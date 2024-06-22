Карта СВО — Часов Яр сегодня — 22.06.24

Часов Яр — последние новости сегодня. Карта СВО. У н.п. Часов Яр российские войска продолжают с тяжелыми боями продвигаться на восточных окраинах города и его окрестностях. В микрорайоне Канал ВС РФ выбили ВСУ из руин завода «Гидрожелезобетон», полностью взяв под контроль местность севернее улицы Олега Кошевого. Противник оказывает сопротивление и стремится сохранить позиции на восточном берегу канала «Северский Донец — Донбасс», к западу от которого расположена основная территория Часова Яра.

В Калиново (Калиновке), по некоторым данным, российским штурмовикам удалось значительно продвинуться в границах населенного пункта. Однако поступающая информация об откате противника за канал «Северский Донец — Донбасс» с мест пока не подтверждается.

Часть урочища Орлова также перешла под контроль ВС РФ, но в лесном массиве к северу от железной дороги продолжаются бои. После выхода российских войск к трассе О0506 будет сформирован глубокий карман между Калиново и южной окраиной Богдановки, что ухудшит тактическое положение находящихся там подразделений ВСУ.

Украинские военные сетуют, что ситуация в Часов Яре близка к критической. Этому способствуют не только большие потери, но и работа ВКС РФ. Лобовые атаки ежедневно идут на территории мкр. Канал. По сообщениям с мест, ВС РФ продвигаются к городу с юга, со стороны сел у Торецка. Как раз оттуда, где наши прорвались на днях в районе КПП Майорское.

На рубеже Красное — Клещеевка — Курдюмовка идут локальные боестолкновения. На текущий момент изменений конфигурации линии боевого соприкосновения не зафиксировано, а ранее сделанные заявления о занятии руин Клещеевки и соседних сел пока не подтверждаются в связи с отсутствием кадров объективного контроля.

Направление — Часов Яр

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Карта боевых действий СВО 22.06.24 сегодня, онлайн — Часов Яр

По данным портала LostArmour.info

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