Курская область — Одинадцатый день. Карта СВО. Хроника событий

Новости СВО. Курское направление 17.08.24 (обновляется). Прошедшие сутки в Курской области ознаменовались новыми обострениями на фронте. Украинские формирования продолжают атаки на стратегически важные объекты, пытаясь углубиться на российскую территорию и нарушить логистику российской армии.
В Сумской области ВС РФ нанесли удар по двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T в Сенном. В результате близкого прилета ракеты ОТРК Искандер с фугасной боевой частью одна из установок получила повреждения неустановленной тяжести. Стоит отметить, что данная позиция используется противником не впервой — около двух недель назад недалеко от этого места был уничтожен ЗРК «Бук-М1».
Курская область 17.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24).
Что говорит противник:
Прорыв минного поля на российско-украинской границе установкой УР-77 в первый день Курской операции
Эта советская установка специально предназначалась для создания проходов в минных полях путем подрыва большого тротилового заряда. Потребности в установка подобного типа очень большие — американцы неоднократно передавали Украине свои системы разминирования М58 MICLIC, действующие по аналогичному принципу. Создание коридора позволило передовым подразделениям ВСУ успешно прорваться через минное поле и приступить к прорыву первой линии обороны ВС РФ.
Украина последовала совету США не наступать на мощную оборону России на Донбассе, но наступление на Курск может ей не помочь, — New York Times
«Чиновники США советовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны», — пишет NYT.
«Наступая к Курску, украинцы последовали совету из США: вместо того, чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию. Но насколько стратегическим окажется этот натиск никто не знает», – пишет NYT.
При этом, даже в случае переброски российских войск с Донбасса в Курскую область у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов на востоке. «Украина сама использовала значительное количество войск в Курске и может не иметь достаточных резервов», – говорится в статье.
Силы ВСУ перед Курской операцией проходили обучение в Британии — The Times
За месяц до начала операции в Курской области, часть солдат ВСУ была направлена на обучение в Британию. Там они прошли интенсивный курс подготовки, где основное внимание уделялось штурму высотных зданий. Подготовка к наступлению держалась в строгой тайне, что стало неожиданностью не только для России, но и для многих украинских военных чиновников.
Командир роты 82-й бригады рассказал, что некоторые из подразделений были переброшены в район операции так быстро, что не успели пройти полную подготовку. У ВСУ отмечаются недостатки в оснащении, есть проблемы с западными винтовками и нехватка медицинских фургонов, при этом часть военных с энтузиазмом восприняли новость о предстоящем рейде через границу с Россией.
Спутниковый снимок компании Maxar публикует CNN
Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 17.08.24
За прошедшие сутки российские войска продолжили активные наступательные действия на ряде ключевых направлений. Основной прогресс был достигнут в Донецкой и Харьковской областях, где удалось продвинуться вглубь обороны противника, нанеся ему значительные потери. Вражеские попытки контратак на Херсонском направлении встретили жесткий отпор. Одновременно усилилась активность ВСУ в приграничных районах, но российские силы успешно отразили все атаки. В ходе операций были уничтожены важные объекты противника, включая склады боеприпасов и командные пункты.
Оценка боевых действий на конкретных участках:
- Херсонское направление — Вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались. Российские силы уничтожили несколько ретрансляторов и антенн Starlink, которые использовались ВСУ для управления БПЛА. Дроноводы отряда «Моисея» обнаружили и ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ, развернутый в Зеленой школе в Антоновке на правом берегу Днепра. В ходе зачистки островов на Днепре наш спецназ взял в плен 10 украинских морпехов.
- Запорожское и Южно-Донецкое направления — На этих участках фронта сообщений о значительных перемещениях не поступало.
- Донецкое направление — В Красногоровке российские войска продвигаются за реку Лозовая, оттесняя ВСУ из северной части города. В западном пригороде продолжаются бои в районе бывшего совхоза им. Ленина. Также идут столкновения вдоль балки Солёненькая и в восточной части Константиновки. Российские силы продолжают движение к Водяному, пытаясь выровнять линию фронта.
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Покровское направление — ВС РФ взяли под контроль восточную часть Гродовки и продолжают выпрямлять фронт на флангах Новоторецкого. До Мирнограда остается около 6 км. Российские штурмовики наступают на Миролюбовку и Новогродовку, но пока не могут прорваться через систему траншей ВСУ. Южнее наши войска продвигаются от Желанного к Новожеланному, контролируя опорные пункты в этом районе. Цель атак на этом направлении — Селидово и Курахово, что позволит отрезать крупные украинские линии снабжения.
- Торецкое направление — Российские войска наступают на севере Железного, зачищают территорию электроподстанции и продвигаются к Нелеповке. До окраин Новгородского (Нью-Йорка) остается менее 0,5 км. В Пантелеймоновке идут бои, авиация наносит удары по позициям ВСУ в Валентиновке. В самом Новгородском украинские силы продолжают удерживать северные окраины города.
- Артемовское направление — Бои продолжаются вдоль канала Северский Донец — Донбасс, в районе Клещеевки и южнее Григоровки. Линия соприкосновения остаётся без изменений.
- Купянское направление — Российские войска взяли под контроль высоты севернее Песчаного, что даёт огневой контроль над населенными пунктами Колесниковка, Глушковка, Кругляковка в низине. Это открывает путь к реке Оскол, контроль над которой позволит рассечь украинскую группировку на этом направлении и сформировать фланг для наступления на Купянск.
- Харьковское направление — Российские силы заняли посадки западнее Глубокого между селом и водохранилищем. Других новостей пока нет.
- Прочие направления и удары — «Искандер» уничтожил две пусковые установки HIMARS в районе Мирополья Сумской области. В районе ст. Червонная около Криворожстали были поражены склады и техника ВСУ. Ночью российские силы нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ на Купянском литейном заводе и уничтожили пусковую установку ЗРК С-125 «Печора» в Харьковской области. Также в Белгородской области были сбиты два украинских беспилотника. В Курской области из-за обстрела ВСУ погибли два волонтера, еще один человек был ранен.
- Крым — Российская армия успешно отразила комбинированную атаку ВСУ на Крым. Все пять морских дронов уничтожены вертолетами Ми-8 и Ка-29, а расчёты ПВО сбили 12 ракет ATACMS в районе Крымского моста.
Российские штурмовики самоотверженным рывком вошли в Николаевку, на Покровском направлении. Машина пехоты под огнем ПТУРов и дронов дошла до центра села и высадила десант, который занял круговую оборону.
Карта боевых действий СВО на Украине 17.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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