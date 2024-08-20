Обстановка на Курском направлении на утро 20.08.24 года (обновляется). Вчерашний день на Курском направлении был отмечен ожесточенными боями и маневрами обеих сторон на нескольких ключевых участках фронта. Враг продолжал интенсивные попытки прорваться через российскую оборону, применяя свежие резервы, но наши войска уверенно отражали все атаки. В нескольких районах ситуация оставалась особенно напряженной, но российские силы демонстрировали стойкость и успешно удерживали свои позиции.
Курская область 20.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
Хроника событий — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24) , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24) , День Тринадцатый (18.08.24)
Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 20.08.24
03:37:59 Прошедшие сутки на фронтах были ознаменованы напряженными и ожесточенными боями на нескольких ключевых участках. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, где противник сосредоточил значительные силы в попытке изменить баланс сил в свою пользу.
🔻 Покровское направление: Российские войска продолжают наступление на всех направлениях. Идут бои к югу от Желанного по линии Заветное – Новожеланное – Камышево. Авиация и артиллерия активно поражают позиции ВСУ в этом районе. По неподтвержденным данным, украинские силы готовятся к отступлению в Птичье и Калиново, что может свидетельствовать о скором окружении Карловки. На западном фронте бои уже идут в Гродовке, на окраинах Новогродовки. Российская армия приближается к Селидово с востока и северо-востока, готовясь к штурму Красного Яра и Крутого Яра. Наступление на этом участке фронта развивается стремительно, с потерей четырех населенных пунктов украинскими войсками за сутки. Группировка войск «Центр» генерала Мордвичёва продолжает прорыв фронта, за прошлые сутки освободив сразу 5 населенников, а теперь перерезав трассу Е30 и почти заняв Мариновку.
🔻 Торецкое направление: Российские войска полностью взяли под контроль Новгородское. В северной части продолжается зачистка, но освобождение уже практически подтверждено. МО РФ подтвердило также освобождение Железного (Артемово) и окончательный контроль над терриконом шахты им. Артема. Идут бои за Нелеповку, где российские войска атакуют с двух сторон — с юга и востока. После зачистки Нелеповки ожидается усиление штурма Торецка.
🔻 Запорожское направление: Позиционные бои продолжаются, однако ВСУ концентрируют бронетехнику к северу от Васильевки, расположенной к западу от Работино на берегу Каховского водохранилища. Потенциальными целями могут быть ЗАЭС или направление к Мелитополю. Вероятность атак возрастает по мере приближения выборов в США, с целью информационно перекрыть российскую операцию в Курской области.
🔻 Южно-Донецкий участок: Линия соприкосновения остается неизменной. Противник продолжает удерживать позиции, несмотря на активные действия российской армии.
🔻 Донецкое направление: Продолжаются интенсивные бои за Красногоровку. Российские войска стремятся сломить оборону ВСУ, однако северные позиции города остаются под контролем противника. Тяжелые боестолкновения продолжаются в Константиновке, а также на окраинах Парасковиевки и Георгиевки.
🔻 Часовярское направление: Интенсивные городские бои продолжаются, с небольшим продвижением российских войск к северу от Клещеевки.
🔻 Северское направление: Министерство обороны РФ подтвердило взятие под контроль железнодорожной станции Выемка, что расположена примерно в 1 км южнее одноименного села. Линия фронта выравнивается к югу от Ивано-Дарьевки и приближается к Северску.
🔻 Краснолиманское направление: Сообщается о форсировании российскими войсками реки Жеребец в районе Макеевки. Если удастся закрепиться на новых позициях, это может позволить развить наступление.
🔻 Купянское направление: Российские войска стремятся развить наступление у Песчаного, отбив укрепрайон на высотах севернее села. Идут бои за высоты южнее линии прорыва, что открывает возможность прорыва к реке Оскол, разрывая линию фронта ВСУ и усложняя их положение.
🔻 Харьковское направление: В районе Волчанска и Липец продолжаются тяжелые бои без заметных изменений. Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 у села Вольное, которая использовалась для обстрела Белгородской области.
🔻 Херсонский участок: Ситуация здесь остается относительно стабильной. Российские войска продолжают контролировать обстановку, уничтожив несколько автомобилей ВСУ и пункт управления БПЛА «Баба-яга» на правом берегу Днепра. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано..
Обстановка на фронте остается напряженной, но российские войска продолжают держать инициативу в своих руках.
Что говорит противник
Решение Зеленского начать наступление под Курском — это отчаянный шаг, больше напоминающий трюк второсортного актёра — The Hill
Решение Зеленского начать наступление под Курском вызвало серьёзную критику. Американский профессор Эндрю Лейтем в статье для The Hill назвал это стратегической ошибкой, которая отвлекает важные ресурсы от главного фронта.
Зеленский, мастер политической сцены, совершает опрометчивый шаг, больше похожий на трюк актёра, чем на решение государственного деятеля.
Хотя операция и привлекла внимание, её значение в контексте конфликта остаётся сомнительным. Российская военная мощь и ядерный арсенал ставят Украину в неравное положение, и отвлечение сил на второстепенные цели только усложняет задачу освобождения оккупированных территорий.
Карта боевых действий в Курской области 20.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
Специальная военная операция на Украине — Здесь.
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