Обстановка на Курском направлении на утро 19.08.24 года (обновляется). Ситуация крайне напряженная. ВСУ активизировалось на основных участках фронта. Российские подразделения, несмотря на давление противника, удерживают свои позиции и успешно отражают попытки ВСУ продвинуться вглубь Курской области.

УТРО — 03:33:20

Кореневский район

Кореневский район остается одной из наиболее горячих точек на Курском направлении. В районе Коренево и Ольговки идут интенсивные бои. Российские войска нанесли удары по силам противника с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), уничтожив украинский танк. Тем не менее, Ольговка пока остается под контролем ВСУ.

Противник продолжает укрепляться в этом районе, но российские силы предпринимают активные меры по предотвращению дальнейшего продвижения врага. Основное внимание здесь сосредоточено на сдерживании наступления и уничтожении подкреплений противника.

Суджанский район

Суджанский район продолжает оставаться центром интенсивных боевых действий. В Новоивановке (18 км) произошел удар реактивной системы залпового огня «Торнадо», который уничтожил колонну украинских сил. Противник не оставляет попыток закрепиться в этом районе и продвигается на восток, к Судже. В последнее время были зафиксированы перемещения украинских военных по улицам Суджи, что свидетельствует о стремлении ВСУ захватить ключевые позиции в городе. Кроме того, обстановка осложняется тем, что противник активно использует дроны для разведки и обстрелов, что требует от российских сил быстрой и эффективной реакции.

Беловский район

В Беловском районе наблюдается относительное затишье, однако сбрасывать этот участок со счетов нельзя. ВСУ активно проявляют себя в приграничных районах Белгородской области, что заставляет российские войска поддерживать высокий уровень боевой готовности и быть готовыми к возможным атакам. Противник может использовать этот район для проведения диверсионных операций или попыток прорыва, поэтому российские силы продолжают внимательно следить за ситуацией.

Ожесточённые бои в Ольговке: враг атакует, пытаясь обойти Коренево

Уже около недели не прекращаются бои за Ольговку, противник с бронетехникой пытается выбить наши войска, постоянно атакуя. Морпехи ведут тяжёлые уличные бои, продолжая отражать атаки врага и давая достойный отпор оккупантам, уничтожая боевиков ВСУ и их боевую технику. Враг активно применяет дроны, пытаясь компенсировать отставание боевых навыков своей пехоты от наших морских пехотинцев.

Курская область 18.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Совсем скоро можно ожидать дальнейшую эскалацию боевых действий. Противник, несмотря на понесенные потери, продолжает проявлять активность, что может привести к новым попыткам прорыва на ключевых участках фронта. Российские силы, в свою очередь, должны сохранять высокую боеготовность и продолжать наносить удары по подкреплениям и логистическим цепочкам противника, чтобы предотвратить его дальнейшее продвижение. Преимущество российской армии заключается в эффективном использовании авиации, артиллерии и дронов для разрушения планов противника и удержания стратегически важных позиций.

На данный момент обстановка на Курском направлении остается сложной, но управляемой. Российские войска продолжают удерживать контроль над ключевыми участками и активно противостоят попыткам противника изменить баланс сил в свою пользу.

Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24) , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24)

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 19.08.24

Наиболее значимое событие последних суток произошло на Торецком направлении, где российские войска достигли значительных успехов. Освобождение Новгородского (Нью-Йорк) и дальнейшее продвижение в сторону Торецка свидетельствуют о нарастающем давлении на позиции ВСУ. Это продвижение становится ключевым элементом в текущей стратегической обстановке, создавая угрозу охвата Торецка и других важных узлов украинской обороны в регионе.

К этому часу ВС РФ начали основную фазу штурма Торецка, захватив несколько ключевых укрепрайонов ВСУ и господствующую высоту — террикон шахты Северная в Кирово.

Бои продолжаются в лесопосадках за терриконом, где российские силы контролируют около половины территории. Подтверждено также освобождение Новгородского и продвижение в окрестностях Нелиповки. Российские силы продолжают уверенно продвигаться на этом участке фронта. В районе Новгородского (Нью-Йорка) практически весь населённый пункт оказался под контролем ВС РФ, за исключением северной окраины. Взятие территории Фенольного завода и частного сектора к востоку от промзоны значительно расширило зону контроля.

Северо-восточнее, у города Артемово (Железное), бронегруппы с десантом РФ атаковали в направлении Нелеповки. Также был частично зачищен «карман», где располагались позиции 53-й омсбр ВСУ. Противник понёс потери и вынужден был отступить, однако очаговое присутствие ВСУ в этом районе всё ещё сохраняется.

*Нью Йорк взят. ВСУ покинули город.

