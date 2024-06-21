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Карта СВО сегодня — 21.06.24 — Авдеевское направление сейчас
Авдеевское (Покровское) направление - обстановка на 21.06.24

Карта СВО сегодня — 21.06.24 — Авдеевское направление сейчас

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 12:15 21.06.2024

Карта СВО.  Авдеевское (Покровское) направление — последние новости сегодня. Российские войска продвинулись западнее Нетайлово, а в Красногоровке продолжают штурмовать позиции украинских формирований на северо-востоке.

Карловка - Карта СВО

Карловка — Карта СВО

На северном фланге бои идут в садоводческом товариществе на  подступах к Карловке (основной опорный пункт ВСУ на этом направлении). На противоположном берегу высохшего водохранилища ВС РФ продвинулись к бывшему элитному коттеджному посёлку, так называемому Заозерному микрорайону. Закрепление на этом участке позволит взять под огневой контроль северную и центральную части Карловки для поддержки наступления наших штурмовых групп.  Средняя глубина продвижение с начала недели составила около 1,5 км.

В случае, если российским войскам удастся зацепиться еще и за окраину Яснобродовки, что впрочем весьма ожидаемо и на этом участке есть существенные успехи, у ВСУ не останется другой возможности для отступления, кроме как с большими потерями прорываться под огнём со стороны Уманского на северо-запад к Скучному.

Южнее не прекращаются бои в центральной части Красногоровки. С востока российские войска вскрывают оборону противника вдоль улицы Нахимова и берега реки Лозовая, формируя «полукотёл» для подразделений ВСУ, обороняющихся в частном секторе и на территории парка им. Шевченко.

Узнайте больше:  Карта СВО сегодня - 19.06.24 - Харьковское направление

Карта СВО - Сокол - Восход

Карта СВО — Сокол — Восход

В Соколе идут упорные бои, большая часть села в серой зоне. По имеющейся информации боестолкновения очень «горячие» и украинские силы несут тяжелейшие потери в личном составе и технике. Взятие нашими подразделениями важного укрепрайона ВСУ северо-западнее Сокола сильно осложнило положение ВСУ, что впрочем не мешает им периодически контратаковать. Однако продвижение ВС РФ составило до 900 метров к северной части Сокола.

В Максимильяновке ВС РФ зашли на восточные окраины, бои также идут в лесопосадках юго-восточнее населённого пункта. При этом противник всё еще удерживает северо-западные окраины сливающейся с ней Георгиевки.

Одновременно с этим российские войска продвигаются севернее Новоалександровки в направлении важной для ВСУ (с точки зрения снабжения гарнизона Часова Яра) дороге Покровск-Константиновка. Каждый новый этап продвижения позволяет расширить зону огневого контроля в районе так называемого Малиновского изгиба. В районе Нью Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

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Карта боевых действий СВО 21.06.24 сегодня, онлайн — Авдеевское (Покровское) направление. Карловка — Сокол — Новоселовка первая

По данным портала LostArmour.info

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