Восьмой день боев на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Новости СВО. Курская область 14.08.24. Ситуация на Курском направлении остаётся стабильно-напряжённой. Украинские силы продолжают проявлять активность, пытаясь использовать любые возможности для достижения локальных успехов. В то же время российская армия ведёт планомерную работу по зачистке территорий от ДРГ и восстановлению контроля над утраченных позициями. Время играет на стороне России, и с каждым днём шансы ВСУ на успешные прорывы снижаются. Прошла неделя с момента вторжения.

Прошедшие сутки на Курском направлении характеризовались ожесточёнными боями и продолжением попыток ВСУ продвинуться на север с общим вектором движения на Курчатов. Противник продолжает активные действия на нескольких участках фронта, стремясь закрепиться в стратегически важных населённых пунктах. Окапывается, пытается наладить логистику и подтянуть подкрепления. Российская артиллерия и дроны всячески этому препятствуют. Очень заметную и важную роль играют удары наносимые нашей авиацией.

В Судже ситуация остаётся неопределённой. Продолжаются локальные боестолкновения, при этом украинские силы удерживают позиции в высотных зданиях, оборудовав там огневые и снайперские точки. Российские войска уничтожили танк и две БМП противника, среди уничтоженных пехотинцев были обнаружены личные вещи, указывающие на их принадлежность к иностранным наёмникам.

В течение дня поступали сообщения о боях в районе населённых пунктов Каучук, Плёхово и Ольговка. Противник предпринял попытку закрепиться в Погребках.

В Большесолдатском районе была проведена эвакуация гражданских лиц, что свидетельствует о возрастании угрозы в этом районе. На юге Курской области, в Беловском районе, российские войска продолжают зачистку территории от украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Озерки. Предполагается, что именно отсюда противник совершил неудачный рейд на населённый пункт Гирьи.

В районе населённого пункта Снагость сохраняется напряжённая и неопределенная обстановка, есть информация о присутствии подразделений ВСУ в окрестностях.

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24)

Курская область 14.08.24. Обстановка в районе конфликта

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АПП «Колотиловка» — как это было

Как известно украинские силы предприняли попытку прорваться в районе Колотиловки, но она была успешно отбита российскими войсками. Разведка заранее передала информацию о планах противника, его дислокации, численности ударной группы и предполагаемом направлении атаки, что позволило российской стороне подготовиться.

Наступление началось с попытки украинского танка прорвать оборонительные позиции, разрушив инженерные заграждения. Одновременно с этим противник наносил удары по контрольно-пропускному пункту «Колотиловка». После этого украинская пехота попыталась зайти через образовавшуюся брешь, но столкнулась с плотным огнём, который заставил её отступить.

Противник попытался дезориентировать российские войска, маневрируя по полям вокруг Колотиловки, но это не принесло успеха. Вторая попытка прорваться через брешь также была пресечена мощным огнем, который вели все подразделения, задействованные в обороне.

Украинские силы затем попытались использовать бронемашины «Козак» для проникновения, но они были уничтожены российскими противотанковыми ракетами. Одна из машин была подбита вместе с находившимися в ней десантом. В итоге пехота, вынужденная покинуть бронемашины, была быстро уничтожена артиллерийским огнем и беспилотниками.

Эта попытка прорыва в районе Колотиловки завершилась полным провалом для украинских сил. На опубликованных кадрах запечатлены американские бронемашины MaxxPro, которые наряду с «Казаками» участвовали в неудачном наступлении.

Следим за развитием событий…

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 14.08.24

Российские войска продолжают удерживать инициативу на ключевых направлениях, ведя активные боевые действия и укрепляя свои позиции. Особенно напряженная ситуация сохраняется на Донецком и Торецком фронтах, где российские силы добились значительных успехов. На ряде участков фронта бои продолжаются в позиционном формате, и существенных изменений пока не наблюдается.

Оценка боевых действий на конкретных участках:

На Авдеевском направлении , после недавнего освобождения Лисичного, российские войска взяли под контроль соседнюю Свиридоновку. Теперь наши силы продвигаются клином в направлении Новоторецкого, закрепившись в жилой застройке Гродовки, треть которой уже находится под нашим контролем. Продолжаются бои за Воздвиженку, а также зафиксировано продвижение наших сил от Сергеевки к Журавке и успехи в районе Карловского водохранилища у Яснобродовки.

, после недавнего освобождения Лисичного, российские войска взяли под контроль соседнюю Свиридоновку. Теперь наши силы продвигаются клином в направлении Новоторецкого, закрепившись в жилой застройке Гродовки, треть которой уже находится под нашим контролем. Продолжаются бои за Воздвиженку, а также зафиксировано продвижение наших сил от Сергеевки к Журавке и успехи в районе Карловского водохранилища у Яснобродовки. На Торецком участке продолжается сближение позиций российских войск между Новгородским и Железным, где в районе фенольного завода и высотной застройки Торецка идут ожесточенные бои. Наши силы также продвинулись на 500 метров восточнее Пантелеймоновки вдоль лесополос.

