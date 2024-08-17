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Курская область — Одинадцатый день. Карта СВО. Хроника событий

Курская область — Одинадцатый день. Карта СВО. Хроника событий

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:31 17.08.2024

Новости СВО. Курское направление 17.08.24 (обновляется).  Прошедшие сутки в Курской области ознаменовались новыми обострениями на фронте. Украинские формирования продолжают атаки на стратегически важные объекты, пытаясь углубиться на российскую территорию и нарушить логистику российской армии.

Особенно тяжёлой оказалась ситуация в Глушковском районе, где украинские силы активизировали удары по ключевым мостам через реку Сейм. В результате ударов из РСЗО HIMARS один из пролётов моста был разрушен, что фактически отрезало часть района от остальной территории.

Это серьёзно осложняет эвакуацию мирного населения и переброску подкреплений. Кроме того, в результате обстрела погибло несколько волонтёров «Народного фронта», что вызвало волну возмущения и скорби.

Курское направление сегодня

УТРО; 03:33:20

Из Беловского района приходят сообщения

О контроле российскими подразделениями населенных пунктов Камышный и Гирьи. Украинские формирования были оттеснены западнее населенных пунктов, однако, уже в ближайшее время они могут повторить попытки выбить ВС РФ с позиций. Тем не менее уже сейчас можно говорить об относительной стабилизации фронта на участке и росте скоординированности действий российских войск.

Мартыновка. Карта СВО

Мартыновка. Карта СВО

Боевые действия в Кореневском и Суджанском районах

В Кореневском районе российские силы продолжают наносить удары по украинской технике и позициям на подступах к району. Хотя ВСУ удерживают позиции на южных подступах к Коренево, попытки противника улучшить своё тактическое положение остаются безуспешными. Отмечены боестолкновения на подступах к Кремяному, в ходе одного из них подразделения ВС РФ уничтожили ДРГ противника. По позициям украинских формирований регулярно работает авиация ВКС России с применением ФАБ-500 с УМПК. Противник также предпринял несколько атак в районе Каучука и Анастасьевки, однако они были отражены российскими бойцами.

Суджанский район также стал ареной ожесточённых боёв. ВСУ пытаются атаковать на подступах к Мирному и Казачьей Локни, однако российские силы успешно отражают эти атаки, сохраняя контроль над важными участками фронта.

Суджа_17.08.24. Карта СВО

Суджа_17.08.24. Карта СВО

ВСУ предприняли неудачную атаку в сторону Русского Поречного. Боевая обстановка в районе Махновки, где ранее на данном участке российские операторы БЛА вывели из строя два БТР противника, прояснится к полудню. Сообщений о контроле над населенным пунктом какой либо из сторон на данный момент не появлялось.

Продвижение на Льговском направлении

На Льговском направлении ВСУ продолжают маневры, направленные на проникновение вглубь российской территории. Однако, по данным Министерства обороны РФ, российская армия успешно зачищает мобильные группы противника, нанося им значительный урон. Особенно активные боевые действия продолжаются в районах Анастасьевки и Каучука, где российские войска постепенно стабилизируют обстановку.

Угрозы на других направлениях

Кроме того, сохраняется угроза нанесения ударов по атомным электростанциям в Курской и Запорожской областях. Источники сообщают о подготовке Киева к использованию так называемой «грязной бомбы», что может привести к серьёзной ядерной провокации. В условиях этой угрозы российские силы усиливают меры по защите ключевых объектов и предупреждению возможных атак.

В Сумской области ВС РФ нанесли удар по двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T в Сенном. В результате близкого прилета ракеты ОТРК Искандер с фугасной боевой частью одна из установок получила повреждения неустановленной тяжести. Стоит отметить, что данная позиция используется противником не впервой — около двух недель назад недалеко от этого места был уничтожен ЗРК «Бук-М1».

Курская область 17.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление_16.08.2

Курское направление_17.08.2 4. Карта СВО

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Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24).

 

ДОПОЛНЕНО: 09:36:41

Что говорит противник:

Прорыв минного поля на российско-украинской границе установкой УР-77 в первый день Курской операции

 

Эта советская установка специально предназначалась для создания проходов в минных полях путем подрыва большого тротилового заряда. Потребности в установка подобного типа очень большие — американцы неоднократно передавали Украине свои системы разминирования М58 MICLIC, действующие по аналогичному принципу. Создание коридора позволило передовым подразделениям ВСУ успешно прорваться через минное поле и приступить к прорыву первой линии обороны ВС РФ.

Курское направление

Украина последовала совету США не наступать на мощную оборону России на Донбассе, но наступление на Курск может ей не помочь, — New York Times
«Чиновники США советовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны», — пишет NYT.

«Наступая к Курску, украинцы последовали совету из США: вместо того, чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию. Но насколько стратегическим окажется этот натиск никто не знает», – пишет NYT.

