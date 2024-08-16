Курская область — Десятый день боев. Хроника событий. Карта СВО

Новости СВО. Курское направление 16.08.24 (обновляется). В течение прошедших суток на фронте сохранялась высокая активность боевых действий, особенно на Курском направлении. Украинские войска предприняли ряд попыток улучшить свои позиции, но столкнулись с ожесточённым сопротивлением российских подразделений, которые успешно отразили атаки и нанесли врагу значительные потери.

Курское направление — 16.08.24. Обстановка на участках:

Суджанский район (30 км от Суджи) : В Суджанском районе российские войска продолжили наступательные действия, атаковав позиции противника в населенных пунктах Южное, Заолешенка и Мирное. Активные боевые действия ведутся на подступах к Мартыновке, сам населенный пункт, по последним данным, зачищен нашими подразделениями и у поселка Агроном. Украинские силы публикуют видеоматериалы из западной и центральной частей Суджи, но с восточной окраины города информации нет, что может свидетельствовать о контроле над этой территорией российскими войсками. Западнее Суджи ВСУ сохраняют присутствие в районе балки Первая Попадья, Рубанщины и Заолешенки, что в ряде источников относят и к самому городу. Здесь продолжают передвигаться мобильные группы украинской армии.

Кореневский район (20 км от Суджи) : Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в населенных пунктах Снагость, Ольговка, Успенка и Матвеевка. В районе Кремянного успешно отражена попытка украинских сил прорваться через российские линии. Операторы БПЛА «Ланцет» поразили бронеавтомобиль ВСУ «Казак» в Любимовке. Кроме того, украинские силы пытались наступать в направлении Шептуховки и Каучука, но их атаки не увенчались успехом. Согласно данным Минобороны, наши военные не дали ВСУ прорваться в районе Варваровки и Сафоновки. Последняя находится примерно в 16 километрах от трассы Льгов — Рыльск. ВСУ атаковали в направлении трассы Льгов — Рыльск в районе деревни Матвеевка, в четырех километрах от Коренево и в 21 километре от трассы.

: Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в населенных пунктах Снагость, Ольговка, Успенка и Матвеевка. В районе Кремянного успешно отражена попытка украинских сил прорваться через российские линии. Операторы БПЛА «Ланцет» поразили бронеавтомобиль ВСУ «Казак» в Любимовке. Кроме того, украинские силы пытались наступать в направлении Шептуховки и Каучука, но их атаки не увенчались успехом. Беловский район (40 км от Суджи) : В Беловском районе российские силы провели зачистку населенного пункта Крупец. Ранее сообщалось о боях в районе Камышного, расположенного в нескольких километрах к востоку от Крупца, где бои продолжаются и на данный момент. Начались бои за Спальное.

: В Беловском районе российские силы провели зачистку населенного пункта Крупец. Ранее сообщалось о боях в районе Камышного, расположенного в нескольких километрах к востоку от Крупца, где бои продолжаются и на данный момент. Начались бои за Спальное. ▪️В Глушковском районе ВСУ пытались наступать на Глушково с востока. Вероятны попытки атаковать с юга, со стороны Ободов. Такой удар несет риски окружения наших частей юго-восточнее Глушково. Не Оставляют ВСУ и попыток уничтожить мост в Глушково через реку Сейм.

Могрица (30 км от границы) : В районе Могрицы, в 30 километрах от границы, была уничтожена украинская установка РСЗО HIMARS, которая ранее использовалась для обстрела моста в Глушково. В результате прямого попадания был зафиксирован взрыв боекомплекта, что привело к полному уничтожению установки.

: В районе Могрицы, в 30 километрах от границы, была уничтожена украинская установка РСЗО HIMARS, которая ранее использовалась для обстрела моста в Глушково. В результате прямого попадания был зафиксирован взрыв боекомплекта, что привело к полному уничтожению установки. Льговский район (50 км от Суджи): В Льговском районе украинские войска дважды обстреляли административный центр, используя ракеты с кассетными боеприпасами. В результате атак пострадали четыре мирных жителя, двое из которых были госпитализированы. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Курская область, н.п. Спальное

Усиленная ДРГ ВСУ вошла в деревню, пыталась закрепиться, но с переменным успехом. На кадрах — по личному составу противника работает 382 обмп, 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты (г. Севастополь).

