Особенно тяжёлой оказалась ситуация в Глушковском районе, где украинские силы активизировали удары по ключевым мостам через реку Сейм. В результате ударов из РСЗО HIMARS один из пролётов моста был разрушен, что фактически отрезало часть района от остальной территории.

Это серьёзно осложняет эвакуацию мирного населения и переброску подкреплений. Кроме того, в результате обстрела погибло несколько волонтёров «Народного фронта», что вызвало волну возмущения и скорби.

Курское направление сегодня

УТРО; 03:33:20

Из Беловского района приходят сообщения

О контроле российскими подразделениями населенных пунктов Камышный и Гирьи. Украинские формирования были оттеснены западнее населенных пунктов, однако, уже в ближайшее время они могут повторить попытки выбить ВС РФ с позиций. Тем не менее уже сейчас можно говорить об относительной стабилизации фронта на участке и росте скоординированности действий российских войск.

Боевые действия в Кореневском и Суджанском районах

В Кореневском районе российские силы продолжают наносить удары по украинской технике и позициям на подступах к району. Хотя ВСУ удерживают позиции на южных подступах к Коренево, попытки противника улучшить своё тактическое положение остаются безуспешными. Отмечены боестолкновения на подступах к Кремяному, в ходе одного из них подразделения ВС РФ уничтожили ДРГ противника. По позициям украинских формирований регулярно работает авиация ВКС России с применением ФАБ-500 с УМПК. Противник также предпринял несколько атак в районе Каучука и Анастасьевки, однако они были отражены российскими бойцами.

Суджанский район также стал ареной ожесточённых боёв. ВСУ пытаются атаковать на подступах к Мирному и Казачьей Локни, однако российские силы успешно отражают эти атаки, сохраняя контроль над важными участками фронта.

ВСУ предприняли неудачную атаку в сторону Русского Поречного. Боевая обстановка в районе Махновки, где ранее на данном участке российские операторы БЛА вывели из строя два БТР противника, прояснится к полудню. Сообщений о контроле над населенным пунктом какой либо из сторон на данный момент не появлялось.

Продвижение на Льговском направлении

На Льговском направлении ВСУ продолжают маневры, направленные на проникновение вглубь российской территории. Однако, по данным Министерства обороны РФ, российская армия успешно зачищает мобильные группы противника, нанося им значительный урон. Особенно активные боевые действия продолжаются в районах Анастасьевки и Каучука, где российские войска постепенно стабилизируют обстановку.

Угрозы на других направлениях

Кроме того, сохраняется угроза нанесения ударов по атомным электростанциям в Курской и Запорожской областях. Источники сообщают о подготовке Киева к использованию так называемой «грязной бомбы», что может привести к серьёзной ядерной провокации. В условиях этой угрозы российские силы усиливают меры по защите ключевых объектов и предупреждению возможных атак.