуки именно этого боя всполошили жителей Белой. Сейчас статус нескольких деревень к западу от Гирьев находится под вопросом. Вероятнее всего уцелевшие из уничтоженной рейдовой группы откатились насколько смогли уходя из под встречного огня и теперь перегруппировываясь запрашивают подкрепление. Недреманое око дроновода видит всех. О чём собственно и сидетельствует это видео.

Сообщается, что противник использовал диверсионно-разведывательную группу, поддержанную бронетехникой, для проникновения в Гирьи. Однако их попытка закрепиться обернулась катастрофой. Видеокадры огневого поражения показывают, что вход в населённый пункт для украинской бронегруппы оказался фатальным. Это, возможно, стало самой крупной, единовременной потерей техники и пехоты ВСУ за всё время боевых действий в приграничных районах России.

Бронетехника противника, двигавшаяся с северо-запада на юго-восток, была поражена в нескольких точках. Большинство машин было уничтожено или обездвижено в лесной зоне неподалёку от Гирьев. Один из БТРов оказался в рабочем состоянии и был захвачен российскими войсками.

Следим за развитием событий…

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 13.08.24

Российские войска продолжают удерживать инициативу на ключевых направлениях, ведя активные боевые действия и укрепляя свои позиции. Особенно напряженная ситуация сохраняется на Донецком и Торецком фронтах, где российские силы добились значительных успехов. Несмотря на локальные успехи, на ряде участков фронта бои продолжаются в позиционном формате, и существенных изменений пока не наблюдается.

Оценка боевых действий на конкретных участках:

Херсонское и Запорожское направления: На Херсонском направлении продолжается активная контрбатарейная борьба. ВСУ нанесли 16 ударов по гражданской инфраструктуре, на что российские силы ответили подавлением минометных расчетов противника на правом берегу Днепра. В Запорожской области идут локальные бои, где ВСУ ежедневно атакуют инфраструктуру Энергодара. В районе Малой Токмачки российские войска уничтожили американский бронетранспортер М113 и уничтожили радиолокационную станцию ВСУ. В то же время на Южно-Донецком направлении продолжаются позиционные бои без значительных изменений на фронте.

На Херсонском направлении продолжается активная контрбатарейная борьба. ВСУ нанесли 16 ударов по гражданской инфраструктуре, на что российские силы ответили подавлением минометных расчетов противника на правом берегу Днепра. В Запорожской области идут локальные бои, где ВСУ ежедневно атакуют инфраструктуру Энергодара. В районе Малой Токмачки российские войска уничтожили американский бронетранспортер М113 и уничтожили радиолокационную станцию ВСУ. В то же время на Южно-Донецком направлении продолжаются позиционные бои без значительных изменений на фронте. Донецкое и Авдеевское направления: Российские войска добились значительных успехов на Донецком направлении, продвинувшись вдоль дороги Сладкое-Водяное и достигнув перекрестка с трассой Константиновка-Угледар, что позволяет контролировать путь снабжения угледарской группировки ВСУ. В Константиновке российские силы полностью контролируют восточную часть города и продолжают наступление. Однако в Красногоровке ситуация остается напряженной, так как часть российских сил была переброшена на другие участки фронта, что замедлило освобождение населенного пункта.

Российские войска добились значительных успехов на Донецком направлении, продвинувшись вдоль дороги Сладкое-Водяное и достигнув перекрестка с трассой Константиновка-Угледар, что позволяет контролировать путь снабжения угледарской группировки ВСУ. В Константиновке российские силы полностью контролируют восточную часть города и продолжают наступление. Однако в Красногоровке ситуация остается напряженной, так как часть российских сил была переброшена на другие участки фронта, что замедлило освобождение населенного пункта. На Авдеевском направлении российские войска продвинулись на окраинах Гродовки, расширяя зону контроля и создавая второе направление удара на село. В Карловке российские силы продвинулись на несколько домов на севере села, где ВСУ активно используют дроны. Продолжается зачистка Желанного и окружающей территории.

Торецкий фронт: На Торецком фронте ВСУ оставили большую часть позиций восточнее Новгородского (Нью-Йорка), и теперь северо-восточная часть города находится под контролем российских сил. Бои продолжаются у фенольного завода — последнего укрепрайона противника в Новгородском. В самом Торецке российские войска аккуратно продвигаются по нескольким улицам вдоль многоэтажек. По линии Пантелеймоновка-Розовка российские силы взяли контроль над всеми высотами в районе, что позволяет контролировать оба села, стоящие в низине. Сообщается, что передовые группы российских войск вошли в Пантелеймоновку, продолжая наращивать темпы наступления.

На Торецком фронте ВСУ оставили большую часть позиций восточнее Новгородского (Нью-Йорка), и теперь северо-восточная часть города находится под контролем российских сил. Бои продолжаются у фенольного завода — последнего укрепрайона противника в Новгородском. В самом Торецке российские войска аккуратно продвигаются по нескольким улицам вдоль многоэтажек. По линии Пантелеймоновка-Розовка российские силы взяли контроль над всеми высотами в районе, что позволяет контролировать оба села, стоящие в низине. Сообщается, что передовые группы российских войск вошли в Пантелеймоновку, продолжая наращивать темпы наступления. Артемовский участок: Штурм Часов Яра на Артемовском участке продолжается, однако за последние несколько дней продвижения российских войск не было. Бои в этом районе крайне тяжелые, противник активно использует дроны-камикадзе и другие средства поражения.

Штурм Часов Яра на Артемовском участке продолжается, однако за последние несколько дней продвижения российских войск не было. Бои в этом районе крайне тяжелые, противник активно использует дроны-камикадзе и другие средства поражения. Купянско-Сватовское направление: На этом направлении российские силы продолжают наступление, стремясь перерезать ключевые транспортные артерии ВСУ. В лесополосах к югу от Берестового российские войска расширили зону контроля, выбив противника с нескольких позиций. ВСУ пытаются вернуть утраченные территории, активно применяя беспилотники. Операторы российских БЛА отвечают ударами по бронетехнике и позициям противника. Несмотря на заявления о возможном крупном наступлении российских войск на запад, боевые действия на этом участке фронта остаются позиционными, и значительных изменений не наблюдается.

На этом направлении российские силы продолжают наступление, стремясь перерезать ключевые транспортные артерии ВСУ. В лесополосах к югу от Берестового российские войска расширили зону контроля, выбив противника с нескольких позиций. ВСУ пытаются вернуть утраченные территории, активно применяя беспилотники. Операторы российских БЛА отвечают ударами по бронетехнике и позициям противника. Несмотря на заявления о возможном крупном наступлении российских войск на запад, боевые действия на этом участке фронта остаются позиционными, и значительных изменений не наблюдается. Харьковский фронт: На Харьковском фронте поступают противоречивые сообщения. Российские штурмовые группы вошли в Волчанск, однако украинские источники утверждают, что ВСУ закрепились в центре города. В северной части Харьковской области местные власти ввели ограничения на передвижение населения и ужесточили комендантский час, что может указывать на подготовку украинских войск к возможному наступлению.

Карта боевых действий СВО на Украине 13.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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