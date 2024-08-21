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Пятнадцатый день на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Пятнадцатый день на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:35 21.08.2024

Обстановка на Курском направлении. Утро 21.08.24 года. На Курском направлении ночью продолжались интенсивные боевые действия. ВСУ предпринимает попытки улучшить свое положение, активно задействуя резервы и усиливая давление на ключевые участки фронта. Российские войска успешно отражают атаки, но ситуация на некоторых участках остается напряженной.

03:33:20 На Курском направлении ВСУ продолжают наращивать активность, пытаясь занять ключевые населенные пункты и усилить свои позиции на захваченных участках. Основной вектор атаки сейчас сосредоточен на районах Суджи и Глушково, где украинские подразделения стремятся закрепиться и установить контроль над стратегически важными объектами. Российские войска продолжают успешно отражать атаки, нанося значительные потери противнику.

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

Коренево. Карта СВО

Снагость. Карта СВО

Глушково (около 65 км к юго-западу от Суджи) остается одной из горячих точек на фронте. ВСУ усилили атаки с использованием FPV-дронов, нанося удары по российским инженерным подразделениям, занимающимся наведением понтонных переправ через реку Сейм. Украинские подразделения пытаются дестабилизировать логистические цепочки и затруднить эвакуацию мирного населения. Сообщается, что украинским силам удалось уничтожить одну из переправ, что существенно усложняет положение российских войск на этом участке.

Украинские подразделения, несмотря на значительные потери, продолжают попытки занять Комаровку (10 км к западу от Коренево), которая открывает прямой путь к станции Глушково. Отдельные подразделения ВСУ пытаются захватить село Теткино, однако явных прорывов в этом районе не зафиксировано.

Снагость - Глушково. Карта СВО. Глушковский район

Снагость — Глушково. Карта СВО. Глушковский район

Кореневский участок:

Коренево. Карта СВО

Коренево. Карта СВО

В районе Коренево (30 км к юго-западу от Суджи) бои приобретают все более ожесточенный характер. Украинские силы пытаются закрепиться на подступах к Кремяное и Коренево, усиливая оборону на ранее захваченных позициях. Российские войска нанесли несколько успешных ударов по позициям ВСУ в Любимовке и Толстом Луге, нанеся значительный урон противнику.

ВСУ предприняли мощную ночную атаку на Ольговку (5 км к северо-западу от Коренево), но российские подразделения успешно отразили атаку, уничтожив несколько единиц бронетехники, включая танк, гаубицу и Урал снабжения. По данным с мест, украинские войска удерживают силы ниже трассы на Коренево, в Любимовке и Новоивановке.

На карте отмечена точка геофиксации, (вектор атаки ВСУ обозначается желтым цветом*) где  авиация ВКС РФ разбила колонну ВСУ в районе Коренево. Обстановка очень динамичная. Нужно отметить превосходные боевые качества нашей авиации.

Тремя ударами ФАБ с УМПК колонна ВСУ остановлена и уничтожена, потери противника уточняются

ВСУ продолжают терять позиции и резервы, а изменившаяся ситуация на фронте приводит к сдаче в плен украинских солдат. За последние сутки российские войска взяли в плен несколько групп противника, что свидетельствует о возрастающем давлении на украинскую сторону.

Льговско-Суджанский участок:

Мартыновка. Карта СВО

Мартыновка. Карта СВО

На участке Суджа — Льгов (20-30 км) продолжаются ожесточенные столкновения. Основные усилия ВСУ направлены на лишение российской армии контроля над участком дороги от Суджи до Малой Локни. На этом участке ВСУ атакуют российские позиции в Мартыновке (18 км к востоку от Суджи), Русском Поречном (13 км к востоку от Суджи) и Черкасском Поречном (12 км к северу от Суджи). Несмотря на интенсивные атаки, российские силы удерживают позиции и наносят значительный урон противнику.

