Курская область — Десятый день боев. Хроника событий. Карта СВО

Новости СВО. Курское направление 16.08.24 (обновляется). В течение прошедших суток на фронте сохранялась высокая активность боевых действий, особенно на Курском направлении. Украинские войска предприняли ряд попыток улучшить свои позиции, но столкнулись с ожесточённым сопротивлением российских подразделений, которые успешно отразили атаки и нанесли врагу значительные потери.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
- 1 Курское направление — 16.08.24. Обстановка на участках:
- 2 Курская область, н.п. Спальное
- 3 Курская область 16.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО
- 4 Трасса Глушково — Тёткино
- 5 Что говорит противник:
- 6 Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 16.08.24
- 7 Оценка боевых действий на конкретных участках:
- 8 Карта боевых действий СВО на Украине 16.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
- 9 НОВОСТИ СВО — СВОДКИ
Курское направление — 16.08.24. Обстановка на участках:
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Суджанский район (30 км от Суджи): В Суджанском районе российские войска продолжили наступательные действия, атаковав позиции противника в населенных пунктах Южное, Заолешенка и Мирное. Активные боевые действия ведутся на подступах к Мартыновке, сам населенный пункт, по последним данным, зачищен нашими подразделениями и у поселка Агроном.
Украинские силы публикуют видеоматериалы из западной и центральной частей Суджи, но с восточной окраины города информации нет, что может свидетельствовать о контроле над этой территорией российскими войсками. Западнее Суджи ВСУ сохраняют присутствие в районе балки Первая Попадья, Рубанщины и Заолешенки, что в ряде источников относят и к самому городу. Здесь продолжают передвигаться мобильные группы украинской армии.
- Кореневский район (20 км от Суджи): Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в населенных пунктах Снагость, Ольговка, Успенка и Матвеевка. В районе Кремянного успешно отражена попытка украинских сил прорваться через российские линии. Операторы БПЛА «Ланцет» поразили бронеавтомобиль ВСУ «Казак» в Любимовке. Кроме того, украинские силы пытались наступать в направлении Шептуховки и Каучука, но их атаки не увенчались успехом.
Согласно данным Минобороны, наши военные не дали ВСУ прорваться в районе Варваровки и Сафоновки. Последняя находится примерно в 16 километрах от трассы Льгов — Рыльск. ВСУ атаковали в направлении трассы Льгов — Рыльск в районе деревни Матвеевка, в четырех километрах от Коренево и в 21 километре от трассы.
- Беловский район (40 км от Суджи): В Беловском районе российские силы провели зачистку населенного пункта Крупец. Ранее сообщалось о боях в районе Камышного, расположенного в нескольких километрах к востоку от Крупца, где бои продолжаются и на данный момент. Начались бои за Спальное.
- ▪️В Глушковском районе ВСУ пытались наступать на Глушково с востока. Вероятны попытки атаковать с юга, со стороны Ободов. Такой удар несет риски окружения наших частей юго-восточнее Глушково. Не Оставляют ВСУ и попыток уничтожить мост в Глушково через реку Сейм.
- Могрица (30 км от границы): В районе Могрицы, в 30 километрах от границы, была уничтожена украинская установка РСЗО HIMARS, которая ранее использовалась для обстрела моста в Глушково. В результате прямого попадания был зафиксирован взрыв боекомплекта, что привело к полному уничтожению установки.
- Льговский район (50 км от Суджи): В Льговском районе украинские войска дважды обстреляли административный центр, используя ракеты с кассетными боеприпасами. В результате атак пострадали четыре мирных жителя, двое из которых были госпитализированы. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
Курская область, н.п. Спальное
Усиленная ДРГ ВСУ вошла в деревню, пыталась закрепиться, но с переменным успехом. На кадрах — по личному составу противника работает 382 обмп, 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты (г. Севастополь).
Противник продолжает наносить хаотичные удары из артиллерии и минометов по жилым районам, нанося ущерб мирному населению. В течение дня были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Глушково, Новый Путь и Теткино на Глушковском направлении. Противник также активизировал использование авиации против российских позиций, что свидетельствует о попытках усилить давление на линии фронта.
Курская область 16.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
Зафиксированы случаи использования украинскими силами РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В частности, в Льгове ракетный обстрел привел к ранениям среди местных жителей. Эти действия украинских военных подчеркивают продолжающуюся угрозу для мирного населения в зоне конфликта.
В целом, обстановка на фронте остается напряженной, но российские войска сохраняют контроль над ключевыми районами и продолжают сдерживать атаки противника. Противник понес значительные потери, и его попытки прорваться через оборонительные линии не увенчались успехом.ДОПОЛНЕНО: 03:22:51
Трасса Глушково — Тёткино
Снабжать группировку ВСУ наступающую в направлении Снагость — Глушково затруднительно, учитывая логистическое плечо по времени и воздействию артиллерии. Несомненно в штабах противника рисуют карты захода нового резерва в направлении Ободы- Трасса — Глушково _Тёткино (в районе фермы) и далее по трассе будет пытаться зайти в Глушков с юго — запада.
Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (12.08.24). , День Девятый (12.08.24).
