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Обстановка на Курском направлении сейчас. Хроника событий. Карта СВО

Обстановка на Курском направлении сейчас. Хроника событий. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:22 23.08.2024

Хроника событий — День семнадцатый. Боевые действия в Курской области — 23.08.24 года. Ситуация на Курском направлении продолжает оставаться напряжённой. Украинские войска продолжают атакующие действия, пытаясь прорвать оборону российских войск на нескольких участках. Несмотря на многочисленные попытки противника продвинуться вперёд, российские силы удерживают контроль над ключевыми позициями. Особое внимание сосредоточено на Глушковском районе, где ВСУ предпринимают активные попытки прорваться к станции Глушково и уничтожить понтонные переправы.

03:23:20

Курская область 23.08.24 что известно к этому часу

Обзор по направлениям:

Глушковский участок:

На Глушковском участке Курского направления обстановка продолжает оставаться напряженной. ВСУ активно пытаются нарушить коммуникации и инфраструктуру российских войск в районе реки Сейм. Основное внимание украинских сил сосредоточено на уничтожении понтонных переправ, которые обеспечивают связь между различными подразделениями российских войск.

Комаровка. 23.08.24. Карта СВО

Комаровка. 23.08.24. Карта СВО

Продолжаются атаки ВСУ на село Комаровка. Противник не оставляет попыток прорваться в этот населенный пункт, очевидно, чтобы выйти к станции Глушково, что предоставило бы им стратегическое преимущество в районе. Однако российские войска продолжают успешно отражать эти атаки, не позволяя противнику добиться существенного продвижения.

ВСУ предприняли несколько попыток атаковать понтонные переправы, используя для этого авиацию, после того как стационарные мосты были уничтожены ранее. Однако эти попытки оказались неудачными, благодаря успешным действиям российской ПВО. В частности, был сбит украинский истребитель Су-27, который пытался нанести удар по нашим позициям, но не успел выполнить задачу.

Поражение танка ВСУ дроном-камикадзе на окраине Комаровки

Снагость - Комаровка. Карта СВО. 22.08.24

Снагость — Комаровка. Карта СВО. 23.08.24

Кореневский участок:

Кореневский район продолжает оставаться одной из ключевых зон противостояния на Курском направлении. Ситуация здесь характеризуется активными боевыми действиями и непрекращающимися атаками украинских сил.

Корнево. 23.08.24. Карта СВО

Корнево. 23.08.24. Карта СВО

В последние сутки основное внимание сосредоточено на районе Ольговки. ВСУ предприняли несколько попыток атаковать позиции российских войск на этом направлении. Несмотря на упорные усилия противника, российские силы успешно отбивают атаки, не позволяя ВСУ добиться значительных успехов. По данным с места событий, атаки украинских сил были особенно интенсивными, но российские военные удержали все ключевые позиции.

Также важное значение имеет ситуация на южных подступах к Кореневскому району. Здесь ВСУ продолжают активные боевые действия южнее села Каучук и в районе Малой Локни. В этих районах противник пытается прорвать российскую оборону, но пока безуспешно. Российские войска сохраняют контроль над этими территориями, несмотря на продолжающиеся атаки.

Важным элементом обороны Кореневского района стало восстановление контроля над селом Нечаево. Это село расположено на удалении от основной линии соприкосновения, однако ВСУ удалось временно занять его, что стало неожиданностью. После успешных контратак российские силы вернули контроль над Нечаевым и продолжают укреплять свои позиции, отражая попытки противника контратаковать.

Суджанский участок:

Мартыновка. 23.08.24. Карта СВО

Мартыновка. 23.08.24. Карта СВО

В районах Малой Локни и Русского Поречного ВСУ проводят интенсивные атаки, однако российские войска удерживают свои позиции. Сообщается о применении украинскими силами химического оружия с хлором на этом участке фронта, что ещё больше осложняет ситуацию. В результате контратак российским военным удалось восстановить контроль над Нечаевым, однако противник продолжает попытки контратаковать.

Также продолжаются ожесточённые бои за Мартыновку. Украинские силы бросают значительные ресурсы, чтобы взять село под контроль, но российские войска продолжают держать оборону.

