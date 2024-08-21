03:33:20 На Курском направлении ВСУ продолжают наращивать активность, пытаясь занять ключевые населенные пункты и усилить свои позиции на захваченных участках. Основной вектор атаки сейчас сосредоточен на районах Суджи и Глушково, где украинские подразделения стремятся закрепиться и установить контроль над стратегически важными объектами. Российские войска продолжают успешно отражать атаки, нанося значительные потери противнику.

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

Глушково (около 65 км к юго-западу от Суджи) остается одной из горячих точек на фронте. ВСУ усилили атаки с использованием FPV-дронов, нанося удары по российским инженерным подразделениям, занимающимся наведением понтонных переправ через реку Сейм. Украинские подразделения пытаются дестабилизировать логистические цепочки и затруднить эвакуацию мирного населения. Сообщается, что украинским силам удалось уничтожить одну из переправ, что существенно усложняет положение российских войск на этом участке.

Украинские подразделения, несмотря на значительные потери, продолжают попытки занять Комаровку (10 км к западу от Коренево), которая открывает прямой путь к станции Глушково. Отдельные подразделения ВСУ пытаются захватить село Теткино, однако явных прорывов в этом районе не зафиксировано.

Кореневский участок:

В районе Коренево (30 км к юго-западу от Суджи) бои приобретают все более ожесточенный характер. Украинские силы пытаются закрепиться на подступах к Кремяное и Коренево, усиливая оборону на ранее захваченных позициях. Российские войска нанесли несколько успешных ударов по позициям ВСУ в Любимовке и Толстом Луге, нанеся значительный урон противнику.

ВСУ предприняли мощную ночную атаку на Ольговку (5 км к северо-западу от Коренево), но российские подразделения успешно отразили атаку, уничтожив несколько единиц бронетехники, включая танк, гаубицу и Урал снабжения. По данным с мест, украинские войска удерживают силы ниже трассы на Коренево, в Любимовке и Новоивановке.