Часов Яр — последние новости сегодня. Карта СВО. Обстановка на Часов Ярском направлении продолжает оставаться сложной и динамичной. В ходе наступательных действий штурмовых групп добровольческих подразделений под контроль ВС РФ перешел Шелковицкий лес юго-западнее н.п. Богдановка. Штурм микрорайона Новый (Канал) продолжается. Враг, несмотря на плотное огневое воздействие, продолжает цепляться за оставшуюся часть застройки в самом микрорайоне, хотя большая часть переправ через канал Северский Донец-Донбасс уничтожена.

В районе насосной станции ещё остался один подъездной путь, по которому в микрорайон активно заезжает на бронированных машинах пехота, доставляя воду, боеприпасы и продовольствие, а также производя ротацию и эвакуацию раненых. Полностью изолировать микрорайон не получается из-за сложного рельефа местности и ряда технических трудностей. За самим каналом враг активно использует городскую застройку для размещения своих огневых средств: миномётов, АГС, операторов FPV, Баба-Яга и разведывательных дронов со сбросами.

По всему каналу идут тяжёлые бои. Судя по взятым в плен военнослужащим ВСУ и их показаниям, можно сказать, что противник стянул на данный участок все боеспособные батальоны и бригады, которые были под рукой. Теперь здесь сосредоточены подразделения из 41, 30, 24 ОМБР, 225, 425 ОШБ, Спартан и «Кракен» (запрещённая в России террористическая организация) из ГУР, а также отдельные роты и батальоны ударных БПЛА.

Большая часть микрорайона «Канал» за нашими десантниками, но продвижение очень медленное и тяжелое: нашим пока не удается изолировать группы ВСУ от основной части города — у них сохраняются переправы для ротации и снабжения. Сообщают, что ВС РФ организовали сеть пунктов воздушного наблюдения со средствами ПВО для более системного и эффективного уничтожения дронов ВСУ.

Взятие микрорайона под полный контроль — дело времени. О взятии всего города пока говорить очень рано.

Направление — Часов Яр

Севернее 200 ОМСБР продавливает оборону в Калиновке и приближается к каналу Северский Донец-Донбасс. Большая часть Калиновки перешла под контроль наших войск. Южнее н.п. Калиновка, в лесу, разделяемом железной дорогой, уходящей к каналу «Северский Донец-Донбасс», расположен оборонительный узел ВСУ, скрытый густой растительностью, где находится порядка 100-120 человек личного состава противника.

Противник пытается организовать подвоз боекомплекта и провианта находящимся в лесу бойцам ВСУ, однако его маршруты передвижения вскрыты, по ним наносится огневое поражение с применением артиллерии и БПЛА.

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По данным портала LostArmour.info