При этом, даже в случае переброски российских войск с Донбасса в Курскую область у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов на востоке. «Украина сама использовала значительное количество войск в Курске и может не иметь достаточных резервов», – говорится в статье.

Силы ВСУ перед Курской операцией проходили обучение в Британии — The Times

За месяц до начала операции в Курской области, часть солдат ВСУ была направлена на обучение в Британию. Там они прошли интенсивный курс подготовки, где основное внимание уделялось штурму высотных зданий. Подготовка к наступлению держалась в строгой тайне, что стало неожиданностью не только для России, но и для многих украинских военных чиновников.

Командир роты 82-й бригады рассказал, что некоторые из подразделений были переброшены в район операции так быстро, что не успели пройти полную подготовку. У ВСУ отмечаются недостатки в оснащении, есть проблемы с западными винтовками и нехватка медицинских фургонов, при этом часть военных с энтузиазмом восприняли новость о предстоящем рейде через границу с Россией.

Спутниковый снимок компании Maxar публикует CNN

Огромный ров, длиной около 5 км, вырытый всего за несколько дней между Льговом и пос. Селекционный и вдоль участка трассы 38К-017 Курск – Льгов – Рыльск.

Огромный ров, длиной около 5 км, вырытый всего за несколько дней между Льговом и пос. Селекционный и вдоль участка трассы 38К-017 Курск – Льгов – Рыльск.

Новсти-СВО-на-Украине

Курское-направление---17.08.24Курская область — Одинадцатый день. Карта СВО. Хроника событий
Курское направление_16.08.2 4. Карта СВОКурская область — Десятый день боев. Хроника событий. Карта СВО
Курское направление. Карта СВО. 15.08.24Бои на Курском направлении — День Девятый. Хроника событий. Карта СВО
Курское направление. Суджа. 14.08.24. Карта СВОВосьмой день боев на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО
Курское направление - 13.08.24. Карта СВОБои на Курском направлении — День Седьмой: Карта СВО. Хроника событий
Бои в Курской области — День Шестой: Карта СВО. Хроника событий

Могут ли ВСУ ударить по Крыму после Курской области: разбор «Военной хроники»
Вероятность этого события оценивается как серьёзная, однако в контексте гипотетических событий важно трезво оценивать все факторы, влияющие на принятие этого решения.

Узнайте больше:  Бои на Курском направлении — День Седьмой: Карта СВО. Хроника событий

От чего зависит решение, наступать на Крым или не наступать?

Прежде всего от желания зарубежных стран (поскольку именно они разрабатывают планы и дают ресурсы на их осуществление) «нанести символический удар». Разрушение Крымского моста, «перерубание сухопутного коридора» и другие задачи являются сугубо имиджевыми, однако на них тем не менее выделяется большое количество ресурсов: крылатые и баллистические ракеты, авиация и многое другое. В копилку этих же ресурсов ложится и передача Украине истребителей F-16, а в перспективе — крылатых ракет JASSM производства США, с помощью которых ВСУ смогут бить по Крыму из глубины украинской территории. При этом развиваться этот удар может через нападение на Запорожскую АЭС.

Зачем нужно наступление на Крым и при чём тут Курская область?

Такое наступление может стать последней крупномасштабной попыткой изменить условия, сложившиеся на поле после провала контрудара на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в 2023 году, сугубо военным путём. Удар ВСУ в Курской области, предположительно, является первой частью этого плана. Складывается впечатление, что боевые действия в приграничье должны были отвлечь на себя часть крупных оперативных и стратегических резервов ВС РФ, которые могли быть задействованы для отражения удара на Крымском направлении. Частично этим и объясняется появление вбросов о якобы отправке срочников в район боевых действий, а также «снятие с фронта всех подразделений», хотя российские войска реагируют на угрозу в Курской области более чем адекватно.

Сколько сил ВСУ нужно для такого удара?

Как минимум столько же, сколько в прошлом году. Согласно заявлению теперь уже бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ в прошлогоднем контрнаступлении составили 125 тыс. человек. Эта цифра, вероятно, учитывает все категории потерь: убитых, раненых и пропавших без вести. Если допустить, что в подсчётах есть погрешность и реальная цифра ниже, то необходимый резерв для наступления ВСУ, соответствующий прошлогодней группировке минимум на двух оперативных направлениях (с учётом продолжения боёв на основных направлениях после провала сугубо атакующей миссии), — 130—200 тыс. человек. При этом любопытно, что ради обозначения отвлекающего удара в Курской области под видом основного были задействованы качественные, мотивированные, однако на 90% сугубо фронтовые подразделения вроде 80, 82 и 95-й ОДШБр. Опыт наступления 2023 года, вероятно, был учтён при подготовке нового удара, и вся техника под такую операцию, скорее всего, будет собираться скрытно, причём, вероятно, с нескольких разных направлений и из нескольких зарубежных государств.

