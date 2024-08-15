Бои на Курском направлении — День Девятый. Хроника событий. Карта СВО

Новости СВО. Курская область 15.08.24 (обновляется). Положение на фронте остается сложным, но постепенно ситуация начинает стабилизироваться. Важно отметить, что украинские вооруженные силы (ВСУ) не смогли расширить зону своего присутствия, несмотря на многочисленные попытки продвинуться вперед. Российские войска активно участвуют в боевых действиях, устанавливая взаимодействие между подразделениями и формируя целостную линию обороны. В некоторых районах противник также начинает окапываться, наша артиллерия и авиация всячески препятствует попытке закрепиться..

Следует подчеркнуть важность эвакуации мирных жителей из зон ведения боевых действий. Вчера вечером оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Помимо военных действий на земле, продолжается информационная война, в которой украинские ресурсы активно публикуют контент из населенных пунктов Курщины. Однако информацию из таких источников следует воспринимать критически, как явные, зачастую нелепые и смешные фейки.

Кореневское направление

На подступах к Коренево продолжаются локальные столкновения. Малые группы ВСУ были замечены в Краснооктябрьском и попытались обойти село Кромские Быки. Также были зафиксированы попытки атаковать позиции российских войск под Кремяным. Однако на этих рубежах российские войска успешно отбивают атаки противника. В одной из таких атак, в поле в двух километрах от Коренево, авиация РФ нанесла удар по группе ВСУ, нанеся им существенные потери.

Льговское направление

В районе Малой Локни российские войска взяли в плен несколько бойцов 82-й бригады ВСУ и других подразделений противника. Однако определить, под чьим контролем находится это село, на данный момент сложно. Оперативная обстановка в Льговском районе остается стабильной, обстрелов не зафиксировано. Российские войска не допустили продвижения ВСУ к ключевой трассе.

Беловский район:

Здесь вновь замечена активность бронетехники противника в районе населённых пунктов Гирьи и Белица. Подразделения противника продолжают действовать в пределах ранее созданной «серой зоны», но не могут существенно продвинуться, несмотря на продолжающиеся попытки. В населенном пункте Камышное ударом артиллерии была поражена штурмовая группа противника, но неизвестно, удалось ли зачистить село, поэтому статус Камышного и соседнего Крупца остается неясным.

Суджанское направление

В окрестностях Суджи продолжаются бои, при этом ВСУ заявляет о полном контроле над городом. Однако вероятно, что восточная часть Суджи остается в «серой зоне». В районе Мартыновки российские войска уничтожили две группы противника, двигавшиеся на пикапах. В Беловском районе ВСУ все еще присутствуют, но дальнейших прорывов с их стороны не зафиксировано.

Курская область 15.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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По словам Апти Алаудинова, в Курскую область зашли около 12 тысяч военных ВСУ, среди которых были и иностранцы. Несмотря на активность противника, авиация ВСУ не была замечена над российскими регионами, хотя ранее фиксировались видео с их Су-27 в приграничных районах, откуда ВСУ запускают авиабомбы. Противник также использует французскую военную технику.

ВСУ активно применяет различные виды техники, однако российские войска успешно уничтожают и захватывают значительное количество вражеской техники. В Курской области развивается негласное соревнование за первенство по уничтоженной технике ВСУ, где лидируют морпехи, за ними следуют два отряда спецназа, предположительно «Ахмат» и «Аид». Российские ударные дроны «Ланцет» также продолжают успешно уничтожать технику ВСУ.

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (12.08.24).

Следим за развитием событий…

ДОПОЛНЕНО: 03:20:38

Нацисты на нашей земле снимают вот такие ролики. Ничего не напоминает?

В сети появился видеоролик, в котором украинские военные, одетые в фашистские каски, стоят на дороге под дорожным знаком и оскорбляют мирного жителя, коверкая речь на манер немецких захватчиков времен Великой Отечественной войны. Они обращаются к нему с издевательским «Русский Иван», требуя водки и шнапса, что явно демонстрирует их насмешку над трагическими страницами истории и их стремление унизить достоинство российского народа. Этот инцидент вновь подчеркивает враждебность и агрессию, с которой украинские боевики вторглись на территорию России, угрожая жизни и безопасности мирных жителей.