ДОПОЛНЕНО: 03:22:51
Что говорит противник:
Атака ВСУ на Курскую область может обернуться капитуляцией для Киева, — профессор университета Бундесвера Карло Масала
По его словам, наихудшим сценарием станет то, что украинцы потерпят поражение с огромными потерями.
«Это может привести к более быстрому продвижению армии РФ на Донбассе, поскольку тогда у ВСУ не хватит подкреплений. В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины».
Лучшим сценарием он считает тот, при котором операция в Курской области затянется, чтобы «Путину и его окружению стало понятно, что война угрожает внутренней стабильности и лишит его поддержки».
О поставках НАТО на Украину вооружения и техники на фоне вторжения ВСУ в Курскую область
Германия до декабря планирует передать Украине : 2 батареи ЗРК IRIS-M, 2 батареи ЗРК IRIS-T SLS, 10 ЗУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, а также:
- 12 155-мм САУ PzH 2000.
- 4 155-мм САУ Zuzana 2.
- Неизвестное количество 155-мм САУ RCH 155
- 400 MRAP неизвестной модели.
- Логистический и обычный транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы).
- БпЛА и антидронные системы.
- Штурмовые винтовки MK 556.
- Медицинские материалы, полевой госпиталь.
США предоставят дополнительные пакеты безопасности для Украины в ближайшие дни, сообщил Кирби. Так как «ВСУ ощущают нехватку оружия и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные наступления по меньшей мере в течение полугода.
Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 16.08.24
За прошедший день российские войска продолжили наступательные действия на нескольких ключевых направлениях. Наибольший прогресс был достигнут в Донецкой и Харьковской областях, где удалось существенно продвинуться вглубь обороны противника. Украинские силы, несмотря на попытки контратак, понесли значительные потери, особенно на Донецком и Херсонском направлениях. Также было зафиксировано увеличение активности ВСУ в некоторых приграничных районах, однако их попытки улучшить позиции встречали жесткий отпор. В ходе оперативных мероприятий российские войска нанесли ряд успешных ударов по ключевым объектам противника, включая склады боеприпасов и командные пункты.
Оценка боевых действий на конкретных участках:
- Донецкое направление — Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе шахты Южно-Донбасская-1, продвинувшись на 1,5 км. Ведется расширение зоны контроля у трассы Угледар-Константиновка, а также продвижение вдоль балки Икряная. В боях за Красногоровку продолжается ожесточенное противостояние, однако окончательно выбить ВСУ из города пока не удалось.
- Авдеевское направление — Министерство обороны подтвердило освобождение Ивановки. Также под контроль российских войск взяты Свиридоновка, Орловка, Николаевка, большая часть Журавки и Новоторецкое. Продвигаясь вдоль реки Казенный Торец, российская армия вышла к восточному въезду в Гродовку, а в самом поселке удалось продвинуться на 600 м.
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Торецкое направление — Российские войска освободили Железное, примыкающее к Торецку на юге, и продвинулись к окраинам Сухой Балки. На восточных подступах к Торецку ожидается подтверждение взятия под контроль терриконов шахт Северная и имени Артема, ключевых укрепрайонов ВСУ.
- Северское направление — В Невском, Червоной Диброве, Макеевке и Стельмаховке идут позиционные бои.
- Купянский участок — Несколько подразделений ВСУ оказались в окружении между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день. Российские операторы FPV-дронов поразили станцию РЭБ, два миномета, пункт дислокации и пункт управления БПЛА противника.
- Харьковский участок — Российские войска продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м и от Лукьянцев на восток примерно на 2,5 км. В районе Сотницкого Казачка был уничтожен бронетранспортер ВСУ. В Волчанске продолжаются тяжелые бои без изменений в положении сторон.
- Артемовский участок — После освобождения ротного опорного пункта у Клещеевки, российские войска расширили зону контроля юго-западнее села, зачистив половину лесного массива. В самом Часов Яре продолжаются бои.
- Херсонское направление — Российские войска успешно продолжают поражать лодки и технику ВСУ, препятствуя их попыткам переправиться через реку. В ответ противник ведет обстрелы из РСЗО по мирным районам, выпустив за сутки 31 снаряд. В украинских бригадах на Херсонщине и в ДНР отмечается вспышка туберкулеза, предположительно вызванная мобилизованными заключенными.
- Запорожское направление — ВСУ усиливают свои позиции у Орехова, увеличивая количество бронетехники и ведя разведку. Ночью в город Запорожье прибыла колонна бензовозов, вероятно, для заправки бронемашин на передовой.
- Сумская область — В Лубнах российским «Искандером» была поражена колонна ВСУ из 15 топливозаправщиков и уничтожен американский HIMARS, наносивший удары по Курской области. В Терентьевке под Полтавой поражены склады боеприпасов ВСУ, также сообщалось о поражении штаба в Купянске-Узловом и взрывах в Павлограде.
- Горловка — ВСУ 15 раз обстреляли жилые кварталы, ранив четверых мирных жителей. Беспилотники атаковали Шебекино, также пострадали четыре человека.
Карта боевых действий СВО на Украине 16.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
Специальная военная операция на Украине — Здесь.
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