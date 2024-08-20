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Бои на Курском направлении — четырнадцатый день. Хроника событий. Карта СВО

Бои на Курском направлении — четырнадцатый день. Хроника событий. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:32 20.08.2024

Обстановка на Курском направлении на утро 20.08.24 года (обновляется). Вчерашний день на Курском направлении был отмечен ожесточенными боями и маневрами обеих сторон на нескольких ключевых участках фронта. Враг продолжал интенсивные попытки прорваться через российскую оборону, применяя свежие резервы, но наши войска уверенно отражали все атаки. В нескольких районах ситуация оставалась особенно напряженной, но российские силы демонстрировали стойкость и успешно удерживали свои позиции.

03:33:20 Особенно выделяются события на Глушковском и Кореневском участках, где ВСУ стремились продвинуться, используя оставшиеся резервы и пытаясь занять стратегически важные позиции. На Льговско-Суджанском направлении противник продолжал укрепляться и предпринимал попытки расширить свои позиции, что сопровождалось активной борьбой за высоты и населенные пункты.

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

Новости СВО. Обстановка на фронте

Противник продолжил упорные попытки прорвать нашу оборону в районе Комаровки, Апанасовки и Внезапного. В помощь частям 22-й механизированной бригады ВСУ был направлен 501-й батальон 36-й бригады морской пехоты, который вновь занял Апанасовку. Этот населенный пункт стал для ВСУ базой для дальнейших атак на Комаровку. В районе Тёткино также продолжаются бои, но наши войска успешно удерживают позиции, не позволяя противнику продвинуться. Несмотря на некоторое затишье на других участках, сохраняется вероятность возобновления активных боевых действий, так как у ВСУ здесь еще имеются резервы.

Кореневское направление - Снагость - Апанасовка

Кореневское направление — Снагость — Апанасовка

Кореневский участок:

После вчерашних ночных боев в районе Ольговки и Коренево наблюдается относительное затишье. Противник зализывает раны, но наши войска активизировали действия по зачистке тылов от ДРГ, что требует от командования ВСУ переброски резервов на Льговский участок. В районе Снагости и Любимовки противник сосредоточил 225-й отдельный штурмовой батальон, который, несмотря на потери, еще сохраняет боеспособность. Введение его в бой вместе с морпехами может создать для нас серьезные проблемы.

Льговско-Суджанский участок:

Здесь наши спецназовцы продолжают борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника, которые проникли на территорию между Кремяной и Малой Локней. Эти группы сумели закрепиться на высотах, что позволяет им эффективно вести диверсионные действия, включая удары БПЛА. Контроль над этим районом критически важен для обеих сторон, и если наши войска смогут выбить противника с этих позиций, это существенно стабилизирует фронт на северном фасе Курского направления. В районе Суджи ситуация остается без изменений, но группировка ВСУ здесь усиливается, что создает дополнительную угрозу.

Каучук - Кромские-Быки. Карта СВО

Каучук — Кромские-Быки. Карта СВО

Южнее Суджи:

Враг продолжает перегруппировку сил и ротацию подразделений. Пока в этом районе сохраняется относительное затишье, но обстановка может измениться в любой момент.

Мосты через реку Сейм

Уничтожение мостов через реку Сейм

Уничтожение мостов через реку Сейм

На сегодняшний день противник продолжает наносить удары по ключевым объектам и мостам, пытаясь нарушить наши линии снабжения и создать плацдармы для дальнейших наступательных действий. ВСУ добились разрушения последнего моста через реку Сейм в Карыже, что усложнило снабжение наших войск в районе Глушкова.

Ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. ВСУ продолжают наращивать давление, особенно в районах Глушковки, Коренево и Суджи, стремясь прорваться и закрепиться на стратегически важных позициях. Однако российские войска демонстрируют стойкость и способность эффективно отражать атаки противника, сохраняя контроль над ключевыми участками фронта. В ближайшие дни ожидается дальнейшее обострение боевых действий, особенно на участках с высокой концентрацией украинских резервов.

Курская область 20.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление_20.08.2 4. Карта СВО

Курское направление_20.08.2 4. Карта СВО

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Следим за развитием ситуации…

Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24)  , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24)  , День Тринадцатый (18.08.24)

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 20.08.24

03:37:59  Прошедшие сутки на фронтах были ознаменованы напряженными и ожесточенными боями на нескольких ключевых участках.  Наиболее интенсивные боевые действия развернулись на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, где противник сосредоточил значительные силы в попытке изменить баланс сил в свою пользу.

