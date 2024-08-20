Бои на Курском направлении — четырнадцатый день. Хроника событий. Карта СВО

03:33:20 Особенно выделяются события на Глушковском и Кореневском участках, где ВСУ стремились продвинуться, используя оставшиеся резервы и пытаясь занять стратегически важные позиции. На Льговско-Суджанском направлении противник продолжал укрепляться и предпринимал попытки расширить свои позиции, что сопровождалось активной борьбой за высоты и населенные пункты.

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

Противник продолжил упорные попытки прорвать нашу оборону в районе Комаровки, Апанасовки и Внезапного. В помощь частям 22-й механизированной бригады ВСУ был направлен 501-й батальон 36-й бригады морской пехоты, который вновь занял Апанасовку. Этот населенный пункт стал для ВСУ базой для дальнейших атак на Комаровку. В районе Тёткино также продолжаются бои, но наши войска успешно удерживают позиции, не позволяя противнику продвинуться. Несмотря на некоторое затишье на других участках, сохраняется вероятность возобновления активных боевых действий, так как у ВСУ здесь еще имеются резервы.

Кореневский участок:

После вчерашних ночных боев в районе Ольговки и Коренево наблюдается относительное затишье. Противник зализывает раны, но наши войска активизировали действия по зачистке тылов от ДРГ, что требует от командования ВСУ переброски резервов на Льговский участок. В районе Снагости и Любимовки противник сосредоточил 225-й отдельный штурмовой батальон, который, несмотря на потери, еще сохраняет боеспособность. Введение его в бой вместе с морпехами может создать для нас серьезные проблемы.

Льговско-Суджанский участок:

Здесь наши спецназовцы продолжают борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника, которые проникли на территорию между Кремяной и Малой Локней. Эти группы сумели закрепиться на высотах, что позволяет им эффективно вести диверсионные действия, включая удары БПЛА. Контроль над этим районом критически важен для обеих сторон, и если наши войска смогут выбить противника с этих позиций, это существенно стабилизирует фронт на северном фасе Курского направления. В районе Суджи ситуация остается без изменений, но группировка ВСУ здесь усиливается, что создает дополнительную угрозу.

Южнее Суджи:

Враг продолжает перегруппировку сил и ротацию подразделений. Пока в этом районе сохраняется относительное затишье, но обстановка может измениться в любой момент.

Мосты через реку Сейм

На сегодняшний день противник продолжает наносить удары по ключевым объектам и мостам, пытаясь нарушить наши линии снабжения и создать плацдармы для дальнейших наступательных действий. ВСУ добились разрушения последнего моста через реку Сейм в Карыже, что усложнило снабжение наших войск в районе Глушкова.

Ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. ВСУ продолжают наращивать давление, особенно в районах Глушковки, Коренево и Суджи, стремясь прорваться и закрепиться на стратегически важных позициях. Однако российские войска демонстрируют стойкость и способность эффективно отражать атаки противника, сохраняя контроль над ключевыми участками фронта. В ближайшие дни ожидается дальнейшее обострение боевых действий, особенно на участках с высокой концентрацией украинских резервов.