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Карта СВО сегодня — 19.06.24 — Харьковское направление

Карта СВО сегодня — 19.06.24 — Харьковское направление

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 10:52 19.06.2024

Харьковское направление - Волчанск - Карта СВОХарьковское направление — последние новости сегодня. Карта СВО. Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске: Штурмовые отряды группировки «Север» продолжают продвигаться в южном направлении и теснить врага. Попыток контратаковать наши позиции ВСУ не предпринимали. Из-за больших потерь противник проводит эвакуацию раненных и одновременно перебрасывает подкрепления через реку Волчья. По ним работает артиллерия, ТОСы и расчеты FPV ВС РФ. Только при попытках перебраться на другой берег за сутки уничтожено более 80 нацистов. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 150 метров.

На Липцовском направлении врг после вчерашней неудачной попытки прорыва в сторону н.п. Глубокое, снизил интенсивность контратак и подтягивает резервы. Снижение активности противника говорит о том, что он готовится к новому удару. На доукомплектование понесших потери бригад, прибывают новые подразделения с различных направлений, готовые в любой момент поддержать свои штурмовые группы.

По некоторым данным, члены украинских формирований периодически подходят к улице Полевой, южнее которой жилых домов и строений уже нет. Зона сельхозугодий и сельское кладбище, примыкающее непосредственно к СНТ, представляют собой «серую зону», которую простреливает артиллерия.

В районе Зеленого также продолжаются локальные боестолкновения. Подразделения ВС РФ активно наносят удары по укрепрайонам противника, расположенным вокруг Нескучного.

Западнее Волчанска украинские формирования накапливают резервы в заказнике Великий лес в районе Избицкого, пока не пытаясь продвигаться. Аналогичная ситуация наблюдается и в лесном массиве близ села Гатище.

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При этом в Волчанске сохраняется сложная обстановка, за последнее время ВСУ нарастили частоту применения высокоточных американских бомб JDAM-ER. Несмотря на авиаудары, российские подразделения закрепились в нескольких производственных зданиях на территории агрегатного завода. Противник же удерживает позиции в районе многоэтажек на улицах Короленко, Гоголя и Колокольцова.

Прояснилась обстановка в районе Тихого, которое на данный момент находится под полным контролем противника. По данным с мест, российские подразделения на территорию села не заходили, но ВКС России наносят авиаудары по позициям украинских формирований. ВСУ накапливают в этом районе технику для дальнейшей переброски в Волчанск и усиления обороны. Однако вражеские аналитики утверждают, что н.п. Тихое находится под контролем ВС РФ.

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По данным портала LostArmour.info

Карта боевых действий СВО
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