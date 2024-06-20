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Карта СВО сегодня — 20.06.24 — Авдеевское направление
Авдеевское (Покровское) направление. 20.06.24

Карта СВО сегодня — 20.06.24 — Авдеевское направление

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 12:58 20.06.2024

Авдеевское (Покровское) направление — последние новости сегодня. Карта СВО. На Авдеевском (Покровском) направлении у Карловки ВС РФ атакуют ВСУ по обоим берегам водохранилища. В Яснобродовке идут бои, но, учитывая положение ВСУ, взятие села – дело скорого времени. Севернее Уманского и Новопокровского ВС РФ расширяют зону контроля.

Карта СВО - Сокол - Восход

Карта СВО — Сокол — Восход

В Соколе идут упорные бои, большая часть села в серой зоне. По имеющейся информации боестолкновения очень «горячие» и украинские силы несут тяжелейшие потери в личном составе и технике. Взятие нашими подразделениями важного укрепрайона ВСУ северо-западнее Сокола сильно осложнило положение ВСУ, что впрочем не мешает им периодически контратаковать. Однако продвижение ВС РФ составило до 900 метров к северной части Сокола.

ВС РФ штурмует Новоселовку Первую с нескольких сторон. Вокруг Новоалександровки наши расширяют зону контроля, в том числе, к востоку – к Архангельскому. Расширение зоны контроля ВС РФ более 800 метров. Есть продвижение ВС РФ до 1, 5 км в черте населённого пункта с достижением западных окраин.

В районе Карловки продолжается работа на окраинах населённого пункта. В Яснобродовке ВС РФ также ведут штурмовые действия на окраинах населенного пункта, пытаясь прорваться к застройке дачного посёлка «Донбасс», есть тактические успехи. В районе Константиновки и Максимильяновки продолжаются бои на подступах к этим населёнными пунктам. В Красногоровке – без особых продвижений, идут ожесточенные городские бои.

В Красногоровке ВС РФ, в результате штурма, смогли занять несколько многоэтажных зданий в центре города. Около Марьинки ВС РФ провели наступательные действия на рубеже Георгиевка — Победа. В районе Великой Новосёлки штурмовые отряды ВС РФ зачистили застройку северной части Старомайорского.

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Карта боевых действий СВО 20.06.24 сегодня, онлайн — Авдеевское (покровское) направление. Сокол — Новоселовка первая — Карловка

По данным портала LostArmour.info

Карта боевых действий СВО
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