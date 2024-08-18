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Курское направление — день Двенадцатый. Хроника событий. Карта СВО

Курское направление — день Двенадцатый. Хроника событий. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:33 18.08.2024

Новости СВО. Курское направление 18.08.24 (обновляется). Вчерашний день на Курском направлении был отмечен значительным усилением боевых действий и попытками украинских войск прорваться через линии обороны российских сил. Важные события произошли в нескольких районах, где противник использовал как наземные, так и воздушные средства для атак на ключевые позиции.

Новости СВО. Обстановка на фронтеГлавным событием дня стало интенсивное противостояние на восточных окраинах Коренево (ок. 25 км от Суджи), где ВСУ активно пытаются прорваться к Курчатову, что вызывает серьёзные опасения по поводу возможных ядерных провокаций со стороны Украины. Несмотря на массированные атаки, российские войска успешно удерживают свои позиции и наносят противнику значительные потери.

Кроме того, на протяжении всего дня российская авиация и артиллерия продолжали наносить удары по позициям ВСУ вдоль линии фронта и в тылу, уничтожая ключевые объекты противника, включая системы ПВО в Сумской области. За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 300 боевиков и значительное количество техники, включая бронетранспортёры и системы ЗРК.

Курское направление сегодня

БОДРОЕ УТРО —  03:33:20

Кореневский район

В районе Коренево (ок. 25 км от Суджи) противник активно стремится прорваться к Курчатову, что вызывает опасения о возможных ядерных провокациях. Несмотря на значительное давление и задействование дополнительных сил, включая 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, российские войска удерживают позиции и успешно отражают атаки. Ложные сообщения о «полуохвате» Коренево были оперативно опровергнуты, подтверждая, что населенный пункт остается под полным контролем российских сил.

Северо-восточнее Кремяного (ок. 30 км от Коренево) российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в лесопосадках. В районе населенных пунктов Каучук и Алексеевское российские войска отразили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Впервые зафиксировано использование украинской авиацией управляемых бомб GBU-39 по российским позициям на северной окраине деревни Внезапное.

Суджанский район

Украинские подразделения продолжают мародёрить в западной части Суджи (ок. 10 км), что демонстрирует отсутствие контроля со стороны ВСУ на востоке города. Тем временем, в районе села Замостье (к юго-западу от Суджи) ВСУ публикуют видеокадры, подтверждающие их контроль над небольшим селом, что создаёт угрозу дальнейшего продвижения к Судже.

На юге, в селе Спальное (ок. 15 км к югу от Суджи), российские операторы беспилотников нанесли удар по пункту управления БПЛА противника, а село Борки (ок. 20 км к юго-западу от Суджи) остаётся под контролем российских войск, несмотря на регулярные атаки украинских дронов.

Глушковский район

Вчера в районе Теткино (ок. 25 км к северо-западу от Глушково) ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по пограничной заставе российских войск, также был зафиксирован огонь из танка с закрытой огневой позиции. Большая часть населения была эвакуирована перед подрывом моста в Глушково (ок. 30 км к юго-западу от Суджи). Российские войска уже начали возведение понтонных переправ через реку Сейм.

В районе Тёткино, с целью улучшения тактического положения, войска РФ отошли на восточный берег реки Сейм.

Тёткино. Карта СВО

Тёткино. Карта СВО

В Мартыновке (ок. 35 км от Суджи) продолжаются массовые сдачи украинских солдат в плен, а в районе Русского Поречного (ок. 25 км от Суджи) группа «Аида» нанесла удар FPV-дроном по бронетехнике ВСУ.

Действия российской авиации и артиллерии

Новости СВО. Хроника событийРоссийская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по позициям ВСУ вдоль линии фронта. Вчера были зафиксированы особенно успешные удары ОТРК «Искандер-М» по объектам ПВО ВСУ в Сумской области, включая позиции ЗРК Patriot и Iris-T. В районе населенного пункта Сенное (30 км от границы) был уничтожен комплекс Iris-T.