Южнее Суджи украинские войска предпринимают попытки продвинуться к Гирьям (20 км к юго-востоку от Суджи) и Белицы (25 км к юго-востоку от Суджи), но интенсивность атак остается на низком уровне. В районе Русской Конопельки (30 км к югу от Суджи) экипаж российского БТР уничтожил две бронемашины ВСУ, а в Спальном (40 км к югу от Суджи) российские морпехи взяли в плен несколько групп украинских солдат. Противник активно готовится к обороне с опорой на Суджу, пытаясь удержать юго-восточные подходы к городу.

Южнее Суджи:

Новости СВО. Обстановка на фронте

На юге Курской области, в районе Спального (40 км к югу от Суджи), бойцы 810-й бригады морской пехоты России продолжают успешные боевые действия, уничтожая технику и живую силу противника. Было захвачено значительное количество украинских солдат, что подтверждает высокую эффективность российских войск на этом участке фронта.

Прогноз на ближайшие дни указывает на возможное усиление боевых действий в районе Глушково и Коренево, а также дальнейшие попытки ВСУ захватить участки дороги Суджа — Малая Локня. Российским войскам необходимо продолжать укрепление оборонительных позиций и наращивание усилий по сдерживанию противника, чтобы не допустить прорыва украинских сил вглубь территории.

10:05:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 21.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление_21.08.2 4. Карта СВО

Курское направление_21.08.2 4. Карта СВО

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Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24)  , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24)  , День Тринадцатый (18.08.24)  , День Четырнадцатый (18.08.24)

ПОЗИТИВНО 03:33:20

Позывной «Бостон» 

Американец с российским гражданством, заключивший контракт с Минобороны России, вместе с военнослужащими ВС РФ выполняет боевые задачи в составе мотострелкового соединения группировки войск «Центр»

Узнайте больше:  Курская область - Одинадцатый день. Карта СВО. Хроника событий

Бывший американский гражданин, теперь российский военнослужащий с позывным «Бостон», проходит службу на должности оператора разведывательного дрона во взводе БпЛА.

«Бостон» прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России. Сейчас Уилл – оператор разведывательного беспилотника. Коллектив принял его и доверяет самые сложные боевые задачи.

 

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 21.08.24

03:37:59  На протяжении последних суток российские силы продолжали активные наступательные действия на ряде направлений, стремясь к дальнейшему укреплению позиций и захвату стратегически важных населенных пунктов. Особенно напряженная ситуация складывается на Донецком направлении, где продолжаются бои за Дзержинск и его окрестности, а также на Александро-Калиновском и Новгородском направлениях. В то же время на южных участках фронта также фиксируется рост активности, особенно на Херсонском и Запорожском направлениях. Оперативная обстановка продолжает меняться, что может привести к значительным изменениям в ближайшие дни.

Донецкое направление:

Дзержинск и Новгородское:

На Александро-Калиновском направлении не стихает активность вокруг Дзержинска. Российские штурмовые подразделения продолжают прорываться через оборонительные рубежи ВСУ. Особое значение здесь имеют захваченные терриконы шахт «Северная» и «Артема», что серьезно осложняет положение украинских сил в агломерации Дзержинска. На северном фланге, в районе Дружбы, российские войска постепенно продвигаются через городскую застройку, что может открыть путь к Дачному и Дылеевке.

На северной окраине Кирово передовые подразделения российских войск достигли улицы Чайковского и частично пересекли ее в районе улицы Молодежной. Бои продолжаются южнее, в районе улицы Дмитрова, где ВСУ пытаются удерживать позиции в частном секторе на северо-западе Кирово. Лесной массив, подступающий к Дзержинску, создает сложные условия для обеих сторон, однако продвижение на данном направлении может способствовать дальнейшему ослаблению обороны украинских сил.

