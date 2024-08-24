В районе Коренево, Краснооктябрьского и Комаровки продолжаются ожесточенные столкновения. За ночь изменений боевой обстановки не зафиксировано. В лесном массиве южнее Кремяного оперативно-тактическая авиация наносит удары по позициям ВСУ.

Суджанский район

В Суджанском районе российские операторы беспилотных летательных аппаратов поражают скопления бронетехники и автомобильного транспорта противника в Судже и ее пригородах. В районе Русской Конопельки продолжаются встречные бои; украинские войска пытаются закрепиться в частном секторе. Российские войска, по некоторым данным, освободили населенный пункт Борки, который был захвачен украинскими формированиями в ходе атаки на Курскую область, но объективных подтверждений этому пока нет.

В районе Суджи ВСУ предпринимают попытки обойти Мартыновку, чтобы окружить и вытеснить российские войска. Основные действия ведутся через село Русская Конопелька.

Южнее Суджи российская армия зачистила Борки и продолжает работу по зачистке села Уланок. Эти действия снимают угрозу продвижения врага к Белицам и Гирье, а также способствуют деблокированию юго-восточной части зоны вторжения.

Морпехи массово сжигают технику и пехоту врага в боях в Курском приграничье

На кадрах – поражение нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БпЛА и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. В ходе разведывательных мероприятий наши бойцы выявили движение боевых бронированных машин ВСУ, которые были оперативно уничтожены с барражирующими боеприпасами и боевыми дронами.

Российские военные активно уничтожают вражескую технику, используя беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет», FPV-дроны и артиллерию. Свою роль в уничтожении целей на территории России и в Сумской области играет армейская авиация, в том числе вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Несмотря на попытки украинских формирований окружить и вытеснить российские войска, российские силы продолжают удерживать стратегически важные позиции, обеспечивая оборону на ключевых участках фронта. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой.