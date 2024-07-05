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Карта СВО. Авдеевское направление: ситуация на фронте — 05.07.24
Авдеевское направление. Карта СВО на 04.07.24

Карта СВО. Авдеевское направление: ситуация на фронте — 05.07.24

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 9:10 05.07.2024

Карта СВО.  Авдеевское (Покровское) направление — последние новости сегодня. Сводка СВО. На Авдеевском (Покровском) направлении российские войска продолжают активные наступательные действия. В течение вчерашнего дня зафиксированы значительные продвижения в ряде населенных пунктов, что подтверждается как российскими, так и украинскими источниками.

Карта СВО. Сокол. Восход

Карта СВО. Сокол. Восход

Российские силы подошли к окраинам Новоселовки Первой, заняв выгодные позиции для дальнейших наступлений. Украинские источники сообщают, что ВС РФ совершили 34 штурмовых и наступательных действия на этом направлении, с наибольшей активностью в районах Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Важными достижениями стало взятие сел Сокол и Восход. Село Сокол, расположенное за Очеретино, стало местом ожесточенных боев, в результате которых российские войска сумели закрепиться на его территории. Это подтверждают как российские, так и украинские источники, включая Генштаб ВСУ, который признал потерю этих населенных пунктов.

Продвижение в Евгеновке также отмечено как успешное. Российские войска ведут бои за полный контроль над селом, взяв его в клещи. Это позволяет создать угрозу для украинских позиций в соседних районах. Сообщается, что российские силы продвигаются к Прогрессу, практически выровняв фронт по линии Уманское-Новоселовка Первая-Евгеновка-Новоалександровка. В районе Уманского также наблюдаются активные боевые действия, что подтверждается данными с обеих сторон.

В районе Яснобродовки и Карловского водохранилища российские войска расширили зону контроля. Украинские источники подтверждают активные действия ВС РФ, которые привели к значительным изменениям на фронте. На участке Новоалександровки российские силы успешно продвигаются, стремясь закрепиться и расширить свои позиции. Это направление является ключевым для обеспечения дальнейшего наступления и контроля над стратегически важными пунктами.

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Сводка по фронтам и направлениям СВО на 5 июля 2024 года

Харьковское направление:

Харьковское направление. Волчанск

Волчанск — Карта СВО

На Харьковском направлении российские войска взяли под контроль село Сотницкий Казачок, что на севере Харьковской области. Сообщается, что российские подразделения захватили населённый пункт и продвинулись на 1,5 км вглубь территории, контролируя около 5 км по фронту. Этот успех обеспечил российским войскам контроль над важной транспортной инфраструктурой, включая трассу и железнодорожную ветку, проходящую к Золочеву, который находится в 20 км от границы с РФ. По данным на 4 июля, ВСУ были вынуждены отступить под натиском российской артиллерии и дронов.  Украинские аналитические ресурсы подтверждают, что российские войска заняли населённый пункт и продолжают удерживать позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать. Пограничная служба Украины ранее заявляла о наличии потерь среди своих бойцов из-за российских атак. Ситуация в районе Сотницкого Казачка остаётся напряжённой, с обеих сторон продолжаются артиллерийские дуэли и столкновения на позициях.

В районе Липцев российские войска захватили три опорных пункта и заминировали вражескую дорогу снабжения. Противник пытается контратаковать, но встречает плотный огонь артиллерии и дронов.

Запорожское направление:

На западе Запорожской области продолжаются ожесточённые бои к северу от Работино. Российские войска добились тактического успеха у Нестерянки и продолжают удерживать позиции. В районе Вербового также идут интенсивные столкновения.

Южно-Донецкое направление:

В Урожайном зафиксировано небольшое продвижение в центре. Войска РФ фактически полностью захватили Старомайорское, продвинувшись примерно на километр в сторону Макаровки.

Торецкое направление:

Авдеевское направление

Карта СВО. Торецкое направление

Российские войска штурмуют оборону ВСУ на окраинах Дружбы, продвигаются в Северном и заняли значительную часть Южного. В Новгородском (Нью-Йорке) ведутся интенсивные бои на Петровской горе.

В населенных пунктах Северное и Южное российские войска также добились успехов. В Северном наблюдается уверенное продвижение российских сил, что позволяет укрепить фланги и создать давление на позиции ВСУ. В Южном российские войска заняли значительную часть населенного пункта, что создает предпосылки для дальнейших наступательных действий.

В районе Новгородского, также известного как Нью-Йорк, идут интенсивные бои за Петровскую гору. Российские силы добились тактического преимущества, что подтверждают как российские, так и украинские источники. Бои продолжаются, и обе стороны пытаются удержать ключевые высоты.

На окраинах Дружбы российские войска штурмуют оборонительные позиции ВСУ. Бои идут с переменным успехом, но российские силы постепенно продвигаются вперед. По информации, полученной от украинских источников, ВСУ фиксируют значительные потери в этом районе, что подтверждает активность российской артиллерии и пехоты.

Купянское направление:

Российские войска, поддерживаемые авиацией и артиллерией, наносят удары по ВСУ в Берестовом и Тимковке. Отражены атаки ВСУ в районе Новоселовского. Уничтожены склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны и несколько артиллерийских установок.

Артемовское направление:

Российские войска продвинулись в районе Часов Яра и заняли микрорайон Канал. Бои смещаются на всем участке к линии канала Северский Донец-Донбасс.

Микрорайон «Канал» (Часов Яр) сейчас

 

Донецкое направление:

Красногоровка - Карта-СВО

Красногоровка — Карта СВО

В Красногоровке российские войска методично продвигаются, захватывая частный сектор к западу от центрального парка. В Константиновке идут интенсивные бои, но пока не удалось закрепиться на окраинах. Есть продвижение по полям к трассе Угледар-Константиновка.

Краснолиманское направление:

Бои возобновились у Тернов и в Серебрянском лесничестве, российские войска отразили несколько контратак ВСУ.

Херсонское направление:

Бои продолжаются на островах и ведется активная контрбатарейная борьба. Сообщается о поражении пункта операторов дронов ВСУ, относящихся к отряду Мадьяра.

Северское направление:

На этом направлении российские войска активизировали атаки, добившись тактических успехов к северу от Раздоловки и Веселого. У Спорного и Белогоровки продолжаются позиционные бои.

 

Карта боевых действий СВО

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Карта боевых действий СВО 05.07.24 сегодня, онлайн — Авдеевское (Покровское) направление. Карловка — Сокол — Новоселовка первая

По данным портала LostArmour.info;

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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