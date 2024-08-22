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Курское направление — что происходит. День шестнадцатый. Карта СВО

Курское направление — что происходит. День шестнадцатый. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:31 22.08.2024

Обстановка на Курском направлении. Хроника событий — 22.08.24 года. Ночь на 22 августа ознаменовалась продолжающимися боевыми действиями на нескольких участках Курского направления. Украинские силы продолжают развивать наступление, сосредоточив усилия на ключевых участках. ВС РФ ведут активные оборонительные действия, стараясь удержать контроль над важными населёнными пунктами и линиями снабжения. Ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой, с частыми артиллерийскими ударами и маневрированием войск.

   СРОЧНО   

Ситуация в Брянской области

Атака на приграничные районы Брянской области со стороны ВСУ в очередной раз подчеркнула напряженность на этом участке фронта. Вечером 21 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться через границу в районе населенного пункта Забрама, Климовского района.

Диверсанты, численностью около 20 человек, под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета с бронемашины, атаковали российский пограничный пост. Встреченный огнем российской стороны, противник понес потери и отступил на свою территорию. Боестолкновение продолжалось около получаса, и завершилось без успеха для ВСУ.

Район ответственности группировки войск «Север» продолжает оставаться одной из главных точек противостояния. Противник сосредоточил здесь значительные силы, включая до трети всех боеспособных батальонов ВСУ и иностранных наемников, а также основную часть установок «Хаймарс» и сил специальных операций.

ВСУ ведут активную разведку боем, чтобы оценить прочность обороны на Брянском и Белгородском направлениях. Атака в Брянской области, возможно, была частью более широкой стратегии, направленной на оценку наших позиций и способности к быстрому реагированию. Не исключены новые попытки прорыва со стороны ВСУ, как на Брянском, так и на Белгородском направлениях.

Информация о районе:

Климовский район Брянской области, вблизи населенного пункта Забрама, находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских сил. Этот район имеет стратегическое значение для обеих сторон, поскольку через него проходят важные коммуникационные линии и транспортные пути. Забрама представляет собой небольшое поселение, расположенное вблизи границы, где активно действует пограничная служба и военные подразделения, обеспечивая защиту российской территории от возможных диверсий и прорывов противника.

03:33:20

Курская область 22.08.24 (Утро)

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

Новости СВО. Обстановка на фронте

В течение дня 21 августа обстановка в Глушковском районе оставалась напряжённой. ВСУ продолжали удары по позициям российских войск, однако попыток пересечь госграницу в этом районе не предпринимали. Российские силы продолжают возведение понтонных переправ через реку Сейм, несмотря на активное противодействие украинских подразделений. Удары по позициям ВС РФ в районе Тёткино также не прекращались, однако серьёзных попыток проникновения вглубь России с этого направления не было зафиксировано.

Кореневский участок:

Ольговка. Карта СВО

Ольговка. Карта СВО

В Кореневском районе продолжаются интенсивные бои. ВС РФ удалось удержать контроль над Коренево, но ситуация к югу от этого населённого пункта осложнилась. Украинские силы смогли войти в Снагость, а затем и в Вишнёвку, где они были накрыты ударами российской артиллерии и БПЛА. В результате ВСУ понесли значительные потери, однако о полном освобождении этих населённых пунктов пока не сообщается. Под вопросом остаётся статус Апанасовки, Внезапного и Бяхово. Эти населённые пункты остаются в серой зоне, либо частично контролируются украинскими силами.

Суджанский участок:

В Суджанском районе ВСУ продолжают попытки расширить зону контроля. В районе Мартыновки украинские силы пытались обойти российские позиции с юга и юго-востока, рассредоточившись по лесополосам у Русской Конопельки и Пушкарного.

Малая Локня. Карта СВО

Малая Локня. Карта СВО

Российские войска удерживают основные позиции, но бои за эти населённые пункты продолжаются. В районе Борков и Спального украинские силы подвергаются интенсивным ударам российской артиллерии, но о полном освобождении этих населённых пунктов пока не сообщается.

На утро 22 августа ситуация на Курском направлении остаётся крайне напряжённой. Украинские силы продолжают попытки прорыва на нескольких участках, используя свежие резервы и тяжёлую технику. Российские войска продолжают удерживать ключевые позиции, оказывая жёсткое сопротивление. Следует ожидать продолжения активных боевых действий на всех обозначенных участках, с возможными новыми атаками со стороны ВСУ. Ожидается усиление артиллерийских ударов и авиационных атак, как со стороны украинских сил, так и со стороны российской обороны.

03:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 22.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление. 22.08.24

Курское направление. 22.08.24

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Следим за развитием ситуации…

Хроника событий - ЗДЕСЬ
День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24)  , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24)  , День Тринадцатый (19.08.24)  , День Четырнадцатый (20.08.24)День Пятнадцатый (21.08.24).

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 22.08.24

Запорожское направление готовится к буре: ожидание наступления ВСУ

03:33:59 Минувшие сутки на фронте ознаменовались активизацией боевых действий на нескольких ключевых направлениях. Несмотря на локальные успехи, фронт остается напряженным, особенно на Запорожском и Донецком направлениях, где фиксируются попытки прорыва украинских войск и тактические перемещения российской армии. Особое внимание уделяется перемещениям техники и подготовке возможных ударов с обеих сторон.

Запорожское направление

Новости СВО. Хроника событийЗапорожское направление остается одним из наиболее активных участков фронта. В Ореховском районе зафиксирована переброска украинских сил, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. В то же время, российские войска сообщают о возможном освобождении Луговского к северу от Вербового. Эти данные пока не подтверждены, но если они верны, это может стать серьезным успехом на данном направлении. В целом, ситуация в Запорожье превращается в противостояние дронов и артиллерии, при этом последние дни активность беспилотников значительно возросла. Отмечен интересный факт: украинские силы разбрасывают ретрансляторы для FPV-дронов с помощью сельскохозяйственных БПЛА, что может указывать на подготовку крупного наступления в ближайшие дни, особенно в направлении Энергодара и Токмака.

Донецкое направление

На Донецком участке продолжаются вязкие бои. На северной окраине Красногоровки украинские войска продолжают удерживать позиции, несмотря на активное наступление российских сил. В Константиновке российские войска продвигаются к центру села, упорно сражаясь с украинскими подразделениями. Воздушная поддержка и использование дронов активно применяются с обеих сторон. Также российские силы добились продвижения от Парасковиевки к северо-восточным окраинам Константиновки с целью атаки с еще одного направления. Трасса на Угледар перерезана в нескольких местах, российские войска наступают за дорогой, подбираясь к Водяному.

Узнайте больше:  Пятнадцатый день на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении наблюдается относительное затишье. Продолжаются локальные бои, но без значительных изменений на линии фронта.

Покровское направление

Новгородовка. Карта СВО

Новгородовка. Карта СВО

На Покровском направлении Министерство обороны России объявило об освобождении Желанного. Однако данные о ситуации к югу от этого населенного пункта остаются противоречивыми: украинские войска либо едва удерживают позиции, либо отходят из Камышевки. В селе Заветное российские силы продолжают наступление на юг. Ближайшие населенные пункты, такие как Птичье, Калиново и Мемрик, также находятся под угрозой захвата российскими войсками. К западу от Желанного отмечаются тактические успехи российских сил в Гродовке, где начались бои на окраинах Новогродовки. Продвижение продолжается в сторону Крутого Яра и Селидово.

Часовярское направление

На Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов в черте Часов Яра, а также в лесу к югу от Григоровки и севернее Клещеевки. Хотя серьезных изменений на фронте не зафиксировано, бои продолжаются с высокой интенсивностью.

Торецкое направление

Торецк. Карта СВО

Торецк. Карта СВО

На Торецком фронте российские войска, помимо Новгородского и Железного, освободили поселок Северное (Пивничное) вместе с терриконом шахты Северная. Это создает угрозу для южных и восточных окраин города Торецка. В районе Дружбы идут ожесточенные бои, российские войска пытаются проломить оборону украинских сил в сторону Дачного. Клещи вокруг Торецка сжимаются, и на южных окраинах города бои уже перешли в фазу городской застройки.

Новгородское

Нью Йорк. Карта СВО

Нью Йорк. Карта СВО

Не всё так просто обстоит в Нью Йорке. Украинские источники утверждают, что внутри города, в центральной его части существует анклав где до сих пор находятся достаточно крупные силы ВСУ, попавшие в окружение в результате мощного рывка ВС РФ. Аналогичные очаги сопротивления сохраняются на восточной и западных окраинах города. И хотя, судя по всему, они доставляют изрядные неприятности нашим войскам, группировка противника в этом районе обречена. Либо смерть, либо плен.