Российские войска достигли значительных успехов на Торецком направлении, взяв под контроль населенный пункт Нью-Йорк и начав штурм Нелеповки. Боевики ВСУ сообщают о том, что российские силы перерезали пути между Нью-Йорком и Железным и начали атаку на Нелеповку. Они утверждают, что «враг захватил террикон и полигон на окраине Торецка и двигается в сторону города, идя напролом».

46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ сообщила, что покинула город и отошла в Нелеповку, которую с востока начали штурмовать подразделения группировки «Центр».

Авдеевское направление:

Минобороны России подтвердило освобождение Свиридоновки, а также продолжаются бои в центре Гродовки. Российские войска подбираются к Мирнограду, который является важным хабом ВСУ в ДНР. В этом городе введён практически круглосуточный комендантский час, что свидетельствует о подготовке украинских сил к возможной обороне. Российские силы также выбили ВСУ из Журавки и Крутого Яра, взяв под контроль террикон западнее.

*Село Заветное на Покровском направлении в ДНР перешло под контроль российских бойцов.

Кроме того, с этого же Покровского направления появляется информация о переходе под контроль ВС РФ населённых пунктов Скучное, Межевое, Новожеланное, Николаевка и Журавка, что создаёт угрозу окружения сил ВСУ севернее Карловки и отрезает украинскую группировку здесь от каналов снабжения.

Херсонское направление:

На правобережье Днепра российские силы продолжают рутинную боевую работу, уничтожая лодки, места дислокации и транспорт ВСУ. В частности, были уничтожены три внедорожника ВСУ и два пункта управления БПЛА. В самом Херсоне нанесён удар по живой силе противника, что способствует ослаблению его позиций в регионе.

Запорожское направление:

Линия фронта здесь остаётся статичной уже длительное время, однако локальные бои продолжаются. Нет новых данных из района Урожайного и Старомайорского, что указывает на временное затишье в этом секторе.

Донецкое направление:

Российские войска добились значительных успехов, ещё в двух местах перерезав трассу Угледар-Константиновка и продвинувшись к Водяному. Российская артиллерия и дроны продолжают наносить удары по позициям ВСУ в этом районе. Эти действия фактически заблокировали подходы к Угледару с северо-востока и полностью перерезали логистику противника. В районе Парасковиевки продолжаются ожесточённые бои за контроль над ключевыми позициями.

Артемовское направление:

Российские силы закрепляются за каналом в микрорайонах Октябрьский и Новый. После зачистки укреплений противника в восточной части Октябрьского, наши войска продолжают продвижение на запад, несмотря на то, что южные рубежи пока остаются под контролем ВСУ.

Краснолиманское и Купянское направления:

На Краснолиманском направлении российские войска продолжают теснить противника в северной части Макеевки и расширяют контроль севернее села. На Купянском направлении идут бои в районе Песчаного.

Харьковское направление:

Российская авиация продолжает наносить удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ. За последние сутки были уничтожены три автомобиля, три гаубицы, в том числе американская М777, станция РЭБ и склад боеприпасов.

Обстрелы и удары:

Российские ВКС нанесли удары по военным объектам в Броварах Киевской области и Боровой Харьковской области. В ночное время ФАБы были применены по целям в Сумской области, где также возникли пожары в Сумах. Удары были нанесены по военным аэродромам в Конотопе Сумской области и Нежину Черниговской области.

В целом, обстановка остаётся напряжённой, но российские силы продолжают удерживать инициативу и наносят значительные потери противнику на всех ключевых направлениях.

Что говорит противник

Украина разрывается между двумя фронтами: прорыв под Курском и потери на Донбассе — Gardian

Украина пытается найти баланс между успешным продвижением под Курском и защитой своих позиций на Донбассе. Главком Александр Сырский заявил, что ВСУ продвигаются на 3,2 км в день в Курской области, но в это время россияне наступают по 4,8 км под Покровском.

Ожидалось, что Россия переместит значительные силы с востока для защиты Курска. Однако, как отмечает Ханна Шелест из Центра анализа европейской политики, украинская атака оказалась более успешной, чем ожидалось, но, к сожалению, Россия не ослабила свои позиции на востоке так, как на это надеялись.

Некоторые украинские военные выражают недовольство: наступление на Курск отнимает силы, которые нужны для защиты на Донбассе. Как говорит украинский пехотинец Алексей, «нападение на Курск забирает хороших солдат из Покровска, что лишь переносит проблему из одного места в другое».

Зеленский заявил о «буферной зоне» в Курской области: очередная попытка оправдать агрессию

В своём вечернем обращении Зеленский заявил, что цель операции Украины в Курской области — создание так называемой «буферной зоны» на российской территории. По его словам, эта агрессивная операция якобы призвана защитить Украину от «угрозы».

Очередная пропагандистская попытка оправдать вторжение на российскую землю лишь подтверждает истинные намерения Киева — расширять конфликт и провоцировать дальнейшую эскалацию.

Карта боевых действий СВО на Украине 19.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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