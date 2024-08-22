Обстановка на Курском направлении. Хроника событий — 22.08.24 года. Ночь на 22 августа ознаменовалась продолжающимися боевыми действиями на нескольких участках Курского направления. Украинские силы продолжают развивать наступление, сосредоточив усилия на ключевых участках. ВС РФ ведут активные оборонительные действия, стараясь удержать контроль над важными населёнными пунктами и линиями снабжения. Ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой, с частыми артиллерийскими ударами и маневрированием войск.

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Курская область 22.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 22.08.24

Запорожское направление готовится к буре: ожидание наступления ВСУ

03:33:59 Минувшие сутки на фронте ознаменовались активизацией боевых действий на нескольких ключевых направлениях. Несмотря на локальные успехи, фронт остается напряженным, особенно на Запорожском и Донецком направлениях, где фиксируются попытки прорыва украинских войск и тактические перемещения российской армии. Особое внимание уделяется перемещениям техники и подготовке возможных ударов с обеих сторон.

Запорожское направление

Запорожское направление остается одним из наиболее активных участков фронта. В Ореховском районе зафиксирована переброска украинских сил, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. В то же время, российские войска сообщают о возможном освобождении Луговского к северу от Вербового. Эти данные пока не подтверждены, но если они верны, это может стать серьезным успехом на данном направлении. В целом, ситуация в Запорожье превращается в противостояние дронов и артиллерии, при этом последние дни активность беспилотников значительно возросла. Отмечен интересный факт: украинские силы разбрасывают ретрансляторы для FPV-дронов с помощью сельскохозяйственных БПЛА, что может указывать на подготовку крупного наступления в ближайшие дни, особенно в направлении Энергодара и Токмака.

Донецкое направление

На Донецком участке продолжаются вязкие бои. На северной окраине Красногоровки украинские войска продолжают удерживать позиции, несмотря на активное наступление российских сил. В Константиновке российские войска продвигаются к центру села, упорно сражаясь с украинскими подразделениями. Воздушная поддержка и использование дронов активно применяются с обеих сторон. Также российские силы добились продвижения от Парасковиевки к северо-восточным окраинам Константиновки с целью атаки с еще одного направления. Трасса на Угледар перерезана в нескольких местах, российские войска наступают за дорогой, подбираясь к Водяному.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении наблюдается относительное затишье. Продолжаются локальные бои, но без значительных изменений на линии фронта.

Покровское направление

На Покровском направлении Министерство обороны России объявило об освобождении Желанного. Однако данные о ситуации к югу от этого населенного пункта остаются противоречивыми: украинские войска либо едва удерживают позиции, либо отходят из Камышевки. В селе Заветное российские силы продолжают наступление на юг. Ближайшие населенные пункты, такие как Птичье, Калиново и Мемрик, также находятся под угрозой захвата российскими войсками. К западу от Желанного отмечаются тактические успехи российских сил в Гродовке, где начались бои на окраинах Новогродовки. Продвижение продолжается в сторону Крутого Яра и Селидово.

Часовярское направление

На Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов в черте Часов Яра, а также в лесу к югу от Григоровки и севернее Клещеевки. Хотя серьезных изменений на фронте не зафиксировано, бои продолжаются с высокой интенсивностью.

Торецкое направление

На Торецком фронте российские войска, помимо Новгородского и Железного, освободили поселок Северное (Пивничное) вместе с терриконом шахты Северная. Это создает угрозу для южных и восточных окраин города Торецка. В районе Дружбы идут ожесточенные бои, российские войска пытаются проломить оборону украинских сил в сторону Дачного. Клещи вокруг Торецка сжимаются, и на южных окраинах города бои уже перешли в фазу городской застройки.

Новгородское

Не всё так просто обстоит в Нью Йорке. Украинские источники утверждают, что внутри города, в центральной его части существует анклав где до сих пор находятся достаточно крупные силы ВСУ, попавшие в окружение в результате мощного рывка ВС РФ. Аналогичные очаги сопротивления сохраняются на восточной и западных окраинах города. И хотя, судя по всему, они доставляют изрядные неприятности нашим войскам, группировка противника в этом районе обречена. Либо смерть, либо плен.