ТОрецк. Карта СВО

Нбю Йорк — Торецк. Карта СВО

Особенно важным событием стало освобождение Новгородского (Нью-Йорка), о чем официально заявило Минобороны России. После двух месяцев ожесточенных боев украинские формирования были окончательно выбиты с территории поселка и северо-восточного «кармана». Этот успех открывает возможность для удара по Нелеповке с двух направлений: со стороны Артемово и самого Новгородского. Нелеповка является ключевым узлом обороны ВСУ на юге от Дзержинска. Если она будет освобождена, российские войска смогут развернуть наступление как на южные окраины Дзержинска, так и в сторону Леонидовки и Щербиновки, обходя укрепления ВСУ в городе.

Южно-Донецкое направление:

Локальные бои продолжаются к северу от Урожайного. Российские войска постепенно расширяют зону контроля вокруг этого населенного пункта, однако до захвата следующего села пока далеко. Обстановка остается напряженной, но без значительных изменений на данном направлении.

Прогноз на развитие ситуации:

Вероятно, наступление на Дзержинск будет сопровождаться фланговыми ударами, что создаст дополнительные сложности для украинских сил и может привести к их отступлению. Учитывая переброску украинских подразделений на Курское направление, это может привести к оставлению позиций и усилению давления со стороны российских войск.

Покровское направление:

Российские войска почти полностью освободили Заветное и взяли под контроль Скучное и Межевое. Если эти данные подтвердятся, это позволит окружить подразделения ВСУ, отступающие от Камышевки и Птичьего на юг. Контроль над терриконом к северо-востоку от Селидово и юго-востоку от Новогродовки дает российским силам тактическое преимущество для штурма этих населенных пунктов.

Покровское направление

Покровское направление

Харьковское направление:

На данном направлении бои в районе Волчанска и Липцов продолжаются с переменным успехом, но без значительных изменений на линии фронта.

Наступательные действия российских войск продолжаются на всех ключевых направлениях, с акцентом на захват и укрепление стратегически важных населенных пунктов. Особое внимание уделяется Дзержинску, где в ближайшие дни ожидаются значительные изменения в линии фронта. Вероятное наступление на Дзержинск и Нелеповку может привести к дальнейшему ослаблению обороны ВСУ в этом регионе и создать благоприятные условия для российского наступления.

Херсонское направление:

На Херсонском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, которые ударили по Каховке, Днепрянам, Алешкам и ряду других сел. Бои на островах вдоль Днепра остаются ожесточенными, но без значительных изменений на линии фронта. О пострадавших пока не сообщается, но разрушения инфраструктуры продолжаются.

Запорожское направление:

Новости СВО. Хроника событийНа Запорожском участке боевые действия приобретают более жесткий характер. ВСУ активно используют дроны, включая «Бабу-Ягу», сбрасывающую тяжелые мины на позиции российских войск. В ответ российская артиллерия наращивает интенсивность обстрелов, срывая ротацию ВСУ и нанося удары по их позициям и технике. Усиление активности с обеих сторон свидетельствует о возможной подготовке к крупным операциям на данном участке фронта.

Торецкое направление:

Минобороны России подтвердило освобождение Новгородского. Бои за Нелеповку продолжаются, и успех на этом участке позволит российским войскам развернуть наступление на Дзержинск и его окрестности, а также обеспечить охват Торецка с запада. Российские войска уже вплотную подошли к городу с юга и востока, создавая угрозу окружения для гарнизона ВСУ.

Часовярское направление:

Городские бои в северо-восточной части Часов-Яра продолжаются. Российские войска имеют небольшое продвижение к северу от Калиновки, но ситуация остается напряженной.

Северское направление:

Интенсивные бои идут в районе Переездного и у Выемки, но линия фронта пока остается без значительных изменений.

Краснолиманское направление:

В районе Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но без существенных изменений.

Купянское направление:

На этом участке зафиксированы тактические успехи российских войск к северу и югу от Песчаного. Бои за центр Стельмаховки продолжаются, но без заметного продвижения.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 21.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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