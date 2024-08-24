Курское направление. Что известно к вечеру — 24.08.24. Карта СВО

Боевые действия в Курской области — 24.08.24 года. Вечер. На 19-й день вторжения в Курскую область сохраняется высокая активность боевых действий на всей линии фронта. На трассе Суджа-Льгов в районе Малой Локни ВСУ продолжают осаду исправительной колонии. Российские военные мужественно удерживают оборону под натиском более многочисленного противника, при этом, находясь в оборонительной позиции, удалось подбить танк ВСУ. Российские силы удерживают позиции не только в Малой Локне, но и в соседних селах Черкасское и Русское Поречное.
В целом, ВСУ не удается существенно расширить зону контроля в Курской области. Российские войска успешно стабилизируют фронт и отражают атаки, сохраняя численность группировки на Донбассе и не перекидывая силы в Курскую область для максимального ускорения освобождения региона.
Используй удобное оглавление:
Вечерняя сводка по Курской области на 24 августа
21:17:04
Глушковское направление
Комаровка. Карта СВО
На Глушковском участке ВСУ упорно пытаются прорваться в Комаровку. Однотипные атаки противника продолжаются, но по-прежнему безуспешны. По оперативной информации, в последней ночной атаке ВСУ потеряли пять единиц боевых бронированных машин (ББМ) и значительное количество живой силы. Минобороны России сообщает, что десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
ВСУ продолжают использовать тактику «накатов» мобильными группами, включая ббм и танки. Однако, несмотря на усилия украинских войск, исход остается неизменным: артиллерия и пехота российских сил успешно отбивают атаки, сохраняя позиции.
В районе Коренево российская авиация нанесла удары по большой штурмовой группе ВСУ, которая готовилась к наступлению между Ольговкой и Кремяной. В настоящее время ситуация на этом участке фронта остается относительно спокойной.
В районе Коренево, Краснооктябрьского и Комаровки продолжаются ожесточенные столкновения. За ночь изменений боевой обстановки не зафиксировано. В лесном массиве южнее Кремяного оперативно-тактическая авиация наносит удары по позициям ВСУ.
Суджанский район
Русская Конопелька. Карта СВО
В Суджанском районе российские операторы беспилотных летательных аппаратов поражают скопления бронетехники и автомобильного транспорта противника в Судже и ее пригородах. В районе Русской Конопельки продолжаются встречные бои; украинские войска пытаются закрепиться в частном секторе. Российские войска, по некоторым данным, освободили населенный пункт Борки, который был захвачен украинскими формированиями в ходе атаки на Курскую область, но объективных подтверждений этому пока нет.
В районе Суджи ВСУ предпринимают попытки обойти Мартыновку, чтобы окружить и вытеснить российские войска. Основные действия ведутся через село Русская Конопелька.
Южнее Суджи российская армия зачистила Борки и продолжает работу по зачистке села Уланок. Эти действия снимают угрозу продвижения врага к Белицам и Гирье, а также способствуют деблокированию юго-восточной части зоны вторжения.
Морпехи массово сжигают технику и пехоту врага в боях в Курском приграничье
На кадрах – поражение нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БпЛА и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. В ходе разведывательных мероприятий наши бойцы выявили движение боевых бронированных машин ВСУ, которые были оперативно уничтожены с барражирующими боеприпасами и боевыми дронами.
Российские военные активно уничтожают вражескую технику, используя беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет», FPV-дроны и артиллерию. Свою роль в уничтожении целей на территории России и в Сумской области играет армейская авиация, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
Несмотря на попытки украинских формирований окружить и вытеснить российские войска, российские силы продолжают удерживать стратегически важные позиции, обеспечивая оборону на ключевых участках фронта. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой.
Следим за развитием ситуации..
Хроника событий - ЗДЕСЬ
День Первый (07.08.24)
, День Второй (08.08.24)
, День Третий (09.08.24)
, День Четвёртый (10.08.24)
, День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24).
, День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24) , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24) , День Тринадцатый (19.08.24) , День Четырнадцатый (20.08.24), День Пятнадцатый (21.08.24)
, День Шестнадцатый (22.08.24)
, День Семнадцатый (23.08.24)
Карта боевых действий в Курской области 24.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
Специальная военная операция на Украине — Здесь.
Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…
Просмотры: 851
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация
Комментарии для сайта Cackle