Противник продолжает наносить хаотичные удары из артиллерии и минометов по жилым районам, нанося ущерб мирному населению. В течение дня были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Глушково, Новый Путь и Теткино на Глушковском направлении. Противник также активизировал использование авиации против российских позиций, что свидетельствует о попытках усилить давление на линии фронта.

Курская область 16.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Зафиксированы случаи использования украинскими силами РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В частности, в Льгове ракетный обстрел привел к ранениям среди местных жителей. Эти действия украинских военных подчеркивают продолжающуюся угрозу для мирного населения в зоне конфликта.

В целом, обстановка на фронте остается напряженной, но российские войска сохраняют контроль над ключевыми районами и продолжают сдерживать атаки противника. Противник понес значительные потери, и его попытки прорваться через оборонительные линии не увенчались успехом.

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Трасса Глушково — Тёткино

Снабжать группировку ВСУ наступающую в направлении Снагость — Глушково затруднительно, учитывая логистическое плечо по времени и воздействию артиллерии. Несомненно в штабах противника рисуют карты захода нового резерва в направлении Ободы- Трасса — Глушково _Тёткино (в районе фермы) и далее по трассе будет пытаться зайти в Глушков с юго — запада.

Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (12.08.24). , День Девятый (12.08.24).

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Что говорит противник:

Атака ВСУ на Курскую область может обернуться капитуляцией для Киева, — профессор университета Бундесвера Карло Масала

По его словам, наихудшим сценарием станет то, что украинцы потерпят поражение с огромными потерями.

«Это может привести к более быстрому продвижению армии РФ на Донбассе, поскольку тогда у ВСУ не хватит подкреплений. В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины».

Лучшим сценарием он считает тот, при котором операция в Курской области затянется, чтобы «Путину и его окружению стало понятно, что война угрожает внутренней стабильности и лишит его поддержки».

О поставках НАТО на Украину вооружения и техники на фоне вторжения ВСУ в Курскую область

Германия до декабря планирует передать Украине : 2 батареи ЗРК IRIS-M, 2 батареи ЗРК IRIS-T SLS, 10 ЗУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, а также:

12 155-мм САУ PzH 2000.

4 155-мм САУ Zuzana 2.

Неизвестное количество 155-мм САУ RCH 155

400 MRAP неизвестной модели.

Логистический и обычный транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы).

БпЛА и антидронные системы.

Штурмовые винтовки MK 556.

Медицинские материалы, полевой госпиталь.

США предоставят дополнительные пакеты безопасности для Украины в ближайшие дни, сообщил Кирби. Так как «ВСУ ощущают нехватку оружия и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные наступления по меньшей мере в течение полугода.

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 16.08.24

За прошедший день российские войска продолжили наступательные действия на нескольких ключевых направлениях. Наибольший прогресс был достигнут в Донецкой и Харьковской областях, где удалось существенно продвинуться вглубь обороны противника. Украинские силы, несмотря на попытки контратак, понесли значительные потери, особенно на Донецком и Херсонском направлениях. Также было зафиксировано увеличение активности ВСУ в некоторых приграничных районах, однако их попытки улучшить позиции встречали жесткий отпор. В ходе оперативных мероприятий российские войска нанесли ряд успешных ударов по ключевым объектам противника, включая склады боеприпасов и командные пункты.

Оценка боевых действий на конкретных участках:

Донецкое направление — Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе шахты Южно-Донбасская-1, продвинувшись на 1,5 км. Ведется расширение зоны контроля у трассы Угледар-Константиновка, а также продвижение вдоль балки Икряная. В боях за Красногоровку продолжается ожесточенное противостояние, однако окончательно выбить ВСУ из города пока не удалось.

— Российские войска атаковали позиции ВСУ в районе шахты Южно-Донбасская-1, продвинувшись на 1,5 км. Ведется расширение зоны контроля у трассы Угледар-Константиновка, а также продвижение вдоль балки Икряная. В боях за Красногоровку продолжается ожесточенное противостояние, однако окончательно выбить ВСУ из города пока не удалось. Авдеевское направление — Министерство обороны подтвердило освобождение Ивановки. Также под контроль российских войск взяты Свиридоновка, Орловка, Николаевка, большая часть Журавки и Новоторецкое. Продвигаясь вдоль реки Казенный Торец, российская армия вышла к восточному въезду в Гродовку, а в самом поселке удалось продвинуться на 600 м.

