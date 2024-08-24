Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Курское направление. Что известно к вечеру — 24.08.24. Карта СВО
актуально в республике
Курское направление. Что известно к вечеру — 24.08.24. Карта СВО
Комаровка. Карта СВО

Курское направление. Что известно к вечеру — 24.08.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 21:17 24.08.2024

Боевые действия в Курской области — 24.08.24 года. Вечер. На 19-й день вторжения в Курскую область сохраняется высокая активность боевых действий на всей линии фронта. На трассе Суджа-Льгов в районе Малой Локни ВСУ продолжают осаду исправительной колонии. Российские военные мужественно удерживают оборону под натиском более многочисленного противника, при этом, находясь в оборонительной позиции, удалось подбить танк ВСУ. Российские силы удерживают позиции не только в Малой Локне, но и в соседних селах Черкасское и Русское Поречное.

В целом, ВСУ не удается существенно расширить зону контроля в Курской области. Российские войска успешно стабилизируют фронт и отражают атаки, сохраняя численность группировки на Донбассе и не перекидывая силы в Курскую область для максимального ускорения освобождения региона.

Вечерняя сводка по Курской области на 24 августа

21:17:04

Глушковское направление

Комаровка. Карта СВО

Комаровка. Карта СВО

На Глушковском участке ВСУ упорно пытаются прорваться в Комаровку. Однотипные атаки противника продолжаются, но по-прежнему безуспешны. По оперативной информации, в последней ночной атаке ВСУ потеряли пять единиц боевых бронированных машин (ББМ) и значительное количество живой силы. Минобороны России сообщает, что десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

ВСУ продолжают использовать тактику «накатов» мобильными группами, включая ббм и танки. Однако, несмотря на усилия украинских войск, исход остается неизменным: артиллерия и пехота российских сил успешно отбивают атаки, сохраняя позиции.

В районе Коренево российская авиация нанесла удары по большой штурмовой группе ВСУ, которая готовилась к наступлению между Ольговкой и Кремяной. В настоящее время ситуация на этом участке фронта остается относительно спокойной.

В районе Коренево, Краснооктябрьского и Комаровки продолжаются ожесточенные столкновения. За ночь изменений боевой обстановки не зафиксировано. В лесном массиве южнее Кремяного оперативно-тактическая авиация наносит удары по позициям ВСУ.

Суджанский район

Русская Конопелька. Карта СВО

Русская Конопелька. Карта СВО

В Суджанском районе российские операторы беспилотных летательных аппаратов поражают скопления бронетехники и автомобильного транспорта противника в Судже и ее пригородах. В районе Русской Конопельки продолжаются встречные бои; украинские войска пытаются закрепиться в частном секторе. Российские войска, по некоторым данным, освободили населенный пункт Борки, который был захвачен украинскими формированиями в ходе атаки на Курскую область, но объективных подтверждений этому пока нет.

Узнайте больше:  Обстановка на Курском направлении сейчас. Хроника событий. Карта СВО

В районе Суджи ВСУ предпринимают попытки обойти Мартыновку, чтобы окружить и вытеснить российские войска. Основные действия ведутся через село Русская Конопелька.

Южнее Суджи российская армия зачистила Борки и продолжает работу по зачистке села Уланок. Эти действия снимают угрозу продвижения врага к Белицам и Гирье, а также способствуют деблокированию юго-восточной части зоны вторжения.

Морпехи массово сжигают технику и пехоту врага в боях в Курском приграничье

На кадрах – поражение нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БпЛА и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. В ходе разведывательных мероприятий наши бойцы выявили движение боевых бронированных машин ВСУ, которые были оперативно уничтожены с барражирующими боеприпасами и боевыми дронами.

 

Новости СВО. Хроника событий

Российские военные активно уничтожают вражескую технику, используя беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет», FPV-дроны и артиллерию. Свою роль в уничтожении целей на территории России и в Сумской области играет армейская авиация, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Несмотря на попытки украинских формирований окружить и вытеснить российские войска, российские силы продолжают удерживать стратегически важные позиции, обеспечивая оборону на ключевых участках фронта. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой.

Следим за развитием ситуации..

Хроника событий - ЗДЕСЬ
День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24) , День Четвёртый (10.08.24) , День Пятый (11.08.24)  , День Шестой (12.08.24). , День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24)  , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24)  , День Тринадцатый (19.08.24)  , День Четырнадцатый (20.08.24)День Пятнадцатый (21.08.24) ,  День Шестнадцатый (22.08.24) , День Семнадцатый (23.08.24)

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 24.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Последствия ракетных ударов по Украине сегодня: какие цели поражены?
Операция ВСУ в Курской области: кому это выгодно?
Курское направление: российские войска контратакуют, срывая планы ВСУ
Ожесточенные бои в Малой Локне: ВС РФ успешно деблокировали окруженные подразделения
Ситуация в Курской области обостряется: последние и прогнозы
Курское направление. Что известно к вечеру — 24.08.24. Карта СВО
Малая Локня: ВС РФ отражают атаки ВСУ на фоне угрозы окружения
Обострение ситуации в Курской области: ВСУ усиливают давление. Карта СВО
Курское направление. Что известно к вечеру 23.08.24 (сегодня)
Кризис ВСУ на Курском направлении. Противник теряет технику и живую силу
Обстановка на Курском направлении сейчас. Хроника событий. Карта СВО
Курское направление — что происходит. День шестнадцатый. Карта СВО

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 851

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Спецоперация

Комментарии для сайта Cackle
Спецоперация
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.