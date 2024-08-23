Обстановка на Курском направлении сейчас. Хроника событий. Карта СВО

Хроника событий — День семнадцатый. Боевые действия в Курской области — 23.08.24 года. Ситуация на Курском направлении продолжает оставаться напряжённой. Украинские войска продолжают атакующие действия, пытаясь прорвать оборону российских войск на нескольких участках. Несмотря на многочисленные попытки противника продвинуться вперёд, российские силы удерживают контроль над ключевыми позициями. Особое внимание сосредоточено на Глушковском районе, где ВСУ предпринимают активные попытки прорваться к станции Глушково и уничтожить понтонные переправы.
Курская область 23.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВОУвеличить карту
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Обстановка на фронтах по состоянию на утро 23 августа 2024 года
Утро 23 августа 2024 года началось с активных наступательных действий российских войск практически на всех участках фронта. ВСУ, несмотря на все усилия, вынуждены отступать под давлением российских сил. Особое внимание уделяется Донецкому и Покровскому направлениям, где наблюдаются значительные успехи российских войск, расширяющих зоны контроля.
Покровское направление
Российские войска продолжают успешное наступление, освобождая населенные пункты Межевое, Птичье и Заветное. Противник отступает, и российские силы выходят к Мемрику и Калиново, создавая угрозу окружения ВСУ в Карловке. Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться напряжённой. Основные бои сосредоточены вокруг населённых пунктов Гродовка и Новогродовка.
Что говорит противник
США разрешают Киеву атаковать Россию американским оружием в ходе вторжения в Курскую область, — Пентагон03:35:56
«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (область) и включают Сумы (область). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — сказала зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.Также шеф Пентагона намерен обсудить с Киевом, планируют ли ВСУ «удерживать» территории в Курской области.
Карта боевых действий в Курской области 22.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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