— Министерство обороны подтвердило освобождение Ивановки. Также под контроль российских войск взяты Свиридоновка, Орловка, Николаевка, большая часть Журавки и Новоторецкое. Продвигаясь вдоль реки Казенный Торец, российская армия вышла к восточному въезду в Гродовку, а в самом поселке удалось продвинуться на 600 м. Торецкое направление — Российские войска освободили Железное, примыкающее к Торецку на юге, и продвинулись к окраинам Сухой Балки. На восточных подступах к Торецку ожидается подтверждение взятия под контроль терриконов шахт Северная и имени Артема, ключевых укрепрайонов ВСУ.

Северское направление — В Невском, Червоной Диброве, Макеевке и Стельмаховке идут позиционные бои.

— В Невском, Червоной Диброве, Макеевке и Стельмаховке идут позиционные бои. Купянский участок — Несколько подразделений ВСУ оказались в окружении между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день. Российские операторы FPV-дронов поразили станцию РЭБ, два миномета, пункт дислокации и пункт управления БПЛА противника.

— Несколько подразделений ВСУ оказались в окружении между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день. Российские операторы FPV-дронов поразили станцию РЭБ, два миномета, пункт дислокации и пункт управления БПЛА противника. Харьковский участок — Российские войска продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м и от Лукьянцев на восток примерно на 2,5 км. В районе Сотницкого Казачка был уничтожен бронетранспортер ВСУ. В Волчанске продолжаются тяжелые бои без изменений в положении сторон.

— Российские войска продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м и от Лукьянцев на восток примерно на 2,5 км. В районе Сотницкого Казачка был уничтожен бронетранспортер ВСУ. В Волчанске продолжаются тяжелые бои без изменений в положении сторон. Артемовский участок — После освобождения ротного опорного пункта у Клещеевки, российские войска расширили зону контроля юго-западнее села, зачистив половину лесного массива. В самом Часов Яре продолжаются бои.

— После освобождения ротного опорного пункта у Клещеевки, российские войска расширили зону контроля юго-западнее села, зачистив половину лесного массива. В самом Часов Яре продолжаются бои. Херсонское направление — Российские войска успешно продолжают поражать лодки и технику ВСУ, препятствуя их попыткам переправиться через реку. В ответ противник ведет обстрелы из РСЗО по мирным районам, выпустив за сутки 31 снаряд. В украинских бригадах на Херсонщине и в ДНР отмечается вспышка туберкулеза, предположительно вызванная мобилизованными заключенными.

— Российские войска успешно продолжают поражать лодки и технику ВСУ, препятствуя их попыткам переправиться через реку. В ответ противник ведет обстрелы из РСЗО по мирным районам, выпустив за сутки 31 снаряд. В украинских бригадах на Херсонщине и в ДНР отмечается вспышка туберкулеза, предположительно вызванная мобилизованными заключенными. Запорожское направление — ВСУ усиливают свои позиции у Орехова, увеличивая количество бронетехники и ведя разведку. Ночью в город Запорожье прибыла колонна бензовозов, вероятно, для заправки бронемашин на передовой.

— ВСУ усиливают свои позиции у Орехова, увеличивая количество бронетехники и ведя разведку. Ночью в город Запорожье прибыла колонна бензовозов, вероятно, для заправки бронемашин на передовой. Сумская область — В Лубнах российским «Искандером» была поражена колонна ВСУ из 15 топливозаправщиков и уничтожен американский HIMARS, наносивший удары по Курской области. В Терентьевке под Полтавой поражены склады боеприпасов ВСУ, также сообщалось о поражении штаба в Купянске-Узловом и взрывах в Павлограде.

— В Лубнах российским «Искандером» была поражена колонна ВСУ из 15 топливозаправщиков и уничтожен американский HIMARS, наносивший удары по Курской области. В Терентьевке под Полтавой поражены склады боеприпасов ВСУ, также сообщалось о поражении штаба в Купянске-Узловом и взрывах в Павлограде. Горловка — ВСУ 15 раз обстреляли жилые кварталы, ранив четверых мирных жителей. Беспилотники атаковали Шебекино, также пострадали четыре человека.

Карта боевых действий СВО на Украине 16.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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