Южнее, в Русских Конопельках, группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер», действующая на этом участке, успешно нейтрализовала значительное количество техники и личного состава ВСУ. Среди уничтоженной техники были три ББМ «Козак», две боевые машины пехоты (БМП) и около 60 украинских солдат. Этот успех позволил российским силам удерживать свои позиции и препятствовать продвижению ВСУ в этом районе.

Русская Конопелька. Карта СВО

Русская Конопелька. Карта СВО

Российские войска продолжают наносить удары по выявленным позициям противника, в то время как ВСУ ведут активные инженерные работы, укрепляя свои позиции в подконтрольных населенных пунктах.

Информация о применении химического оружия ВСУ на других участках Курского направления вызывает дополнительную тревогу, но пока такие инциденты на Суджанском участке не зафиксированы.

На данный момент, согласно сообщениям с места событий, противник перебрасывает свежие подразделения в бой, несмотря на информацию о том, что ВСУ начали выводить часть своих сил из Курской области для переброски на другие направления. Это может свидетельствовать о стратегической перегруппировке противника и попытке усилить другие участки фронта.

В ходе боевых действий в Курской области, в районе Русской Конопельки, российские войска уничтожили отряд наёмников из американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG). По информации, полученной от источников, в этом бою было в общем ликвидировано до 60 вреннослужащих ВСУ.

 

Уничтожено три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и американская БМП M113. Бои в этом районе продолжаются, российские войска не дают противнику закрепиться в окрестностях села. Ранее подтверждалось присутствие бойцов FOG в Курской области, что вызывает дополнительное внимание к данному инциденту.

Новости СВО. Обстановка на фронте

Тем временем в Курске, Железногорске и Курчатове началась установка железобетонных укрытий. Это важный шаг, учитывая близость фронта и необходимость защиты гражданского населения.

Из опасных районов Курской области эвакуировано уже 115 тысяч человек. В связи с угрозой безопасности, часть школьников начнёт новый учебный год в дистанционном формате. Для эвакуированных детей созданы условия для продолжения обучения в местах их временного проживания.

03:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 23.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление. 23.08.24

Курское направление. 23.08.24

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Следим за развитием ситуации..

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Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на утро 23 августа 2024 года

  Утро 23 августа 2024 года началось с активных наступательных действий российских войск практически на всех участках фронта. ВСУ, несмотря на все усилия, вынуждены отступать под давлением российских сил. Особое внимание уделяется Донецкому и Покровскому направлениям, где наблюдаются значительные успехи российских войск, расширяющих зоны контроля.

Покровское направление

Российские войска продолжают успешное наступление, освобождая населенные пункты Межевое, Птичье и Заветное. Противник отступает, и российские силы выходят к Мемрику и Калиново, создавая угрозу окружения ВСУ в Карловке. Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться напряжённой. Основные бои сосредоточены вокруг населённых пунктов Гродовка и Новогродовка.

Российские войска сообщают о том, что они уже вошли в Новогродовку и удерживают позиции в Гродовке. Украинские источники пока не подтверждают эти данные, но наличие боевых действий на этих участках очевидно.

Гродовка — это стратегически важное направление, ведущее к Мирнограду и Покровску, ключевым пунктам украинской обороны на Донбассе. В то же время Новогродовка занимает важное положение на северо-востоке от Селидово, который остаётся наиболее крупным населённым пунктом на южном фланге российского наступления.

Российские войска также продвинулись к селу Птичье, взятие которого открывает прямую дорогу на Калиново. Контроль над Калиново создаёт возможность захода в тыл украинским подразделениям, обороняющим Карловку. В случае успешного обхода позиций ВСУ, украинские войска могут быть вынуждены отойти из этого укрепрайона.

Сейчас рассматривается несколько возможных направлений для дальнейшего развития наступления российскими войсками:

  1. Наступление на запад: в сторону Покровска и Мирнограда. Это откроет путь в Днепропетровскую область, что может иметь стратегическое значение для дальнейшего хода боевых действий.
  2. Наступление на юго-запад: через Селидово и далее в сторону западного направления от Кураховского водохранилища. Этот манёвр может позволить обойти с тыла всю линию обороны ВСУ от Карловки до Курахова, создавая угрозу окружения украинской группировки на южнодонецком фронте.

