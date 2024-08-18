Новости СВО. Курское направление 18.08.24 (обновляется). Вчерашний день на Курском направлении был отмечен значительным усилением боевых действий и попытками украинских войск прорваться через линии обороны российских сил. Важные события произошли в нескольких районах, где противник использовал как наземные, так и воздушные средства для атак на ключевые позиции.
Курская область 18.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
ЧТО ГОВОРИТ ПРОТИВНИК — 10:16:59
10 тысяч солдат задействованы в атаке на Курскую область, включая элитные подразделения — Wall Street Journal
Из общего числа 6 000 военных участвовали непосредственно в атаке, а остальные 4 000 обеспечивали поддержку с территории Сумской области. Подготовка к операции началась в начале лета. В первых рядах наступления были 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащенные бронетехникой американского и немецкого производства, включая Stryker и Marder. Значительную часть этой группировки составили резервы, созданные Украиной для текущих и будущих операций.
Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24) , День Одинадцатый (17.08.24)
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Дед жив!
МВД Украины озабоченные резонансом в сетях и недоумёнными взглядами партнеров (думаем в немецком МИДе с изумлением и чувством дежавю, глядели на происходящее в предыдущем ролике), разыскали пропажу. Вот только на поверку, по документам, он оказался не «русский Иван» а вполне себе даже гражданин незалежной Украины, Олександр Степанович. Разумеется если это не фейк ЦИПСО и демонстрация чужого паспорта. Но тогода у этой темы будет продолжение.. Впрочем, радует, что его жизни ничего не угрожает и он жив и судя по всему вполне себе во здравии.
Одет пристойно, говорит внятно. Назвал дату, рассказал о своих злоключениях. Пожаловался на болячки.. Невероятная в общем получилась история.
Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 18.08.24
Вчерашний день был насыщен боевыми действиями на различных направлениях, где российские войска продолжили наступление и закрепление своих позиций. Важно отметить ряд ключевых событий, которые оказали значительное влияние на ход боевых действий.
На Покровском направлении произошло важное событие — российские войска совершили прорыв к Селидово, заняв стратегически важную высоту на терриконе, откуда открывается вид на весь город. Этот успех значительно упрощает задачу по освобождению Селидово, расположенного в низине. Противник деморализован и отступает, а российские части продолжают наступление.
Обзор по направлениям:
- Херсонское направление: На правом берегу Днепра продолжается противостояние на островах. Российская разведка обнаружила замаскированную САУ ВСУ, которую уничтожила российская артиллерия.
- Запорожское направление: Линия фронта остается без изменений, продолжаются позиционные бои. ВСУ продолжают аккумулировать силы и средства для возможного наступления.
- Южно-Донецкое направление: Новости на этом направлении не поступали.
- Донецкое направление: В районе Красногоровки продолжаются артиллерийские дуэли, российские войска вытесняют украинские гарнизоны. Вблизи Угледара, российские силы продолжают штурмовать позиции ВСУ, захватив укрепрайон. На Авдеевском участке ВС РФ продвинулись от Желанного и вошли в Заветное, подошли к Птичьему (ок. 1 км). Птичье — важный логистический узел для снабжения восточной части Селидово.
- Торецкое направление: Российские войска продвигаются вглубь Новгородского (Нью-Йорк), контролируя 85-90% территории. Ведутся бои в высотном массиве на северо-востоке Торецка и юго-востоке города.
- Артемовское направление: В Часов Яре российские штурмовые группы закрепились вдоль улицы Мариупольская. Расширяется зона контроля у Григоровки.
- Купянское направление: Продолжаются атаки российских войск в сторону Оскола. В районе Купянска РСЗО «Торнадо-С» нанесли удар по лагерю ВСУ.
- Харьковское направление: Бои продолжаются в районе Волчанска и Глубокого. В Липцах российские войска стараются отбить высоту, а в Золочевском районе бьют по подкреплениям ВСУ.
- Запорожская АЭС: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль возле энергоблоков, пострадала пожилая пара.
- Днепропетровская и Сумская области: В результате ударов были уничтожены комплексы ЗРК Patriot и С-125, а также их РЛС.
Карта боевых действий СВО на Украине 18.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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