ТОрецк. Карта СВО

Нбю Йорк — Торецк. Карта СВО

🔻 Покровское направление: Российские войска продолжают наступление на всех направлениях. Идут бои к югу от Желанного по линии Заветное – Новожеланное – Камышево. Авиация и артиллерия активно поражают позиции ВСУ в этом районе. По неподтвержденным данным, украинские силы готовятся к отступлению в Птичье и Калиново, что может свидетельствовать о скором окружении Карловки. На западном фронте бои уже идут в Гродовке, на окраинах Новогродовки. Российская армия приближается к Селидово с востока и северо-востока, готовясь к штурму Красного Яра и Крутого Яра. Наступление на этом участке фронта развивается стремительно, с потерей четырех населенных пунктов украинскими войсками за сутки. Группировка войск «Центр» генерала Мордвичёва продолжает прорыв фронта, за прошлые сутки освободив сразу 5 населенников, а теперь  перерезав трассу Е30 и почти заняв Мариновку.

Узнайте больше:  Восьмой день боев на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

🔻 Торецкое направление: Российские войска полностью взяли под контроль Новгородское. В северной части продолжается зачистка, но освобождение уже практически подтверждено. МО РФ подтвердило также освобождение Железного (Артемово) и окончательный контроль над терриконом шахты им. Артема. Идут бои за Нелеповку, где российские войска атакуют с двух сторон — с юга и востока. После зачистки Нелеповки ожидается усиление штурма Торецка.

🔻 Новости СВО. Хроника событийЗапорожское направление: Позиционные бои продолжаются, однако ВСУ концентрируют бронетехнику к северу от Васильевки, расположенной к западу от Работино на берегу Каховского водохранилища. Потенциальными целями могут быть ЗАЭС или направление к Мелитополю. Вероятность атак возрастает по мере приближения выборов в США, с целью информационно перекрыть российскую операцию в Курской области.

🔻 Южно-Донецкий участок: Линия соприкосновения остается неизменной. Противник продолжает удерживать позиции, несмотря на активные действия российской армии.

🔻 Донецкое направление: Продолжаются интенсивные бои за Красногоровку. Российские войска стремятся сломить оборону ВСУ, однако северные позиции города остаются под контролем противника. Тяжелые боестолкновения продолжаются в Константиновке, а также на окраинах Парасковиевки и Георгиевки.

🔻 Часовярское направление: Интенсивные городские бои продолжаются, с небольшим продвижением российских войск к северу от Клещеевки.

🔻 Северское направление: Министерство обороны РФ подтвердило взятие под контроль железнодорожной станции Выемка, что расположена примерно в 1 км южнее одноименного села. Линия фронта выравнивается к югу от Ивано-Дарьевки и приближается к Северску.

🔻 Краснолиманское направление: Сообщается о форсировании российскими войсками реки Жеребец в районе Макеевки. Если удастся закрепиться на новых позициях, это может позволить развить наступление.

🔻 Купянское направление: Российские войска стремятся развить наступление у Песчаного, отбив укрепрайон на высотах севернее села. Идут бои за высоты южнее линии прорыва, что открывает возможность прорыва к реке Оскол, разрывая линию фронта ВСУ и усложняя их положение.

🔻 Харьковское направление: В районе Волчанска и Липец продолжаются тяжелые бои без заметных изменений. Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 у села Вольное, которая использовалась для обстрела Белгородской области.

🔻 Херсонский участок: Ситуация здесь остается относительно стабильной. Российские войска продолжают контролировать обстановку, уничтожив несколько автомобилей ВСУ и пункт управления БПЛА «Баба-яга» на правом берегу Днепра. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано..

Обстановка на фронте остается напряженной, но российские войска продолжают держать инициативу в своих руках.

Что говорит противник

Часов ЯрРешение Зеленского начать наступление под Курском — это отчаянный шаг, больше напоминающий трюк второсортного актёра — The Hill

Решение Зеленского начать наступление под Курском вызвало серьёзную критику. Американский профессор Эндрю Лейтем в статье для The Hill назвал это стратегической ошибкой, которая отвлекает важные ресурсы от главного фронта.

Зеленский, мастер политической сцены, совершает опрометчивый шаг, больше похожий на трюк актёра, чем на решение государственного деятеля.

Хотя операция и привлекла внимание, её значение в контексте конфликта остаётся сомнительным. Российская военная мощь и ядерный арсенал ставят Украину в неравное положение, и отвлечение сил на второстепенные цели только усложняет задачу освобождения оккупированных территорий.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 20.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

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Тринадцатый день боев на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО
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Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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