Кореневский район

В районе Коренево (ок. 25 км от Суджи) противник активно стремится прорваться к Курчатову, что вызывает опасения о возможных ядерных провокациях. Несмотря на значительное давление и задействование дополнительных сил, включая 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, российские войска удерживают позиции и успешно отражают атаки. Ложные сообщения о «полуохвате» Коренево были оперативно опровергнуты, подтверждая, что населенный пункт остается под полным контролем российских сил.

Северо-восточнее Кремяного (ок. 30 км от Коренево) российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в лесопосадках. В районе населенных пунктов Каучук и Алексеевское российские войска отразили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Впервые зафиксировано использование украинской авиацией управляемых бомб GBU-39 по российским позициям на северной окраине деревни Внезапное.

Суджанский район

Украинские подразделения продолжают мародёрить в западной части Суджи (ок. 10 км), что демонстрирует отсутствие контроля со стороны ВСУ на востоке города. Тем временем, в районе села Замостье (к юго-западу от Суджи) ВСУ публикуют видеокадры, подтверждающие их контроль над небольшим селом, что создаёт угрозу дальнейшего продвижения к Судже.

На юге, в селе Спальное (ок. 15 км к югу от Суджи), российские операторы беспилотников нанесли удар по пункту управления БПЛА противника, а село Борки (ок. 20 км к юго-западу от Суджи) остаётся под контролем российских войск, несмотря на регулярные атаки украинских дронов.

Глушковский район

Вчера в районе Теткино (ок. 25 км к северо-западу от Глушково) ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по пограничной заставе российских войск, также был зафиксирован огонь из танка с закрытой огневой позиции. Большая часть населения была эвакуирована перед подрывом моста в Глушково (ок. 30 км к юго-западу от Суджи). Российские войска уже начали возведение понтонных переправ через реку Сейм.