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 15.08.24

Российские войска продолжают удерживать инициативу на ключевых направлениях, ведя активные боевые действия и укрепляя свои позиции. Особенно напряженная ситуация сохраняется на Донецком и Торецком фронтах, где российские силы добились значительных успехов. На ряде участков фронта бои продолжаются в позиционном формате, и существенных изменений пока не наблюдается.

Оценка боевых действий на конкретных участках:

Покровское направление: Российские силы зачищают Свиридоновку и заняли урочище Новоторецкое. ВС РФ перерезали дорогу между Орловкой и Николаевкой, вошли в Николаевку. Продвижение на этом участке позволит прорвать последнюю линию обороны перед Новогродовкой. Продолжаются бои в застройке Гродовки, и ВС РФ выровняли фланги, выбив ВСУ из опорных пунктов юго-восточнее и северо-восточнее села.

Харьковское направление: На Липцовском участке российская штурмовая бронегруппа на БТР вошла на северные окраины дачного поселка Лира-1. На Волчанском участке российские ВКС наносят удары по позициям противника в Тихом. В районе Глубокого и Старицы продолжаются встречные бои, линия фронта остаётся без изменений последние несколько недель.

На Липцовском участке российская штурмовая бронегруппа на БТР вошла на северные окраины дачного поселка Лира-1. На Волчанском участке российские ВКС наносят удары по позициям противника в Тихом. В районе Глубокого и Старицы продолжаются встречные бои, линия фронта остаётся без изменений последние несколько недель. Запорожское направление: Сообщается о возобновлении боевых действий севернее Пятихаток. Неясно, кто инициировал движение на этом участке — ВС РФ или ВСУ. Украинские силы продолжают атаки малыми группами, используя танки для вылазок. Украинские источники утверждают, что ВСУ сформировали ударный кулак из нескольких бригад и танковых батальонов.

Сообщается о возобновлении боевых действий севернее Пятихаток. Неясно, кто инициировал движение на этом участке — ВС РФ или ВСУ. Украинские силы продолжают атаки малыми группами, используя танки для вылазок. Украинские источники утверждают, что ВСУ сформировали ударный кулак из нескольких бригад и танковых батальонов. Донецкое направление: ВС РФ продолжают продвижение в восточной части Константиновки, где контролируют около половины населенного пункта. Бои приближаются к трассе Угледар – Константиновка – Марьинка, которая проходит через центр села. Южнее Константиновки российские силы продвинулись в районе Водяного, где расположен опорный пункт ВСУ.

ВС РФ продолжают продвижение в восточной части Константиновки, где контролируют около половины населенного пункта. Бои приближаются к трассе Угледар – Константиновка – Марьинка, которая проходит через центр села. Южнее Константиновки российские силы продвинулись в районе Водяного, где расположен опорный пункт ВСУ. Торецкое направление: Российские войска пытаются объединить две группировки, движущиеся от Новгородского и Железного. После этого будет возможно наступление на Нелеповку и усиление давления на южную окраину Торецка.

Российские войска пытаются объединить две группировки, движущиеся от Новгородского и Железного. После этого будет возможно наступление на Нелеповку и усиление давления на южную окраину Торецка. Артемовское направление: Ситуация в Часов Яре без изменений. Российские силы продолжают атаки в микрорайоне Октябрьский, но встречают сильное сопротивление со стороны противника. Наши подразделения заняли господствующие высоты у Клещеевки.

Северское направление: Российские войска улучшили тактическое положение в районах Тернов, Червоной Дибровы и Серебрянского леса.

Российские войска улучшили тактическое положение в районах Тернов, Червоной Дибровы и Серебрянского леса. Купянское направление: Армия России продвигается к реке Оскол от Песчаного. Российские группы действуют в районе Глушковки и Кругляковки, но для дальнейшего продвижения важен контроль над высотами в районе Песчаного. В районе Новоселовского российские войска закрепились на правом берегу реки Жеребец, приближаясь к Стельмаховке.

Армия России продвигается к реке Оскол от Песчаного. Российские группы действуют в районе Глушковки и Кругляковки, но для дальнейшего продвижения важен контроль над высотами в районе Песчаного. В районе Новоселовского российские войска закрепились на правом берегу реки Жеребец, приближаясь к Стельмаховке. Херсонское направление: Позиционное противостояние с использованием дронов и артиллерии. Российские операторы FPV успешно поразили пункт дислокации, транспортное средство, блиндаж ВСУ и пункт управления БПЛА в Херсоне.

Карта боевых действий СВО на Украине 15.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

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