Сколько времени ВСУ нужно на подготовку удара?

Перед контрнаступлением 2023 года средний цикл подготовки мобилизованных (от «приёма» в ТЦК до попадания на фронт) на Украине составлял шесть — восемь месяцев. По некоторым сведениям, сейчас он сокращён в два раза, а в перспективе будет урезан до двух месяцев. При этом своеобразным дедлайном для нанесения удара являются ноябрьские выборы в США, после которых поддержка Украины может если не прекратиться окончательно, то снизиться до критических значений. Это существенно ограничивает Киев во времени и вынуждает начать действовать, и частью таких действий в рамках общего плана могли стать события в Курской области.

Военная Хроника (с).

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 17.08.24

Обстановка на фронте. Новости СВО

За прошедшие сутки российские войска продолжили активные наступательные действия на ряде ключевых направлений. Основной прогресс был достигнут в Донецкой и Харьковской областях, где удалось продвинуться вглубь обороны противника, нанеся ему значительные потери. Вражеские попытки контратак на Херсонском направлении встретили жесткий отпор. Одновременно усилилась активность ВСУ в приграничных районах, но российские силы успешно отразили все атаки. В ходе операций были уничтожены важные объекты противника, включая склады боеприпасов и командные пункты.

Оценка боевых действий на конкретных участках:

  • Херсонское направление — Вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались. Российские силы уничтожили несколько ретрансляторов и антенн Starlink, которые использовались ВСУ для управления БПЛА. Дроноводы отряда «Моисея» обнаружили и ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ, развернутый в Зеленой школе в Антоновке на правом берегу Днепра. В ходе зачистки островов на Днепре наш спецназ взял в плен 10 украинских морпехов.
  • Запорожское и Южно-Донецкое направления — На этих участках фронта сообщений о значительных перемещениях не поступало.
  • Донецкое направление — В Красногоровке российские войска продвигаются за реку Лозовая, оттесняя ВСУ из северной части города. В западном пригороде продолжаются бои в районе бывшего совхоза им. Ленина. Также идут столкновения вдоль балки Солёненькая и в восточной части Константиновки. Российские силы продолжают движение к Водяному, пытаясь выровнять линию фронта.
  • Николаевка. Покровское направление. 17.08.24

    Николаевка. Покровское направление. 17.08.24

    Покровское направление — ВС РФ взяли под контроль восточную часть Гродовки и продолжают выпрямлять фронт на флангах Новоторецкого. До Мирнограда остается около 6 км. Российские штурмовики наступают на Миролюбовку и Новогродовку, но пока не могут прорваться через систему траншей ВСУ. Южнее наши войска продвигаются от Желанного к Новожеланному, контролируя опорные пункты в этом районе. Цель атак на этом направлении — Селидово и Курахово, что позволит отрезать крупные украинские линии снабжения.

  • Торецкое направление — Российские войска наступают на севере Железного, зачищают территорию электроподстанции и продвигаются к Нелеповке. До окраин Новгородского (Нью-Йорка) остается менее 0,5 км. В Пантелеймоновке идут бои, авиация наносит удары по позициям ВСУ в Валентиновке. В самом Новгородском украинские силы продолжают удерживать северные окраины города.
  • Артемовское направление — Бои продолжаются вдоль канала Северский Донец — Донбасс, в районе Клещеевки и южнее Григоровки. Линия соприкосновения остаётся без изменений.
  • Купянское направление — Российские войска взяли под контроль высоты севернее Песчаного, что даёт огневой контроль над населенными пунктами Колесниковка, Глушковка, Кругляковка в низине. Это открывает путь к реке Оскол, контроль над которой позволит рассечь украинскую группировку на этом направлении и сформировать фланг для наступления на Купянск.
  • Харьковское направление — Российские силы заняли посадки западнее Глубокого между селом и водохранилищем. Других новостей пока нет.
  • Прочие направления и удары — «Искандер» уничтожил две пусковые установки HIMARS в районе Мирополья Сумской области. В районе ст. Червонная около Криворожстали были поражены склады и техника ВСУ. Ночью российские силы нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ на Купянском литейном заводе и уничтожили пусковую установку ЗРК С-125 «Печора» в Харьковской области. Также в Белгородской области были сбиты два украинских беспилотника. В Курской области из-за обстрела ВСУ погибли два волонтера, еще один человек был ранен.
  • Крым — Российская армия успешно отразила комбинированную атаку ВСУ на Крым. Все пять морских дронов уничтожены вертолетами Ми-8 и Ка-29, а расчёты ПВО сбили 12 ракет ATACMS в районе Крымского моста.

Российские штурмовики самоотверженным рывком вошли в Николаевку, на Покровском направлении. Машина пехоты под огнем ПТУРов и дронов дошла до центра села и высадила десант, который занял круговую оборону.

 

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО на Украине 17.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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