Пятнадцатый день на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Обстановка на Курском направлении. Утро 21.08.24 года. На Курском направлении ночью продолжались интенсивные боевые действия. ВСУ предпринимает попытки улучшить свое положение, активно задействуя резервы и усиливая давление на ключевые участки фронта. Российские войска успешно отражают атаки, но ситуация на некоторых участках остается напряженной.
Курская область 21.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
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Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 21.08.24
03:37:59 На протяжении последних суток российские силы продолжали активные наступательные действия на ряде направлений, стремясь к дальнейшему укреплению позиций и захвату стратегически важных населенных пунктов. Особенно напряженная ситуация складывается на Донецком направлении, где продолжаются бои за Дзержинск и его окрестности, а также на Александро-Калиновском и Новгородском направлениях. В то же время на южных участках фронта также фиксируется рост активности, особенно на Херсонском и Запорожском направлениях. Оперативная обстановка продолжает меняться, что может привести к значительным изменениям в ближайшие дни.
Донецкое направление:
Дзержинск и Новгородское:
На Александро-Калиновском направлении не стихает активность вокруг Дзержинска. Российские штурмовые подразделения продолжают прорываться через оборонительные рубежи ВСУ. Особое значение здесь имеют захваченные терриконы шахт «Северная» и «Артема», что серьезно осложняет положение украинских сил в агломерации Дзержинска. На северном фланге, в районе Дружбы, российские войска постепенно продвигаются через городскую застройку, что может открыть путь к Дачному и Дылеевке.
На северной окраине Кирово передовые подразделения российских войск достигли улицы Чайковского и частично пересекли ее в районе улицы Молодежной. Бои продолжаются южнее, в районе улицы Дмитрова, где ВСУ пытаются удерживать позиции в частном секторе на северо-западе Кирово. Лесной массив, подступающий к Дзержинску, создает сложные условия для обеих сторон, однако продвижение на данном направлении может способствовать дальнейшему ослаблению обороны украинских сил.
Особенно важным событием стало освобождение Новгородского (Нью-Йорка), о чем официально заявило Минобороны России. После двух месяцев ожесточенных боев украинские формирования были окончательно выбиты с территории поселка и северо-восточного «кармана». Этот успех открывает возможность для удара по Нелеповке с двух направлений: со стороны Артемово и самого Новгородского. Нелеповка является ключевым узлом обороны ВСУ на юге от Дзержинска. Если она будет освобождена, российские войска смогут развернуть наступление как на южные окраины Дзержинска, так и в сторону Леонидовки и Щербиновки, обходя укрепления ВСУ в городе.
Южно-Донецкое направление:
Локальные бои продолжаются к северу от Урожайного. Российские войска постепенно расширяют зону контроля вокруг этого населенного пункта, однако до захвата следующего села пока далеко. Обстановка остается напряженной, но без значительных изменений на данном направлении.
Прогноз на развитие ситуации:
Вероятно, наступление на Дзержинск будет сопровождаться фланговыми ударами, что создаст дополнительные сложности для украинских сил и может привести к их отступлению. Учитывая переброску украинских подразделений на Курское направление, это может привести к оставлению позиций и усилению давления со стороны российских войск.
Покровское направление:
Российские войска почти полностью освободили Заветное и взяли под контроль Скучное и Межевое. Если эти данные подтвердятся, это позволит окружить подразделения ВСУ, отступающие от Камышевки и Птичьего на юг. Контроль над терриконом к северо-востоку от Селидово и юго-востоку от Новогродовки дает российским силам тактическое преимущество для штурма этих населенных пунктов.
Харьковское направление:
На данном направлении бои в районе Волчанска и Липцов продолжаются с переменным успехом, но без значительных изменений на линии фронта.
Наступательные действия российских войск продолжаются на всех ключевых направлениях, с акцентом на захват и укрепление стратегически важных населенных пунктов. Особое внимание уделяется Дзержинску, где в ближайшие дни ожидаются значительные изменения в линии фронта. Вероятное наступление на Дзержинск и Нелеповку может привести к дальнейшему ослаблению обороны ВСУ в этом регионе и создать благоприятные условия для российского наступления.
Херсонское направление:
На Херсонском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, которые ударили по Каховке, Днепрянам, Алешкам и ряду других сел. Бои на островах вдоль Днепра остаются ожесточенными, но без значительных изменений на линии фронта. О пострадавших пока не сообщается, но разрушения инфраструктуры продолжаются.
Запорожское направление:
На Запорожском участке боевые действия приобретают более жесткий характер. ВСУ активно используют дроны, включая «Бабу-Ягу», сбрасывающую тяжелые мины на позиции российских войск. В ответ российская артиллерия наращивает интенсивность обстрелов, срывая ротацию ВСУ и нанося удары по их позициям и технике. Усиление активности с обеих сторон свидетельствует о возможной подготовке к крупным операциям на данном участке фронта.
Торецкое направление:
Минобороны России подтвердило освобождение Новгородского. Бои за Нелеповку продолжаются, и успех на этом участке позволит российским войскам развернуть наступление на Дзержинск и его окрестности, а также обеспечить охват Торецка с запада. Российские войска уже вплотную подошли к городу с юга и востока, создавая угрозу окружения для гарнизона ВСУ.
Часовярское направление:
Городские бои в северо-восточной части Часов-Яра продолжаются. Российские войска имеют небольшое продвижение к северу от Калиновки, но ситуация остается напряженной.
Северское направление:
Интенсивные бои идут в районе Переездного и у Выемки, но линия фронта пока остается без значительных изменений.
Краснолиманское направление:
В районе Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но без существенных изменений.
Купянское направление:
На этом участке зафиксированы тактические успехи российских войск к северу и югу от Песчаного. Бои за центр Стельмаховки продолжаются, но без заметного продвижения.
Карта боевых действий в Курской области 21.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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