Херсонское направление

На Херсонском направлении существенных изменений не произошло. Российские войска продолжают применять дроны для уничтожения украинской техники. В результате одного из таких ударов была уничтожена гаубица М-777 и пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. В регионе сохраняется относительное затишье, но продолжаются артиллерийские дуэли.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются бои в районе Переездного и Выемки, где несколько дней назад российские войска отбили железнодорожную станцию. Здесь идет ожесточенное противостояние, но фронтальные изменения пока незначительны.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении сохраняется относительное затишье, локальные бои продолжаются у Макеевки. Несмотря на небольшую активность, обстановка остается напряженной.

Купянское направление

На Купянском участке наступление российских войск от Песчаного к Осколу замедлилось, российские силы сосредотачиваются на укреплении позиций к северу и югу от линии атаки, чтобы обеспечить защиту флангов и создать условия для дальнейшего продвижения.

Харьковское направление

На Харьковском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска и Липцов, но существенных изменений нет.

Дроны и ракетные удары

После короткого затишья украинские силы нанесли массированный удар дронами. Над пятью российскими регионами сбито не менее 45 БПЛА. В Ростовской области, по предварительным данным, была сбита ракета ATACMS, что, если подтвердится, станет первым применением этого типа ракет по российским регионам. Кроме того, Министерство обороны России сообщило о 15 сбитых снарядах HIMARS и авиабомбах Hammer. Российские силы в ответ нанесли удары по военным объектам на территории Украины.

Заключение и прогноз

В ближайшие дни ожидается дальнейшая активизация боевых действий на Запорожском и Покровском направлениях, где возможны крупные столкновения и попытки прорыва украинских сил. Особое внимание стоит уделить подготовке украинских войск к наступлению в направлении Энергодара и Токмака, которое может начаться уже 23-25 августа. Российские силы, в свою очередь, продолжают укреплять свои позиции и готовятся к отражению возможных атак на ключевых участках фронта.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — 03:34:05

Князь Вандал Новгородский»: дрон, неподвластный РЭБ

В Курской области российские войска начали применять новый FPV-дрон, который управляется через специальный оптоволоконный кабель, разматывающийся на расстояние до 20 км. Этот подход позволяет обеспечить стабильное соединение и высокое качество передачи изображения, независимо от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поскольку система не использует радиосвязь, средства РЭБ не могут её заглушить.

Дрон разработан в Великом Новгороде, в центре «Ушкуйник», и получил название «Князь Вандал Новгородский». Несмотря на более высокую стоимость, этот дрон оказывается незаменимым в условиях интенсивных помех и плохого сигнала. Подобные разработки заметили и на Западе. Например, Forbes опубликовал статью о развитии российских дронов, выражая обеспокоенность их возможностями.

К слову, недавно китайская компания Skywalker также представила FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, а ранее испытания таких дронов проводила Украина. Это подтверждает, что в глобальном масштабе развитие дронов, устойчивых к РЭБ, считается более перспективным направлением, чем совершенствование средств противодействия РЭБ.

Что говорит противник

Массовый отказ украинских подразделений под Покровском: детали инцидента

03:35:56

Украинские войска продолжают испытывать серьезные проблемы с управлением и слаженностью на линии фронта, что приводит к отказу целых подразделений выполнять боевые задачи. В частности, три роты второго батальона 15-й бригады Нацгвардии, дислоцированные под Покровском, отказались подчиняться приказам командования.

Один из бойцов, Владислав, описал ситуацию, подчеркнув, что подразделение прибыло на позиции с уже существенным кадровым дефицитом. После недели ожесточенных боев в каждой роте осталось лишь по 10-13 человек, включая командиров. В условиях отсутствия связи и координации с соседними подразделениями, украинские солдаты сталкиваются с непрерывными атаками российских войск, которые наступают большими силами с поддержкой тяжелой техники.

Отсутствие эффективной поддержки со стороны командования, как и тот факт, что соседние подразделения отходили без предупреждения, привело к тому, что одна из групп украинских солдат оказалась окруженной и потеряла связь с остальными. В этих условиях три роты батальона отказались продолжать бой, даже несмотря на попытки начальства оказать давление на оставшихся бойцов.

На Западе также обращают внимание на подобные случаи, поскольку такие события подрывают боеспособность украинской армии на важнейших участках фронта. Российские военные аналитики отмечают, что этот случай показывает, насколько серьезны проблемы с моральным духом и управлением в украинской армии, и подчеркивают, что такие события могут использоваться российской стороной для достижения стратегических успехов.

Карта боевых действий в Курской области 22.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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