Сводка по фронтам и направлениям СВО на 5 июля 2024 года

Харьковское направление:

На Харьковском направлении российские войска взяли под контроль село Сотницкий Казачок, что на севере Харьковской области. Сообщается, что российские подразделения захватили населённый пункт и продвинулись на 1,5 км вглубь территории, контролируя около 5 км по фронту. Этот успех обеспечил российским войскам контроль над важной транспортной инфраструктурой, включая трассу и железнодорожную ветку, проходящую к Золочеву, который находится в 20 км от границы с РФ. По данным на 4 июля, ВСУ были вынуждены отступить под натиском российской артиллерии и дронов. Украинские аналитические ресурсы подтверждают, что российские войска заняли населённый пункт и продолжают удерживать позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать. Пограничная служба Украины ранее заявляла о наличии потерь среди своих бойцов из-за российских атак. Ситуация в районе Сотницкого Казачка остаётся напряжённой, с обеих сторон продолжаются артиллерийские дуэли и столкновения на позициях.

В районе Липцев российские войска захватили три опорных пункта и заминировали вражескую дорогу снабжения. Противник пытается контратаковать, но встречает плотный огонь артиллерии и дронов.

Запорожское направление:

На западе Запорожской области продолжаются ожесточённые бои к северу от Работино. Российские войска добились тактического успеха у Нестерянки и продолжают удерживать позиции. В районе Вербового также идут интенсивные столкновения.

Южно-Донецкое направление:

В Урожайном зафиксировано небольшое продвижение в центре. Войска РФ фактически полностью захватили Старомайорское, продвинувшись примерно на километр в сторону Макаровки.

Торецкое направление:

Российские войска штурмуют оборону ВСУ на окраинах Дружбы, продвигаются в Северном и заняли значительную часть Южного. В Новгородском (Нью-Йорке) ведутся интенсивные бои на Петровской горе.

В населенных пунктах Северное и Южное российские войска также добились успехов. В Северном наблюдается уверенное продвижение российских сил, что позволяет укрепить фланги и создать давление на позиции ВСУ. В Южном российские войска заняли значительную часть населенного пункта, что создает предпосылки для дальнейших наступательных действий.

В районе Новгородского, также известного как Нью-Йорк, идут интенсивные бои за Петровскую гору. Российские силы добились тактического преимущества, что подтверждают как российские, так и украинские источники. Бои продолжаются, и обе стороны пытаются удержать ключевые высоты.

На окраинах Дружбы российские войска штурмуют оборонительные позиции ВСУ. Бои идут с переменным успехом, но российские силы постепенно продвигаются вперед. По информации, полученной от украинских источников, ВСУ фиксируют значительные потери в этом районе, что подтверждает активность российской артиллерии и пехоты.

Купянское направление:

Российские войска, поддерживаемые авиацией и артиллерией, наносят удары по ВСУ в Берестовом и Тимковке. Отражены атаки ВСУ в районе Новоселовского. Уничтожены склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны и несколько артиллерийских установок.

Артемовское направление:

Российские войска продвинулись в районе Часов Яра и заняли микрорайон Канал. Бои смещаются на всем участке к линии канала Северский Донец-Донбасс.

Микрорайон «Канал» (Часов Яр) сейчас

Донецкое направление:

В Красногоровке российские войска методично продвигаются, захватывая частный сектор к западу от центрального парка. В Константиновке идут интенсивные бои, но пока не удалось закрепиться на окраинах. Есть продвижение по полям к трассе Угледар-Константиновка.

Краснолиманское направление:

Бои возобновились у Тернов и в Серебрянском лесничестве, российские войска отразили несколько контратак ВСУ.

Херсонское направление:

Бои продолжаются на островах и ведется активная контрбатарейная борьба. Сообщается о поражении пункта операторов дронов ВСУ, относящихся к отряду Мадьяра.

Северское направление:

На этом направлении российские войска активизировали атаки, добившись тактических успехов к северу от Раздоловки и Веселого. У Спорного и Белогоровки продолжаются позиционные бои.