продолжается сближение позиций российских войск между Новгородским и Железным, где в районе фенольного завода и высотной застройки Торецка идут ожесточенные бои. Наши силы также продвинулись на 500 метров восточнее Пантелеймоновки вдоль лесополос. На северном участке Артемовского направления российские войска продвинулись на 2 километра к каналу Северский Донец-Донбасс южнее Григоровки, усиливая давление на гарнизон ВСУ с фланга. В районе Клещеевки отмечено продвижение на 800 метров, где удалось выбить украинский ротный опорный пункт. В Часов Яре обстановка остаётся напряжённой, а украинские силы ведут активную разведку вдоль канала.

российские войска продвинулись на 2 километра к каналу Северский Донец-Донбасс южнее Григоровки, усиливая давление на гарнизон ВСУ с фланга. В районе Клещеевки отмечено продвижение на 800 метров, где удалось выбить украинский ротный опорный пункт. В Часов Яре обстановка остаётся напряжённой, а украинские силы ведут активную разведку вдоль канала. На Северском направлении наши разведчики уничтожили установки РЭБ и позиции противника в районе Спорного, в остальном ситуация остается без изменений.

наши разведчики уничтожили установки РЭБ и позиции противника в районе Спорного, в остальном ситуация остается без изменений. На Купянском направлении российские силы продолжают наступление на подступах к Стельмаховке и расширяют зону контроля у Песчаного, продвинувшись на 1 километр к реке Оскол.

российские силы продолжают наступление на подступах к Стельмаховке и расширяют зону контроля у Песчаного, продвинувшись на 1 километр к реке Оскол. На Харьковском фронте , в Волчанске, украинские силы пытались переправить подкрепления через реку Волчья, но переправа была сорвана нашими войсками. В районе многоэтажек продолжаются ожесточенные бои, а системы ТОС наносят удары по позициям ВСУ в Тихом. На Липцовском участке успешно отражены две атаки ВСУ.

, в Волчанске, украинские силы пытались переправить подкрепления через реку Волчья, но переправа была сорвана нашими войсками. В районе многоэтажек продолжаются ожесточенные бои, а системы ТОС наносят удары по позициям ВСУ в Тихом. На Липцовском участке успешно отражены две атаки ВСУ. На Херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над островами, которые украинские силы пытаются занять. Однако воздушное пространство остается под контролем вражеских беспилотных летательных аппаратов.

продолжаются ожесточенные бои за контроль над островами, которые украинские силы пытаются занять. Однако воздушное пространство остается под контролем вражеских беспилотных летательных аппаратов. На Запорожском фронте продолжается позиционная война, в ходе которой наши подразделения и авиация наносят удары по технике противника. В то же время артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ уменьшились, вероятно, в связи с событиями в Курской области.

продолжается позиционная война, в ходе которой наши подразделения и авиация наносят удары по технике противника. В то же время артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ уменьшились, вероятно, в связи с событиями в Курской области. На Донецком участке российские войска смогли расширить зону контроля в Константиновке, а также продвинулись на 3 километра севернее Балки Икряная, что позволило взять под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в нескольких местах. В районе Невельского также зафиксированы успехи наших подразделений, а ВСУ подтягивает резервы, чтобы удержать Водяное. Взятие этой позиции осложнено обстрелами с украинских позиций на шахтах между Угледаром и Водяным, которые до сих пор не удалось подавить даже авиационными бомбами.

российские войска смогли расширить зону контроля в Константиновке, а также продвинулись на 3 километра севернее Балки Икряная, что позволило взять под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в нескольких местах. В районе Невельского также зафиксированы успехи наших подразделений, а ВСУ подтягивает резервы, чтобы удержать Водяное. Взятие этой позиции осложнено обстрелами с украинских позиций на шахтах между Угледаром и Водяным, которые до сих пор не удалось подавить даже авиационными бомбами. Российские силы нанесли ракетный удар по объектам в Одесской области, где произошла детонация складов с военными грузами, предположительно доставленными из Румынии. ВКС России поразили украинские резервы в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки в Сумской области. Кроме того, ракетным ударом «Искандер» по военному аэродрому в Миргороде, Полтавской области, был уничтожен самолёт Су-27 противника. За последние сутки также были уничтожены три пусковые установки и радиолокационные станции комплекса С-300, а также вертолёт Ми-8.

Карта боевых действий СВО на Украине 14.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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