Не исключено, что российские войска могут попытаться одновременно нанести удары по обоим направлениям, если хватит резервов. Это создаст значительное давление на ВСУ, особенно если им не удастся оперативно перебросить резервы для сдерживания прорыва.

В заключение, можно сказать, что Покровское направление становится одним из ключевых в текущем этапе боевых действий, и развитие ситуации здесь будет критически важным для обеих сторон.

Торецкий участок

Нью Йорк. Карта СВО

Нью Йорк. Карта СВО

Российские войска закрепляются на новых позициях после освобождения Новгродского, Железного и Северного. В Нелеповке и Дружбе идут ожесточенные бои, где российские силы постепенно ликвидируют сопротивление противника. В Торецке продолжаются уличные бои на южной окраине города.

Украинские источники утверждают, что внутри города, в центральной его части существует анклав где до сих пор находятся достаточно крупные силы ВСУ, попавшие в окружение в результате мощного рывка ВС РФ. Аналогичные очаги сопротивления сохраняются на восточной и западных окраинах города. И хотя, судя по всему, они доставляют изрядные неприятности нашим войскам, группировка противника в этом районе обречена.

Донецкое направление

Активные боевые действия продолжаются в Красногоровке, где ВСУ держатся за окраины города. В районе Константиновки российские войска продвигаются в центре села. Вблизи Угледара российские силы заняли несколько лесополос, расширяя зону контроля у Водяного.

Часовярское направление

Российские десантники продолжают расширять плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс. В районах Клещеевки и Калиновки идут ожесточенные столкновения с небольшими тактическими успехами для российских войск.

Херсонское направление

На этом участке фронта ситуация остаётся стабильной. Российские войска продолжают наносить удары по местам дислокации ВСУ и складам с лодками. Бои на островах на Днепре продолжаются, но значительных изменений нет.

Запорожское направление

Идут интенсивные артиллерийские дуэли к северу от Работино. Российские силы успешно удерживают свои позиции, не позволяя ВСУ прорваться. Российская авиация активно бьет по скоплениям украинских войск в районе Каменского, где противник накапливает резервы и технику.

Южно-Донецкое направление

Ситуация на этом участке фронта остаётся без значительных изменений. Активные боевые действия продолжаются, но без крупных прорывов.

Северский участок

На этом направлении продолжаются интенсивные бои в районе Переездного и Выемки, но линия фронта остаётся неизменной.

Краснолиманский участок

Бои местного значения продолжаются в районе Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. Линия фронта остаётся стабильной.

Купянское направление

Продвижение российских войск в районе Песчаного несколько замедлилось, основное внимание сосредоточено на укреплении флангов. В районе Стельмаховки российские войска добились тактических успехов.

Харьковское направление

Российским силам удалось улучшить свои позиции в районе Глубокого. В Волчанске продолжаются тяжелые бои, но без значительных изменений.

Украина атаковала железнодорожный паром в порту «Кавказ» с топливными цистернами, о чем сообщил оперативный штаб Кубани. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

Китай предупредил о возможных ударах возмездия по Киеву в ближайшие дни. Посольство Китая в Киеве призвало своих граждан избегать поездок на Украину из-за опасений массовых атак России в День независимости Украины, который отмечается в эту субботу.

Ситуация на фронтах на утро 22 августа 2024 года демонстрирует активное продвижение российских войск практически на всех направлениях. ВСУ вынуждены отступать, теряя контроль над ключевыми населенными пунктами. Российские силы продолжают наступление, стремясь закрепить свои позиции и расширить зоны контроля, что создаёт предпосылки для дальнейших успехов в ближайшие дни.

Что говорит противник

США разрешают Киеву атаковать Россию американским оружием в ходе вторжения в Курскую область, — Пентагон

03:35:56

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (область) и включают Сумы (область). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — сказала зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.Также шеф Пентагона намерен обсудить с Киевом, планируют ли ВСУ «удерживать» территории в Курской области.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 22.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

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