Кореневский район продолжает оставаться одной из ключевых зон противостояния на Курском направлении. Ситуация здесь характеризуется активными боевыми действиями и непрекращающимися атаками украинских сил.

В последние сутки основное внимание сосредоточено на районе Ольговки. ВСУ предприняли несколько попыток атаковать позиции российских войск на этом направлении. Несмотря на упорные усилия противника, российские силы успешно отбивают атаки, не позволяя ВСУ добиться значительных успехов. По данным с места событий, атаки украинских сил были особенно интенсивными, но российские военные удержали все ключевые позиции.

Также важное значение имеет ситуация на южных подступах к Кореневскому району. Здесь ВСУ продолжают активные боевые действия южнее села Каучук и в районе Малой Локни. В этих районах противник пытается прорвать российскую оборону, но пока безуспешно. Российские войска сохраняют контроль над этими территориями, несмотря на продолжающиеся атаки.

Важным элементом обороны Кореневского района стало восстановление контроля над селом Нечаево. Это село расположено на удалении от основной линии соприкосновения, однако ВСУ удалось временно занять его, что стало неожиданностью. После успешных контратак российские силы вернули контроль над Нечаевым и продолжают укреплять свои позиции, отражая попытки противника контратаковать.

Суджанский участок:

В районах Малой Локни и Русского Поречного ВСУ проводят интенсивные атаки, однако российские войска удерживают свои позиции. Сообщается о применении украинскими силами химического оружия с хлором на этом участке фронта, что ещё больше осложняет ситуацию. В результате контратак российским военным удалось восстановить контроль над Нечаевым, однако противник продолжает попытки контратаковать.

Также продолжаются ожесточённые бои за Мартыновку. Украинские силы бросают значительные ресурсы, чтобы взять село под контроль, но российские войска продолжают держать оборону.

Южнее, в Русских Конопельках, группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер», действующая на этом участке, успешно нейтрализовала значительное количество техники и личного состава ВСУ. Среди уничтоженной техники были три ББМ «Козак», две боевые машины пехоты (БМП) и около 60 украинских солдат. Этот успех позволил российским силам удерживать свои позиции и препятствовать продвижению ВСУ в этом районе.

Российские войска продолжают наносить удары по выявленным позициям противника, в то время как ВСУ ведут активные инженерные работы, укрепляя свои позиции в подконтрольных населенных пунктах.

Информация о применении химического оружия ВСУ на других участках Курского направления вызывает дополнительную тревогу, но пока такие инциденты на Суджанском участке не зафиксированы.

На данный момент, согласно сообщениям с места событий, противник перебрасывает свежие подразделения в бой, несмотря на информацию о том, что ВСУ начали выводить часть своих сил из Курской области для переброски на другие направления. Это может свидетельствовать о стратегической перегруппировке противника и попытке усилить другие участки фронта.

В ходе боевых действий в Курской области, в районе Русской Конопельки, российские войска уничтожили отряд наёмников из американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG). По информации, полученной от источников, в этом бою было в общем ликвидировано до 60 вреннослужащих ВСУ.

Уничтожено три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и американская БМП M113. Бои в этом районе продолжаются, российские войска не дают противнику закрепиться в окрестностях села. Ранее подтверждалось присутствие бойцов FOG в Курской области, что вызывает дополнительное внимание к данному инциденту.

Тем временем в Курске, Железногорске и Курчатове началась установка железобетонных укрытий. Это важный шаг, учитывая близость фронта и необходимость защиты гражданского населения.

Из опасных районов Курской области эвакуировано уже 115 тысяч человек. В связи с угрозой безопасности, часть школьников начнёт новый учебный год в дистанционном формате. Для эвакуированных детей созданы условия для продолжения обучения в местах их временного проживания.