Херсонское направление

На Херсонском направлении существенных изменений не произошло. Российские войска продолжают применять дроны для уничтожения украинской техники. В результате одного из таких ударов была уничтожена гаубица М-777 и пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ. В регионе сохраняется относительное затишье, но продолжаются артиллерийские дуэли.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются бои в районе Переездного и Выемки, где несколько дней назад российские войска отбили железнодорожную станцию. Здесь идет ожесточенное противостояние, но фронтальные изменения пока незначительны.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении сохраняется относительное затишье, локальные бои продолжаются у Макеевки. Несмотря на небольшую активность, обстановка остается напряженной.

Купянское направление

На Купянском участке наступление российских войск от Песчаного к Осколу замедлилось, российские силы сосредотачиваются на укреплении позиций к северу и югу от линии атаки, чтобы обеспечить защиту флангов и создать условия для дальнейшего продвижения.

Харьковское направление

На Харьковском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска и Липцов, но существенных изменений нет.

Дроны и ракетные удары

После короткого затишья украинские силы нанесли массированный удар дронами. Над пятью российскими регионами сбито не менее 45 БПЛА. В Ростовской области, по предварительным данным, была сбита ракета ATACMS, что, если подтвердится, станет первым применением этого типа ракет по российским регионам. Кроме того, Министерство обороны России сообщило о 15 сбитых снарядах HIMARS и авиабомбах Hammer. Российские силы в ответ нанесли удары по военным объектам на территории Украины.

Заключение и прогноз

В ближайшие дни ожидается дальнейшая активизация боевых действий на Запорожском и Покровском направлениях, где возможны крупные столкновения и попытки прорыва украинских сил. Особое внимание стоит уделить подготовке украинских войск к наступлению в направлении Энергодара и Токмака, которое может начаться уже 23-25 августа. Российские силы, в свою очередь, продолжают укреплять свои позиции и готовятся к отражению возможных атак на ключевых участках фронта.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — 03:34:05

Князь Вандал Новгородский»: дрон, неподвластный РЭБ

В Курской области российские войска начали применять новый FPV-дрон, который управляется через специальный оптоволоконный кабель, разматывающийся на расстояние до 20 км. Этот подход позволяет обеспечить стабильное соединение и высокое качество передачи изображения, независимо от помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поскольку система не использует радиосвязь, средства РЭБ не могут её заглушить.

 

Дрон разработан в Великом Новгороде, в центре «Ушкуйник», и получил название «Князь Вандал Новгородский». Несмотря на более высокую стоимость, этот дрон оказывается незаменимым в условиях интенсивных помех и плохого сигнала. Подобные разработки заметили и на Западе. Например, Forbes опубликовал статью о развитии российских дронов, выражая обеспокоенность их возможностями.

К слову, недавно китайская компания Skywalker также представила FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, а ранее испытания таких дронов проводила Украина. Это подтверждает, что в глобальном масштабе развитие дронов, устойчивых к РЭБ, считается более перспективным направлением, чем совершенствование средств противодействия РЭБ.

Что говорит противник

Массовый отказ украинских подразделений под Покровском: детали инцидента

03:35:56

Украинские войска продолжают испытывать серьезные проблемы с управлением и слаженностью на линии фронта, что приводит к отказу целых подразделений выполнять боевые задачи. В частности, три роты второго батальона 15-й бригады Нацгвардии, дислоцированные под Покровском, отказались подчиняться приказам командования.

Один из бойцов, Владислав, описал ситуацию, подчеркнув, что подразделение прибыло на позиции с уже существенным кадровым дефицитом. После недели ожесточенных боев в каждой роте осталось лишь по 10-13 человек, включая командиров. В условиях отсутствия связи и координации с соседними подразделениями, украинские солдаты сталкиваются с непрерывными атаками российских войск, которые наступают большими силами с поддержкой тяжелой техники.

Отсутствие эффективной поддержки со стороны командования, как и тот факт, что соседние подразделения отходили без предупреждения, привело к тому, что одна из групп украинских солдат оказалась окруженной и потеряла связь с остальными. В этих условиях три роты батальона отказались продолжать бой, даже несмотря на попытки начальства оказать давление на оставшихся бойцов.

На Западе также обращают внимание на подобные случаи, поскольку такие события подрывают боеспособность украинской армии на важнейших участках фронта. Российские военные аналитики отмечают, что этот случай показывает, насколько серьезны проблемы с моральным духом и управлением в украинской армии, и подчеркивают, что такие события могут использоваться российской стороной для достижения стратегических успехов.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 22.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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