За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 300 боевиков и 31 единицу бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Узнайте больше:  Бои на Курском направлении — День Седьмой: Карта СВО. Хроника событий

Курская область 18.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление_18.08.2 4. Карта СВО

Курское направление_18.08.2 4. Карта СВО

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ЧТО ГОВОРИТ ПРОТИВНИК —  10:16:59

 

Wall Street Journal10 тысяч солдат задействованы в атаке на Курскую область, включая элитные подразделения — Wall Street Journal

Из общего числа 6 000 военных участвовали непосредственно в атаке, а остальные 4 000 обеспечивали поддержку с территории Сумской области. Подготовка к операции началась в начале лета. В первых рядах наступления были 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащенные бронетехникой американского и немецкого производства, включая Stryker и Marder. Значительную часть этой группировки составили резервы, созданные Украиной для текущих и будущих операций.

Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24)  , День Одинадцатый (17.08.24)

 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: 03:40:11

Дед жив!

МВД Украины озабоченные резонансом в сетях и недоумёнными взглядами партнеров (думаем в немецком МИДе с изумлением и чувством дежавю, глядели на происходящее в предыдущем ролике), разыскали пропажу. Вот только на поверку, по документам, он оказался не «русский Иван» а вполне себе даже гражданин незалежной Украины, Олександр Степанович. Разумеется если это не фейк ЦИПСО и демонстрация чужого паспорта. Но тогода у этой темы будет продолжение.. Впрочем, радует, что его жизни ничего не угрожает и он жив и судя по всему вполне себе во здравии.

Одет пристойно, говорит внятно. Назвал дату, рассказал о своих злоключениях. Пожаловался на болячки.. Невероятная в общем получилась история.

 

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 18.08.24

Вчерашний день был насыщен боевыми действиями на различных направлениях, где российские войска продолжили наступление и закрепление своих позиций. Важно отметить ряд ключевых событий, которые оказали значительное влияние на ход боевых действий.

На Покровском направлении произошло важное событие — российские войска совершили прорыв к Селидово, заняв стратегически важную высоту на терриконе, откуда открывается вид на весь город. Этот успех значительно упрощает задачу по освобождению Селидово, расположенного в низине. Противник деморализован и отступает, а российские части продолжают наступление.

Обзор по направлениям:

  • Херсонское направление: На правом берегу Днепра продолжается противостояние на островах. Российская разведка обнаружила замаскированную САУ ВСУ, которую уничтожила российская артиллерия.
  • Запорожское направление: Линия фронта остается без изменений, продолжаются позиционные бои. ВСУ продолжают аккумулировать силы и средства для возможного наступления.
  • Южно-Донецкое направление: Новости на этом направлении не поступали.
  • Донецкое направление: В районе Красногоровки продолжаются артиллерийские дуэли, российские войска вытесняют украинские гарнизоны. Вблизи Угледара, российские силы продолжают штурмовать позиции ВСУ, захватив укрепрайон. На Авдеевском участке ВС РФ продвинулись от Желанного и вошли в Заветное, подошли к Птичьему (ок. 1 км). Птичье — важный логистический узел для снабжения восточной части Селидово.
  • Торецкое направление: Российские войска продвигаются вглубь Новгородского (Нью-Йорк), контролируя 85-90% территории. Ведутся бои в высотном массиве на северо-востоке Торецка и юго-востоке города.
  • Артемовское направление: В Часов Яре российские штурмовые группы закрепились вдоль улицы Мариупольская. Расширяется зона контроля у Григоровки.
  • Купянское направление: Продолжаются атаки российских войск в сторону Оскола. В районе Купянска РСЗО «Торнадо-С» нанесли удар по лагерю ВСУ.
  • Харьковское направление: Бои продолжаются в районе Волчанска и Глубокого. В Липцах российские войска стараются отбить высоту, а в Золочевском районе бьют по подкреплениям ВСУ.
  • Запорожская АЭС: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль возле энергоблоков, пострадала пожилая пара.
  • Днепропетровская и Сумская области: В результате ударов были уничтожены комплексы ЗРК Patriot и С-125, а также их РЛС.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО на Украине 18.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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